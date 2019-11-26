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 Політика України
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Все про:Зеленський (3665) Коломойський (669) Євросоюз (2704)

 Коломойський - не президент України, більшість українців обрали курс на ЄС, саме вони вирішують, куди нам піти, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Ігор Коломойський не є офіційним представником української влади, а курс України, зокрема зовнішньополітичний, визначає український народ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу у вівторок у Таллінні, відповідаючи на запитання естонського журналіста про нещодавні висловлювання Коломойського.

"Що стосується пана Коломойського, ви сказали, що він мене підтримував. До речі, мене підтримали 73%, і якщо серед них був пан Коломойський, то я дуже радий, що нас стільки українців, які підтримували мене на виборах. Пан Коломойський не є президентом України. Він громадянин України, але більшість громадян України обрали європейську інтеграцію і курс на Євросоюз. Тому саме народ України обирає, куди нам піти", - сказав Зеленський.

Зеленський зауважив, що з Росією в України "дуже складна ситуація".

"Ви її знаєте. Ми почали діалог, який буде розпочато, якщо чесно, під час нормандської зустрічі чотирьох лідерів", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель: Коломойський не є представником Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України

Нагадаємо, раніше Ігор Коломойський в інтерв'ю виданню The New York Times заявив, що Україна має відновлювати відносини з Росією. "Дайте 5-10 років, і кров буде забуто", - сказав він.

Крім того, він також сказав, що Європейський Союз і НАТО ніколи не приймуть Україну, тому було б краще прийняти реальність і навіть не намагатися прагнути туди.

Після цього речниця президента Юлія Мендель заявила, що Коломойський не є представником Зеленського і не має повноважень заявляти що-небудь від імені держави Україна.

Читайте: Зеленський: Україна не втручається у вибори і геополітику США, жодного блокування фінансової допомоги країні немає

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161822
 
   
 Топ коментарі
 
Конечно Коломойский не президент, он хочет быть выше президента, а Богдан у него на посылках. Ну а актёр играющий роль - просто актёр.
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В Польше задержаны бывшие члены правления ЕвРоПолГаз, которые заключали газовые контракты с Россией.
Им грозит до 10 лет лишения свободы.
По мнению прокуратуры Польши, межправительственное соглашение о поставках российского газа в Польшу невыгодно Польше и противоречит законодательству Европейского союза.
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Зеля, США и GB открыли дела против коломойши за отмывку бабла из Привата через из банки. Могу заметить, что Приват это наш банк, так когда же в Украине откроют аналогичные дела на Беню?
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В Польше задержаны бывшие члены правления ЕвРоПолГаз, которые заключали газовые контракты с Россией.
Им грозит до 10 лет лишения свободы.
По мнению прокуратуры Польши, межправительственное соглашение о поставках российского газа в Польшу невыгодно Польше и противоречит законодательству Европейского союза.
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Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzech byłych członków zarządu spółki EuRoPol Gaz - Michała Sz., Zdzisława J. oraz Mirosława D., którzy od 20 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wchodzili w skład zarządu spółki - poinformowała Prokuratura Krajowa. Chodzi o wyrządzenie spółce szkody w wysokości niemal miliarda złotych przy zawieraniu umów gazowych z Rosją.

https://www.tvp.info/45506842/abw-zatrzymala-b-pracownikow-europol-gazu-niemal-miliard-szkody
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"Вы ее знаете. Мы начали диалог, который будет начат, если честно, во время Нормандской встречи четырех лидеров"(с) урЫст моника зе!лох 42 года Коломойський - не президент України, більшість українців обрали курс на ЄС, саме вони вирішують, куди нам піти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 162
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прогресс. Уже не Зеленский должен решать оказывается
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но моника зелох также тешится надеждами, что его "поддерживает 73%" народа...Странно, а по опросам - там 146% поддержки
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Кремлевская еврейская бубочка, верная слуга олигархов СНГ присыпает бдительность неумных патриотов
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Конечно Коломойский не президент, он хочет быть выше президента, а Богдан у него на посылках. Ну а актёр играющий роль - просто актёр.
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саме тому ти так "топиш" за рассеюшку?
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Зеля, США и GB открыли дела против коломойши за отмывку бабла из Привата через из банки. Могу заметить, что Приват это наш банк, так когда же в Украине откроют аналогичные дела на Беню?
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Там конфлікт інтересів - Зеленський фігурує в кіпрських справах по приватбанку, його прізвище зразу спливе.
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Та ладно, как же чесный Народный(!!!!) преЗЕдент мог такое сделать)
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Антисемітизмом тепер вважається критика Зе і Бєні? Коломойский - не президент Украины, большинство украинцев выбрали курс на ЕС, именно они решают, куда нам пойти, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3820
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та то зебилоботам дали команду отмазывать беню коломойшу..
Даже главный зебило-бот - "моника зе!лох 42 года" выскочил отмазывать, не говоря уже о разной шелупони типа "гарсиа" и "тхиров"
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Задайте хтось питання Нелоху "Вова, на запрос ФБР ти видаси штатам Коломойського?" Це буде відповідь хто такий Зеленський.
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Если тебе до сих пор неясно ху из зеленски, то... Хм.
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Мені все ясно з початку, нехай нарід полюбується.
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_С точки зрения логики я не понимаю тогда вот этого "Це буде відповідь хто такий Зеленський"
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У тебя ж зубы сводит так хочешь на парад цветных )))))
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Зєєєєля!
Якщо Іцик впаде у злість і забуде що ти єврей, та почне тебе мочити у підконтольних ЗМІ та проплатит ьпару сотень блоХерів, то за 3 місяці твої виборці тебе повісять за бейци на Майдані.
І ти це знаєш.
І тому зробиш те, що накаже Іцик!
А всіе інше - бла-бла-бла для гоїв.
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Заходит водитель в автобус на Краков, и спрашивает пассажиров: "Ну шо, усі на Краков йидуть?" Пассажиры: Уси.
- Еще раз спрашиваю, усі на Краков?
- Усі, усі!
- Снова спрашиваю, чи усі на Краков собрались ехать?
- Та усі, усі.
- А от я вас не повезу.
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Уууууу, страшный какой! Буратино может грохнуть Карабаса только в сказке. А в реале "....кукол снимут с ниток длинных и , засыпав нафталином..."
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Так воно то так, коломоська не през, а ти не ЛОХ, ти маріонетка в чужих руках!!! Ми вже то чули!!!
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Зеленский, говори правильно - мой господин Коломойский пока не является президентом. Насчет курса в ЕС... Если народ Украины выбрал этот курс, что ж ты против него то идешь. И проти курса ЕС и против желания народа, и против желаний своих избирателей, которых уже давно не 73%. Там твои "ручники" из ДБР и прокуратуры зад тебе еще не зализали "гнилыми" делами. Все вы гнилые: и СН, и Труба, и Рябошапка.
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"Вы ее знаете. Мы начали диалог, который будет начат, если честно, во время Нормандской встречи четырех лидеров"

шизик
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Диалог 9 декабря.

-Здрпвсивуйте, воплимир влалимирович.
- Та встань ты с колен. Ты ж презилент и тебе 42 года? Вот тут подпись став и свободен.
- Дужедякую!
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А где - "...и ты нелох" после 42 года? Будьте добры титулы полностью называть!
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Виноват! Буду исправляться. А то чего доброго ГБР дело пришьёт за оскорбление и угрозы шмарклеликому.
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Страшно Кварталу очень.
После результатов выборов в Гонконге.
Пьют, наверное.
Да и как тут не запить.
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Украинцы уже решили куда им пойти...- Пойти посадить каламойсклгл,ахметова...Да и тебя за вранье.
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Игарьвалеричь добрый. Разрешает иногда марионетке высказываться против него.
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ой, вей!
фофочка, ми всі повірили, що ти - свободний та незалежний політичний діяч!
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А я думал у нас война с Россией. А оказывается сложная ситуация!
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Да, не простая, а погибшие и гибнущие ребята ( по мнению верховного слуги коломойского) - не боевые потери...в дтп больше гибнет.
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С бородой Зеленский похож на Яценюка без лысины. Вова, срочно нужна лысина. Выполняй, приказ Путина.
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Ага-ага, те, як ви прислухаєтеся до думки 3/4 українців, ми побачили на прикладі ринку с/г земель...
За опитуваннями проти продажу с/г земель рівно 73% (знайома цифра, правда?). І що, зелених це зупинило?

Так і з зовнішнім курсом буде - підуть туди, куди захоче Бєня...
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"...Господин Коломойский не является президентом Украины...". Правда, він куратор Президента.
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Нет, из мафии выхода нет.
Не для того Владимира Александровича в "президенты из бревна выстругивали" (С Беня), чтобы он выходил из организации досрочно.
"Мы приходим в это мир по желанию семьи, мы покидаем этот мир по желанию семьи" (С)
куда там КПСС с ее партийной дисциплиной.
Так что пусть Владимир Александрович служит...
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БУБОЧКА, Коломойский дёргает за твои верёвочки!
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Зе!ля, астанавись пока не поздно!!! У всех настолько стойкое ощущение, что ты марионетка, что уже через день приходится отвечать и надрывно доказывать то там, то там, что Коломойский не президент, президент ты, ты не лох и тд и тп. Астанавись...
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Хахахаха каждый петябот знает что петя президент Украины!)))
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какой нах ЕС, -- идем в ЕС и дружим с Россией?! вот это его прет!
нельзя ж так людей обижать, могуть же быть люди и с более высоким IQ,
ой, Вова, "фильтруй базар"... ой, советую -- если дяди обидятся,
то я аж теряюсь что будет.
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Все что говорит ЕС и НАТО зе все выполняет ! Это то тебя и бесит мацкалик!
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вот это тот самый момент, когда надо было что-то написать, да?
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Макали вам свабоду слова не задушить! Кланяйся сваему путе и молчи!))
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У оно работа такая. В моржовии ему это оплачивают.
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Владимир Александрович, не уклоняйтесь от темы.
Вы сразу скажите, по результатом разговора сегодняшнего: унитазы с труселями скомунизженными вернут, или нет?
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Саме тому приймаються закони, які роблять цей шлаях, для українців, безкінечним
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Дурачок не он, а те, кто не отличают глупость от предательства, врага от дурака.
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Каломойский, конечно, не президент. Но и президента у нас нет, потому что тот самый каломойский на это место своего болвана посадил. причем болвана настолько тупого, что он даже осознать не может, что для всего мира является посмешищем, а для народа Украины - позором.
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"Схемы": За пару лет Зеленский 13 раз летал в города, где живет КоломойскийКоломойський - не президент України, більшість українців обрали курс на ЄС, саме вони вирішують, куди нам піти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9876Коломойський - не президент України, більшість українців обрали курс на ЄС, саме вони вирішують, куди нам піти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3193видео схем https://www.youtube.com/watch?v=LA9fhX2Y2AE&feature=emb_title
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Коломойский - не президент Украины? Правда? Ой-ли...
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по закону Украины этот гражданин должен быть лишён гражданства за двойное (нет - тройное) гражданство. Но кому до этого дело? У него ведь не венгерский паспорт...
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Опять Зе рассказывает порохоботские сказки для дурачков. ЕС - несомненно круто. Но нас туда не берут, и даже не обещают взять. Возможно это когда нибудь и произойдет. Но нужно понимать одну простую вещь - ЕС - это объединение доноров (кто дает) и реципиентов (кто берет). Вот когда мы дорастем до уровня доноров, то тогда нас и захотят видеть в ЕС. Но только нужно ли нам это будет?
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Порохоботы сознательно ослабляют Зеленского перед встречей в Париже. Совпадение? Не думаю
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Чем больше Зе это подчеркивает тем более мы укрепляемся в том что все наоборот Коломойський - не президент України, більшість українців обрали курс на ЄС, саме вони вирішують, куди нам піти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 176
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Оказывается,со стороны Рф не вооруженная агрессия, что зафиксировано законом в Украине, а "очень сложная ситуация"! Да если бы подобное что прозвучало от Порошенко, Цензор закрыл интернет версию и стал бы выходить на мелованной бумаге. А тут как промеж строк сообщается. Это что же в мозгу людей творится, что произошли подобные метаморфозы. Журналисты.....
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Поки що, Зеленський не Прездент України, а виглядає що Богдан! Пристайко не голова МЗС, а виглядає що Єрмак!
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Как можно верить Зе, что он не чел Ко, если на выборах все уши прожужали на предприятиях Коломойского голосовать именно за Зе.
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А Коломойський в курсі, що він не президент ?
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Номерні активізувались, значить прийшло бабло.
А те що хлопчик тупнув нозею на папіка це так - показ характеру перед публікою.
Щось на те:"Хто у домі господар.....що і запитати не можна.."

Подивимся що буде з ПриватБанком"....
З НБУ.....Який готується компроміс. З яко швидкіст наближається дефолт.

МВФ знову послав дезентерію на........це "перемога" ?
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коли вова зепрезидент посадить президента бэню коломойца, то може розраховувати на посаду президента
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73 % выбрали именно Ко, если они в это не верят, то они просто обмануты.
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Зеленский, Путин уже лавно на тебя положил то, чем ты так хорошо умеешь играть на рояле.
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=12027


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А с землей кто решает ?!
МВФ ?!
Олигархат ?!
Сорес ?!
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