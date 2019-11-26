 769 прокурорів вийшли у фінал переатестації: відсіялися 26 осіб. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами іспиту 769 прокурорів набрали необхідні 93 і більше балів. Вони будуть допущені до наступного етапу - співбесіди з перевіркою на добропорядність і виконанням практичного вправи. За його результатами кадрова комісія ухвалить рішення про успішне або неуспішне проходження атестації прокурором", - йдеться в повідомленні.

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