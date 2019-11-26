 Оскільки в нас забрали Крим - потрібно повернути нашу ядерну бомбу, - Сенцов у Європарламенті

З такою ініціативою він виступив на засіданні трьох комітетів Європарламенту в Страсбурзі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Україна добровільно віддала третю за кількістю боєголовок атомну зброю на планеті заради безпеки у світі, отримавши натомість папір під назвою "меморандум", який гарантував територіальну цілісність з боку Росії, Великої Британії і США", - нагадав режисер.
Але в підсумку жоден меморандум не завадив Росії анексувати Крим, констатував Сенцов.
"Оскільки в нас забрали Крим - потрібно повернути нашу бомбу. Але це обговорювати не хочуть – обговорюють формулу Штайнмаєра. Я вважаю, що не треба обговорювати, вона (формула) не має жодного стосунку до ситуації", - вважає Сенцов.
по Воронежу ( как же без него!), и по кремлю
Но, у власти некомпетпнтные клоуны, которые пришли не Украину вести на запад, а рубить бабло и уничтожать народ Украины.
Российских правителей на Западе не воспринимают всерьез. Не рассматривается Западом и ядерная угроза России и тому есть весьма серьезные причины. Миф о "ядерном щите" прочно сидит лишь в головах российского телезрителя, дезинформируемого прокремлевскими телелжецами.
Ядерные заряды, в отличие от обычных бомб и снарядов, нельзя положить на склад и забыть, пока не пришла в них нужда. Причина - постоянно идущий внутри ядерных зарядов процесс, в результате которого меняется изотопный состав заряда, и он быстро деградирует.
Гарантийный срок эксплуатации ядерного заряда в российской баллистической ракете - 10 лет, а затем боеголовку надо отправлять на завод, так как в ней необходимо менять плутоний. Ядерное оружие - дорогое удовольствие, требующее содержания целой индустрии по постоянному обслуживанию и замене зарядов.
еще Горбачев прекратил изготовление новых ядерных зарядов, а у последних старых советских зарядов гарантийный срок эксплуатации закончился в 90-х. "Как Россия, так и США практически уже больше 10 лет не производят ни оружейного урана, ни оружейного плутония. Где-то с 1990 года все это прекращено" (В.И. Рыбаченков, советник Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ). Насчет США советник "вводит общественность в заблуждение", а вот то, что при Горбачеве в СССР было полностью свернуто производство оружейного урана и оружейного плутонии, это как раз правда.
Чтобы не было соблазна делать новые ядерные заряды для баллистических ракет, американцы заключили с руководством Минатома РФ "очень выгодную" сделку (на 20 лет!). Американцы покупали оружейный уран из российских старых боеголовок (обещали затем купить и плутоний), а взамен были остановлены российские реакторы, вырабатывающие оружейный плутоний. "Минатом России: основные вехи развития атомной отрасли": "1994 - Принятие Правительством Российской Федерации решения о прекращении выработки оружейного плутония".
В России не только истек "до 1997 года" срок эксплуатации старых советских ядерных зарядов для боеголовок ракет, но и нет плутония, чтобы сделать новые. Из старого советского плутония их не изготовить, так как в нем, как и у плутония в боеголовках, необратимо изменился изотопный состав. А чтобы получить новый оружейный плутоний и изготовить новые ядерные заряды для ракет, нужно не просто время - специалистов нет, оборудование в не рабочем состоянии. В России утеряна даже технология изготовления стволов для танковых пушек, после нескольких первых выстрелов полет следующих снарядов у нового российского танка мало предсказуем. Причины те же - специалисты состарились или разбрелись с неработающих производств, а оборудование или ветхое, или растащено. Вполне вероятно, что намного более сложные технологии получения оружейного плутония и создания из него ядерных зарядов утеряны, и восстанавливать их придется не год-два, а в лучшем случае лет 10-ть. Да и позволят ли РФ американцы запустить вновь реакторы для получения высокообогащенного оружейного плутония? Россия поставила уникальный эксперимент по разрушению техносферы современного техногенного общества, при сегодняшнем режиме техносфера тает на глазах, общество теряет технологии, инфраструктуру, и главное - людей способных работать не продавцами или охранниками. РФ вполне закономерно превратилась из страны обладающей ядерным оружием, в страну потенциально способную им обладать, статус изменился с реальной сверхдержавы на статус потенциальной сверхдержавы, а это принципиально меняет российские отношения с другими странами.
Почему с РФ церемонились до недавнего времени, а не прихлопнули в конце 90-х? После истечения гарантийного срока эксплуатации ядерные заряды способны еще некоторое время взорваться. Пусть это будут не взрывы той мощности, на которую они были рассчитаны ранее, но если снесет несколько кварталов в Нью-Йорке и погибнут сотни тысяч человек, тогда американскому правительству придется объясняться. Поэтому американскому министерству энергетики американское правительство выделило самые мощные суперЭВМ, официально объявив - для моделирования учеными процессов деградации в ядерных зарядах, единственное, о чем "позабыли" сообщить СМИ, что собирались моделировать процессы деградации не в американских зарядах, а в российских. Игра стоила свеч и на эти цели денег не жалели, американская элита хотела знать точно - когда гарантированно не взорвется ни одна российская ядерная боеголовка. Ученые дали ответ, и когда расчетное время подошло, американская политика в отношении России стала постепенно меняться столь же принципиально, как и российский ядерный статус.
Еще во время "президенства" Медведева, российские власти озвучили грандиозные планы в военной сфере - "Запланировано серийное строительство боевых кораблей, в первую очередь атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами и многоцелевых подводных лодок. Будет создаваться система воздушно-космической обороны". На что Кондолиза Райс в интервью агентству Рейтер хладнокровно ответила - "Баланс сил с точки зрения ядерного сдерживания от этих действий не изменится". А с чего бы он изменился? Что Медведев загрузит на корабли и в крылатые ракеты? Годных ядерных зарядов нет. На российских ракетах одни ложные цели, настоящие цели отсутствуют. Против ракет типа "Сатаны" строить ПРО - безумие, один раз промахнешься, и прощай десяток крупных городов. А вот против радиоактивного металлолома, который сегодня на российских ракетах вместо боеголовок (скорее всего, и его убрали, так как старый оружейный плутоний сильно греется - раскален как утюг), против него можно и ПРО создать, если ПРО промажет, то ничего особо страшного не произойдет, хотя и неприятно затем обеззараживать гектар своей территории. ПРО предназначено ловить радиоактивный металлолом, когда РФ будут окончательно разоружать.
Российские богатейшие природные ресурсы не могут принадлежать слабой безлюдной державе. США решили прекратить покупать у РФ старый оружейный уран. Хотя покупать его за цену во много раз ниже его рыночной стоимости американцам очень выгодно, но приземлить российских генералов важнее. https://ehorussia.com/new/node/9061
Агов пороВшивые! Проснитесь - вы уже обосрались!