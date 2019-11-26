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 Політика України
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Все про:Зеленський (3665) Путін (11891) нормандська четвірка (697)

 Ми з Путіним не обговорювали теми "нормандської зустрічі", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що не обговорював із президентом Росії Володимиром Путіним під час телефонної розмови 25 листопада майбутню зустріч у Парижі в "нормандському форматі" 9 грудня.

Про це він сказав на брифінгу 26 листопада в Таллінні після зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується Нормандського формату, то тут ви зрозумійте, ми поважаємо наших партнерів. Ми не обговорювали теми Нормандської зустрічі, тому що ми всі ці теми маємо обговорювати між чотирма лідерами Німеччини, Франції, Росії та України. Тому цей діалог буде 9 грудня", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. В результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату проведення зустрічі в "нормандському форматі" - 9 грудня в Парижі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161840
 
 
 Топ коментарі
 
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та моника зелох и хотел бы обсудить, но был послан фуйлом к ... унитазам Мы с Путиным не обсуждали темы "нормандской встречи", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1476
а дальше оно само сказало, моника:
"Вы ее знаете. Мы начали диалог, который будет начат, если честно, во время Нормандской встречи четырех лидеров" Источник: https://censor.net.ua/n3161822
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Какой диалог? Результат известен наперед: Донбасс останется вечным геморроем который уроет и саму Украину
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З путіним немає сенсу нічого обговорювати, бо путін не дотримається жодних домовленостей. Потрібно обговорювати всі питання виключно з США та лідерами Заходу і з ними домовлятись, а путіна ставити перед фактом, ми тут порадились і вирішили що ти, путін, маєш зробити те і те, а не зробиш будуть тобі нові санкції!
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так это ж надо уметь говорить с лидерами Запада.

Порошенко умел,

но тебе он не понравился и ты выбрал того, кто не умеет.
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порошенко нічого не вмів, він повністю провалив дипломатичний фронт! порошенко не досягнув жодного прогресу в припиненні бойових дій! порошенко обманював лідерів Заходу, обіцяючи їм поступки на які Україна не була готова і ніколи не буде готова! Фактично порошенко це людина-катастрофа яка погодилась на Мінські угоди, які не припинили бойові дії, але змусили Україну брати на себе ідіотські зобов'язання по легалізації та фінансуванню терористів! Чого досягнув порошенко? Нічого! Повний провал! Реальних санкцій проти путіна не досягнув! Реальної військової допомоги не досягнув! Припинення бойових дій не досягнув! Перемоги на фронті не досягнув! Все просрав, або свідомо злив для путіна як путінський агент!
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Просто порівняй чого досяг президент Саакашвілі, коли Кацапія захопила частину території Грузії

з тим, чого на дипломатичному фронті досягнув президент Порошенко в такій же ситуації.
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не зассал позвонить ***** и предъявить за унитазы
Пацан!
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вова зелох - настоящий чувак-урЫст!
просить вернуть унитазы - реальный уровень моники зелоха Мы с Путиным не обсуждали темы "нормандской встречи", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1432
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***** косяком гонит зелину банду в ловушку.
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***** Украину к заварухе толкает, а это зебильная клоунада ему помогает. Каждый день как не скандал, так уступки агрессору.
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Я вважаю, що путін розмовляє зі справжнім господарем України, коломИйським. А з цим хіба що про унітази з Яни Капу.
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Не верю ни одному слова этого "я вам не лох"
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а где бурят потерялся, обычно выглядывает ззаду?
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Главное что унитазы обсудили.
Ленка не будет бриться пока Раша не вернет унитазы, со всем содержимым!
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Зебилы, а вы гордитесь своим зеленым ху*лом? Мы с Путиным не обсуждали темы "нормандской встречи", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9226
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Стелька это очень сильно сказано, скорее прокладкой
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"двое в комнате
***** и вовик
ботоксной рожей на смартфона стене.....товарищ *****, я вам докладываю не по службе, а по душе. товарищ *****, работа адовая будет сделана и делается уже. 40 освещаем, одеваем нищь и о́голь, ширится добыча угля и руды… а рядом с этим, конешно, много, много разной 50 дряни и ерунды.
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Якщо #уйло не поверне унітазів,вован,ну котрий тіпа гарант- чмо
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Сделка века 9 декабря на носу: Донбасс за унитазы.
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Президенту Зеленскому нужно быть поближе к Президенту Франции Макрону,потому что Штази и КГБ бывшими не бывают,да и пусть воду себе возьмёт в контейнере Мы с Путиным не обсуждали темы "нормандской встречи", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5375
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Не смеши. Уровень Пейсатого - унитазы б/у Ми з Путіним не обговорювали теми "нормандської зустрічі", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4524
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Він правду каже. Він не обговорював з Путлером зустріч. Він просто поставив свій підпис під кожною вимогою Путлера і відіслав оригінал в Московію кур'єрською поштою. Текст угоди вже відомий, але його не публікують до 9 грудня
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В декабре Украину поделят. Как? Соросу - чернозем. Лояльную России власть - Путину. Нам лет 30 культа Зе. Мы с Путиным не обсуждали темы "нормандской встречи", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1404
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Нет, что Вы.
У Квартала на такой срок никаких средств не хватит, у них деньги закончатся намного раньше.
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Сегодня,в 8ч утра,на 42 году жизни ,не приходя в сознание.....
приступил к работе президент Украины В.Зеленский. Ми з Путіним не обговорювали теми "нормандської зустрічі", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8810
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Ермак всё уже обсудил и обо всём договорился, дело Зеленского за малым - подмахнуть приготовленную капитуляцию.
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Вот смеемся, веселимся, а тема тонкая, дипломатическая.
Кто будет принимать унитазы с труселями, если их вернут? (Я предлагаю Богдана, от Офиса президента, он спец по красным плавкам, а значит, и по труселям)
И что делать, если унитазы не вернут?
Кому и куда подавать ноту протеста?
Дело то тонкое, политическое... Ми з Путіним не обговорювали теми "нормандської зустрічі", - Зеленський - Цензор.НЕТ 956
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ху*ло посоветовал зе-сранцу пианино с собой взять - "мурку" сбацать на пару.
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Путин так не может. Зеля будет бацать "Мурку" сам. А Путя будет слушать как ленин апассионату.
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А вот поспели результаты зеленой налоговой реформы:

По результатам ежегодного исследования «Налогообложение 2020» (Paying Taxes 2020), которое проводится PwC совместно с экспертами Всемирного банка, Украина заняла 65 место и потеряла таким образом 11 пунктов.
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По индексу восприятия коррупции в следующем году тоже уйдем вниз - без вариантов, ведь в реальности прижатые ранее коррупционеры и схемы времен Януковича, ожили.
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точно ник поменяю, вместо ***** зеленского пропишу
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Дадим еще 100 дней?..

Ну все, не могу молчать.
Я (и не только я) уже не раз писал о том, что Украину с весны 2019 сливают по всем фронтам.

Банки, земля, отведение войск, финансирование, реструктуризация, суды... да список длинный. Вы его знаете. У вас еще ощущение 3,14..еца не пришло?.. Так щас поспособствую.
Да, я п-к, подписка о неразглашении, и все такое. И пошло оно ннах. Так вот.

Сегодня получаем информацию из МО (близко к тексту): "Военная наука не нужна. И военное образование не нужно, в таких объемах. Вы не даете продукта, который можно продать!.."
Пытаемся контраргументировать, обосновать - а нам палец в потолок. "Там уже все решено".
Тут я о...уел (извините, далее по тексту буду употреблять нецензурную лексику).

Нет, не от того, что для меня это новость, а от того, что так быстро...
Итак, смотрите, что получается.
Нам на 6-ом году войны (противостояния) оказывается не нужным само противостояние (перестать стрелять, развести войска), затем не нужными оказываются сами войска (процесс пошел, его называют "оптимизацией, бо денег нет"). Затем оказываются не нужной и логистика войск (сокращаем тендеры, контракты, закупки и поставки).
Но этого мало.
Если вы хотите реально УБИТЬ НА.....Й сектор национальной безопасности и обороны, то вы будете выбивать его основные, базисные составляющие, т.е. уничтожать сами "причины" появления возможности сопротивления. А это - обучение кадров и научная основа всех видов деятельности ЗСУ.
И прежде всего при этом надо работать против ЗСУ!
Потому что какими бы х....ми вам ЗСУ не казались, но за эти 5 лет они теперь (пока что еще) составляют вполне себе конкурентоспособную силу, условно - на "внешнем рынке" (пободаться малость даже с ВС РФ могут), и доминирующую - на "внутреннем" (ни одна из силовых структур Украины противостоять ЗСУ не способна).

Поэтому убивать надо прежде всего ЗСУ.
Как -- я уже описал, в общих чертах. Если шо - похожие процессы начались и в других силовых структурах.
В кулуарах говорят - такого даже в 2010-2013 не было.
И действительно, не было. Тогда просто старались насытить пророссийскими агентами все силовые структуры. Сейчас даже не стараются - время попыток "делать красивое лицо" прошло.
Просто уничтожают.
Расформирование - именно такие "туманные, не вполне ясные" перспективы были заявлены для некоторых научно-исследовательских структур ЗС Украины. А для вузов - сокращение структуры.
"Вы не даете продукта, который можно продать!.."
Но на самом деле в этом плане я вижу даже не желание что-то продать, нет - я вижу QUI PRODEST. И попробуйте расскажите мне что-то о блаженных дурачках, не ведающих, что творят... Нет, там не дурачки.

А теперь у меня простой вопрос, панове. Который я задавал уже не раз.
Сколько еще мы "будем подождать"? Да, я понимаю, еще не время, и все такое. Но не забывайте и такой простой вещи, о части которой я и пишу: пока у нас "еще не время" - у них каждый день "давно пора".

Просто помните это. Украину, все сферы, институты и аспекты ее государственности целенаправленно разрушают каждый день!
Кто именно, для чего, для кого? Вы знаете ответы.
Сколько еще подождем?.. И чего дождемся?.. Думай.Те.

https://bitter-onion.livejournal.com/2631099.html
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Этот велосипед потом заберут в музей подарков Зеленскому и Путину на Красной Площади.
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"Что касается Нормандского формата, то тут вы поймите, мы уважаем наших партнеров.- партнеры"зе слуг " гейропейские подельники кремлевского оккупанта,,,,когда начнешь уважать проценты,рвавшие з,,,адницу , за слугу украинского народа но не за " поймите" нас и Ваш слив рашисту???
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Партию Зеленского спонсируют фирмы, которые фигурируют в уголовных делах

Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» обнародовала финансовый отчет за третий квартал. Указанные в документе крупнейшие спонсоры политсилы - юридические лица, которые фигурируют в уголовных делах по уклонению от налогов и нелегальному обналичиванию денег. Об этом сообщают «Информатор Деньги» со ссылкой на «Страну».
Юридических лиц - спонсоров у политсилы немного - всего 30. «Страна» составила их рейтинг. Из него видно, что стандартная ставка спонсорского платежа с одной компании составила порядка 2,9-3,3 миллиона гривен.
Ми з Путіним не обговорювали теми "нормандської зустрічі", - Зеленський - Цензор.НЕТ 353

Крупнейший спонсор «Слуги народа» - фирма из Одессы «Кодексо». Она проходит по уголовному делу, связанному с обналичкой и уклонением от уплаты налогов. Уголовное производство №32018100000000055 от 23.04.2018 г. открыто по части 3 статьи 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
По тому же делу проходят еще два солидных спонсора «Слуги народа»: одесские фирмы «Барака трейдинг» и «Флора импекс». Это номера 25 и 27 списка партийных спонсоров.
Все три фирмы указаны в определении Шевченковского райсуда столицы по указанному уголовному производству. Они подозреваются в том, что при пособничестве сотрудников латвийского банка и должностных лиц подконтрольных субъектов хозяйствования - резидентов Украины, они организовали преступную схему с целью уклонения от уплаты налогов. Схема работала при осуществлении экспорта сельскохозяйственной продукции за пределы Украины. Операции по экспорту не отображались в налоговой и бухгалтерской отчетности. То есть, по сути, речь идет о контрабанде.

По тому же адресу, что и фирмы «Кодексо» и «Флора Импекс» (Одесса, ул. Пушкинская, 36), зарегистрирован еще один спонсор «Слуги народа» - ООО «Кристал М Груп» (номер 23 списка). Она находится в соседней комнате с «Кодексо». Эта фирма была зарегистрирована совсем недавно, 25 мая. Но уже нашла больше 3 миллионов для поддержки партии Зеленского.
Весьма подозрительно, что еще две одесские фирмы «Тамира торг» и уже упомянутая «Барака трейдинг Украина» заплатили абсолютно одинаковые суммы по 2 920 960 грн. Перечислили свои взносы они в один день - 4 июля.

Таким образом, группа одесских компаний, которые занимаются экспортом-импортом сельхозпродуктов и фигурируют в ряде уголовных дел, стала крупнейшим официальным спонсором партии Зеленского в третьем квартале.
https://bitter-onion.livejournal.com/2633026.html
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Бубочка вчергове спасає Пуйла

Під час розмови преЗЕдент Зє та Пуйло "торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна - Росія - ЄС". Інших подробиць розмови в Офісі президента не повідомляють.
Водночас у прес-службі Пуйла розповіли, що розмова відбулася за ініціативою Зеленського з урахуванням запланованого на 9 грудня саміту в "нормандському форматі".
Особливо цікаво "детально обговорили газову проблематику, включаючи питання продовження транзиту і відновлення прямих поставок російського газу в Україну".

Польща відмовляється, в ЄС шурують газовози США, а Шмаркля відновлює закупівлю газа!
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Зе:Владимир Владимирович!Отдайте унитазы и труселя!Пу: Я не брал!Зе:А куда они делись?Пу: От сырости сгнили.Что такой был разговор?Владимир Александрович!В Украине проживает не только Ваш лохторат,но и адекватные люди.Хватит ДУРАКА включать!
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