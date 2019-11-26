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 Найманці РФ облаштовують нові вогневі позиції на Донбасі і завозять нові партії боєприпасів, - розвідка

Російські окупаційні війська на Донбасі продовжують облаштовувати додаткові вогневі позиції для мінометів і артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР

"Командування російських окупаційних військ продовжує заходи з облаштування додаткових вогневих позицій для мінометів та артилерії, у т. ч. поблизу районів відведення сил і засобів. Крім того, на передову противником завозяться нові партії боєприпасів, які в більшості випадків зберігаються з порушеннями заходів безпеки", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ГУР, 23 листопада внаслідок порушення російськими найманцями пожежної безпеки стався вибух боєприпасів у 3 окремій мотострілецькій бригаді 1 АК (Донецьк) ЗС РФ.

Командування противника намагається приховати причини і наслідки цієї події. Водночас російські пропагандисти скористалися зазначеним випадком для зйомок фейкового відеоматеріалу про нібито обстріл з боку Об’єднаних сил для звинувачення наших воїнів у порушенні режиму припинення вогню.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські спецпризначенці прибули на окупований Донбас для випробування нових зразків озброєння, - розвідка. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161853
 
 
 Топ коментарі
 
Видимо ещё недостаточно далеко отвели ВСУ.
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Всё идёт по плану. Но это не наш план!
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Всё под контролем!
Владимир Унитазович ведет страну к победе!
Нужно просто перестать стрелять, еще немного отвести наши войска и вернуть из плена наши унитазы.
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Видимо ещё недостаточно далеко отвели ВСУ.
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До Львова? маловато-то будет. До Западного Буга. Беня Коломойский уже о руцьких танках в Варшаве мечтает. А вы "до Львова"
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Якщо ********** зберігають з порушенням правил техніки безпеки, то вони обов'язково вибухнуть. Але що візьмеш з терористів-дикунів, не навчених елементарних правил поводження зі зброєю та ************! росіянам-дикунам потрібно заборонити тримати в руках зброю, бо вона несе небезпеку в першу чергу для них самих!
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На атлантический вал. Спасти рядового Будочку.
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Всё идёт по плану. Но это не наш план!
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Це пуцинські орли планують салюти в честь зу трічі у Нормандському форматі. А якщо відбудеться здача України ьких інтересів, то феєрверків буде вдвічі більше.
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Какие это "наемники рф" Зеленский же сказал что на Донбассе идет гражданская война и "повстанцы Донбасса" защищают мирное население от фашистов
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армия за зеленского голосовалала так что пусть жду прилетов от повстанцев которых надо простить и наградить)
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Х--ло не для того терпит санкции почти 6 лет и вкидывает бабло на снабжение войны с Украиной что б перестать воевать ради одной просьбы клоуна. А вот при капитуляции и засовывания Момбаса в Украину - с удовольствием!! Севоха уже раком стоит и булки для этого себе раздвинул да и украинский И.О.Презика сейчас тоже готов.
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А янелох каже шо пагаваріт з ****** і вони втечуть з Бамбасу.
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развідєніє,дайош развідєніє Наемники РФ обустраивают новые огневые позиции на Донбассе и завозят новые партии боеприпасов, - разведка - Цензор.НЕТ 6257 проста нада пєрєстать стрілять Наемники РФ обустраивают новые огневые позиции на Донбассе и завозят новые партии боеприпасов, - разведка - Цензор.НЕТ 6257 Далі звучить бравурний марш на роялі у виконанні главнакамадуючого самі знаєте чим...
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Так наши хлопци тоже обустраивают новые позиции - только на 1-2 км вглубь территории Украины. А ведь с 2016 года ВСУ только наступали. Пусть медленно, но уверенно. Но пришло зеленое дерьмо и превратило часть территории Украины в "серую" зону
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Всё под контролем!
Владимир Унитазович ведет страну к победе!
Нужно просто перестать стрелять, еще немного отвести наши войска и вернуть из плена наши унитазы.
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"зе" согласовал план обустройства огневых точек хозяина
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Согласовал? Хм... Принял к исполнению!
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Простому народу до лампочки. Аби газ подешевшав.
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Наживка на крючке. А после рыба на раскалённой сковороде оказывается.
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чего раскудахтались, россияне готовятся к мирному урегулированию конфликта, они всегда к нему так готовятся...
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Природа не терпит пустоты. Если ВСУ отступают, позорно бросая свои обустроенные и укреплённые огневые позиции, то на их место заходят войска РФ (без единого выстрела, заметьте). Ну, что, мы сделали их вместе?
Нет слов,- матюкаться хочется!
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Де та ватно-зелена стая таваріщей. Ви не чуєте що вам доповідає розвідка чим ви довіряєте рашатудей.КАЦАПИ ГОТУЮТЬСЯ ДО ВІЙНИ, ви свої фортифікаційні споруди розібрали а вони свої???????????????????????????????????????
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Їм головне посидіти з путлєром за одним столом.
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А як там рухається одностороннє відведення наших військ?!
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Бубочка делает все,чтобы лизнуть хозяину,Трампу же готов был лизать задницу.
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цікаво випробувати на них Вільху!!!! смерть расії!!!!
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