 769 прокурорів вийшли у фінал переатестації: відсіялися 26 осіб. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.
"За результатами іспиту 769 прокурорів набрали необхідні 93 і більше балів. Вони будуть допущені до наступного етапу - співбесіди з перевіркою на добропорядність і виконанням практичного вправи. За його результатами кадрова комісія ухвалить рішення про успішне або неуспішне проходження атестації прокурором", - йдеться в повідомленні.
А Луценко?
Це вам не Київ, в низових прокуратурах бажаючих працювати не так легко знайти...
Що таке работа юриста, у т.ч. прокурора, судді та й адвоката? Це постійна перевірка правильності прийнятого рішення. Ти зобов'язаний сумніватись і ставити під сумнів усе, із чим працюєш. Особливо зараз, коли законодавство змінюється щодня. Навіть якщо вчора, ти працював із цією статтею КК, сьогодні ти зобов'язаний відкрити кодекс і перевірити діючу редакцію! Людина, яка десятиліття там працює, АПРІОРІ не схильна приймати рішення на час. НЕ ІСНУЄ прокурорів, які підписують підозру, складають обвинувальний акт за 1, 5 чи 10 хвилин. Для них головне правильність, а не час. Хоч сто разів перечитай, але важлива правильність.
Що ми маємо тут? Людей із зміненим у наслідок професійної діяльності способом мислення та механізмом прийняття рішення заганяють в обмежені часові рамки.. НАХРЕНА???
Вы представляете? 97% "честных прохфесиональных литса"!
Зробили разом!