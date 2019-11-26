 Знижка на газ у разі прямих поставок з РФ буде направлятися на субсидії, - Оржель

За його словами, ресурс буде пропонуватися кінцевим споживачам за ринковою ціною, а різниця між нею і ціною зі знижкою, запропонованою "Газпромом", буде направлятися на реалізацію соціально важливих заходів, в тому числі на субсидування незахищених споживачів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми будемо мати знижену ціну, - потенційно можливо, що у нас будуть прямі поставки зі знижкою зі сходу, - ми будемо намагатися забирати цю знижку, видавати в ринок ринкову ціну, а саму знижку використовувати через бюджет або через будь-які інші інструменти для покриття субсидій або на інші соціально важливі заходи", - сказав Оржель у ході презентації запланованих на 2019-2020 рр. змін у сфері енергетики та екології "To do list" в Києві в понеділок.

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Водночас міністр не став вдаватися в подробиці такого плану, а також можливі механізми його реалізації.

Як повідомлялося, раніше глава НАК "Нафтогаз України" висловив думку про те, що російський "Газпром" з 1 січня 2020 року може почати прямі поставки газу українським споживачам у разі підписання договорів про приєднання за європейськими правилами.