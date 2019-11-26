 Необхідно домовитися про підписання нового довгострокового транзитного газового договору з РФ, - Зеленський

Про це він сказав на брифінгу у вівторок у Таллінні після зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми обговорювали питання (в телефонній розмові з Путіним в понеділок. - Ред.), що закінчується рік, і нам потрібно все домовитися про підписання нового довгострокового газового договору, транзитного договору. Для нас це є пріоритетом, і не тільки для України, це енергетична безпека для всієї Європи", - сказав Зеленський.

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