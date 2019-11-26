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 Політика України
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Все про:Зеленський (3665) гуманітарна допомога (231) Кальюлайд Керсті (29)

 Естонія є світовим лідером за обсягами гуманітарної, фінансової, технічної та військової допомоги Україні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив велику гуманітарну, фінансову, технічну і військову допомогу Українській державі з боку Естонії.

"Для України дуже важливою є гуманітарна, фінансова, технічна та військова допомога з боку Естонії, за обсягами якої ваша країна, з розрахунку на душу населення, є світовим лідером", - сказав він на брифінгу у вівторок у Таллінні після зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський окремо вказав на практичну допомогу Естонії в реформуванні сектору безпеки і оборони України відповідно до стандартів НАТО, готовність ділитися своїм успішним досвідом реформ.

Він вважає дуже важливим відновлення роботи спільної українсько-естонської міжурядової комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва після майже 6-річної перерви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У війні на Донбасі одна сторона - агресор, друга - жертва, - президент Естонії Кальюлайд

Президент України також подякував естонській стороні за реабілітацію у своїх медичних установах 182 українських військових.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161857
 
 
 Топ коментарі
 
капець, країна менше одеської області.... значить жити можна без потрошенкіів, свинарчуків, і компані?
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Все население Эстонии (1,325 миллиона) в 2 раза меньше, чем население Киева. Это позор, когда сорокамиллионное государство получает экономическую помощь от столь маленького государства и этим гордится. Лучше бы перенимали у них опыт грамотного государственного управления страной в интересах своего народа.
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Електровелосипед і пів літра меду - такий подарунок зробила президентка Естонії Керсті Кальюлайд українському главі держави Володимиру Зеленському😁 Зебуина тролят все кому не лень😁
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капець, країна менше одеської області.... значить жити можна без потрошенкіів, свинарчуків, і компані?
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та хоч би й так. мені однаково скільки халяв у чобота
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Все население Эстонии (1,325 миллиона) в 2 раза меньше, чем население Киева. Это позор, когда сорокамиллионное государство получает экономическую помощь от столь маленького государства и этим гордится. Лучше бы перенимали у них опыт грамотного государственного управления страной в интересах своего народа.
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При ваЗЕлине Украина лишилась помощи от США, зебилы браво
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зебилы тут при чем? Может, пэдре нужно было меньше в американские дрязги лезть со своим свинарчуковым рылом?
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95 квартал відкриває для себе Гамерику. Эстония является мировым лидером по объемам гуманитарной, финансовой, технической и военной помощи Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2685
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Електровелосипед і пів літра меду - такий подарунок зробила президентка Естонії Керсті Кальюлайд українському главі держави Володимиру Зеленському😁 Зебуина тролят все кому не лень😁
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Это оценка его реальной стоимости в глазах главы действительно цивилизованного государства.
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Dumaju net, oni znajet skoljko pomogajet, eto vi rebjata ne znaite, vi znaite kto v summe dal boljsje, vi znaite kto bolsje piaritsja za melkuju pomosjcj, no na vratli v kurse, kto boljsje dal scjitaja na dushu.
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Президент Естонії подарувала зебобi велосипед.. Рояль я так розумію у Литві буде? Эстония является мировым лидером по объемам гуманитарной, финансовой, технической и военной помощи Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2410
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У Ленки Зеленки очередная ублюдочная юбка. Люся Овощ - икона стиля, по сравнению с ней)))))
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Недавно Эстония была раем для наших проституток.Рослые Эстонские парни-хорошие.
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Хвэдя,тебе виднее,какие хорошие,а какие прАтивные...
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А вот сейчас США и Канаде обидно было.

Но ЗЕ вобще думать и считать не умеет.
Нормальные люди это еще весной заметили, когда Моника Зеленски налоги ФОПов и зарплаты учителей считала.
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sovsem net, jesli ot kazjdogo amerikanca vam otscjitali uslovno 1 dollar to estonci kazjdij dal 2,5 dollara - vspomni bilju i bednjaka kotorij otdal poslednej dohod ili boleje polovini i bogacja kotorij dal menjsje cjem desjatuju castj a ciframi da, tam .......
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Такие, как он, только заголовки читают. И то - не полностью. Слова "из расчета на душу населения" проскользнули в унитаз...
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Бендеровцы стреляют в красноармейцев. Пули зависают в воздухе. Бендеровец берет одну. Надпись на пуле: "Mаde in Estonia".
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Ну, якщо Естонія - світовий лідер, то підтримка масивна.
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Skoreje vsego tak i jestj, poscjitatj skoljko pomosjcj obhoditsja kazjdomu estoncu, jesli tak pomogali bi drugije strani, to scjot sjol bi v sotnji miliardov.
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Природными ресурсами Эстония не богата. К основным месторождениям полезных ископаемых относятся: Горючие сланцы (кукерситы). Представляют собой топливно-энергетические ресурсы, месторождение находится на северо-востоке страны, между городами Раквере и Нарва. Общие запасы составляют 3,7 млн тонн. Торф. Фосфориты. Месторождения протянулось вдоль северного побережья и расположено в районе глинта. Известняк, кварцевые пески, глина, доломит, гравий - запасы строительного сырья. Янтарь. Побережье страны - одно из наиболее известных в мире месторождения янтаря.

и эта страна помогает Украине... **** не смешно....
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