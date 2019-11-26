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 Політика України
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Все про:Зеленський (3665) корабель (646) Путін (11891) повернення (30)

 Ми обговорили з Путіним повернення всього, що було на кораблях, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним порушив питання повернення всього відсутнього на військових кораблях, які повернулися в Україну

Про це Зеленський сказав на брифінгу 26 листопада в Таллінні після зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми задоволені, що до нас повернулися наші кораблі. Перш за все, ви знаєте, що повернулися політв'язні і моряки. Але ми обговорили, що немає технічного обладнання, яке було. Ми проговорили з президентом (Путіним. - Ред.), щоб Росія повернула нам все, що було до цього, але можна і більше. Але хоча б наше", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це не військові працювали, це мародери", - Хомчак про стан кораблів, які повернули росіяни

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази".

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161832
 
 
 Топ коментарі
 
Та закройте рот этому дураку....
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Один требовал возврата территорий, второй унитазов. Гребаный стыд.
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и куда Хуйло тебя послало ?
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Цікаво, а унітази блаЗЄнський також зустрічатиме? І фотографуватиметься? Буде транслюватися все наживо?
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И позвонил гидрант путину
И сказал гидрант:
Владимир Владимирович!
Я какать хочу!
Что, что-переспросил Путин.
Я какать хочу, верните унитазы!
Так и установился межправительственный диалог с Россией.
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Вовік! Річний бюджет не виконується! З митниці Нєфьодова надходжень на 70 млрд. гр. меньше, ніж у минулому році за останні місяці! Корупція в Нафтогазі і на залізниці збільшується! А ти про якісь три унітази піклуєшся. Може тобі краще в сантехніки, Вовік?
________________
Але, Вовік, навіть не сподівайся, що тобі вдасться розпродати землю. Без референдума по продажі землі всі земельні акти куплі-продажі землі будуть вважатись недійсними і земля буде націоналізована без ЖОДНИХ компенсацій.
Так само і з стратегічними держпідприємствами.
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Да что вы с вашей ветчиной лезете? (с) фильм Гараж
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Іпане позорище.... Ладно б за людей, а то за унітази воно з тим х*йлом говорить. Мєлочность і гнидявость у всьому!
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Слышь родственник... ты мне два унитаза должен! В Кремле в долг брали!
Ми обговорили з Путіним повернення всього, що було на кораблях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9404
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спитай його про це, ще й у Хранціях. Заодно можеш і про обстріли біля зон відведення поспитати.
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Замість фінансового відшкодування, за моряків, за катери, за ущерб моральний, та фізичний........віддайте нам будь ласка унітази /сарказм/!!! Нє, ну ти не ЛОХ!!!
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Яка ганьба, як соромно за Україну... Дебіли, які навіть не усвідомлюють, яку ГАНЬБУ вони обрали для України.
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Подумай краще - яким дебілом треба бути, щоб програти вибори з таким розгромом зеленій шмарклі, кловану-наркоману...)
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это говорит не о проигравшем, а об уровне выбиравших, т.е. об уровне хАхлятско-малорассеянскага ЗеБильного лохтората.
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Іншого немає. Чи був інший коли за соєвого баригу голосували?
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Клоун нашел чем гордиться - он говорил с Самим ******!!!

Вова, иди на хрен, ты не президент, ты - жалкое недоразумение, к тому же тупое.
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Уровень Зеленского - не возврат оккупированых территорий, а возврат унитазов Ми обговорили з Путіним повернення всього, що було на кораблях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8288
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якщо людина виглядає як ідіот, розмовляє, як ідіот, то це i є ідіот. вiн перед Вами, панове.

Ми обговорили з Путіним повернення всього, що було на кораблях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5410
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Телефон

А потом Зеленский звонил
И со слезами просил:
- Моя родимая раша,
Верни мне скорей две параши,
меня за них тут ******.

- Постой, но на прошлой неделе
Я выслал вам по галере.

- Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы приняли, но проглядели.
Они ведь пустые внутри,
хотя-бы гальюны верни!

- Володя, я вешаю трубку,
рассчитывай лишь на *******,
Ну, может в нормандском формате
вручу тебе их, типа "На те".

Ох, нелёгкая это работа -
Задроту звонить идиоту!
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Просто стоимость кораблей пусть вернут деньгами...идиотизм их возврашать на буксире, даже не на ходу...
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i що? цi грошi зебiльна шобла просре на понти?

Прем'єр гончарук витратив на переліт до Лондона більш ніж мільйон гривень.
Зовсім нещодавно скромний експерт BRDO, а сьогодні високопоставлений "Слуга народу" увійшов у кураж і витрачає шестизначні суми лише на одну поїздку.
У столиці Великобританії глава Кабміну підписав чергову кредитну угоду, і цей тріп коштував бюджету мільйон. Тоді як президенти і глави урядів інших, заможніших країн не гребують пересуватися рейсовими літаками, глава українського Кабміну навіть по кредит вирушає на літаку преміум-класу, який дістався від експрезидента Януковича
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ПОНТЫ никто не отменял! Это говорит о их УРОВНЕ РАЗВИТИЯ! Стыдно читать все это...Примитивы какие -то...дешевые...Но тратят много! Нищеброд дорвавшийся до власти!
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стесняюсь спросить, а зачем кому-то понадобились немытые бэушные унитазы, если на любой российской помойке их целые залежи...причем в гораздо лучшем состоянии...не, я понимаю цель компании, но это настолько бредово и примитивно, шо песец...нет, ну в самом деле...
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Да ты что, унитазы у вас валяются на помойках? А дети почему тогда тонут в выгребных ямах и школьных туалетах? Трехлетняя девочка утонула в туалете в Омске https://tayga.info/148221. Школьница утонула в выгребной яме уличного туалета https://ren.tv/news/v-rossii/335656-shkolnitsa-utonula-v-vygrebnoi-iame-ulichnogo-tualeta. В Брянской области четырехлетний ребенок утонул в выгребной яме https://www.gazeta.ru/social/2018/05/28/11769331.shtml.
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И Вова путин, из угла где он стоял,наматывая сопли на кулак и всхлипывая, дал громкое обещание все вернуть.
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и этот ущербный у нас президент?!
к Вам приходит вор, ворует вещи, а Вы потом обсуждаете с ним возврат?!
... я все правильно понял?
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Правильно.Более того скажу :именно со мной такая история однажды и приключилась...Украли и позвонили...купи! ЗЕ выгляди так же...Молодой он....
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Было примерно так:
- Трусы - тебе, тельник - снова тебе, носки - опять тебе.... , приговаривал муйло, снимая унитаз, вооружение и медные трубы!
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Буде хохма, ящо тепер вся Раша буде свої брудні трухани і унітази слати на адресу Вовіка. Як знак доброї волі. Що Вован буде з усім цим робити? Прати і чистити?
Уявляю, що цей дебіл привезе нам з норманської зустрічі. Думаю відіо зустрічі можна буде замість Кварталу розгонювати по ютубу, переглядів буде більше, ніж з його концертів. Цікаво, українці будуть сміятись?
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Буде хохма якщо дев'ятого, на зустрічі, під об'єктивами відеокамер ***** вручить Зеленському два унітази...
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..от "ху*ла" получит..: корпуса от приборов,дырки от унитазов...и резинки от трусов...Придётся ещё раз обратиться-доукомплектовать...
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Нада гаваріть і дагаваріться где та посредіне"
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шта, полтора всего унитаза, а не целых три?




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ось вже кацапи принесли до нашого посольства на масквабадi...яка ганьба...
i яка ганьба мати такого iдiота в президентах...

Ми обговорили з Путіним повернення всього, що було на кораблях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2627
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Почему мне так хреново , когда я ЭТО читаю? Наверное потому что ПРАВ один из пишущих тут: Порошенко требовал возврата территорий, а Зеленский-унитазов...Мне как-то стыдно и паскудно за него...Он наш президент! А получается он просто "браток", "перетирающий" мелкое с руководителем ОПГ другого государства...
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раньше у аборигенов территории выменивали на бусы а теперь за унитазы и трусы
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И зачем это ? Чтобы они демонстративно вернули трусы и унитазы ? Еще и все посмеются над нами
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Этот ушлёпок рад возвращению трусов так как будто ***** вернул ему Крым.
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Вы только подумайте - ушлёпок обсуждает с президентом России возвращение трусов. Вот это уровень.
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