 Зеленський: Україна не втручається у вибори і геополітику США, жодного блокування фінансової допомоги країні немає

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу у вівторок у Таллінні.
"Я, чесно кажучи, не дуже люблю коментувати цю історію (про телефонну розмову Зеленського з Трампом. - Ред.). Ви ж читали все. Все, що було дуже секретно, все відкрито прочитали. Ми не втручаємося у вибори, в геополітику США. У нас є наша незалежна Україна. Ми говорили з нашим стратегічним партнером - США. Жодного блокування допомоги зараз немає, але не через мою розмову телефоном. А все, що було в розмові, ви читали", - зазначив Зеленський.
"Напевно, ще щось є, але у мене було тільки два дзвінки з паном президентом США, але може з'явитися і третій, якого не було. Так буває", - додав президент, посміхнувшись.
- Я не пукну !!!
Пук !!
- Это не я
Правильно сказал один еврей: если человек умер, то это надолго, но если он глуп, то это навсегда.
Ну и кому верить? Нашему Народному Президенту?
Или американским госчиновникам в Конгрессе под присягой?
Теряюсь!
шо один санкций добился от всего мира, шо второй их просрал
ты - зебил
кто про свой героизм на каком суде говорил ?
оплачивать-то эти последствия после оправдания будет не он лично, а налогоплательщики
шо там твой сракашвили ?
побеждает в судах ?
Это ссылка не на 5 канал, а на самые авторитетное для тебя Г+Г :
Верховний суд остаточно підтвердив законність вигнання Саакашвілі з України
а "иск в ЕСПЧ" от 16.02.2018 года - это новьё ? )))))))))))\
так шо там с тем "иском в ЕСПЧ" двухгодичной давности ?
Суд постановил, что выслали по закону.
Какую, нахрен, ответственность за законные действия ?
"31 августа 2014 года Главная прокуратура Грузии начала процедуру по объявлению Саакашвили в международный розыск. Ему были предъявлены обвинения по четырем уголовным делам. Ранее Саакашвили уже был заочно приговорен к трем годам лишения свободы по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани. Кроме того, 28 июня 2018 года Тбилисский городской суд признал экс-президента виновным по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили и заочно приговорил к шести годам лишения свободы.
На рассмотрении в Тбилисском городском суде находятся еще два дела - о растрате около $ 5 млн государственных средств на личные нужды и о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 г." https://eadaily.com/ru/news/2019/08/09/verhovnyy-sud-gruzii-ostavil-v-sile-prigovor-saakashvili
Аллилуя!!!
Срочно будите Лену из Италии. Тут библейское чудо! Слепые прозревают!
"Прозревшие не видят никакой разницы между последними президентами" хирскл чуть выше
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..