EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  2553  121
Матеріали за темою:
Все про:газ (1082) газові переговори (127) Газпром (494) Росія (21276) субсидія (332) Олексій Оржель (25)

 Знижка на газ у разі прямих поставок з РФ буде направлятися на субсидії, - Оржель

Кабінет міністрів може розробити механізм, згідно з яким потенційні знижки на газ російського "Газпрому" у разі ймовірних прямих поставках в Україну з 2020 року будуть "вилучатися", повідомив глава Міністерства енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

За його словами, ресурс буде пропонуватися кінцевим споживачам за ринковою ціною, а різниця між нею і ціною зі знижкою, запропонованою "Газпромом", буде направлятися на реалізацію соціально важливих заходів, в тому числі на субсидування незахищених споживачів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми будемо мати знижену ціну, - потенційно можливо, що у нас будуть прямі поставки зі знижкою зі сходу, - ми будемо намагатися забирати цю знижку, видавати в ринок ринкову ціну, а саму знижку використовувати через бюджет або через будь-які інші інструменти для покриття субсидій або на інші соціально важливі заходи", - сказав Оржель у ході презентації запланованих на 2019-2020 рр. змін у сфері енергетики та екології "To do list" в Києві в понеділок.

Також читайте: Необхідно домовитися про підписання нового довгострокового транзитного газового договору з РФ, - Зеленський

Водночас міністр не став вдаватися в подробиці такого плану, а також можливі механізми його реалізації.

Як повідомлялося, раніше глава НАК "Нафтогаз України" висловив думку про те, що російський "Газпром" з 1 січня 2020 року може почати прямі поставки газу українським споживачам у разі підписання договорів про приєднання за європейськими правилами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161833
 
   
 Топ коментарі
 
)) такой себе психологический приём олохивания ещё неолошенных -"ониженашабратия дающяя"
 показати весь коментар
 
саму скидку скиздим в офшоры
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Тем, кто публично откажется признав атьПутина ****..м - коомуналка вообще будет бесплатна
 показати весь коментар
 
 
почему не снизить цену для всех потребителей ? почему опять мы должны оплачивать их хитрожопые субсидии ??
 показати весь коментар
 
 
Чего это он так старается убеждать лохторат? Слишком это подозрительно!
 показати весь коментар
 
 
И как на хлеб намазывают - загляденье. И цены, и мир... Вот твари.
 показати весь коментар
 
 
От і ціна 13 000 загиблих і сотень тисяч поранених - субсидії від Х.йла для хохло-бидла.
 показати весь коментар
 
 
Зебилы ТОРГУЮТ на КРОВИ наших ребят...…

Пора эту мразь выносить.
 показати весь коментар
 
 
В общем народу очередной облом, жаловались, что дорогие тарифы, цены от этого растут, из-за этого побежали голосовать за эту зелень
 показати весь коментар
 
 
Польша, у которой собственной добычи - кот наплакал, отказывается от продления договора на поставку газа с Московией, а Украина сама снова голову в петлю совать собралась.
 показати весь коментар
 
 
А якого,власне,чорта у нас не добувають свій газ,а все у кацапів клянчать? Може наші сторозумні керманичі не в курсі- Україна займає друге місце в Европі за розвіданими запасами природного газу.А вони все якісь там схеми вибудовують...
 показати весь коментар
 
Щось не бачу жодної зебілки, якось аж невдобно за них.
ЗЕТПшки, вас по ніким всіх кликати?
 показати весь коментар
 
Раися нам газ, мы ей землю, а деньги за коммуналку- Бене. Гуд.
 показати весь коментар
 
 
О чем этот му@ак вещает? О контракте "со скидкой", который втюхивает Украине вместе с мертвечуком и бойкой??? Слив страны зеублюдками кацапне набирает обороты.
 показати весь коментар
 
 
Як сладко співає, як піклується по народ!
Гарними намірами вислана дорога в пекло. Всі вони протягують підлоту співаючи пісні про народне благо.
 показати весь коментар
 
короче, мы теперь с россией будем дружить, она нам за это плюшек даст. но вас, граждане, это не касается.
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору