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Все про:газ (1082) Тарифи на газ (150) Олексій Оржель (25)

 Ціна на газ для населення зменшиться на 7%, - Оржель

Уряд забезпечує стабільні ціни в платіжках, щоб люди не платили більше, а могли збалансувати свої сімейні бюджети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив глава Міністерства енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

"Уряд забезпечить теплом і електропостачанням країну взимку. На сьогодні на складах більш ніж 2,5 млн тонн вугілля. І це найбільший показник з 2015 року", - підкреслив він і додав, що на початку роботи уряду ситуація була критичною.

Міністр повідомив, що підземні газосховища також підготовлені в тих обсягах, щоб стабільно пройти зимовий період.

"У нас на 30% більше запасів газу, ніж зазвичай. І це означає, що ми можемо повноцінно вийти із опалювального сезону і забезпечити газопостачання в реверсному режимі, забезпечити кожного українця як електричною енергією, так і газом. Отже, зимувати будемо з теплом", - заявив Оржель.

Він наголосив, що уряд також забезпечує стабільні ціни у платіжках, щоб люди не платили більше, а могли збалансувати свої сімейні бюджети. Ціна на газ для населення на опалювальний період (до 1 травня) порівняно з минулим роком на 7% менша.

"Уряд захищає людей від коливання ціни на газ взимку. Запаси, які є в газосховищах, та підготовка щодо інших видів палива дозволяють нам запропонувати так звану страхову ціну. Ціну, яка навіть менша, ніж у попередньому кварталі 2019 року", - зазначив міністр.

Оржель підкреслив, що уряд захистить людей від коливань ціни на газ взимку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знижка на газ у разі прямих поставок з РФ буде направлятися на субсидії, - Оржель

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161855
 
   
 Топ коментарі
 
Ого, на целых 7%, при том что гривна с начала года где-то настолько же и выросла по отношению к $ за который и покупают газ, то есть зебил не снизил цены на газ ни на цент. Зебилы браво Цена на газ для населения уменьшится на 7%, - Оржель - Цензор.НЕТ 1793
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В минулому місяці газ коштував 6.09 гривень за куб,зараз підняли до 6.86.Це земудило обіцяє знизити ціну на 46 копійок після підвищення на 77 копійок і видає це за перемогу.Згадується оруелівське "міністерство правди" в "1984".
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а цена на мировом рінке упала вдвое
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Нафига мне тепло за 4 тыщи в месяц. Особенно тогда, когда на улице плюсовая температура?! (такое очень часто бывает) Плюс тариф на газ, взятый с потолка. Я столько кубов газа в месяц в жизни не использую! Счетчики поставьте, как было общано, гады! А то получается, что те, кто топит газом, готовит на газе, они используют меньше (по их пониманию), чем я с комфорками. Духовка - электрическая. В платежках пишут, что если долг наберется больше тысячи гривен - отключат газ. Ціна на газ для населення зменшиться на 7%, - Оржель - Цензор.НЕТ 7254 С миру по нитке - Витренко и Коболеву на.....
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Совок прошел, хочешь платить меньше - ставь счетчик, а не скули на кухне.
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иди на хрен, дядя!! Еще раз че скажешь, пошлю подальше. понял? С.чонок.. Иди сам скули там, где сидишь!
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я купил, все что мог сделал сам, оторвал жопу и потратил свои деньги. А не ждал халявы от "государства" как люмпены.
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"Государственная компания «Нафтогаз Украины» обязана установить счетчики газа всем бытовым потребителям газа на территории страны за свой счет. Учет газа позволит защитить украинских граждан от злоупотреблений с нормами потребления со стороны облгазов. В Украине по разным оценкам около 3 млн семей до сих пор платят за газ по нормативу. Стоимость счетчика уже включена в действующие тарифы."

В стоимость установки счетчика входит цена самого прибора, разработка проекта, монтажные работы. Купить счетчик можно за 900-1500 грн, Самгаз, к примеру, стоит 920 грн. Проект - от 700 грн, монтажные работы обойдутся от 750 до 2000 грн, все зависит от сложности работы и стоимости услуг в конкретном регионе:Киев 3000 - 3500 грн
Одесса 4000 грн
Кривой Рог 4000 - 4500 грн
Запорожье 3000 - 4000 грн
Харьков 3300 - 4000 грн
В среднем, цена установки счетчика газа будет в пределах 4000 грн. Не забывайте, что еще нужно около 200 грн. "дать на лапу" газовщику, чтоб он выполнил добросовестно свою работу.

Это почему же должнаеще и счетчик ставить за свой счет. если я ЕГО УЖЕ несколько раз оплатила в виде тарифов?? К тому же... Многим счетчики таки установили. Особенно субсидиантам. Совершенно бесплатно. А потом... бросили это занятие. Если ВЫ АСМИ купили, то и флаг вам в руки. А я не буду. С меня хватит и отопления каждый месяц - грабеж! Лишних денег у меня нету! Я - не олигарх!
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Ну так умри с голода. Точка и конец дискуссии.
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А мне с каких хренов бубликов? Мне на кусочек хлеба хватает! Это ты ж у нас бедная нищая!
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Зато "гавфаш" САМАЯ БОЛЬШАЯ МРАЗЬ СРЕДИ УКРАИНЦЕВ! Потому что он ТУПОЙ,УПЕРНУТЫЙ а также он-ШЛЮХА ПУТИНСКАЯ!
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Объясни мне пожалуйста где поставить счетчик на центральном отоплении многоквартирного дома. Общедомовой уже есть. Автономное отопление делать не разрешают. Ну а на газовую плиту поставил счетчик. Самое большее 7 кубов газа беру. Но он в бюджете семьи погоды не делает, если львиную долю люди платят за отопление и подогрев воды. С водой (которая тоже по счетчику) решил - поставил бойлер. Что с отоплением делать?
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А чего обиделась? он прав! Эра уравниловки прошла.Теперь сам себе хозяин каждый...Совок грабил тех, кто мог работать хорошо и отдавал тем , кто сраку лениво носил...Так что , отвыкай.Метушись ради себя.
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Дело не в обиде. Дело в том, что УКРАИНЕЦ ВСЕГДА ГАДИТ УКРАИНЦУ! Вот за что он меня начал оскорблять? За что? Мог же просто пройти мимо,да? НЕТ, надо высказаться. Блииииин. Только у нас в стране вот такое может быть. Только у нас. Нужно обязательно ляпнуть что-то и остаться уверенным в том, что он прав. Тем более, что я не уверена в том, что у него нет таких же проблем, как у меня. Мужик называется.
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Никакой он не мужик-он ТРЯПКА СОПЛИВАЯ!
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Вы АБСОЛЮТНО правы! У нас в Молдове,даже разговоров не было,кто должен устанавливать! Пришли,установили и все -пользуйся! И каждый смотрит на счетчик и решает сам как ему тратить газ!
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ЛОХИ ЗАПЛАТЯТ ЗА ВСЕ! ПРОСТО ПОТОМУ ЧТО ЛОХИ! ПРИ ЭТОМ ТОЛПА ЛОХОВ БУДЕТ РАСКАЗЫВАТЬ ЧТО ИМ ЦЕНУ СНИЗИЛИ И ПРИ ЭТОМ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПЛАТИТЬ И ПЛАТИТЬ!!
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Я еще 5 лет назад говорил что електромобили ето развод. Ну не дадут олигархи вам ездить бесплатно.
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Ага. П***те дальше. То же самое говорили про електроенергию, что нужно украинцам перегодить з газа на електрические отопители. Когда все перешли теперь те кто отапливает електричеством дома приравниваются к предпренимателям и будут облагаться доп. налогами.
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Те у кого официально электроотопление платят 90 коп при потреблении до 3 кВт/ч
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Сразу видно человека который протирает в офисе штаны, живет с мамой в хрущевке и низачто не платит. Ты пробовал оформить на дом електроотопление да еще поставить официально електрокотел до 3кВт/ч? Ты хоть представляешь что котел на 3 кВт ето подогревать воду в чайнике а не отапливать дом? А кроме котла еще стиралка, холодильник, бойлер и тд...
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А главное что ЛОХИ после этой новости, которая прямо показывает что у нас цена устанавливается в ручном режиме,ЭТИ ЛОХИ, будут всем рассказывать про рыночную цену на газ!!
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А якого хрена ви тоді з кацапами домовляєтеся? Красти нема звідки? Чи може це ще одна умова Х.йла?
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Цена на газ для населения на отопительный период (до 1 мая) по сравнению с прошлым годом на 7% меньше.Источник: https://censor.net.ua/n3161855

Короче будет повышение, потому что сейчас разница составляет 1,65 грн а это никак не 7%
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А тиждень перед цим була новина, що газ для населення дорожчає на 15%. Тепер з цих 15% забрати 7%, то виходить, що ціна збільшилася "лише" на 8%?
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Наемники РФ обустраивают новые огневые позиции на Донбассе и завозят новые партии боеприпасов, - разведка

Вот цена ЗЕленого отвода войск и скидок на кацапский газ.
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А при всех предыдущих отводах войск, которые происходили при Порошенко, была иная ситуация?
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Так Зе сказал что он сделает лучше! причем тут Порох?
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При том, что они видят соринку в чужом глазу и не замечают бревна в своем. При Порохе не раз отводили войска и не раз объявляли о перемирии, которое террористы всегда нарушали, но тогда все эти комментаторы сидели тихо и не критиковали власть.
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надовго ...чи поки ЗЕМЛЮ у КАЗЛІВ не скомуніздять ?
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Мабуть пора Зеленському під вечір приїхати на Чернігівщину разом з ген.прокурором, щоб побачив на власні очи який газ постачають облгази!
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За время правления Рошенки газ подорожал примерно в 10-12 раз. Свиноботы тут сидели и не жужжали. При Зеленском газ впервые ПОДЕШЕВЕЛ на 7%. Свиноботы теперь визжат ЗРАДА ! Где тут логика ?
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ну во первых еще не подешевел! получим платежки и увидим как он подешевел на самом деле! и что то мне подсказывает что скорее всего будет слово подорожал процентов на 15-20%!!

а зрада в том что кто то на выборах обещал понижение тарифов, под понижением лично я понимаю понижение минимум процентов на 50% а не на 2% или 5%!!
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опять "не так" порохоботам! предлагаю переписать всех порохоботов и продавать им газ без скидки - пусть их петина лапша греет))))))))))))))))))))))
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а кто тебе сказал что у тебя (ЛОШАРЫ) будет скидка? счет тебе ни министр пришлет а твой ЖЕК и я тебе могу гарантировать что скидки там не будет!!
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а чего далеко ходить! ты уже получил первую платежку с суммой за отопление? и что эта сумма сильно отличается от прошлогодней? а это при том что все лето цена на газ падала! цена падала а цена за тепло осталась такая же! и с чего ты (ЛОШАРА) решил что в платежке за ноябрь будет по другому!!
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Имбецил Холуевич,что ты городишь....?Зимой газ стоил 8.55,сегодня менее шести,поставь себе счетчик и не жуй сопли.
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меня цена газа не волнует у меня токо газовая плитка и то я ей почти не пользуюсь! меня интересует цена на тепло как и большинство нормальных граждан а не ЛОШАР!! А цена на тепло как раз и не поменялась и пофигу что цена на газ на бумаге понизилась примерно на 30% (на бумаге для ЛОХОВ)!!
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Все будут платить по 8 просто ЛОХИ это те кто думает что 8 это с понижением а другие которые прекрасно понимают что никакого понижения не было, но то же будут платить 8!!
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А залежність від росії вже збільшилась на 100%!
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не понял, только же пару дней назад сказали, что с НГ повышается газ на 15%...…

опять ЗЕкиздеж про снижение цен???
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А прибыли паразитов от газа - увеличится на 60%.
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для этих - любой успех Зеленского это вилы в бок.
Курс доллара падает - зрада.
Корабли, мокряков и других пленных вернул домой - зрада.
Газ дешевеет - зрада.

Боюсь подумать, шо случится когда Зеленский вернёт Донбасс и окончит войну. У свиноботов наверное вообще пуканы полыхать будут )
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в чем успех Зеленского, если в Европе цена на газ упала в 2 раза (в валюте), а вам "снизили" на 7% в гривне (т.е. 0% в валюте)?
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ты нас с Европой не сравнивай,у нас порох разворовывал страну пять лет так,что всем попередникам и не снилось
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Я бачу що наступники продовжили це діло ще більш наполегливо.
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1. гривна укрепилась за счет иностранцев в овгз

2. газ в европе дешевле майонеза
3. а нам снизили аж на 7%
4. какое к этому имеет отношение зеля?
ответ: никакого.
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1.гривна укрепилась сразу как только порох получил под зад.
2.фейк для имбецилов
Вот реальная ситуация:ЦЕНЫ НА ГАЗ ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В УКРАИНЕ И ЕС В ИЮНЕ 2019 ГОДАСравнивали цены в Украине и европейских столицах. Газ для киевлян обходится втрое дешевлеСредняя цена природного газа для домохозяйств (жителей) европейских столиц, по данным мониторинга HEPI (Household Energy Price Index) за июнь 2019 г., составляет 6.83 евроцента за кВт•ч. С учетом соотношения 1 куб.м = 10.5 кВт•ч и официального курса НБУ за июнь - это в среднем 21.65 грн за куб.м. В среднем в странах УС-28 - на уровне 22 грн за куб.м.В ЕС цены на газ рассчитывают в кВт•ч. Так в том числе удобно сравнивать цены на газ с ценами на электроэнергиюСамые низкие цене в ЕС цены на газ для бытовых потребителей - в странах Восточной Европы - до 0.5 евро за куб.м. В Западной Европе цены обычно составляют 0.5-1 евро за куб.м.В Украине для бытовых потребителей (населения) всех регионов действуют регулируемые розничные цены на газ. По состоянию на июнь 2019 г. - это в г. Киев - 7.27 грн за куб.м, в среднем по Украине - 7.64 грн за куб.м.3.хочешь больше..?.Облизывай мальдивского хозяина качественнее 4.ну,не знаю как зеля,а путин точно виноват.вывод:у порохобота подгорает-это значит верным курсом идем панове.
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-- цены снижают, когда население нищает -- влоть до карточек, талонов и купонов...
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Це фіктивне зниження цін - курс долару знизився на 16%(ШІСТНАДЦЯТЬ) ціна газу на спотових ринках на 50% А зараз платимо 7 грн/ за куб - 7/24 = 0.291 цента. Минулого року було 8.5/28.3 = 0.301 цента.А мала б впасти на половину з рахунку ціни на газ так курсі долара зараз. І бути порядку 3-4 грн. За куб. Я НЕ РОЗУМІЮ ЗЕБІЛИ. А ДЕ Ж ДІВАЮТЬСЯ ГРОШІ ЩО ПОРОШЕНКО КРАВ?
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І де ж тоді рикнові ціни на газ для населення?Населення зараз тупо переплачує!
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в січні дізнаємось де поділися гроші, які накрав Мародьор Ціна на газ для населення зменшиться на 7%, - Оржель - Цензор.НЕТ 5004
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...их накапливают, шо б ботве зелёной премию дать -- на рассаду...
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Наслаждайтесь ребята тем что дают, через год когда пройдут местные выборы по всей стране с населением панькаться уже никто не будет.
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Як там ціни на газ для промисловості? зазвичай промисловість дотувала зубожілим. Зниження ціни на газ в доларах, в яких і закупляється газ, не буде.
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С 1 ноября 2018 года она составляет 8548,92 грн. за 1000 м³.

Розничные цены на природный газ для населения в г. Одесса
(с 1.11.2019 по настоящее время)Поставщик
(газораспределительная компания)Тариф
(грн. за 1 м³, с НДС)ПАО "Одессагаз"6,65732
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точно говорю.-это благодаря только мальдивскому "гетьману"
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на.........я МНЕ эти 7% , МНЕ надо по 70 копеек за куб !!!!! сумую , ....ть !!!!(((((
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