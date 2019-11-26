 "Це справжня війна перед нашими дверима", - глава МЗС Німеччини Маас про Донбас

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас на Берлінській конференції з питань зовнішньої політики, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Не треба забувати, що війна на Сході України – це війна, в якій уже загинуло 10 тисяч осіб, і люди продовжують гинути. Що це справжня війна перед нашими дверима", - заявив Маас.
Він зауважив, що ця війна ще триває, хоча й зникла нині з перших шпальт світових ЗМІ.
Глава МЗС нагадав, що Німеччина від самого початку активно долучилася до пошуку політичного врегулювання ситуації в Україні, і зараз уперше за тривалий час з’явилися "обережно-позитивні сигнали", які вселяють надію. Зокрема, найближчими днями відбудеться саміт у "нормандському форматі", який має стати "важливим кроком на ще довшому та важчому шляху порозуміння не тільки між Україною та Росією, але й між Європою та Росією", заявив міністр.
Водночас Маас підкреслив, що у цьому порозумінні не буде особливого німецького підходу, і запевнив, що Німеччина готова розвивати "європейський підхід щодо Росії" і не має наміру діяти "через голови" своїх сусідів.
За словами Мааса, Німеччина для багатьох країн є мостом між Сходом і Заходом.
Немецкая Daimler Truck выкупила 15% акций "КамАЗ".
Прямая инвестиция в завод, производящий военную технику принимающую участие в войне на территории Украины.
Но для тех кто понимает в экономике очевидно что в мы уже проиграли экономическую войну с кацапстаном изза коррупции и медленности реформ в частности, инвестиционной непривлекательности в целом. Первопричиной чего убогость мировозренния у уровня образования неселения, немцы в этом не виноваты, нехрен сопли жевать было.
а вместо реальной помощи от вас, мы получаем регулярную озабоченность..
спасибо вам, герр Мудак!
ЗЫ. кстати Грузия до сих пор "благодарит" Штанмаера за мирный план по утрате своих суверенных территорий.. Просто в Германии не считается постыдным(аморальным), когда ведущий немецкий политик "снимается в русском хард-порно".. Например, герр Шрёдер просто мастер ануслингуса и глубоких заглотов..
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Нет,это не у ваших дверей война,у ваших дверей газ и экономическая целесообразность.
Вы ещё заплатите настоящую цену за свою хитрожопость.