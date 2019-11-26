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 Політика України
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Все про:Геращенко Ірина (958) земельна реформа (101) Європейська Солідарність (163)

 "Євросолідарність" підготувала принципові правки в закон про ринок землі, включно із забороною на її продаж Росії, - Ірина Геращенко

Партія "Європейська Солідарність" підготувала комплекс поправок у законопроєкт про ринок землі, на прийнятті яких наполягатиме.

Про це написала нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Принципові речі - жорстке обмеження концентрації в одні руки(ні про які сотні і навіть десятки тисяч гектарів не може бути й мови), захист родючості землі, визначення мінімальної ціни, захист фермера", - зазначила вона.

Геращенко підкреслила, що окремим рядком фракція ЄС стоїть на повну заборону купувати землю громадянам РФ або юридичним особам, хоч якось афільованим з РФ.

"Я взагалі вважаю, що така заборона має бути зафіксована в законі спеціальною нормою. Росія має відповісти і бути покарана за війну на Донбасі і крадіжку Криму", - додала нардепка.

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Нагадуємо, Верховна Рада України 13 листопада прийняла в першому читанні законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", яким передбачається відкриття ринку землі в жовтні 2020 року і можливість її продажу іноземцям в 2023 році. За документ проголосували представники "Слуги народу" і кілька позафракційних депутатів. 240 голосів "за". Проти проголосували 52, а ще 57 утрималися.

Напередодні президент Володимир Зеленський запевняв, що землю в Україні зможуть купувати тільки українські громадяни. Іноземці зможуть купувати земельні ділянки тільки в разі, якщо про це українці проголосують на всеукраїнському референдумі.

Євросолідарність підготувала принципові правки в закон про ринок землі, включно із забороною на її продаж Росії, - Ірина Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161824
 
   
 Топ коментарі
 
Петя, тебя ждут дома.... следователи ГБР
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Отсутствие критического мышления и привычка оскорблять оппонентов есть отличительная особенность порохобота примитивного.
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Петя, тебя ждут дома.... следователи ГБР
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и здравствуйте Татьяна - как детки как муж ?
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Как ваш вигвам? Не дует? Переживаю за вашу скво
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с вигвамом все в порядке - сезон охоты был не плох - пока у нас в стране есть зебилы - индейцам будет здесь - ништяк )))))))
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Если вы не охотитесь на порохоботов, значит, вы просто не умеете их готовить.
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людажеры это на Островах в Тихом океане - то вы путаете))) но попытка засчитана ) - вы это - по аккуратней - а то женская психика ,да без работы среди людей ,она такая ранимая - раз и все - есть такая статья ,в уголовном кодексе)))
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выпейте на ночь - огненной воды и грелку на все тело - и перестанете переживать - сразу будет - благодать земная)))
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Она только сидя может посути.

Остальное в рамках методички.
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Отсутствие критического мышления и привычка оскорблять оппонентов есть отличительная особенность порохобота примитивного.
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другие - порохоботы наивные или заблудшие - редкость.
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Для начала нужно посчитать сколько можно заработать с 1 га,а за тем уже думать сколько давать в одни руки.
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Прилетела стайка говорящих с Петей через Цензор.
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Опять партия всеукраинского дерибана лезет со своими двумя центами для самопиара, а не Украины ради.
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Ну вот, другое дело. А-то как Ванька - "на деревню дедушке".
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Порошенко в Канаду понёсся, хотя его никто там не ждал.
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Не вижу связи, между "понёсся" и "его никто там не ждал". Гениалиссимуса цитируете - "я не хожу туда, куда меня не зовут"?
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Муж моей подруги был женат раньше на другой, теперь эта бывшая регулярно к ней приходит, закатывает истерики и капает на мозги - точная копия поведения бывшего порошенко
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Татьяна - она по сути увела мужа из семьи - вы шо то же такая? вот это да ))))
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простой вопрос - а если у вас угонят - ну мужа - вы как к этому отнесетесь - просто интересно))))
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Ольгинские, косящие под зелебобиков - это уже моветон.
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8%-е пытаются навязать себя Украине.
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Открывать рынок земли , когда селяне в нищете - преступление .
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Дубинский говорит о том же и по-существу, а ПЕС, что ни делает - лишь для пиара дерибанной барыги и реванша, а не пользы ради.
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Интересно. Давно продажа своего имущества стала преступлением?
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я тут согласен, но сомневаюсь, что это примут
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12 823 поправки только от от ПЕС.А ещё ОПЗЖ и ЮВТ,Хватит разбирать до конца каденции.Обожаю .Госжёны.
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мертвечук - гражданин Украины
и шо с этого
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Ему можна, по версии свидетелей порошенко
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поросенковцы брехуны, значит китаю, исраилю можно??
что, в Украине рашист не может через подставные фирмы купить землю?
например, мертвечук - все сделает, чтобы пропукинские олигархи скупили украинскую землю..
нельзя сейчас вообще продавать землю..
земля - это последнее, что осталось у государства Украина..
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Сидели чучела в засаде ...вылезли твари на свет...Завякали. Идите на ху...тор ...бабаочек ловить и без вас я сно что Землю продавать сейчас нельзя.
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Землю продавать можно ,но не более 600 га одному бенефициару.Оптимальный вариант рентабельности .
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Надо заняться принятием рынка земли,а потом -передачей дел по Майдану от ГПУ к ГБР.К концу 2024 года примут и то и другое.
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Так шо виходить,ПЕСи наполовину вже вагітні. Наче ж були категорично проти ринку землі,а тепер ще для піара приплели кацапів.Нельогка жизнь в порохобота,знову переобувайся і юлька тепер не зовсім цяця буде.Одна біда з цим фігляром.постійний конгнітивний диссонанс
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Порошенко сам понимает, что рынок земли нужен, но ему ж нужно влезть в Юлино электоральное поле, своего-то придумать ничего не может.
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На этом поле если кто-то и ждёт , то только с виллами в его жирную дупу .

Это так не работает . Юля 2 десятилетия пахала на этом поле и доказывала , что она искренне защищает интересы этих людей .
Чтобы отгрызть на ём большой шмат нужно быть искренним и наивно-дремучим как Вован ЗЕ ...
А прожжжжжжённого цинника Пепу , повторяю , там ждёт лишь вилы в его дупу !
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Так він цим усім як завжди тільки шкодить ,особливо собі та порохоботам,прямо ходяча катастрофа. Юля і сама вміє собі нашкодити.
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Единственная политсила которая последовательна в отстаивании своих задач и программных целей, прообраз европейской политики среди зелёного моря подонков и приспособленцев.
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Самомнение 8%-ых самопиарщиков с Брехуном-Дерибанщиком во главе принято к сведению.
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Принято к свелдению копеечной проксевой шавкой, мечущейся между ботофермами Тимошенко, Саакашкили, Коломойского и Ольгино?

Твои сведения конечно носят очень ценный характер.
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И за такую брехливую брехню Пецца платит надерибаненными?
На каком днище вас только собирают таких.
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Ты это кому-то другому расскажи. А я хорошо помню твой трудовой путь с 2014 года.
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Это вряд ли. Брехня порохоботская вытеснила и память и совесть
и стерла грань между истиной и ложью у всего вашего петеботского "коллектива".
Кацапский синдром налицо.
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Да что в рашке мало людей живёт с украинскими паспортами? Кто уже уехал туда давно и обжился там. Через таких "наших" кацапы скупят всё, глазом моргнуть не успеем.
Проблема в том, что в стране, которая ведёт войну, где экономика слабая и на подпитке от МВФ, а у людей тупо нет денег просто не время продавать землю!
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Прошу прощения , но как это можно "землю продать в **********" ?!
Шо вырезать кушман и привести на красну площу ?!

Ну а сурьёзно - я , плять , куею с этого ПЕСа ... Как это юридически возможно ... На папирци можно шо угодно вымалювать и даже фекальными массами .
Важно не что написать , как это будет работать и будет ли ?!

А в реале можно запретить любому иностранцу или ограничить в колличестве .
Например , для граждан только Украины - до 500 га , а для владельцев любых других пачпартов - максимум 5 га .
Вот почему Макаревичу , допустим , нельзя продавать землю , а тому же Мертветчуку с Рабиновичем - можно ?!

А вообще , нормальные страны , в том числе соседние Польша , Чехия , Эстония , Литва и Латвия , Венгрия не стали возрващаться в конец 19 начало 20 века , чтобы попасть в 21-й .

А т.н. внедряемый вокзал-базар земли это как раз эпоха написания марсовского "Капиталу" ...
Неужели нужно быть настолько тупым , чтобы не осознавать это .
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В годы гетмана Мазепы так и было юго восточные казачки продали землю московскому Царю Петру 1 на триста с лишним лет
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Как можно судить феодалов 18 века с позиции здравого смысла 21-го века ?!

Это же бред полный . Понятие нация и народ вообще тогда не существовало не только в восточной Европе , но и в Западной . Голландца гугенота Вельгельма Оранского в британцы встречали как освободителя , а британца Джейса (Якова - по германски) 2 хотели разодрать в клочья -- бо католиком был . И это было в ту самую эпоху , что и Мазепа с Петром . Ну ... на 20 лет раньше . А ещё 30 лет до этого спикер и потом лорд-протектор Оливер Кромвель вырезал в Ирландии 3-ть населения , бо опять же католики не хотели власти пуритан-англиканцев .
Вера в те времена играла большую роль , чем национальная принадлежность и языковая - тоже .
И тем не менее Мазепа был настолько просветленной личностью (и его ученик Пилим Орлик) , что предпочёл лютеранского короля Карла-12 , единоверцу Петру ...

Но прошло каких-то 60 лет и польский король Понятовский продаёт с потрохами Речь Посполиту самозванке и узурпаторше из Австрии Катьке Two ... По некоторым версиям она очень умела подмахивать и Понятовскому это нравилось больше, чем управлять родной Польшей . Была уже другая эпоха и в Европе царил дух Джакома Казановы, мадам Помпадур , мариза де Саада и леди Гаммильтон ... Катька была детём свого времени . И Понятовский - тоже . Власть часто отупляет многие чувства , а другие обостряет .
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Голландца гугенота Вельгельма Оранского в британцы встречали как освободителя...не путайте Европу с Азией,просто по Израилю не топтались московская Орда, по Сирии сейчас топчется.
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Його хвилює, чому кацапам не мона. Прямо русофобію тат розвели.
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Кацапам нельзя ,потому что завтра придёт российская армия освобождать русскоговорящих, даже сейчас враги Украины( начиная с Бюджетного комитета и до русскоговорящих учителей разных предметов)обучают в русскоязычных школах украинских детей. Я за то ,чтобы украинские дети бесплатно учились по предметам на украинском и английском языке, а обучение на языке оккупанта должно быть платным,а деньги вырученные ,должны идти на Украинскую армию.
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Не **** мена ********** , а хвилює , що під гасла проводять тупорилі закони .

Не можно перемогти таку теріторію як імперська ********** з її біологічним й мінеральним потенціалом одними гаслами й закиданням копелюхів .
Требо включати інтелект , а не інкстинкти .
А інтелект світу як раз й рухається від повного відмовлення від ринку землі як товару до ринку оренди землі під пильним контролем держави . Це тенденція останніх 70 років . Повна відмова від великої концентрації земель у єдиної юридичної особи .
Вже давно в розвинутому світі не стоїть питання максимального прибутку від с/г як фактора цієї концентрації й головне це зменьшення паразитів-посередників в цій галузі . Бо латифундист це паразит й посередник .

Взагалом так світова економіка розвиваєтся зараз по зменьшенню контрасту між мінімальної рівнем життя й максимальним . В Скандинавії це 1 к 50 , а в Україні 1 к 10 тисячам й це є ознака навіть не початку 20 століття , а середини 19-го .
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По Израилю не топчется , бо (в том числе) Израиль вообще запретил такую дефиницию как земля-есть товар . В Израиле продают не саму землю , а право на пожизненное её использование и передача в спадщинну . А сельхоз землю может обрабатывать только либо кибуц , либо кооператив собственников . Т.е. тот , кто живёт и работает на земле .
Процент латифундистов -- 0.0000000% .
В Израиле т.н. Рабочая Партия была у власти с 1948 по 1978 год без перерыва на обед и выходные . Первый ликудовец (т.е. правый) премьер был Менахем Бегин .

А в Украине еврей ЗЕ хочет продать землю с аукционов и у него мозгов не хватает понять , что его за это проклянуть .
Но виноват не он - бо слишком себя любит, чтобы быть мудрым и глубоким , а те , кто народ подтолкнули голосовать за него и за его свадебных фотографов .

Нужно было сильно постараться , чтобы так унизить народ через падение гривни с 8 до 30 (т.е. 3 раза , а было и 40) , чтобы от отчаяния они побежали за комика голосовать так ненавидя Пепу и его кононенко с грановскими ...
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Потом появилась Россия ,и народ -холоп "ВЫ ЧЬИХ БУДЕТЕ РУССКИЙ?"
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И об этом...все знают что одна гривня (гривеник) составлял 10 рубов ,было бы правильно мелочь до 10 грн(1, 2 и 5 руб )называть в руб.. "Євросолідарність" підготувала принципові правки в закон про ринок землі, включно із забороною на її продаж Росії, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2870
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Та шо ж ви зачудні такі ..люди...Що ж ви як марионетки одне і теж орете... Чого землю продавти не треба..Чого???? Народ ніщій??? А хтож його довів до цього??? А отож бо і воно Довели до цього свої ж Українські зажравшіїся земельні пани які за копійки використовують землю людей власників паїв.. Що людоньки ви таких не знаєте?? А оті що в каждому селі і малому місті їздять на ледкрузерах мерседесах мазераті та іншії авто за 100 тис доларів а ви отримуєте 6000 грн в рік )))) Да тав иж багатіїї)))) І бояться о ці пани що у них ця лафа і дойка л.дей вислизне із рук ..лафа закончеться А подумайте самі власники паїв що краще отримувати 20 рокійв по 6000грн в рік чи продати свій пай виж все одно на ньому не працюєте і отримати зразу 10 тис доларів.. А тепер розвивайте далі мислення після відкриття ринку вартість землі зросте відчутно а саме головне зросте орендна плата...це буде не 3 % а десь 10- 12 відсотків.. чи вам все одно хочетсч свої 6000 грн в рік???? Далі.. От чого бояться всі оті земельні пани що у них сверх прибутки закінчатся а .. а ви їх слухаєте та їх ******* треба а ви їх слухаєте
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та перестань соплі пускати про зубожілих селян, яким нема за що свої поминки відгуляти.
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И чего только тут не понаписывали тайные любители "русскага мира", чтобы заболтать основную поправку - запрет на продажу земли оркам. И "проклятые папередники" и "свинарчуки" и "радостные фермеры", слившиеся в любовном экстазе со слугами соседнего народа. А цель одна - продавливание скупки украинской земли, предприятий, банков нефтегазовыми баронами из кооператива "Озеро". Ради этой задачи, собственно, клоун и был раскручен.
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Ну, дадуть кацапи грошей Портнову і той купить скільки треба. Де-юре все буде чисто, а потім та земля кацапам за борги відійде.
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Так о том и речь, что в законе должны быть прописаны нормы, позволяющие проследить цепочку связи владельца с рф. Все вполне себе проверяется - от частоты визитов в мордор за последние 5 лет и совместных с гражданами рф бизнес-проектов на территории Украины или за рубежом и вплоть до расследований движения средств для определения конечных выгодополучателей.
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Простіше взагалі іноземцям не продавати. Яка різниця, кацап чи китаєць? Всім відомі методи ведення сільгосппідприємництва китайськими агромайстрами. Після них та земля довго не родить.
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А для этого и существуют гос органы,которые должны следить за правильным её использованием,а далее штрафы ,суды и лишение аренды.Всё просто,нужно только желание.
Но всё это невозможно без "бетона" под названием законность.
Без фундамента "законность" ничего не изменится.
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Ви це про будівництво? У нас вже повно прикладів серед забудовників- жодного не покарали.
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Разница в том, что Китай не ведет против Украины гибридную войну на уничтожение государственности. Есть опасность общая - убийство плодородной земли, это отдельная норма, для граждан Украины - тоже. Гражданам из Европы и США нужно разрешить аренду на 25 лет с возможностью продления после проверки на связи с рф. А вот для граждан рф и ее саттелитов из СНГ прямо в законе нужно вводить драконовские ограничения.
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То й що це міняє? Достатньо подивитися на результати їх діяльності.
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До речі, ті ж самі США вже в шоці від господарювання своїх монокультурних агрохолдингів. Земля виснажена і ніякої можливості змінити щось без великої державної допомоги. Бо, все господарство заточено під конкретну монокультуру, а для зміни напрямку потрібні шаленні гроші.
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пані Геращенка, це треба було робити, коли Порошенка був Президентом.
Треба було відміняти мораторій, та вводити захист земель. А ви соплі жували про 144 реформи.
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Ну, поросята, як завжди схильні до напівмір. Ось, кацапам нізя, а якщо за кацапські гроші то, мона. А що робити Порошенко з тими обмеженнями, якщо вже тисячі гектарів має?
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Ну, перша спроба була в 1917 але комуняки тоді задавили. Будуть нові.
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Ну земля тогда крестьянам досталась из горшка,а цветы дали украинским детям,это делали чЛенин и Троцким с командой комиссаров и сотрудники ЧК
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Не розумію бл.. не роумію ..Люди чого ви замість того щоб вимагати підняття орендної плати до 20% ...наказуєте себе кидаєте себе далі в нищіту.. Я ВИМАГАЮ ПІДНЯТТЯ МІНІМАЛЬНОЇ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ДО 15% А МАКСИМАЛЬНА 30% ..ТАК ЯК У Европі.. Ось тоді і не захоче ні хто продавати свою землю годувальницю.. І ше свер прибутки у наших зажравшихся поміщиків закінчаться. Оце правильно. А ви як роботи граєте в ігри панів спорите про що спорить не треба ПРОДАВАТЬ ЗЕМЛЮ.
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Никакие ваши желания не будут работать.Только рынок может дать вам реальную цену.
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Дайте Наде гранатомёт, пусть уничтожит эту партию, а потом тех кто придёт на их похороны.
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Який патріот! А сам прикупив Іспанії віллу з добрим шматом землі по сусідству з путеном.
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