 10 осіб затримано за підозрою в порушенні митного законодавства, серед них 7 митників, - НАБУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба НАБУ.

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП затримали 10 осіб за підозрою у вчиненні злочинів, пов'язаних із порушенням митного законодавства. Попередньо дії затриманих, серед яких 7 співробітників органів митного контролю, кваліфіковано за ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст 255 КК України", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру.

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"Детективи та прокурори здійснюють інші слідчі дії, пов'язані з встановленням обставин вчинення злочину. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на збереження таємниці слідства", - підсумували в НАБУ.

Нагадаємо, раніше заступник голови київської митниці Сергій Тупальський повідомив, що його затримали співробітники Національного антикорупційного бюро.