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 Політика України
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Все про:Зеленський (3665) Сенцов (825) нормандська четвірка (697)

 Майбутні переговори "Нормандської четвірки" будуть пасткою для Зеленського, - Сенцов

Звільнений в'язень Кремля Олег Сенцов вважає, що заплановані на 9 грудня в Парижі переговори з урегулювання ситуації на Донбасі в "нормандському форматі" будуть для президента України Володимира Зеленського "пасткою", яка може призвести до здачі національних інтересів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посилань на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Сенцов 26 листопада в Страсбурзі на ранковій зустрічі з окремими депутатами Європейського парламенту перед церемонією вручення премії Сахарова.

"Це буде пастка для Зеленського, бо завдяки своїй миротворчій риториці Путін заводить його в ситуацію, з якої в нього немає хорошого виходу. Зеленський хоче миру, каже про це і готовий діяти. Путін же миру не хоче, до нього не готовий, а лише про це говорить", - зазначив Сенцов.

Крім того, він вважає, що європейські лідери, "втомлені від цього конфлікту, будуть раді цьому примиренню".

"Але воно неможливе, поки російські війська перебувають на Донбасі і в окупованому Криму. Здавати свої позиції Путін не має наміру. Він намагається довести ситуацію до того, щоб відбулися на Донбасі вибори під його контролем, щоб цих сепаратистів можна було легітимізувати", - сказав Сенцов.

Розвиваючи свою думку далі, він стверджує, що після цих виборів Донбас "офіційно буде України, але насправді нічого не зміниться".

Читайте: Путін хоче накинути Донбас на Україну, як нашийник і смикати за нього, - Сенцов

"Зараз він (Путін. - Ред.) керує всім Донбасом, а потім з Донбасу він почне керувати всією Україною", - додав Сенцов.

Водночас він упевнений, що це - найближча мета російського президента, "з огляду на його глобальну стратегію контролю всіх країн, які перебувають в його оточенні, а також можливості впливати на всю світову, насамперед європейську, політику, будучи світовим лідером з позиції сили".

"Тому я не вірю в ці переговори. У кращому разі вони закінчаться нічим, у найгіршій ситуації Зеленському доведеться поступитися інтересами України, чого йому українці не пробачать", - підсумував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Робіть для них те, що робили для мене", - Сенцов закликав Європарламент підтримати українців, які утримуються в РФ і на окупованих територіях. ВIДЕО

Нагадаємо, Сенцова затримали в окупованому Росією Криму в 2014 році і звинуватили у створенні на території півострова терористичного угруповання. Суд у Ростові-на-Дону в серпні 2015 року засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Режисер усі обвинувачення заперечував.

7 вересня 2019 року Сенцов разом із 34 українцями повернувся до Києва в межах взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161827
 
   
 Топ коментарі
 
"Предстоящие переговоры "Нормандской четверки" будут ловушкой для Зеленского..." - скорее Зеленский - это ловушка для Украины
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А тебе не нравится что он патриот и советует добра? Ты за то чтоб Зебил лез в ловушку?
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Переговори мють лише одну мету: на самоті з Пуйлом узгодити вартість продажу України кацапам. Не все можна перетерти через кур'єрів.
Іцик озвучив пропозицію - 100 мільярдів баксів.
Тепер треба вийти на договірну ціну і узгодити графік проплат.
Зєєєля стане мультимільярдером, а України не стане!
Ви зробили це разом.
Зє! Радійте! Пишайтеся!
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лучше бы ты фильмы снимал-мамкин аналитег
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А тебе не нравится что он патриот и советует добра? Ты за то чтоб Зебил лез в ловушку?
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Некоторые из рабссийских тюрем возвращаются большими аналитиками.
Странно, правда?
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что он неправильно сказал? Все очень точно. И классно, что такие трезвые мысли он транслирует в Европейском парламенте. Это реальная правда, в которой европейцы тоже играют свою негативную роль и он ткнул их носами.
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Да все они правильно говорят, только жизни, большинству, нет. парадокс. Кого бл....... ь не послушаешь, ну такие умные, а все бегут от них, кто куда.
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якщо Сєнцов мамкін аналітик, то що ж тоді можна сказати про викидня мами Рімми?
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какие - "Сваты" и "Слуга урода"?, дык, так у нас уже есть такой ваЗЕлиновый чарли-чаплин, по совместительству еще нашей Украиной управляет.... временно
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...а какие у него фильмы? Он и этого не умеет.
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Що, вболіває за кацпюапів і пуцина? Нерви здали, лахта? 😁
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эксперт по русскому миру...
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"Предстоящие переговоры "Нормандской четверки" будут ловушкой для Зеленского..." - скорее Зеленский - это ловушка для Украины
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Переговори мють лише одну мету: на самоті з Пуйлом узгодити вартість продажу України кацапам. Не все можна перетерти через кур'єрів.
Іцик озвучив пропозицію - 100 мільярдів баксів.
Тепер треба вийти на договірну ціну і узгодити графік проплат.
Зєєєля стане мультимільярдером, а України не стане!
Ви зробили це разом.
Зє! Радійте! Пишайтеся!
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В тебя больная фантазия? Народ сдать страну не даст!
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Де цей народ?
10% розумних уже задовбалися виправляти те, що накоїли 90% ідіотів. Половина з них поїхали за кордон, бо чи варто марнувати своє єдине життя у марному очікуванні тої миті, коли тупе бидло або порозумнішає або окАчуриться.
Їдуть навіть люди у яких все пучком, специ з зарплатами 25-35 тис. грн на 2/3 від цієї суми, аби лиш спробувати зачепитися. Дрібний бізнес кидає все і пробує відкритися у Словаччині, Румунії, навіть Болгарії. Куди завгодно!
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Андрію,ти ж кримчак,і краще від тебе ніхто не може зрозуміти,що таке рассея.Вітання тобі від іншого Андрія,з півночі Криму.
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Дуже влучно. Навіщо мерзнути на Майдані, лізти під кулі, гнити в окопах, ділитись з армією, коли уставшіє від війни все це просирають.
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Сущенко не слышно и не видно.Этот - Савченко№2.Закажите ему фильм про застенки ФСБ.
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Сущенко встречается с иностранными дипломатами. Рисует картинки, скоро будет аукцион. Даёт интервью. Недавно было часовое интервью на "ЕспресоТВ".
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если бы но был Савченко №2, то он уже был бы на всех экранах и выбирал, в какую патрию вступить.

Умница. Не ожидал такого трезвого взгляда на современные украинские и мировые реалии.

Очень точные характеристики дал.
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Что мы ждём от Саммита.

Главное, что бы подписанные на саммите документы были максимально выгодны Украине.
Жду как минимум полного перехода ОРДЛО под контроль ВСУ, восстановления там украинских законов и только потом выборы. Зеля должен максимально продавить Путина и вернуть нашу территорию на наших же условиях! В противном случае усиление санкций и дальнейшая международная изоляция рашки.
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Ви у казки вірите.
Скільки Вам років?
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Он туда зачем едет? Вернуть нашу территорию, освободить от оккупантов и навести потом порядок. И закрепить это документами, что бы рашка потом была обязана это выполнить. Или новые санкции.
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Особенно нравится твоя фраза "Зеля должен максимально продавить путина". Майбутні переговори "Нормандської четвірки" будуть пасткою для Зеленського, - Сенцов - Цензор.НЕТ 6722
Это просто можно рассказывать вместо анекдота.
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Артем, Санта Клауса не существует!!

вам это тоже стало трагической новостью?
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мозги себе купи, мечтатель. "руцкий моск" - больше не покупай. ермак уже все подписал.
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Он туда едет, потому что втемяшил себе в башку, что он один умнее троих вместе взятых.
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він туди їде відсмоктати у *****, це якщо кратко.
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все будет на условиях россии или будет никак.Предположительно что будет обсуждаться так это формула Штанмаера ну и для вида освобождение пленных и разведение еще в какой-нибудь точке.Условиями встречи со стороны россии помните, что было ? Если договоренность на 9 декабря достигнута, значить письменно это закреплено в итоговом документе по результатам встречи. "Кремль и Ермак избрали тактику салями - заставить Украину перейти красную линию отказа от своего суверенитета постепенно, "малыми шажками", незаметно размыть саму эту линию и, наконец, поставить страну перед фактом необратимой капитуляции.Этот маршрут капитуляции Ермак запустил 12 июля, подписав от имени украинского государства тот самый протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к ОРДЛО."Формула Штайнмайера" так настойчиво навязывалась оккупантами из-за трёх слов в ней - выборы в Донбассе - и подписи под этими словами украинской стороны.Согласившись в принципе с проведением оккупантом "выборов" на оккупированной территории, капитулянты накинули удавку ОРДЛО на шею Украины. А в Париже вся нормандская четверка будет ее дружно затягивать. Другой повестки дня там просто не планируется.",- пишет Пионтковский в статье "Увидеть вия в Париже"
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Я из всего выше сказанного не понял одно - нам то это зачем?

Если это так невыгодно, то смысл этой встречи, смысл подписывать невыгодные нам обязательства?
На сколько понял я, должно быть по другому. С начала переход ОРДЛО под контроль ВСУ, а только потом выборы. Разве не так?
Какие там могут быть "выборы" сейчас?! Выборы под контролем бандитов и сепаров это не выборы и никто их не признает! Надеюсь.
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та яка "ловушка"?
він сам туди лізе, як сліпе теля у яму, тому що бенні пух вирішив дружити зі свинособацьким ***********.
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Бла бла бла) вот нихрена у вас не получится это -зеля сдал страну, тк его нае пуйло... На гиляке будет качаться на ветру зеля
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а ты кто такой... (с)
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Узник Кремля, не теряй время, сценарии пиши.
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Имбецилу кловану всё равно. На то он и имбецил.
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Сенцов утверждает, что Германия и Франция "кинут" Украину ?
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Переговоры могут иметь положительный результат и отрицательный.Отрицательный результат -тоже результат.Он даёт подвижку новым процессам.Украина не в вакууме.Украина - член мирового сообщества и действует в согласии со своими международными партнёрами.Ось мирового зла Москва -Пекин будет повержена.К гадалке ходить не надо.Нормандский формат -лишь маленькая видимая часть общемировых тенденций.Я держу кулаки за Президента Украины!.
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хведя, съел медведя, ты дебил! Зеля не президент Украины, это губернатор малороссии, фсбшный агент, а ты кремлевский троль!
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П утин шизофреник- и Зеленский не может этого не знать!!!
Там есть спецы - пусть работают!!! Уверен мы тоже не пальцем деланы!!!
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Это кто такие спецы? Пристайко? Богдан? Яременко?
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Ермак итить калатить. Агент ФСБ на службе и Зели.
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Ну вас я точно не знаю! Что тогда обсуждать первых лиц!!!! Да именно они!!!!
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"в худшей ситуации Зеленскому придется поступиться интересами Украины, чего ему украинцы не простят"

Дядя, ти наївний, як ворона!
УКРАЇНЦІ ЦЬОГО НЕ ПОМІТЯТЬ, БО ДУБІНСЬКИЙ ПО Г+Г ЇМ ПРО ЦЕ НЕ РОЗКАЖЕ!
У нас 30% населення не уміють канали перемикати (це не жарт, це реально), як зять їм Г+Г набрав, коли минулого разу приїздив, так Г+Г і дивляться, бо там, у серіалах, які перериваються пятихвилинками ненависті до Порошенка, все їхнє життя.
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І це нескінченне коло якась ******** сансара - здихають одні совки їх місце займають їх старіючі діти такі ж совкові як і батьки.
Коли вже останні совки повиздохнуть в Україні?
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щодня медіа заптуриного кацапа,арта, робота мінометчиків. просування в сірій зоні.ліквідація командування. В 17-18 роках ворог почав видихатись, лізти на передову там бажаючих катастрофічно зменшувалось. тут вибори, портнови, єфремови. і капітуляція. як і нмцці в першу світову. війну програли не на Сомі, не на марні. а коли скинули вільгельма ІІ.
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Чем заканчиваются переговоры директора школы и баламута-болвана-двоечника? так же точно закончатся "переговоры" зе-болвана с дядей вовой
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Олеже, блаЗЄнський вже сидить в кацапському мішку. Власне, не блаЗЄнський, а Україна. А він собі кудись виїде: до Італії чи до Ізраїлю. Назбирає грошенят для "мами_любіт_скорость" і гайда.
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Чекай, Зеленський ще буде депутатом Госдуми РФ.
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Ні. Працівникам ФСБ заборонені виборні посади. Майбутні переговори "Нормандської четвірки" будуть пасткою для Зеленського, - Сенцов - Цензор.НЕТ 2534
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Коли забагато таких в проплачених медіа,жди походу персонажа у велику політику.Намічаєтся надя 2
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Зеленський домовиться з ****** про приєднання України до Донбасу.
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Та я вже давно казав ця блтологія нічого не дасть , який би не був формат . ***** своіх позицій не здасть
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Клоун вже підписався під усіма вимогами Путлер. Текст уже відомий в ЄС, але його до 9 грудня на прохання Зели не опублікують. Так що всіх вітаю: Раз відома дата зустрічі, то капітуляція вже підписана.
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Само собой -100 % победителм мацкалей не выйдет ! Вот если бы петябота туда послать - хана мацкалям )))
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"В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, совсем как огуречик зелененький он был...", (с) дальше петь "низзя" - будет "покушение" на солнцеликого "ЗЕ". [ч.1 ст.346]
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Если бы да кабы... О результатах переговоров можно будет говорить только после переговоров. Никто ему не даст ничего "сдать". И он все это прекрасно понимает.
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И почему с президенством Коломойского слово "днепровский" стало почти, как "донецкий" при президентстве Януковича...
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Все кто знает как победить *****, не когда ни покинут бабулину кухню. А этот ***** , который снял самый позорный недофильм в истории планеты, вообще пусть не квакает.
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Любой грузчик отсидевший в тюрьме, начинает давать свои обосаные советы.
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Я бы сказал, что те, кто пишет "не когда не покинут" вобще писать не должны.

Так что не тебе что-то говорить о Сенцове.
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Те, кто пишет "вобще", и учат других. Идут нах, вместе с Псом.
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Любьіе подобньіе переговорьі являются потенциальной ловушкой , но и для Путина также. Посмотрим на результат . В активе Путина лишь ложь и отрицание очевидньіх фактов , не самьіе сильньіе аргументьі...
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Підтримую Сенцова. Зебіли зніміть рожеві окуляри, не майте ілюзій щодо допомоги Західної Європи УКРАЇНІ. Вони завжди були на стороні Кремля, його партнерами в політиці та бізнесі і "начіхать" їм на Україну. Франція і Німеччина пані Меркель ніколи на ділі не підтримувала Україну, на початку нашої незалежності не приязно до цього відносилась, разом з Францією заблокувала вступ України до НАТО, гальмувала рух держави до ЄС і інших структур, фактично штовхала на підпис Мінських угод на умовах Москви, сприяли поверненню Московії в ПАСЄ , не визнали Голодомор українців на державному рівні (10 млн заморених голодом, німців менше загинуло в 2 світовій війні!!!!), будують Північний потік 2, сьогодні риторіка щодо зняття санкцій..... Україна буде на переговорах одна проти Москви, Франції і Німеччини. Друзі та соротники "великого Пу" Макрон і Меркель дотиснуть Зе і буде здача України Зебілами по повній програмі Кремля. Їм віри немає. І це вже не жарти 95 кварталу а реальний розпад держави. Російські гроші не пахнуть а демократія і справедливість почекають. ЗЕБІЛИ, НЕ ЗАБУВАЙТЕ УРОКИ МАЙДАНУ.
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По-перше пасткою це буде не для зеленського, а для України. А марионетки ЗЕ завдання таке - завести Україну у кремлівську пастку.
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ЗЕ покупает кацапский газ.
ЗЕ покупает кацапскую энергию для Бени.
ЗЕ покупает кацапский уголь для Бени.
ЗЕ покупает кацапские нефтепродукты для Бени.

Очень может быть, что кокс для себя ЗЕ покупает тоже у кацапов.

И что после этого может требовать эта дурочка у *****?
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Только чтобы путин купил у него Украину.
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Порохоботы орут, что Зеленский делает неправильно, но как правильно - молчок. Он находится в той точке, куда загнал страну Порошенко. Он УЖЕ подписал капитуляцию в Минских угодах, УЖЕ протащил закон об особом статусе Донбасса, УЖЕ пытался протолкнуть нужные Путину изменения в Конституцию, но люди не дали, погибли 4 человека, УЖЕ расхваливал формулу Штайнмайера. Если Зеленский скажет, что нужно отгородиться от ОРДЛО, начнется вой типа патриотической общественности, да как можно, как он может сдавать украинскую землю и т.д. Мочат его за то, что натворил Порошенко, причем сами ПЕСы! Мародер занят ослаблением Зеленского и Украины. Потому что у него подгорает зад, придется отвечать за свою суперкоррупцию, Зеленский вернул статью о незаконном обогащении, которую отменил Порошенко. Думаю, как строить отношения с Россией, нужно вынести на референдум. Собсно, Зеленский так и сказал - попробуем разумно договориться сейчас, если не получится, то будем фиксировать текущее состояние
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ну тогда нах было выбирать зебила? чтобы продолжил дело папередника? вы какие-то придурковатые
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