 Кальюлайд - Зеленському про боротьбу з корупцією: Сильним сигналом є доведення до кінця конкретних справ

"Мені дуже приємно, що для уряду і президента України боротьба з корупцією є одним з найважливіших пріоритетів. Українська влада робить в цьому напрямку конкретні кроки, але для міжнародного економічного співтовариства сильним сигналом є доведення до кінця конкретних справ", - сказала вона на брифінгу у вівторок у Таллінні після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Кальюлайд підкреслила, що естонські підприємці готові і хочуть інвестувати в Україну. "Ринок України великий, масштаби неосяжні. Ми віримо, що Україна має потенціал бути двигуном економіки в регіоні, але передумовою для цього є те, що інвестори повинні бути впевненими в захищеності своїх інвестицій", - зазначила вона.
Президент Естонії знову запевнила, що її країна підтримує територіальну цілісність України. "Я сама стояла на лінії фронту в Східній Україні, поряд з шлагбаумом, по один бік якого Україна, але і по іншу сторону Україна, та ж країна, але такі різні середовища. Важливо рухатися в бік політичного рішення цього конфлікту", - вважає вона .
При цьому вона заявила, що в конфлікті на Донбасі немає двох винних сторін, а "одна сторона є агресором, а друга - жертвою".
Кальюлайд нагадала, що Україна та Естонія здійснюють співробітництво в оборонній сфері. "Наприклад, співпрацюють наші сили спеціальних операцій, також артилеристи. Ми тренуємо українських військових медиків і в Естонії отримують лікування українські солдати", - сказала вона.
Брешеш, свине. Обіцяв. А потім все це спростовувалося. І ти, свинорило, це знаєш ліпше за мене, бо вся ваша свиноферма повторює одне й те ж: а ґдє і чьто он абєщял? он просто на вєлікє виєхал і внєзапно очутілся в крєслє прєзідєнта...
так написано в методичці від блаЗЄнсьКоломИйського. Називається ХУЦПА.
Тому: до дупи.
Партия "Слуга Народа", ну та самая в которой нет наемных сотрудников. Совсем нет. Ни одного. Но партия имеет спонсоров.
..........Стандартная ставка спонсорского платежа с одной компании составила порядка 2,9-3,3 миллиона гривен. Крупнейший спонсор "Слуги народа" - фирма из Одессы "Кодексо". Она проходит по уголовному делу, связанному с обналичкой и уклонением от уплаты налогов.
Все три фирмы указаны в определении Шевченковского райсуда столицы по указанному уголовному производству.
По тому же адресу, что и фирмы "Кодексо" и "Флора Импекс" (Одесса, ул. Пушкинская, 36), зарегистрирован еще один спонсор "Слуги народа" - ООО "Кристал М Груп" (номер 23 списка). Она находится в соседней комнате с "Кодексо".
Эта фирма была зарегистрирована совсем недавно, 25 мая. Но уже нашла больше 3 миллионов для поддержки партии Зеленского.
Весьма подозрительно, что еще две одесские фирмы "Тамира торг" и уже упомянутая "Барака трейдинг Украина" заплатили абсолютно одинаковые суммы по 2 920 960 грн. Перечислили свои взносы они в один день - 4 июля.
Таким образом, группа одесских компаний, которые занимаются экспортом-импортом сельхозпродуктов и фигурируют в ряде уголовных дел, стала крупнейшим официальным спонсором партии Зеленского в третьем квартале.
https://www.facebook.com/skitalec/posts/2890538604311415
Розумна жінка. Тамженашлюдь, який впарювався шість років, не пройшов.
- фирмами "пустышками", созданными за неделю до платежей
- фирмами "обналками", по которым до сих пор идут следственные действия- иностранцами
- мутными "чертями" ФО, о существовании которых не знает интернет.
Как петюня 5 лет боролся, боролся..... не поборолся.....
Так видимо и зеля перенял его опыт "борьбы" без результатов..... Ждем весну......