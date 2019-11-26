 "Євросолідарність" підготувала принципові правки в закон про ринок землі, включно із забороною на її продаж Росії, - Ірина Геращенко

Про це написала нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Принципові речі - жорстке обмеження концентрації в одні руки(ні про які сотні і навіть десятки тисяч гектарів не може бути й мови), захист родючості землі, визначення мінімальної ціни, захист фермера", - зазначила вона.
Геращенко підкреслила, що окремим рядком фракція ЄС стоїть на повну заборону купувати землю громадянам РФ або юридичним особам, хоч якось афільованим з РФ.
"Я взагалі вважаю, що така заборона має бути зафіксована в законі спеціальною нормою. Росія має відповісти і бути покарана за війну на Донбасі і крадіжку Криму", - додала нардепка.
Нагадуємо, Верховна Рада України 13 листопада прийняла в першому читанні законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", яким передбачається відкриття ринку землі в жовтні 2020 року і можливість її продажу іноземцям в 2023 році. За документ проголосували представники "Слуги народу" і кілька позафракційних депутатів. 240 голосів "за". Проти проголосували 52, а ще 57 утрималися.
Напередодні президент Володимир Зеленський запевняв, що землю в Україні зможуть купувати тільки українські громадяни. Іноземці зможуть купувати земельні ділянки тільки в разі, якщо про це українці проголосують на всеукраїнському референдумі.
Остальное в рамках методички.
Ну извини.
и шо с этого
что, в Украине рашист не может через подставные фирмы купить землю?
например, мертвечук - все сделает, чтобы пропукинские олигархи скупили украинскую землю..
нельзя сейчас вообще продавать землю..
земля - это последнее, что осталось у государства Украина..
Это так не работает . Юля 2 десятилетия пахала на этом поле и доказывала , что она искренне защищает интересы этих людей .
Чтобы отгрызть на ём большой шмат нужно быть искренним и наивно-дремучим как Вован ЗЕ ...
А прожжжжжжённого цинника Пепу , повторяю , там ждёт лишь вилы в его дупу !
Твои сведения конечно носят очень ценный характер.
На каком днище вас только собирают таких.
и стерла грань между истиной и ложью у всего вашего петеботского "коллектива".
Кацапский синдром налицо.
евросвинарчуки жгут
Проблема в том, что в стране, которая ведёт войну, где экономика слабая и на подпитке от МВФ, а у людей тупо нет денег просто не время продавать землю!
Шо вырезать кушман и привести на красну площу ?!
Ну а сурьёзно - я , плять , куею с этого ПЕСа ... Как это юридически возможно ... На папирци можно шо угодно вымалювать и даже фекальными массами .
Важно не что написать , как это будет работать и будет ли ?!
А в реале можно запретить любому иностранцу или ограничить в колличестве .
Например , для граждан только Украины - до 500 га , а для владельцев любых других пачпартов - максимум 5 га .
Вот почему Макаревичу , допустим , нельзя продавать землю , а тому же Мертветчуку с Рабиновичем - можно ?!
А вообще , нормальные страны , в том числе соседние Польша , Чехия , Эстония , Литва и Латвия , Венгрия не стали возрващаться в конец 19 начало 20 века , чтобы попасть в 21-й .
А т.н. внедряемый вокзал-базар земли это как раз эпоха написания марсовского "Капиталу" ...
Неужели нужно быть настолько тупым , чтобы не осознавать это .
Это же бред полный . Понятие нация и народ вообще тогда не существовало не только в восточной Европе , но и в Западной . Голландца гугенота Вельгельма Оранского в британцы встречали как освободителя , а британца Джейса (Якова - по германски) 2 хотели разодрать в клочья -- бо католиком был . И это было в ту самую эпоху , что и Мазепа с Петром . Ну ... на 20 лет раньше . А ещё 30 лет до этого спикер и потом лорд-протектор Оливер Кромвель вырезал в Ирландии 3-ть населения , бо опять же католики не хотели власти пуритан-англиканцев .
Вера в те времена играла большую роль , чем национальная принадлежность и языковая - тоже .
И тем не менее Мазепа был настолько просветленной личностью (и его ученик Пилим Орлик) , что предпочёл лютеранского короля Карла-12 , единоверцу Петру ...
Но прошло каких-то 60 лет и польский король Понятовский продаёт с потрохами Речь Посполиту самозванке и узурпаторше из Австрии Катьке Two ... По некоторым версиям она очень умела подмахивать и Понятовскому это нравилось больше, чем управлять родной Польшей . Была уже другая эпоха и в Европе царил дух Джакома Казановы, мадам Помпадур , мариза де Саада и леди Гаммильтон ... Катька была детём свого времени . И Понятовский - тоже . Власть часто отупляет многие чувства , а другие обостряет .
Не можно перемогти таку теріторію як імперська ********** з її біологічним й мінеральним потенціалом одними гаслами й закиданням копелюхів .
Требо включати інтелект , а не інкстинкти .
А інтелект світу як раз й рухається від повного відмовлення від ринку землі як товару до ринку оренди землі під пильним контролем держави . Це тенденція останніх 70 років . Повна відмова від великої концентрації земель у єдиної юридичної особи .
Вже давно в розвинутому світі не стоїть питання максимального прибутку від с/г як фактора цієї концентрації й головне це зменьшення паразитів-посередників в цій галузі . Бо латифундист це паразит й посередник .
Взагалом так світова економіка розвиваєтся зараз по зменьшенню контрасту між мінімальної рівнем життя й максимальним . В Скандинавії це 1 к 50 , а в Україні 1 к 10 тисячам й це є ознака навіть не початку 20 століття , а середини 19-го .
Процент латифундистов -- 0.0000000% .
В Израиле т.н. Рабочая Партия была у власти с 1948 по 1978 год без перерыва на обед и выходные . Первый ликудовец (т.е. правый) премьер был Менахем Бегин .
А в Украине еврей ЗЕ хочет продать землю с аукционов и у него мозгов не хватает понять , что его за это проклянуть .
Но виноват не он - бо слишком себя любит, чтобы быть мудрым и глубоким , а те , кто народ подтолкнули голосовать за него и за его свадебных фотографов .
Нужно было сильно постараться , чтобы так унизить народ через падение гривни с 8 до 30 (т.е. 3 раза , а было и 40) , чтобы от отчаяния они побежали за комика голосовать так ненавидя Пепу и его кононенко с грановскими ...
Но всё это невозможно без "бетона" под названием законность.
Без фундамента "законность" ничего не изменится.
Треба було відміняти мораторій, та вводити захист земель. А ви соплі жували про 144 реформи.