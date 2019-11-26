 Ми обговорили з Путіним повернення всього, що було на кораблях, - Зеленський

Про це Зеленський сказав на брифінгу 26 листопада в Таллінні після зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми задоволені, що до нас повернулися наші кораблі. Перш за все, ви знаєте, що повернулися політв'язні і моряки. Але ми обговорили, що немає технічного обладнання, яке було. Ми проговорили з президентом (Путіним. - Ред.), щоб Росія повернула нам все, що було до цього, але можна і більше. Але хоча б наше", - зазначив президент.
Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази".
Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".
И сказал гидрант:
Владимир Владимирович!
Я какать хочу!
Что, что-переспросил Путин.
Я какать хочу, верните унитазы!
Так и установился межправительственный диалог с Россией.
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Але, Вовік, навіть не сподівайся, що тобі вдасться розпродати землю. Без референдума по продажі землі всі земельні акти куплі-продажі землі будуть вважатись недійсними і земля буде націоналізована без ЖОДНИХ компенсацій.
Так само і з стратегічними держпідприємствами.
Вова, иди на хрен, ты не президент, ты - жалкое недоразумение, к тому же тупое.
А потом Зеленский звонил
И со слезами просил:
- Моя родимая раша,
Верни мне скорей две параши,
меня за них тут ******.
- Постой, но на прошлой неделе
Я выслал вам по галере.
- Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы приняли, но проглядели.
Они ведь пустые внутри,
хотя-бы гальюны верни!
- Володя, я вешаю трубку,
рассчитывай лишь на *******,
Ну, может в нормандском формате
вручу тебе их, типа "На те".
Ох, нелёгкая это работа -
Задроту звонить идиоту!
Прем'єр гончарук витратив на переліт до Лондона більш ніж мільйон гривень.
Зовсім нещодавно скромний експерт BRDO, а сьогодні високопоставлений "Слуга народу" увійшов у кураж і витрачає шестизначні суми лише на одну поїздку.
У столиці Великобританії глава Кабміну підписав чергову кредитну угоду, і цей тріп коштував бюджету мільйон. Тоді як президенти і глави урядів інших, заможніших країн не гребують пересуватися рейсовими літаками, глава українського Кабміну навіть по кредит вирушає на літаку преміум-класу, який дістався від експрезидента Януковича
к Вам приходит вор, ворует вещи, а Вы потом обсуждаете с ним возврат?!
... я все правильно понял?
- Трусы - тебе, тельник - снова тебе, носки - опять тебе.... , приговаривал муйло, снимая унитаз, вооружение и медные трубы!
Уявляю, що цей дебіл привезе нам з норманської зустрічі. Думаю відіо зустрічі можна буде замість Кварталу розгонювати по ютубу, переглядів буде більше, ніж з його концертів. Цікаво, українці будуть сміятись?
i яка ганьба мати такого iдiота в президентах...