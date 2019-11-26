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 За кордоном
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Все про:Німеччина (1333) Росія (21276) Донбас (13832) Гайко Маас (96)

 "Це справжня війна перед нашими дверима", - глава МЗС Німеччини Маас про Донбас

Європа не має забувати про те, що на Сході України триває війна.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас на Берлінській конференції з питань зовнішньої політики, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не треба забувати, що війна на Сході України – це війна, в якій уже загинуло 10 тисяч осіб, і люди продовжують гинути. Що це справжня війна перед нашими дверима", - заявив Маас.

Він зауважив, що ця війна ще триває, хоча й зникла нині з перших шпальт світових ЗМІ.

Також читайте: Росія має продовжити транзит газу через Україну, - МЗС Німеччини

Глава МЗС нагадав, що Німеччина від самого початку активно долучилася до пошуку політичного врегулювання ситуації в Україні, і зараз уперше за тривалий час з’явилися "обережно-позитивні сигнали", які вселяють надію. Зокрема, найближчими днями відбудеться саміт у "нормандському форматі", який має стати "важливим кроком на ще довшому та важчому шляху порозуміння не тільки між Україною та Росією, але й між Європою та Росією", заявив міністр.

Водночас Маас підкреслив, що у цьому порозумінні не буде особливого німецького підходу, і запевнив, що Німеччина готова розвивати "європейський підхід щодо Росії" і не має наміру діяти "через голови" своїх сусідів.

За словами Мааса, Німеччина для багатьох країн є мостом між Сходом і Заходом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161838
 
 
 Топ коментарі
 
я так понимаю, европейский подход, как пример ниже.
Немецкая Daimler Truck выкупила 15% акций "КамАЗ".
Прямая инвестиция в завод, производящий военную технику принимающую участие в войне на территории Украины.
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_Вы ещё и близко себе не представляете себе, что такое война, еврохолуи путлера и примкнувшие к ним озабоченные умиротворители людоеда. Война в Европе будет лютая и вы сами вскормили этого зверя, убийцу ваших же детей. И поощрили к дальнейшему завоеванию своим непротивлением. Сразу после Украины настанет очередь стран Балтии и Польши. А там вы уже под веником не отсидитесь в сторонке. Мало никому не покажется...
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а если Рашка поглотит Украину (при вашей сраной Штанмаерской помощи), то это уже будет война внутри вашего дома: на границах Польши и на улицах Берлина и Вены..
а вместо реальной помощи от вас, мы получаем регулярную озабоченность..
спасибо вам, герр Мудак!
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я так понимаю, европейский подход, как пример ниже.
Немецкая Daimler Truck выкупила 15% акций "КамАЗ".
Прямая инвестиция в завод, производящий военную технику принимающую участие в войне на территории Украины.
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К чему удивляться стране, самые крупные компании которой производили химикаты для лагерей смерти и фронта, машины и самолёты для нацистов?

Но для тех кто понимает в экономике очевидно что в мы уже проиграли экономическую войну с кацапстаном изза коррупции и медленности реформ в частности, инвестиционной непривлекательности в целом. Первопричиной чего убогость мировозренния у уровня образования неселения, немцы в этом не виноваты, нехрен сопли жевать было.
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Та тут нема що дивуватись , ФРГ за 2017 рік інвестувала у Козлостан 1,7 млрд.євро, а за перші три місяца 2018 р. 2,2 млрд.Кому та бідна Украіна потрібна коли в рашці такє бабло вкладається ? І в мене таке передчуття що у наст. році взагалі санкціі знимуть , бабло перемогає завжди на жаль...
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а если Рашка поглотит Украину (при вашей сраной Штанмаерской помощи), то это уже будет война внутри вашего дома: на границах Польши и на улицах Берлина и Вены..
а вместо реальной помощи от вас, мы получаем регулярную озабоченность..
спасибо вам, герр Мудак!
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и кстати, Минские соглашения (в сегодняшней редакции, (потому что редакцию Пороха, Германия и Франция отвергли), Украине навязали Германия и Франция по просьбе фюрера Лилипутена.. Мы это помним и припомним!
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Без "штайнмаерской помощи" жил бы уже в Украинской области.
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хрена вам!.. без "помощи Штанмаера" мы бы вернули Донецк и вышли бы к границам *********..
ЗЫ. кстати Грузия до сих пор "благодарит" Штанмаера за мирный план по утрате своих суверенных территорий.. Просто в Германии не считается постыдным(аморальным), когда ведущий немецкий политик "снимается в русском хард-порно".. Например, герр Шрёдер просто мастер ануслингуса и глубоких заглотов..
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_Вы ещё и близко себе не представляете себе, что такое война, еврохолуи путлера и примкнувшие к ним озабоченные умиротворители людоеда. Война в Европе будет лютая и вы сами вскормили этого зверя, убийцу ваших же детей. И поощрили к дальнейшему завоеванию своим непротивлением. Сразу после Украины настанет очередь стран Балтии и Польши. А там вы уже под веником не отсидитесь в сторонке. Мало никому не покажется...
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"Это настоящая война у нашей двери", - заявил Маас."Война кого с кем он так и не сказал и не скажет, а будущем всегда можно будет добавить - гражданская.
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ЧТО ТО МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО В ПАРИЖЕ БУДЕТ ВСТРЕЧА РАДИ ВСТРЕЧИ, С ЗАЯВЛЕНИЕМ ЧТО БУДУТ ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖАТЬ ДИАЛОГ
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_Не будет такой встречи, это невозможно! Потому что на такую путлер просто не приедет. И ногу с педали с капса сними, ольгинец.
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Та чому ж? Зустріч буде. Зустріч КВН-щика з КГБ-ником. Блазня з людожером.
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"Не надо забывать, что война на Востоке Украины - это война, в которой уже погибло 10 тысяч человек, и люди продолжают гибнуть. Это настоящая война у нашей двери", - заявил Маас.

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Нет,это не у ваших дверей война,у ваших дверей газ и экономическая целесообразность.
Вы ещё заплатите настоящую цену за свою хитрожопость.
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Глава МИД напомнил, что Германия с самого начала активно подключилась к поиску политического урегулирования ситуации в Украинефашистская с,,ука создавшая в Минске замороженный военный конфликт под который тварь шмаркля с французом отрезали часть украинского Донбасса..Твари .которые урегулировали убийство 15000 украинцепотери части територи и потери транзита газа нга 3 млрд баксов из за лоббирования интересов грязьпрома по строительству потока....
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