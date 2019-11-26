 Найманці РФ облаштовують нові вогневі позиції на Донбасі і завозять нові партії боєприпасів, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР

"Командування російських окупаційних військ продовжує заходи з облаштування додаткових вогневих позицій для мінометів та артилерії, у т. ч. поблизу районів відведення сил і засобів. Крім того, на передову противником завозяться нові партії боєприпасів, які в більшості випадків зберігаються з порушеннями заходів безпеки", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ГУР, 23 листопада внаслідок порушення російськими найманцями пожежної безпеки стався вибух боєприпасів у 3 окремій мотострілецькій бригаді 1 АК (Донецьк) ЗС РФ.

Командування противника намагається приховати причини і наслідки цієї події. Водночас російські пропагандисти скористалися зазначеним випадком для зйомок фейкового відеоматеріалу про нібито обстріл з боку Об’єднаних сил для звинувачення наших воїнів у порушенні режиму припинення вогню.

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