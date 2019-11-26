 Естонія є світовим лідером за обсягами гуманітарної, фінансової, технічної та військової допомоги Україні, - Зеленський

"Для України дуже важливою є гуманітарна, фінансова, технічна та військова допомога з боку Естонії, за обсягами якої ваша країна, з розрахунку на душу населення, є світовим лідером", - сказав він на брифінгу у вівторок у Таллінні після зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський окремо вказав на практичну допомогу Естонії в реформуванні сектору безпеки і оборони України відповідно до стандартів НАТО, готовність ділитися своїм успішним досвідом реформ.

Він вважає дуже важливим відновлення роботи спільної українсько-естонської міжурядової комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва після майже 6-річної перерви.

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Президент України також подякував естонській стороні за реабілітацію у своїх медичних установах 182 українських військових.