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 Політика України
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Все про:нерухомість (195) Яценко (36) оцінка (27) Железняк Ярослав (9)

 До законопроєкту на п'ять сторінок про ліквідацію "майданчиків Яценка" зареєстровано вже 1004 поправки. Це саботаж, - нардеп Железняк

Процес розгляду законопроєкту №2047-д про ліквідацію так званих "майданчиків Яценка" намагаються затягнути. До документа на п'ять сторінок зареєстровано вже 1004 поправки.

Про це повідомляє нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі депутати подали більше 100 правок кожен: найбільше правок від депутатів "Опозиційної платформи – За життя" – 407 правок, і депутатів "Європейської солідарності" – 247", - розповів нардеп.

За його словами, зараз важливо зупинити саботаж і протидію.

"Спочатку законопроєкт не хотіли приймати на комітеті, далі – не хотіли включати у порядок денний. Ми планували одразу прийняти законопроєкт за основу і в цілому, але деякі колеги вимагали тільки за основу. Зараз ми бачимо більше 1000 поправок, які депутати свідомо вимагають розглядати окремо, щоб затягнути процес. Затягування голосування – це щоденний прибуток конкретних людей, які стоять за цією корупційною схемою", - написав Железняк.

Читайте також: Ліквідація "майданчиків Яценка": Рада ухвалила законопроєкт за основу

"Наша фракція на погоджувальній раді в понеділок, 2 грудня, буде наполягати на включенні законопроєкту 2047-д до порядку денного", - уточнив він.

Нагадаємо, законопроєкт №2047-д передбачає, що продавці нерухомості зможуть отримати доступ до модуля Фонду держмайна, що дозволяє оцінити вартість квартири. Такий доступ буде коштувати всього 51 гривню. Зараз за кожну послугу майданчиків-посередників в оцінці майна продавці платять по 1800 гривень.

За даними ЗМІ, щорічно в Україні укладається приблизно 500-700 тис. угод, що приносить власникам майданчиків не менше 1 млрд грн, підрахував голова правління Українського товариства оцінювачів Олексій Амфітеатров. "Це означає, що кожен день вони отримують близько 4 млн грн. Причому, ці кошти не йдуть в бюджет", - говорить він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є реальний депутат, з яким працюють правоохоронці, - Баканов відмовився назвати ім'я свідка щодо "майданчиків Яценка"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161834
 
   
 Топ коментарі
 
Больше всего поправок от депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 407 поправок, и депутатов "Европейской солидарности" - 247



Это союзная оппозиция в Раде.
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ПЕСики вместе "За Жиддя" лоббируют грабеж граждан Украины в пользу Тоши Яценко?
И не удивительно - ведь Тоша Яценко эти свои прокладки создал при большинстве БПП+НФ...
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Грязные доллары в конвертах депутаты отрабатывают не жалея сил.
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Якщо до цього модуля матимуть доступ всі, кому не лінь, то це якийсь стріптіз.
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Грязные доллары в конвертах депутаты отрабатывают не жалея сил.
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петя і мертвечук - головні друзі яценка
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Больше всего поправок от депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 407 поправок, и депутатов "Европейской солидарности" - 247



Это союзная оппозиция в Раде.
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1004 - 407 - 247 = 350.
Как вам удалось 654 получить?
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ПЕСики вместе "За Жиддя" лоббируют грабеж граждан Украины в пользу Тоши Яценко?
И не удивительно - ведь Тоша Яценко эти свои прокладки создал при большинстве БПП+НФ...
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Про "барыгу" и "свинарчуков" забыл упомянуть К законопроекту на пять страниц о ликвидации "площадок Яценко" зарегистрировано уже 1004 поправки. Это саботаж, - нардеп Железняк - Цензор.НЕТ 6865
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Я упоминаю только тех, кто имеет прямое отношение к данной новости.
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Барыга у нас дважды "несудимый" В.Рабинович
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А Х**ло сидит на нефте-газовой трубе и хихикает.
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Тобто так просто ці площадки ніхто слугам не передасть. Якби хотіли позакривати - закрили б, бо є більшість, але ласий шматок потрібен новим обличчям.
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То законопроект не про передачу прощадок, а саме про їхню ліквідацію.

"бо є більшість"

Так, проблеми 2 - перша - быльшість складена з кого попало, тому там є й куплені Яценко, друга - саботаж персонажів, що поправки подають - бо по закону поправки мають розглянути - навіть якщо є більшість
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ходит слух, что платят по 1000 баксов за спамовый законопроект в три строчки..
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як там кацапи кажуть: нє митЙОм так катаньЙЕм.
Атож, гроші від яценка взяли, а повертати не хочеться. Бо більше ніхто не повірить К законопроекту на пять страниц о ликвидации "площадок Яценко" зарегистрировано уже 1004 поправки. Это саботаж, - нардеп Железняк - Цензор.НЕТ 5762
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В целом это бесполезное деяние, что создание площадок, что их ликвидация. В смысле государству одни убытки, пользы 0. Прибыль Яценка и ко.
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А как ты хотел, чувачек? Думал, что вы сможете быстренько все разрулить и захапать?
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Слава Богу в Раде нашлись такие патриоты как Медведчуковская За Життя, которые накатали аж 450 поправок

Медведчук - наш ответ зелёной шмаркле!
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Не захапать, а уничтожить прокладки, созданные хапугами.
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