 Ціна на газ для населення зменшиться на 7%, - Оржель

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив глава Міністерства енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.
"Уряд забезпечить теплом і електропостачанням країну взимку. На сьогодні на складах більш ніж 2,5 млн тонн вугілля. І це найбільший показник з 2015 року", - підкреслив він і додав, що на початку роботи уряду ситуація була критичною.
Міністр повідомив, що підземні газосховища також підготовлені в тих обсягах, щоб стабільно пройти зимовий період.
"У нас на 30% більше запасів газу, ніж зазвичай. І це означає, що ми можемо повноцінно вийти із опалювального сезону і забезпечити газопостачання в реверсному режимі, забезпечити кожного українця як електричною енергією, так і газом. Отже, зимувати будемо з теплом", - заявив Оржель.
Він наголосив, що уряд також забезпечує стабільні ціни у платіжках, щоб люди не платили більше, а могли збалансувати свої сімейні бюджети. Ціна на газ для населення на опалювальний період (до 1 травня) порівняно з минулим роком на 7% менша.
"Уряд захищає людей від коливання ціни на газ взимку. Запаси, які є в газосховищах, та підготовка щодо інших видів палива дозволяють нам запропонувати так звану страхову ціну. Ціну, яка навіть менша, ніж у попередньому кварталі 2019 року", - зазначив міністр.
Оржель підкреслив, що уряд захистить людей від коливань ціни на газ взимку.
В стоимость установки счетчика входит цена самого прибора, разработка проекта, монтажные работы. Купить счетчик можно за 900-1500 грн, Самгаз, к примеру, стоит 920 грн. Проект - от 700 грн, монтажные работы обойдутся от 750 до 2000 грн, все зависит от сложности работы и стоимости услуг в конкретном регионе:Киев 3000 - 3500 грн
Одесса 4000 грн
Кривой Рог 4000 - 4500 грн
Запорожье 3000 - 4000 грн
Харьков 3300 - 4000 грн
В среднем, цена установки счетчика газа будет в пределах 4000 грн. Не забывайте, что еще нужно около 200 грн. "дать на лапу" газовщику, чтоб он выполнил добросовестно свою работу.
Это почему же должнаеще и счетчик ставить за свой счет. если я ЕГО УЖЕ несколько раз оплатила в виде тарифов?? К тому же... Многим счетчики таки установили. Особенно субсидиантам. Совершенно бесплатно. А потом... бросили это занятие. Если ВЫ АСМИ купили, то и флаг вам в руки. А я не буду. С меня хватит и отопления каждый месяц - грабеж! Лишних денег у меня нету! Я - не олигарх!
Короче будет повышение, потому что сейчас разница составляет 1,65 грн а это никак не 7%
Вот цена ЗЕленого отвода войск и скидок на кацапский газ.
а зрада в том что кто то на выборах обещал понижение тарифов, под понижением лично я понимаю понижение минимум процентов на 50% а не на 2% или 5%!!
опять ЗЕкиздеж про снижение цен???
Курс доллара падает - зрада.
Корабли, мокряков и других пленных вернул домой - зрада.
Газ дешевеет - зрада.
Боюсь подумать, шо случится когда Зеленский вернёт Донбасс и окончит войну. У свиноботов наверное вообще пуканы полыхать будут )
2. газ в европе дешевле майонеза
3. а нам снизили аж на 7%
4. какое к этому имеет отношение зеля?
ответ: никакого.
2.фейк для имбецилов
Вот реальная ситуация:ЦЕНЫ НА ГАЗ ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В УКРАИНЕ И ЕС В ИЮНЕ 2019 ГОДАСравнивали цены в Украине и европейских столицах. Газ для киевлян обходится втрое дешевлеСредняя цена природного газа для домохозяйств (жителей) европейских столиц, по данным мониторинга HEPI (Household Energy Price Index) за июнь 2019 г., составляет 6.83 евроцента за кВт•ч. С учетом соотношения 1 куб.м = 10.5 кВт•ч и официального курса НБУ за июнь - это в среднем 21.65 грн за куб.м. В среднем в странах УС-28 - на уровне 22 грн за куб.м.В ЕС цены на газ рассчитывают в кВт•ч. Так в том числе удобно сравнивать цены на газ с ценами на электроэнергиюСамые низкие цене в ЕС цены на газ для бытовых потребителей - в странах Восточной Европы - до 0.5 евро за куб.м. В Западной Европе цены обычно составляют 0.5-1 евро за куб.м.В Украине для бытовых потребителей (населения) всех регионов действуют регулируемые розничные цены на газ. По состоянию на июнь 2019 г. - это в г. Киев - 7.27 грн за куб.м, в среднем по Украине - 7.64 грн за куб.м.3.хочешь больше..?.Облизывай мальдивского хозяина качественнее 4.ну,не знаю как зеля,а путин точно виноват.вывод:у порохобота подгорает-это значит верным курсом идем панове.
Розничные цены на природный газ для населения в г. Одесса
(с 1.11.2019 по настоящее время)Поставщик
(газораспределительная компания)Тариф
(грн. за 1 м³, с НДС)ПАО "Одессагаз"6,65732