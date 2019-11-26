 На зустрічі в "нормандському форматі" не має бути прихованого порядку денного і таємниць, - Зеркаль

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль у вівторок на Берлінській конференції з питань зовнішньої політики.
"Активність громадянського суспільства створює нову атмосферу, в якій уряд і президент мають дати результат, що відповідає очікуванням. І не має бути прихованого порядку денного і таємниць", - сказала Зеркаль.
Вона зазначила, що це своєю чергою створює нові напруження в суспільстві, в якому панують дуже поляризовані бачення стосовно майбутнього "нормандського формату", отже, є дуже різні думки та дуже різні очікування від "нормандського саміту" 9 грудня.
Україна є жертвою гібридної агресії, яка включає в себе, зокрема, інформаційний компонент. Тому вкрай важливо "правильно спілкуватися з населенням, відповісти на його занепокоєння та побоювання, роз’яснити, чого ми очікуємо від цього саміту, як це може вплинути на їхнє життя. Будемо ми чи не будемо рухатися далі та обговорювати різні можливості в цьому форматі, чи тільки триматися тих, які вже закріплені в Мінському процесі. Як ми збираємося імплементувати їх, і якими є наші "червоні лінії". Ці питання активно дискутуються в Україні", - пояснила Зеркаль.
Дипломатка також зазначила, що українці мають більше комунікувати з жителями ЄС, оскільки українці досі не дуже знані в Європі, є незнайомцями, незрозумілими, а тому до українців є настороженість.
"У нас агресія, у нас є анексія Криму – і не через Східне партнерство, а тому що Росія порушує міжнародне право. І не треба вдавати, що цієї агресії не існує!" - заявила Зеркаль.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. У результаті розмови усіма сторонами погоджено дату проведення зустрічі в "нормандському форматі" - 9 грудня в Парижі.
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4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Да какая там внешняя политика... Пару раз пообщавшись с бэкающим-мэкающим Зеленским главы других стран постараются забыть само название "Украина". И сделают это с облегчением.
Да-да, с большим облегчением. А вы думаете, что все эти пять лет они вводили санкции против России, потому что просто хотели нам помочь?..
Увы, нет. Вот например Германия, у которой в 2013 году товарооборот с Россией составил 74,9 млрд. долларов. Из России нефть и газ, в Россию - автомобили и прочую продукцию с высокой добавочной стоимостью. Десятки миллиардов долларов, идущих в экономику Германии, на заводы, где трудятся и получают высокую зарплату граждане Германии. И тут вдруг к промышленникам приходит госпожа Меркель и говорит "мы тут захотели санкции на Россию наложить, так что больше вы туда ничего не продадите". Это та самая Меркель, которая в 2013-м лидер партии ХДС и хочет, чтобы её партию и её саму (или её преемника) выбрали граждане Германии, которые из-за этих санкций останутся без работы. И вот она зачем-то и как-то должна убедить рабочих и владельцев заводов, что так будет лучше, потому что в какой-то далёкой Украине Путин воюет "ихтамнетами". Нафига ей этот геморрой, нафига это германским промышленникам, нафига это германским рабочим?
То же самое с Францией, которая строила корабли для России, а потом была вынуждена нести убытки и искать другого покупателя. То же самое с Испанией, Австрией, Нидерландами, Данией - никому не хочется иметь проблемы, из-за того что проблемы есть у Украины.
Вы вообще представляете, каких усилий стоило Порошенко и его дипкорпусу убедить большинство цивилизованного мира нас поддерживать, помогать нам финансово и вводить против России санкции?.. Это **** ежедневный подвиг, я не могу это иначе расценить.
Всё что нужно, чтобы вернуть всё вспять - перестать совершать этот ежедневный подвиг. Просто перестать добиваться поддержки - и об Украине с удовольствием забудут. Тем более что санкции не нужно отменять - их сейчас нужно продлять каждые полгода, и однажды их просто не продлят.
Нет санкций - значит у России развязаны руки. Хочешь - пробивай коридор в Крым, хочешь - делай Новороссию до Днепра. Ну а если украинцы "устали ат вайны", выбрали президентом тупого клоуна и не хотят себя защищать, то почему это должен делать остальной мир?..
А Россия выиграет эту войну. Руками украинцев. Опять же - ничего нового, сто лет назад история была такая же. Потом был коллективный СССР, Голодомор, Гулаг, миллионы погибших.. Что из этого повторится лично с вами - выбирать вам.
А вот не уверен! Детям нельзя всё сразу рассказывать!