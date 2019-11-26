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Все про:контррозвідка (150) Крим (7852) СБУ (4945) ФСБ (802) вербування (103)

 Полковника запасу ЗСУ в окупованому Криму намагалися завербувати спецслужби РФ, - контррозвідка СБУ

Контррозвідка СБУ встановила, що колишній військовослужбовець, полковник запасу Збройних сил України, під час поїздки до рідних, які живуть на тимчасово окупованій території АР Крим, потрапив до поля зору представників ФСБ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що під час співбесіди співробітники російської спецслужби застосовували до українця психологічний тиск, шантаж та висловлювали погрози на адресу його родичів. Вони змусили чоловіка надати згоду на конфіденційне співробітництво зі спецслужбою країни-агресора.

За задумом кураторів, колишній військовослужбовець, маючи навички військової справи, мав збирати відомості військового характеру стосовно обороноздатності та бойової готовності військових частин, розташованих на території запорізького регіону. Згідно з відпрацьованими інструкціями, "агент" мав передавати зібрані розвіддані під час наступних візитів до Кримського півострова.

Повернувшись додому, чоловік усвідомив протиправність і негативні наслідки такої співпраці та звернувся до Служби безпеки України, де детально розповів про обставини вербування та відпрацювання розвідувальних завдань.

Враховуючи, що чоловік добровільно повідомив правоохоронні органи України про намір залучити його до конфіденційного співробітництва зі спецслужбами РФ та не виконав жодного завдання іноземної спецслужби, суд звільнив його від кримінальної відповідальності згідно із ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ запобігла співпраці чиновниці з терористичною організацією "МДБ ЛНР". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161858
 
 
 Топ коментарі
 
Есть ещё Идиёты на просторах Украины,претенденты на премию Дарвина.Лезущие сами в пасть удаву.
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нахрена в тот Крым вообще ездить?!.. по Скайпу с родней общайся..
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Родственники. Тоже море. Если на Мальдивы во время войны прутся. То пример возбуждает.
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Есть ещё Идиёты на просторах Украины,претенденты на премию Дарвина.Лезущие сами в пасть удаву.
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Жаль, что кацапы его не отмудохали, как с другими случалось...
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нахрена в тот Крым вообще ездить?!.. по Скайпу с родней общайся..
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Родственники. Тоже море. Если на Мальдивы во время войны прутся. То пример возбуждает.
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Ну, могли б трохи туфти кацапам відгрузити.
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Необходимо создать министерство разведчиков, каждый день незаметно из цепких обьятий врага возращаются, и сразу по законам конспирации на первые полосы всех новостных каналов.
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Передал бы им карту Диснейленда в Париже )) За вознаграждение.
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Коровье Дерьмо,разве это не дезинформация врага ? ))
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Разве что не сходи за придурка, луГАНДОНец!
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Надо всем военнослужащим запаса одновременно заехать на полуостров, и они зае@утся вербовать такое количество агентов.
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Тогда уже лучше под видом отдыхающих,зайти настоящим военным ))
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Жалко что попал в поле зрения,а не на подвал.другим бы наука была.
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А что ТЕПЕРЬ, после разглашения, будет с теми родственниками в Крыму?
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Меньше трындеть про такое вслух надо!
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