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 За кордоном
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Все про:Росія (21276) Донбас (13832) Кальюлайд Керсті (29)

 У війні на Донбасі одна сторона - агресор, друга - жертва, - президент Естонії Кальюлайд

Керсті Кальюлайд закликала міжнародну спільноту вжити заходів на підтримку територіальної цілісності України.

Україна є жертвою російської агресії на Донбасі. Про це сьогодні заявила президент Естонії Керсті Кальюлайд на спільному брифінгу з українським лідером Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За її словами, не можна дозволити забути міжнародній спільноті, що в цьому конфлікті немає двох винних сторін. "Ми маємо справу з агресією, де одна сторона - агресор, друга - жертва", - зазначила Кальюлайд.

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Вона вважає, що міжнародна спільнота має вжити заходів на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

Кальюлайд нагадала про свою поїздку на Донбас на лінію розмежування.

"Після мого візиту я могла казати іншим лідерам, що люди, які прийшли на контрольовані Україною території з іншого боку, боялися з нами спілкуватися. Це свідчить про те, що вони прийшли із середовища, де панує страх", - уточнила вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161852
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский, надеюсь, второпав?
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По версии 73% малоросов зебилов украинская сторона - агрессор, а "повстанцы донбасса" защищают от бандеровцев и фашистов мирных жителей Донбасса
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головне, щоб харчування було добре. А розуміти щось? А на біса? Нехай іґіль_валЄрьЄвічь розуміє всю цю котоВасію. У війні на Донбасі одна сторона - агресор, друга - жертва, - президент Естонії Кальюлайд - Цензор.НЕТ 3338
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я думаю шо во время таких заявлений западных политиков клован сильно не уютно себя имеет...бо то шо он затеял явно не стыкуется с мнением демократического мира.
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_Да не, это ты не второпав. Зелёный человечек в кресле президента всё это отлично понимает. Просто он работает не на Украину, а на расию.
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Смотрим "сватов" , ничего не слышим ... В войне на Донбассе одна сторона - агрессор, другая - жертва, - президент Эстонии Кальюлайд - Цензор.НЕТ 7315
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И только Медведчук, Рабинович и Коломойский утверждают обратное.Плюс 10% манкуртов голосовавших за ОПЗЖ. И самое печальное, что президент Украины где-то с ними рядом
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По версии 73% малоросов зебилов украинская сторона - агрессор, а "повстанцы донбасса" защищают от бандеровцев и фашистов мирных жителей Донбасса
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Очередной бот-нулевка сверхактивно парит очередную ложь из методички.
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я бы её на встречу в нормандском формате пригласил в качестве наблюдателя вместе с нашей Далей, а рашке за это разрешил взять их двух лучших друзей Сирию и КНДР
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я бы её пригласил возглавить армию .
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А гидрант,что ответил?Впрочем,что ждать от терпилы.
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Президент Эстонии, - единственный мужик из этой пары! Хотелось посмотреть на козью рожу нашей Моники, когда госпожа Президент это говорила!
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хорошо что не рояль...
поиздевалась над убогим....



Mikhail Golub

@golub

·12 мин

Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед.
В войне на Донбассе одна сторона - агрессор, другая - жертва, - президент Эстонии Кальюлайд - Цензор.НЕТ 8814

В войне на Донбассе одна сторона - агрессор, другая - жертва, - президент Эстонии Кальюлайд - Цензор.НЕТ 2108
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_Керсти, готовьтесь: вы следующие. И никакая НАТА с меркелихами, микронами и стабильными гениями вам не поможет, увы. Такова рельность. Запад сгнил и скурвился, они и не способны, и категорически не желают противостоять напористым людоедам.
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Та йух тебе, нафантазировал на пацакской теме. Кого пацаки по-серьезному захватили? Ответь. То, что оккупировали абхазию, приднестровье, дамбац, крысм, так то местные манкурты, такие же как они, пацаки, помогли. А кто в Эстонии пацакам поможет из местных?
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Умные прибалты без всяких бомб отстранились от парахи. И теперь цветут.
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Тот случай, когда президент Эстонии больший патриот Украины, чем президент Украины
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Кстати, зеля за пол года своего зепрезиденства так и не назвал расею агрессором. Получается в Эстонии президент баба с яйцами, а у зели Что?😧
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Получается ты так и не понял, что зеля - это троян.
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Нет!!!11 Одна сторона агрессор, а вторая - православная.
Так должен был ответить наш лидер(поди пойми кого он под чем подразумевает У війні на Донбасі одна сторона - агресор, друга - жертва, - президент Естонії Кальюлайд - Цензор.НЕТ 8818 )
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Петики, а чего это она так осторожно? Может, именно так и надо высказываться политикам, не называя конкретно?
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Бубочка - еврей, и вашим, и нашим. Поэтому - промолчал...
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Вот кого слушать Зеленскому надо
А то кроме Богдана и Ермака ничего не видит и не слышит
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