 Кальюлайд - Зеленському про боротьбу з корупцією: Сильним сигналом є доведення до кінця конкретних справ

"Мені дуже приємно, що для уряду і президента України боротьба з корупцією є одним з найважливіших пріоритетів. Українська влада робить в цьому напрямку конкретні кроки, але для міжнародного економічного співтовариства сильним сигналом є доведення до кінця конкретних справ", - сказала вона на брифінгу у вівторок у Таллінні після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кальюлайд підкреслила, що естонські підприємці готові і хочуть інвестувати в Україну. "Ринок України великий, масштаби неосяжні. Ми віримо, що Україна має потенціал бути двигуном економіки в регіоні, але передумовою для цього є те, що інвестори повинні бути впевненими в захищеності своїх інвестицій", - зазначила вона.

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Президент Естонії знову запевнила, що її країна підтримує територіальну цілісність України. "Я сама стояла на лінії фронту в Східній Україні, поряд з шлагбаумом, по один бік якого Україна, але і по іншу сторону Україна, та ж країна, але такі різні середовища. Важливо рухатися в бік політичного рішення цього конфлікту", - вважає вона .

При цьому вона заявила, що в конфлікті на Донбасі немає двох винних сторін, а "одна сторона є агресором, а друга - жертвою".

Кальюлайд нагадала, що Україна та Естонія здійснюють співробітництво в оборонній сфері. "Наприклад, співпрацюють наші сили спеціальних операцій, також артилеристи. Ми тренуємо українських військових медиків і в Естонії отримують лікування українські солдати", - сказала вона.