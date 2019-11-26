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 Події
  1998  11
Все про:НАБУ (2200) затримання (3070) митниця (620)

 10 осіб затримано за підозрою в порушенні митного законодавства, серед них 7 митників, - НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства. Серед затриманих 7 співробітників органів митного контролю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба НАБУ.

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП затримали 10 осіб за підозрою у вчиненні злочинів, пов'язаних із порушенням митного законодавства. Попередньо дії затриманих, серед яких 7 співробітників органів митного контролю, кваліфіковано за ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст 255 КК України", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру.

Також читайте: НАБУ затримало заступника глави київської митниці Тупальського та ще 6 осіб у справі Альперіна. Самому Альперіну вдалося втекти

"Детективи та прокурори здійснюють інші слідчі дії, пов'язані з встановленням обставин вчинення злочину. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на збереження таємниці слідства", - підсумували в НАБУ.

Нагадаємо, раніше заступник голови київської митниці Сергій Тупальський повідомив, що його затримали співробітники Національного антикорупційного бюро.

10 осіб затримано за підозрою в порушенні митного законодавства, серед них 7 митників, - НАБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161818
 
   
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да не может этого быть. таможенники ведь мыролюбно отреформированные вальцманатом онижыдети.
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они уже и зеленкам отрыформированы. Пора бы уже за своими обосранными штанами следить

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как там дела у твоей хозяйки пьяной свиножабы сатановской?
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Да понятно, что борига ничего не сделал. На то он и борига.

А вот как так получилось, что зе победил коррупцию на таможне ещё летом, а эти...В отпуске что-ли были и не знали?
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Наверное кроме таможни не с кого деньги в Украине откатывать, раз так прессуют.
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Фото в ксиве такое страшное, что можно и полные штаны наложить
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"Маленькая" у "людей" зарплата, одна комната в общаге, вот и результат.
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