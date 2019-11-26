 Майбутні переговори "Нормандської четвірки" будуть пасткою для Зеленського, - Сенцов

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посилань на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Сенцов 26 листопада в Страсбурзі на ранковій зустрічі з окремими депутатами Європейського парламенту перед церемонією вручення премії Сахарова.
"Це буде пастка для Зеленського, бо завдяки своїй миротворчій риториці Путін заводить його в ситуацію, з якої в нього немає хорошого виходу. Зеленський хоче миру, каже про це і готовий діяти. Путін же миру не хоче, до нього не готовий, а лише про це говорить", - зазначив Сенцов.
Крім того, він вважає, що європейські лідери, "втомлені від цього конфлікту, будуть раді цьому примиренню".
"Але воно неможливе, поки російські війська перебувають на Донбасі і в окупованому Криму. Здавати свої позиції Путін не має наміру. Він намагається довести ситуацію до того, щоб відбулися на Донбасі вибори під його контролем, щоб цих сепаратистів можна було легітимізувати", - сказав Сенцов.
Розвиваючи свою думку далі, він стверджує, що після цих виборів Донбас "офіційно буде України, але насправді нічого не зміниться".
"Зараз він (Путін. - Ред.) керує всім Донбасом, а потім з Донбасу він почне керувати всією Україною", - додав Сенцов.
Водночас він упевнений, що це - найближча мета російського президента, "з огляду на його глобальну стратегію контролю всіх країн, які перебувають в його оточенні, а також можливості впливати на всю світову, насамперед європейську, політику, будучи світовим лідером з позиції сили".
"Тому я не вірю в ці переговори. У кращому разі вони закінчаться нічим, у найгіршій ситуації Зеленському доведеться поступитися інтересами України, чого йому українці не пробачать", - підсумував він.
Нагадаємо, Сенцова затримали в окупованому Росією Криму в 2014 році і звинуватили у створенні на території півострова терористичного угруповання. Суд у Ростові-на-Дону в серпні 2015 року засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Режисер усі обвинувачення заперечував.
7 вересня 2019 року Сенцов разом із 34 українцями повернувся до Києва в межах взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією.
Странно, правда?
Іцик озвучив пропозицію - 100 мільярдів баксів.
Тепер треба вийти на договірну ціну і узгодити графік проплат.
Зєєєля стане мультимільярдером, а України не стане!
Ви зробили це разом.
Зє! Радійте! Пишайтеся!
10% розумних уже задовбалися виправляти те, що накоїли 90% ідіотів. Половина з них поїхали за кордон, бо чи варто марнувати своє єдине життя у марному очікуванні тої миті, коли тупе бидло або порозумнішає або окАчуриться.
Їдуть навіть люди у яких все пучком, специ з зарплатами 25-35 тис. грн на 2/3 від цієї суми, аби лиш спробувати зачепитися. Дрібний бізнес кидає все і пробує відкритися у Словаччині, Румунії, навіть Болгарії. Куди завгодно!
Умница. Не ожидал такого трезвого взгляда на современные украинские и мировые реалии.
Очень точные характеристики дал.
Главное, что бы подписанные на саммите документы были максимально выгодны Украине.
Жду как минимум полного перехода ОРДЛО под контроль ВСУ, восстановления там украинских законов и только потом выборы. Зеля должен максимально продавить Путина и вернуть нашу территорию на наших же условиях! В противном случае усиление санкций и дальнейшая международная изоляция рашки.
Скільки Вам років?
Это просто можно рассказывать вместо анекдота.
вам это тоже стало трагической новостью?
Если это так невыгодно, то смысл этой встречи, смысл подписывать невыгодные нам обязательства?
На сколько понял я, должно быть по другому. С начала переход ОРДЛО под контроль ВСУ, а только потом выборы. Разве не так?
Какие там могут быть "выборы" сейчас?! Выборы под контролем бандитов и сепаров это не выборы и никто их не признает! Надеюсь.
він сам туди лізе, як сліпе теля у яму, тому що бенні пух вирішив дружити зі свинособацьким ***********.
Там есть спецы - пусть работают!!! Уверен мы тоже не пальцем деланы!!!
Дядя, ти наївний, як ворона!
УКРАЇНЦІ ЦЬОГО НЕ ПОМІТЯТЬ, БО ДУБІНСЬКИЙ ПО Г+Г ЇМ ПРО ЦЕ НЕ РОЗКАЖЕ!
У нас 30% населення не уміють канали перемикати (це не жарт, це реально), як зять їм Г+Г набрав, коли минулого разу приїздив, так Г+Г і дивляться, бо там, у серіалах, які перериваються пятихвилинками ненависті до Порошенка, все їхнє життя.
Коли вже останні совки повиздохнуть в Україні?
Так что не тебе что-то говорить о Сенцове.
ЗЕ покупает кацапскую энергию для Бени.
ЗЕ покупает кацапский уголь для Бени.
ЗЕ покупает кацапские нефтепродукты для Бени.
Очень может быть, что кокс для себя ЗЕ покупает тоже у кацапов.
И что после этого может требовать эта дурочка у *****?