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 Політика України
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Все про:Зеленський (3665) реформи (1739) Кальюлайд Керсті (29)

 Кальюлайд - Зеленському про боротьбу з корупцією: Сильним сигналом є доведення до кінця конкретних справ

Президент Естонії Керсті Кальюлайд зазначає, що Естонія вітає боротьбу з корупцією в Україні і чекає доведення до кінця конкретних справ, що підвищить привабливість України для іноземних інвесторів.

"Мені дуже приємно, що для уряду і президента України боротьба з корупцією є одним з найважливіших пріоритетів. Українська влада робить в цьому напрямку конкретні кроки, але для міжнародного економічного співтовариства сильним сигналом є доведення до кінця конкретних справ", - сказала вона на брифінгу у вівторок у Таллінні після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кальюлайд підкреслила, що естонські підприємці готові і хочуть інвестувати в Україну. "Ринок України великий, масштаби неосяжні. Ми віримо, що Україна має потенціал бути двигуном економіки в регіоні, але передумовою для цього є те, що інвестори повинні бути впевненими в захищеності своїх інвестицій", - зазначила вона.

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Президент Естонії знову запевнила, що її країна підтримує територіальну цілісність України. "Я сама стояла на лінії фронту в Східній Україні, поряд з шлагбаумом, по один бік якого Україна, але і по іншу сторону Україна, та ж країна, але такі різні середовища. Важливо рухатися в бік політичного рішення цього конфлікту", - вважає вона .

При цьому вона заявила, що в конфлікті на Донбасі немає двох винних сторін, а "одна сторона є агресором, а друга - жертвою".

Кальюлайд нагадала, що Україна та Естонія здійснюють співробітництво в оборонній сфері. "Наприклад, співпрацюють наші сили спеціальних операцій, також артилеристи. Ми тренуємо українських військових медиків і в Естонії отримують лікування українські солдати", - сказала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161866
 
   
 Топ коментарі
 
глянул и ахнул))))) показалось что на табуретках)))))) вот фотограф - мастер (если еще жив)

Кальюлайд - Зеленскому о борьбе с коррупцией: Сильным сигналом является доведение до конца конкретных дел - Цензор.НЕТ 9942
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А вот и абразец барьби с карупцийой. Витя Янукович плачет в углу...

Партия "Слуга Народа", ну та самая в которой нет наемных сотрудников. Совсем нет. Ни одного. Но партия имеет спонсоров.
..........Стандартная ставка спонсорского платежа с одной компании составила порядка 2,9-3,3 миллиона гривен. Крупнейший спонсор "Слуги народа" - фирма из Одессы "Кодексо". Она проходит по уголовному делу, связанному с обналичкой и уклонением от уплаты налогов.


Кальюлайд - Зеленскому о борьбе с коррупцией: Сильным сигналом является доведение до конца конкретных дел - Цензор.НЕТ 9824
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Не переживай, Петя первый сядет, как олигарх-мародёр....за ним остальные подтянутся если мозги им не вправят, а Пете уже не вправить, там только трепанация!!!
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Сигнала не будет. - Олигархи у них бизнесмены.
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Не переживай, Петя первый сядет, как олигарх-мародёр....за ним остальные подтянутся если мозги им не вправят, а Пете уже не вправить, там только трепанация!!!
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а може Петя все вже переосмислив та виправився
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Вот это юмор, Скоморох, учись. Не то что твоя квартально-зебильная чушь.
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зебобе вручили велик и наказали садить беню - ну и поездочка))))))
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Да, Пэтю на нары приказали посадить. Кальюлайд - Зеленскому о борьбе с коррупцией: Сильным сигналом является доведение до конца конкретных дел - Цензор.НЕТ 6982
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тільки після зниження тарифів удвічі та платні вчителям $4000. Сам блаЗЄнський назвав пріоритети. Не може порушити черговість.
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Дай посилання на те, що він щось подібне казав, соєве тріпло?
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блаЗЄнські раптом про посилання заволали? Та йди ти до дупи, блаЗЄнська свине. Він посилання вимагає. Тобі 100 посилань не просвітлять твою овечу голову.
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Тобто соєвому ідіоту головне чогось збрехати, а так то, чи ні, хай вже хто завгодно розбирається? Так?
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ні, це блаЗЄнському головне було брехати денно і нощно щоб залізти до крісла преЗЄдЄнта. А далі? овечки на кшталт "ботСтуга" будуть щось бекати на сайтах: он вам нічєВо нЄ абЄщял. Йди до дупи, ЗЄлена свине.
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Соєве брехло, а можна без істерики і з посиланням на відео, де Зеленьский що небудь подібне обіцяв? Чи у вас соєвих ідіотів лише брехати, брехати і ще раз брехати "розуму" вистачає?
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А блаЗЄня продовжує: ... он вам нічєВо нЄ абЄщял...
Брешеш, свине. Обіцяв. А потім все це спростовувалося. І ти, свинорило, це знаєш ліпше за мене, бо вся ваша свиноферма повторює одне й те ж: а ґдє і чьто он абєщял? он просто на вєлікє виєхал і внєзапно очутілся в крєслє прєзідєнта...
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Соєве ітеричне брехло, так де посилання на відео, що Зеленський щось обіцяв на рахунок з/п в 4 тищі євро?
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...а ґдє і чьто он абєщял? он просто на вєлікє виєхал і внєзапно очутілся в крєслє прєзідєнта...
так написано в методичці від блаЗЄнсьКоломИйського. Називається ХУЦПА. Кальюлайд - Зеленському про боротьбу з корупцією: Сильним сигналом є доведення до кінця конкретних справ - Цензор.НЕТ 1445
Тому: до дупи.
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Соєва брехлива істеричка, так де посилання на відео, що Зеленський щось обіцяв на рахунок з/п в 4 тисячі євро? І досить вже істерики.
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ага)аж международную изоляцию зекретину обещали за Порока...ваша жизнь боль,зебильо - Западу нужен беня в тюрьме)))
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И ти в жизни такая умственно одаренная или только в нэте?
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А ти по життю Гірей, чи просто оленевод, якому евенка відкусила яйця?
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Доведення до кінця справ по Майдану! Потрібно негайно розблокувати слідство по справам Майдану в ДБР, перевести в ДБР прокурорів ГПУ, які вели справи Майдану, в повному складі і дозволити їм продовжити роботу! Не може бути жодних зупинок! 5 років ведуться слідчі дії, потрібно передавати справи в суд і саджати всіх хто стріляв, викрадав, бив та вбивав майданівців!
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А организаторы? Пусть по канадам шастают?
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если будет доказано, требовать экстрадиции.
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Конкрєтний пацан довєдєт конкрєтниє дєла до цугундера
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пеці про таке навіть не хотіли казати, бо знали це не його стиль
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Не гоже предводителю коррупции это в глаза говорить.
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Он доведёт до конца. Украину. Уже практически, пару недель всего...
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А можно Беню всего лишь по-тихому выдать ФБР.
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глянул и ахнул))))) показалось что на табуретках)))))) вот фотограф - мастер (если еще жив)

Кальюлайд - Зеленскому о борьбе с коррупцией: Сильным сигналом является доведение до конца конкретных дел - Цензор.НЕТ 9942
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А вот и абразец барьби с карупцийой. Витя Янукович плачет в углу...

Партия "Слуга Народа", ну та самая в которой нет наемных сотрудников. Совсем нет. Ни одного. Но партия имеет спонсоров.
..........Стандартная ставка спонсорского платежа с одной компании составила порядка 2,9-3,3 миллиона гривен. Крупнейший спонсор "Слуги народа" - фирма из Одессы "Кодексо". Она проходит по уголовному делу, связанному с обналичкой и уклонением от уплаты налогов.


Кальюлайд - Зеленскому о борьбе с коррупцией: Сильным сигналом является доведение до конца конкретных дел - Цензор.НЕТ 9824
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По тому же делу проходят еще два солидных спонсора "Слуги народа": одесские фирмы "Барака трейдинг" и "Флора импекс". Это номера 25 и 27 списка партийных спонсоров.
Все три фирмы указаны в определении Шевченковского райсуда столицы по указанному уголовному производству.
По тому же адресу, что и фирмы "Кодексо" и "Флора Импекс" (Одесса, ул. Пушкинская, 36), зарегистрирован еще один спонсор "Слуги народа" - ООО "Кристал М Груп" (номер 23 списка). Она находится в соседней комнате с "Кодексо".
Эта фирма была зарегистрирована совсем недавно, 25 мая. Но уже нашла больше 3 миллионов для поддержки партии Зеленского.
Весьма подозрительно, что еще две одесские фирмы "Тамира торг" и уже упомянутая "Барака трейдинг Украина" заплатили абсолютно одинаковые суммы по 2 920 960 грн. Перечислили свои взносы они в один день - 4 июля.
Таким образом, группа одесских компаний, которые занимаются экспортом-импортом сельхозпродуктов и фигурируют в ряде уголовных дел, стала крупнейшим официальным спонсором партии Зеленского в третьем квартале.
https://www.facebook.com/skitalec/posts/2890538604311415
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При этом он заявила, что в конфликте на Донбассе нет двух виновных сторон, а "одна сторона является агрессором, а вторая - жертвой".Источник: https://censor.net.ua/n3161866
Розумна жінка. Тамженашлюдь, який впарювався шість років, не пройшов.
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Финансирование партии "Слуга народа" проводилось:
- фирмами "пустышками", созданными за неделю до платежей
- фирмами "обналками", по которым до сих пор идут следственные действия- иностранцами

- мутными "чертями" ФО, о существовании которых не знает интернет.
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Не грузіть Клоуна - він ще від велосипеда не відійшов.
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Ой как прямолинейно послала Вову в нокдаун все все видят только эти дурочку включают
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зєлю опустили як лоха, ні - як гіперлоха. А мені от не соромно. Це не мій президент, я не асоціюю його з моєю країною. Це для мене тимчасове стихійне лихо. Хай зєлібоби стидаються, воно їхнє.
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Вот именно - доведение до конца. Кальюлайд - Зеленському про боротьбу з корупцією: Сильним сигналом є доведення до кінця конкретних справ - Цензор.НЕТ 3216 До тех пор, пока не появится уверенность в неотвратимости наказания, коррупцию не победить.
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Вбогий коротун, навіть жінка на півголови вища за нього.
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Имеется в виду, нужно срочно садить Порошенко.
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Зеля до конца только пианино довезти может.
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Да....Да......
Как петюня 5 лет боролся, боролся..... не поборолся.....
Так видимо и зеля перенял его опыт "борьбы" без результатов..... Ждем весну......
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Кальюлайд это генетический носитель арийского менталитета, который ненавидит уродство коррупции. Зачем ей распинаться перед генетическим пройдохой и приспособленцем, для которого коррупция это способ существования.
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