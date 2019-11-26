 Ми з Путіним не обговорювали теми "нормандської зустрічі", - Зеленський

Про це він сказав на брифінгу 26 листопада в Таллінні після зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Що стосується Нормандського формату, то тут ви зрозумійте, ми поважаємо наших партнерів. Ми не обговорювали теми Нормандської зустрічі, тому що ми всі ці теми маємо обговорювати між чотирма лідерами Німеччини, Франції, Росії та України. Тому цей діалог буде 9 грудня", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. В результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату проведення зустрічі в "нормандському форматі" - 9 грудня в Парижі.
а дальше оно само сказало, моника:
"Вы ее знаете. Мы начали диалог, который будет начат, если честно, во время Нормандской встречи четырех лидеров" Источник: https://censor.net.ua/n3161822
Порошенко умел,
но тебе он не понравился и ты выбрал того, кто не умеет.
з тим, чого на дипломатичному фронті досягнув президент Порошенко в такій же ситуації.
Пацан!
просить вернуть унитазы - реальный уровень моники зелоха
Ленка не будет бриться пока Раша не вернет унитазы, со всем содержимым!
***** и вовик
ботоксной рожей на смартфона стене.....товарищ *****, я вам докладываю не по службе, а по душе. товарищ *****, работа адовая будет сделана и делается уже. 40 освещаем, одеваем нищь и о́голь, ширится добыча угля и руды… а рядом с этим, конешно, много, много разной 50 дряни и ерунды.
У Квартала на такой срок никаких средств не хватит, у них деньги закончатся намного раньше.
приступил к работе президент Украины В.Зеленский.
Кто будет принимать унитазы с труселями, если их вернут? (Я предлагаю Богдана, от Офиса президента, он спец по красным плавкам, а значит, и по труселям)
И что делать, если унитазы не вернут?
Кому и куда подавать ноту протеста?
Дело то тонкое, политическое...
По результатам ежегодного исследования «Налогообложение 2020» (Paying Taxes 2020), которое проводится PwC совместно с экспертами Всемирного банка, Украина заняла 65 место и потеряла таким образом 11 пунктов.
Ну все, не могу молчать.
Я (и не только я) уже не раз писал о том, что Украину с весны 2019 сливают по всем фронтам.
Банки, земля, отведение войск, финансирование, реструктуризация, суды... да список длинный. Вы его знаете. У вас еще ощущение 3,14..еца не пришло?.. Так щас поспособствую.
Да, я п-к, подписка о неразглашении, и все такое. И пошло оно ннах. Так вот.
Сегодня получаем информацию из МО (близко к тексту): "Военная наука не нужна. И военное образование не нужно, в таких объемах. Вы не даете продукта, который можно продать!.."
Пытаемся контраргументировать, обосновать - а нам палец в потолок. "Там уже все решено".
Тут я о...уел (извините, далее по тексту буду употреблять нецензурную лексику).
Нет, не от того, что для меня это новость, а от того, что так быстро...
Итак, смотрите, что получается.
Нам на 6-ом году войны (противостояния) оказывается не нужным само противостояние (перестать стрелять, развести войска), затем не нужными оказываются сами войска (процесс пошел, его называют "оптимизацией, бо денег нет"). Затем оказываются не нужной и логистика войск (сокращаем тендеры, контракты, закупки и поставки).
Но этого мало.
Если вы хотите реально УБИТЬ НА.....Й сектор национальной безопасности и обороны, то вы будете выбивать его основные, базисные составляющие, т.е. уничтожать сами "причины" появления возможности сопротивления. А это - обучение кадров и научная основа всех видов деятельности ЗСУ.
И прежде всего при этом надо работать против ЗСУ!
Потому что какими бы х....ми вам ЗСУ не казались, но за эти 5 лет они теперь (пока что еще) составляют вполне себе конкурентоспособную силу, условно - на "внешнем рынке" (пободаться малость даже с ВС РФ могут), и доминирующую - на "внутреннем" (ни одна из силовых структур Украины противостоять ЗСУ не способна).
Поэтому убивать надо прежде всего ЗСУ.
Как -- я уже описал, в общих чертах. Если шо - похожие процессы начались и в других силовых структурах.
В кулуарах говорят - такого даже в 2010-2013 не было.
И действительно, не было. Тогда просто старались насытить пророссийскими агентами все силовые структуры. Сейчас даже не стараются - время попыток "делать красивое лицо" прошло.
Просто уничтожают.
Расформирование - именно такие "туманные, не вполне ясные" перспективы были заявлены для некоторых научно-исследовательских структур ЗС Украины. А для вузов - сокращение структуры.
"Вы не даете продукта, который можно продать!.."
Но на самом деле в этом плане я вижу даже не желание что-то продать, нет - я вижу QUI PRODEST. И попробуйте расскажите мне что-то о блаженных дурачках, не ведающих, что творят... Нет, там не дурачки.
А теперь у меня простой вопрос, панове. Который я задавал уже не раз.
Сколько еще мы "будем подождать"? Да, я понимаю, еще не время, и все такое. Но не забывайте и такой простой вещи, о части которой я и пишу: пока у нас "еще не время" - у них каждый день "давно пора".
Просто помните это. Украину, все сферы, институты и аспекты ее государственности целенаправленно разрушают каждый день!
Кто именно, для чего, для кого? Вы знаете ответы.
Сколько еще подождем?.. И чего дождемся?.. Думай.Те.
https://bitter-onion.livejournal.com/2631099.html
Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» обнародовала финансовый отчет за третий квартал. Указанные в документе крупнейшие спонсоры политсилы - юридические лица, которые фигурируют в уголовных делах по уклонению от налогов и нелегальному обналичиванию денег. Об этом сообщают «Информатор Деньги» со ссылкой на «Страну».
Юридических лиц - спонсоров у политсилы немного - всего 30. «Страна» составила их рейтинг. Из него видно, что стандартная ставка спонсорского платежа с одной компании составила порядка 2,9-3,3 миллиона гривен.
Крупнейший спонсор «Слуги народа» - фирма из Одессы «Кодексо». Она проходит по уголовному делу, связанному с обналичкой и уклонением от уплаты налогов. Уголовное производство №32018100000000055 от 23.04.2018 г. открыто по части 3 статьи 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
По тому же делу проходят еще два солидных спонсора «Слуги народа»: одесские фирмы «Барака трейдинг» и «Флора импекс». Это номера 25 и 27 списка партийных спонсоров.
Все три фирмы указаны в определении Шевченковского райсуда столицы по указанному уголовному производству. Они подозреваются в том, что при пособничестве сотрудников латвийского банка и должностных лиц подконтрольных субъектов хозяйствования - резидентов Украины, они организовали преступную схему с целью уклонения от уплаты налогов. Схема работала при осуществлении экспорта сельскохозяйственной продукции за пределы Украины. Операции по экспорту не отображались в налоговой и бухгалтерской отчетности. То есть, по сути, речь идет о контрабанде.
По тому же адресу, что и фирмы «Кодексо» и «Флора Импекс» (Одесса, ул. Пушкинская, 36), зарегистрирован еще один спонсор «Слуги народа» - ООО «Кристал М Груп» (номер 23 списка). Она находится в соседней комнате с «Кодексо». Эта фирма была зарегистрирована совсем недавно, 25 мая. Но уже нашла больше 3 миллионов для поддержки партии Зеленского.
Весьма подозрительно, что еще две одесские фирмы «Тамира торг» и уже упомянутая «Барака трейдинг Украина» заплатили абсолютно одинаковые суммы по 2 920 960 грн. Перечислили свои взносы они в один день - 4 июля.
Таким образом, группа одесских компаний, которые занимаются экспортом-импортом сельхозпродуктов и фигурируют в ряде уголовных дел, стала крупнейшим официальным спонсором партии Зеленского в третьем квартале.
https://bitter-onion.livejournal.com/2633026.html
Під час розмови преЗЕдент Зє та Пуйло "торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна - Росія - ЄС". Інших подробиць розмови в Офісі президента не повідомляють.
Водночас у прес-службі Пуйла розповіли, що розмова відбулася за ініціативою Зеленського з урахуванням запланованого на 9 грудня саміту в "нормандському форматі".
Особливо цікаво "детально обговорили газову проблематику, включаючи питання продовження транзиту і відновлення прямих поставок російського газу в Україну".
Польща відмовляється, в ЄС шурують газовози США, а Шмаркля відновлює закупівлю газа!