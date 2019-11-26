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 Політика України, Суспільство
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Все про:ГПУ (3389) Переатестація (72)

 769 прокурорів вийшли у фінал переатестації: відсіялися 26 осіб. ІНФОГРАФІКА

В межах другого етапу атестації прокурорів Генеральної прокуратури України завершилося тестування на загальні здібності і навички.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами іспиту 769 прокурорів набрали необхідні 93 і більше балів. Вони будуть допущені до наступного етапу - співбесіди з перевіркою на добропорядність і виконанням практичного вправи. За його результатами кадрова комісія ухвалить рішення про успішне або неуспішне проходження атестації прокурором", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Основний ризик вони вбачають у тому, що не пройдуть перевірку на доброчесність, - Рябошапка про прокурорів, які відмовилися від переатестації

769 прокурорів вийшли у фінал переатестації: відсіялися 26 осіб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161830
 
 
 Топ коментарі
 
Отсеяли случайно затесавшихся честных?
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Там можно провести отсів,ще на автостоянці,подивитись на чому вони приїхали.
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Мразм. Основна помилка, це прив'язка до швидкості відповіді. Є професійні особливості. За роки діяльності людина неминуче їх набуває. Якщо ви хірург, розвідник, автогонщик, ви схильні робити швидкий виріб. Інакше ваш пацієнт помре, або ви загинете.
Що таке работа юриста, у т.ч. прокурора, судді та й адвоката? Це постійна перевірка правильності прийнятого рішення. Ти зобов'язаний сумніватись і ставити під сумнів усе, із чим працюєш. Особливо зараз, коли законодавство змінюється щодня. Навіть якщо вчора, ти працював із цією статтею КК, сьогодні ти зобов'язаний відкрити кодекс і перевірити діючу редакцію! Людина, яка десятиліття там працює, АПРІОРІ не схильна приймати рішення на час. НЕ ІСНУЄ прокурорів, які підписують підозру, складають обвинувальний акт за 1, 5 чи 10 хвилин. Для них головне правильність, а не час. Хоч сто разів перечитай, але важлива правильність.
Що ми маємо тут? Людей із зміненим у наслідок професійної діяльності способом мислення та механізмом прийняття рішення заганяють в обмежені часові рамки.. НАХРЕНА??? 769 прокуроров вышли в финал переаттестации: отсеялось 26 человек - Цензор.НЕТ 4740
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Отсеяли случайно затесавшихся честных?
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Треба думати, це вже буде справжня реформа. Не те що в Порошенка. Тепер всі до суду! Там на вас чекає справедливість 769 прокуроров вышли в финал переаттестации: отсеялось 26 человек - Цензор.НЕТ 9431
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А тот зам Луценко - Янин - который чеченца ФСБ выдавал - он тоже тестируется или уже за поребриком?
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Чудеса мать твою. А чтож говорили что она вся коррумпированная и профнепригодная?!
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Интересно, а Пшонка прошел бы тест?
А Луценко? 769 прокуроров вышли в финал переаттестации: отсеялось 26 человек - Цензор.НЕТ 9303 769 прокуроров вышли в финал переаттестации: отсеялось 26 человек - Цензор.НЕТ 9303 769 прокуроров вышли в финал переаттестации: отсеялось 26 человек - Цензор.НЕТ 9303
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Тапер після того, як "перезавантажили" блаЗЄнського новими сумами, стала придатною.
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На дистанции - четвёрка первачей, Каждый думает, что он-то побойчей, Каждый думает, что меньше всех устал, Каждый хочет на высокий пьедестал.
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Там можно провести отсів,ще на автостоянці,подивитись на чому вони приїхали.
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От цікаво, - хоч один прокурор виїхав в Польщу на роботу? )))
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так. Хочеш познайомитись? З нашої місцевої за останні чотири роки звільнилось 7-ро, молодих і доволі толкових. Двоє працюють на будівництві, правда у Празі, а не в Польщі. Один купив траснпортного буса і займається перевезенням вантажів, ще один купив пасажирського і возить заробітчан на Італію. Двоє працюють адвокатами, ну а один мав потужних батьків бізнесменів, тому там і працює.
Це вам не Київ, в низових прокуратурах бажаючих працювати не так легко знайти...
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Опять аресты заменили фарсом - переаттестацией абсолютно простых законов. Ту переаттестацию каждая мавпа пройдет, собаку можно натаскать на таких вопросах, станет прокурором.
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Мразм. Основна помилка, це прив'язка до швидкості відповіді. Є професійні особливості. За роки діяльності людина неминуче їх набуває. Якщо ви хірург, розвідник, автогонщик, ви схильні робити швидкий виріб. Інакше ваш пацієнт помре, або ви загинете.
Що таке работа юриста, у т.ч. прокурора, судді та й адвоката? Це постійна перевірка правильності прийнятого рішення. Ти зобов'язаний сумніватись і ставити під сумнів усе, із чим працюєш. Особливо зараз, коли законодавство змінюється щодня. Навіть якщо вчора, ти працював із цією статтею КК, сьогодні ти зобов'язаний відкрити кодекс і перевірити діючу редакцію! Людина, яка десятиліття там працює, АПРІОРІ не схильна приймати рішення на час. НЕ ІСНУЄ прокурорів, які підписують підозру, складають обвинувальний акт за 1, 5 чи 10 хвилин. Для них головне правильність, а не час. Хоч сто разів перечитай, але важлива правильність.
Що ми маємо тут? Людей із зміненим у наслідок професійної діяльності способом мислення та механізмом прийняття рішення заганяють в обмежені часові рамки.. НАХРЕНА??? 769 прокуроров вышли в финал переаттестации: отсеялось 26 человек - Цензор.НЕТ 4740
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это же надо! Целых 3% плохих прокуроров!

Вы представляете? 97% "честных прохфесиональных литса"!
Зробили разом!
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