 До законопроєкту на п'ять сторінок про ліквідацію "майданчиків Яценка" зареєстровано вже 1004 поправки. Це саботаж, - нардеп Железняк

Про це повідомляє нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Деякі депутати подали більше 100 правок кожен: найбільше правок від депутатів "Опозиційної платформи – За життя" – 407 правок, і депутатів "Європейської солідарності" – 247", - розповів нардеп.
За його словами, зараз важливо зупинити саботаж і протидію.
"Спочатку законопроєкт не хотіли приймати на комітеті, далі – не хотіли включати у порядок денний. Ми планували одразу прийняти законопроєкт за основу і в цілому, але деякі колеги вимагали тільки за основу. Зараз ми бачимо більше 1000 поправок, які депутати свідомо вимагають розглядати окремо, щоб затягнути процес. Затягування голосування – це щоденний прибуток конкретних людей, які стоять за цією корупційною схемою", - написав Железняк.
"Наша фракція на погоджувальній раді в понеділок, 2 грудня, буде наполягати на включенні законопроєкту 2047-д до порядку денного", - уточнив він.
Нагадаємо, законопроєкт №2047-д передбачає, що продавці нерухомості зможуть отримати доступ до модуля Фонду держмайна, що дозволяє оцінити вартість квартири. Такий доступ буде коштувати всього 51 гривню. Зараз за кожну послугу майданчиків-посередників в оцінці майна продавці платять по 1800 гривень.
За даними ЗМІ, щорічно в Україні укладається приблизно 500-700 тис. угод, що приносить власникам майданчиків не менше 1 млрд грн, підрахував голова правління Українського товариства оцінювачів Олексій Амфітеатров. "Це означає, що кожен день вони отримують близько 4 млн грн. Причому, ці кошти не йдуть в бюджет", - говорить він.
Это союзная оппозиция в Раде.
Как вам удалось 654 получить?
И не удивительно - ведь Тоша Яценко эти свои прокладки создал при большинстве БПП+НФ...
"бо є більшість"
Так, проблеми 2 - перша - быльшість складена з кого попало, тому там є й куплені Яценко, друга - саботаж персонажів, що поправки подають - бо по закону поправки мають розглянути - навіть якщо є більшість
Атож, гроші від яценка взяли, а повертати не хочеться. Бо більше ніхто не повірить
Медведчук - наш ответ зелёной шмаркле!