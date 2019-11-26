 Необхідно домовитися про підписання нового довгострокового транзитного газового договору з РФ, - Зеленський

Про це він сказав на брифінгу у вівторок у Таллінні після зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми обговорювали питання (в телефонній розмові з Путіним в понеділок. - Ред.), що закінчується рік, і нам потрібно все домовитися про підписання нового довгострокового газового договору, транзитного договору. Для нас це є пріоритетом, і не тільки для України, це енергетична безпека для всієї Європи", - сказав Зеленський.
(я более чем уверен, что рашка такой транзит не пропустит)
я почему спрашиваю... да так, смотрю где в мире будет следующая заворушка
хотя, труба ж рашкина целиком, -- дальше продолжать?
езжай
ВОт такая математика.
Ось така інформаціїна війна України проти українців не кажучи вже про кацапську.
и мамкам сыновей !!! А Это огромные средства!!!!
А нет = значит на х....й дровами топить будем!!!!
А вообще я вам советую побольше генерировать таких картинок. И советую распространять их всюду, где только можете. Пусть те граждане, которые проголосовали за Зеленского, убедятся в том, что не поддержать Порошенко - это было абсолютно правильное решение.
Вот эти дебильные картинки, а не его пафосный бред, показывают истинный уровень Петра Алексеевича и его настоящее отношение к гражданам Украины.
А якщо й вийде, то вони вже багато раз порушували чинні договори, і цей не стане виключенням.
Скоріш за все вони тебе, зєпісюн, поламають під свої умови.
Когда вы говорите,
Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите.
Эти условия,еогда рашу поставили раком поперплики,и они ее трахнули б по полной!
А что зелает Моника? В жопу рашу поцелует,став на колени?!
П.С.: Я никогда никого не призывал кого либо вешать или резать.
П.С.: А речь не лично о вас, речь о зебилах.
РАБссию уже не спасёт ни лифт ни вирталёт.
Как говорил Уинстон Чёрчилль в сентябре 1939 года,немцев я разобью,но поможет ли нам дохлый ссср?
Кацапии не будет к 2022 году, распадется на 6 частей.