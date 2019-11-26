 Коломойський - не президент України, більшість українців обрали курс на ЄС, саме вони вирішують, куди нам піти, - Зеленський. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу у вівторок у Таллінні, відповідаючи на запитання естонського журналіста про нещодавні висловлювання Коломойського.
"Що стосується пана Коломойського, ви сказали, що він мене підтримував. До речі, мене підтримали 73%, і якщо серед них був пан Коломойський, то я дуже радий, що нас стільки українців, які підтримували мене на виборах. Пан Коломойський не є президентом України. Він громадянин України, але більшість громадян України обрали європейську інтеграцію і курс на Євросоюз. Тому саме народ України обирає, куди нам піти", - сказав Зеленський.
Зеленський зауважив, що з Росією в України "дуже складна ситуація".
"Ви її знаєте. Ми почали діалог, який буде розпочато, якщо чесно, під час нормандської зустрічі чотирьох лідерів", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Ігор Коломойський в інтерв'ю виданню The New York Times заявив, що Україна має відновлювати відносини з Росією. "Дайте 5-10 років, і кров буде забуто", - сказав він.
Крім того, він також сказав, що Європейський Союз і НАТО ніколи не приймуть Україну, тому було б краще прийняти реальність і навіть не намагатися прагнути туди.
Після цього речниця президента Юлія Мендель заявила, що Коломойський не є представником Зеленського і не має повноважень заявляти що-небудь від імені держави Україна.
Им грозит до 10 лет лишения свободы.
По мнению прокуратуры Польши, межправительственное соглашение о поставках российского газа в Польшу невыгодно Польше и противоречит законодательству Европейского союза.
https://www.tvp.info/45506842/abw-zatrzymala-b-pracownikow-europol-gazu-niemal-miliard-szkody
Даже главный зебило-бот - "моника зе!лох 42 года" выскочил отмазывать, не говоря уже о разной шелупони типа "гарсиа" и "тхиров"
Якщо Іцик впаде у злість і забуде що ти єврей, та почне тебе мочити у підконтольних ЗМІ та проплатит ьпару сотень блоХерів, то за 3 місяці твої виборці тебе повісять за бейци на Майдані.
І ти це знаєш.
І тому зробиш те, що накаже Іцик!
А всіе інше - бла-бла-бла для гоїв.
- Еще раз спрашиваю, усі на Краков?
- Усі, усі!
- Снова спрашиваю, чи усі на Краков собрались ехать?
- Та усі, усі.
- А от я вас не повезу.
шизик
-Здрпвсивуйте, воплимир влалимирович.
- Та встань ты с колен. Ты ж презилент и тебе 42 года? Вот тут подпись став и свободен.
- Дужедякую!
После результатов выборов в Гонконге.
Пьют, наверное.
Да и как тут не запить.
фофочка, ми всі повірили, що ти - свободний та незалежний політичний діяч!
За опитуваннями проти продажу с/г земель рівно 73% (знайома цифра, правда?). І що, зелених це зупинило?
Так і з зовнішнім курсом буде - підуть туди, куди захоче Бєня...
Бо от шефа можно уйти, а от...
Не для того Владимира Александровича в "президенты из бревна выстругивали" (С Беня), чтобы он выходил из организации досрочно.
"Мы приходим в это мир по желанию семьи, мы покидаем этот мир по желанию семьи" (С)
куда там КПСС с ее партийной дисциплиной.
Так что пусть Владимир Александрович служит...
нельзя ж так людей обижать, могуть же быть люди и с более высоким IQ,
ой, Вова, "фильтруй базар"... ой, советую -- если дяди обидятся,
то я аж теряюсь что будет.
Вы сразу скажите, по результатом разговора сегодняшнего: унитазы с труселями скомунизженными вернут, или нет?
А те що хлопчик тупнув нозею на папіка це так - показ характеру перед публікою.
Щось на те:"Хто у домі господар.....що і запитати не можна.."
Подивимся що буде з ПриватБанком"....
З НБУ.....Який готується компроміс. З яко швидкіст наближається дефолт.
МВФ знову послав дезентерію на........це "перемога" ?
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=12027
МВФ ?!
Олигархат ?!
Сорес ?!