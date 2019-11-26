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 Політика України, Суспільство
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Все про:Росія (21276) Євросоюз (2704) нормандська четвірка (697) Зеркаль (210)

 На зустрічі в "нормандському форматі" не має бути прихованого порядку денного і таємниць, - Зеркаль

В українському суспільстві існують протилежні погляди на нормандський процес, для влади важливо діяти відкрито для людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль у вівторок на Берлінській конференції з питань зовнішньої політики.

"Активність громадянського суспільства створює нову атмосферу, в якій уряд і президент мають дати результат, що відповідає очікуванням. І не має бути прихованого порядку денного і таємниць", - сказала Зеркаль.

Вона зазначила, що це своєю чергою створює нові напруження в суспільстві, в якому панують дуже поляризовані бачення стосовно майбутнього "нормандського формату", отже, є дуже різні думки та дуже різні очікування від "нормандського саміту" 9 грудня.

Україна є жертвою гібридної агресії, яка включає в себе, зокрема, інформаційний компонент. Тому вкрай важливо "правильно спілкуватися з населенням, відповісти на його занепокоєння та побоювання, роз’яснити, чого ми очікуємо від цього саміту, як це може вплинути на їхнє життя. Будемо ми чи не будемо рухатися далі та обговорювати різні можливості в цьому форматі, чи тільки триматися тих, які вже закріплені в Мінському процесі. Як ми збираємося імплементувати їх, і якими є наші "червоні лінії". Ці питання активно дискутуються в Україні", - пояснила Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія затягує слухання в Гаазі і намагається зробити їх закритими, - Зеркаль

Дипломатка також зазначила, що українці мають більше комунікувати з жителями ЄС, оскільки українці досі не дуже знані в Європі, є незнайомцями, незрозумілими, а тому до українців є настороженість.

"У нас агресія, у нас є анексія Криму – і не через Східне партнерство, а тому що Росія порушує міжнародне право. І не треба вдавати, що цієї агресії не існує!" - заявила Зеркаль.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. У результаті розмови усіма сторонами погоджено дату проведення зустрічі в "нормандському форматі" - 9 грудня в Парижі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми з Путіним не обговорювали теми "нормандської зустрічі", - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161849
 
   
 Топ коментарі
 
_Да, не должно бы. Но есть и будут! Потому что враги Украины договариваются в тёмных углах вовсе не на благо Украины.
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Было плохо , когда он молчал , ещё хуже , когда он начал говорить .
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У нас влада і народ живуть на різних планетах і ніяк не комунікують.
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Было плохо , когда он молчал , ещё хуже , когда он начал говорить .
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https://www.youtube.com/watch?v=w43-YVNZsEc

«Крысиное Царство» | Путинизм как он есть.
Затянут пианиста оригинального жанра, быстро будет опущен Крысиным королем.
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_Да, не должно бы. Но есть и будут! Потому что враги Украины договариваются в тёмных углах вовсе не на благо Украины.
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У нас влада і народ живуть на різних планетах і ніяк не комунікують.
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Народ, а вы заметили, что уже больше месяца, как ни от Зеленскго, ни от его окружения мы ничего не слышим о "красных линиях" в переговорах с Путиным. Похоже, их уже нет, и Зеленский готов сдать всё. Абсолютно всё.
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Это мы готовы схавать все что нам Слуги скажут.Власть позволяет себе столько насколько терпеливое население.
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А что население? 73% населения оказалось просто зе-быдлом, променяло "Кобзарь" на "Сватов".
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У зебыдла есть шанс сделать работу над ошибками. А вот Армовир с петей на свалке истории.
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3 апреля 2019
4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Да какая там внешняя политика... Пару раз пообщавшись с бэкающим-мэкающим Зеленским главы других стран постараются забыть само название "Украина". И сделают это с облегчением.
Да-да, с большим облегчением. А вы думаете, что все эти пять лет они вводили санкции против России, потому что просто хотели нам помочь?..
Увы, нет. Вот например Германия, у которой в 2013 году товарооборот с Россией составил 74,9 млрд. долларов. Из России нефть и газ, в Россию - автомобили и прочую продукцию с высокой добавочной стоимостью. Десятки миллиардов долларов, идущих в экономику Германии, на заводы, где трудятся и получают высокую зарплату граждане Германии. И тут вдруг к промышленникам приходит госпожа Меркель и говорит "мы тут захотели санкции на Россию наложить, так что больше вы туда ничего не продадите". Это та самая Меркель, которая в 2013-м лидер партии ХДС и хочет, чтобы её партию и её саму (или её преемника) выбрали граждане Германии, которые из-за этих санкций останутся без работы. И вот она зачем-то и как-то должна убедить рабочих и владельцев заводов, что так будет лучше, потому что в какой-то далёкой Украине Путин воюет "ихтамнетами". Нафига ей этот геморрой, нафига это германским промышленникам, нафига это германским рабочим?
То же самое с Францией, которая строила корабли для России, а потом была вынуждена нести убытки и искать другого покупателя. То же самое с Испанией, Австрией, Нидерландами, Данией - никому не хочется иметь проблемы, из-за того что проблемы есть у Украины.
Вы вообще представляете, каких усилий стоило Порошенко и его дипкорпусу убедить большинство цивилизованного мира нас поддерживать, помогать нам финансово и вводить против России санкции?.. Это **** ежедневный подвиг, я не могу это иначе расценить.
Всё что нужно, чтобы вернуть всё вспять - перестать совершать этот ежедневный подвиг. Просто перестать добиваться поддержки - и об Украине с удовольствием забудут. Тем более что санкции не нужно отменять - их сейчас нужно продлять каждые полгода, и однажды их просто не продлят.
Нет санкций - значит у России развязаны руки. Хочешь - пробивай коридор в Крым, хочешь - делай Новороссию до Днепра. Ну а если украинцы "устали ат вайны", выбрали президентом тупого клоуна и не хотят себя защищать, то почему это должен делать остальной мир?..
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5. Россия
А Россия выиграет эту войну. Руками украинцев. Опять же - ничего нового, сто лет назад история была такая же. Потом был коллективный СССР, Голодомор, Гулаг, миллионы погибших.. Что из этого повторится лично с вами - выбирать вам.
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пані Зеркаль, у блаЗЄнських офіційною політикою є хуцпа. Не чекайте від них на усталені правила.
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Зебіли зніміть рожеві окуляри, не майте ілюзій щодо допомоги Західної Європи УКРАЇНІ. Вони завжди були на стороні Кремля, його партнерами в політиці та бізнесі і "начіхать" їм на Україну. Франція і Німеччина пані Меркель ніколи на ділі не підтримувала Україну, на початку нашої незалежності не приязно до цього відносилась, разом з Францією заблокувала вступ України до НАТО, гальмувала рух держави до ЄС і інших структур, фактично штовхала на підпис Мінських угод на умовах Москви, сприяли поверненню Московії в ПАСЄ , не визнали Голодомор українців на державному рівні (10 млн заморених голодом, німців менше загинуло в 2 світовій війні!!!!), будують Північний потік 2, сьогодні риторіка щодо зняття санкцій..... Україна буде на переговорах одна проти Москви, Франції і Німеччини. Друзі та соротники "великого Пу" Макрон і Меркель дотиснуть Зе і буде здача України Зебілами по повній програмі Кремля. Їм віри немає. І це вже не жарти 95 кварталу а реальний розпад держави. Російські гроші не пахнуть а демократія і справедливість почекають. ЗЕБІЛИ, НЕ ЗАБУВАЙТЕ УРОКИ МАЙДАНУ.
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Зєлєбєні розкажіть які в України"червоні лінії " ? Бо зє не збирається їх озвучувати до Нормандії. Може ви щось знаєте ? Чи єрмак їх нам намалює після Франції ?
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"И не должно быть скрытой повестки и тайн", - сказала Зеркаль"
А вот не уверен! Детям нельзя всё сразу рассказывать!
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Раз заместитель министра иностранных дел говорит о возможности скрытых договоренностей с РФ, значит в реальности так оно и есть. Одно из доказательств этого обнаружилось сегодня. Вчера был разговор путина с Зеленским, а сегодня смотрю в Украине заработал и Яндекс и Мейлру, хотя никаких сообщений не было. Так возможно будет и после 9.12.2019г. Идет скрытая сдача интересов Украины.
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Сейчас вижу одного действительно УКРАИНСКОГО министра иностранных дел - Е. Зеркаль. Остальные не дотягивают до нее.
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Важен итоговый документ.А переговоры могут ещё не раз вестись.По Зеркаль их надо надо вести ,как ВАЗ вёл телемарафон -шоу?
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