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 Суспільство
  2012  22
Все про:Кабмін (3334) підприємство (80) приватизація (171) Гончарук_Олексій (301)

 Кабмін передав на приватизацію ще 76 державних підприємств

Кабінет міністрів України цього тижня передав на приватизацію ще 76 державних підприємств. Таким чином, станом на кінець листопада передано вже 415 підприємств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду.

"Сьогодні ми передали ще 76 державних підприємств на приватизацію. Загалом передали вже 415 із 500 державних підприємств, які маємо передати Фонду держмайна до кінця року. У разі приватизації бюджет може отримати до 6 мільярдів гривень від їхнього продажу", - прокоментував передачу прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Також повідомляється, що 339 об'єктів передали з Мінекономрозвитку, інші 76 надійшли з Мінекоенерго та Мінінфраструктури, Державного управління справами та ще трьох відомств.

Крім того, повідомляється, що Мінекономрозвитку вже проаналізувало понад 1400 державних підприємств, які можна передати на приватизацію. Майно цих об'єктів буде виставлено на аукціони.

Читайте також: Кабмін направив на приватизацію 339 держпідприємств, плануємо отримати від продажу 6 млрд грн, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161815
 
 
 Топ коментарі
 
глянуть бы список этих 415 объектов
я так понимаю осталось еще 85 и все. кончится приватизации. больше продавать нечего будет?
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фсьо пгадать і в ізгаіль!
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Порошенко-барыга! Астанавись! Сколько можно разграблять государство и набивать свои карманы народными деньгами!
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глянуть бы список этих 415 объектов
я так понимаю осталось еще 85 и все. кончится приватизации. больше продавать нечего будет?
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Только на самокатах по кабмину кататься........ Кабмин передал на приватизацию еще 76 государственных предприятий - Цензор.НЕТ 8750
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Казламордым собираются продавать ?
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Если бы это было эффективное управление.....А так опять подарки для олигархата.
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Вся разница - хорошие и плохие олигархи. Нам это зачем ?
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это всьо убыточные предприятия , которые сейчас приносят прибыль только коррупционерам и блатным ... а ты и я со своих податков еще и спонсируем этот схематоз
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Много вопросов кому попадет. И я против,что олигархи - это бизнесмены.
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конечно бизнесмены ... бизнесмены-олигархи .. принадлежащие им предприятия производят пока большую часть валового национального продукта ... но при этом они через свои сми и подкуп депутатов и чиновников влияют на внутреннюю и внешнюю политику страны .. пробивая себе льготы и субвенции + безнаказанность ... Но они в первую очередь крупные бизнесмены
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Это ложь. Никто им предприятия не дарил в ссср. Нищим.
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какой ссср? .. про шо вы? ... СССР обанкротился и сдох
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хороші олігархи - у хороших трунах, погані -у поганих.
Так?
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аж не віриться ... невже цей розплідник корупції нарешті розпродадуть?
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Заходит к Зеленскому Гончарук. Приносит список для продажи госимущества. В списке около 500 объектов. Зеленский: Знаеш, Лёха, я читать это все равно не буду и не хочу. Что-то я забыл - зачем мы это все продаем? Гончарук: - Как зачем? Прибарахлимся. Тебе зелёный рояль, а мне новый трёхколёсный самокат ты обещал купить.
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Порошенко-барыга! Астанавись! Сколько можно разграблять государство и набивать свои карманы народными деньгами!
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Предприятия госзначения,укрепляющие обороноспособность,выставили на продажу,кому? Кто с украинцев купит завод им Малышева?Может хватит,что втихомолку,уже при этой власти,продали "Мотор-Сич", кто конечный покупатель никто не знает,но Рассея уже благодарна за двигателя для самолетов и вертолетов для своих ВС.
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ПрАльнА ! Бо продаж попередніх трьхсот з лишнім держпідприємств покривало лише 6 млрд діри в бюджеті. А Ігорьвалерійовичу пробачили 7,5 млрд. Чимось потрібно покрити ще й 1,5 млрд, не рахуючи того, що по він відсудив по-"мелочам". Питання- скільки раз Коломойський вже взув лохів?
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Спиртову галузь, яка в Швеції повністю під контролем держави і яка дозволяє шведам повністю фінансувати безкоштовну медицину, а також дороги іт.п. також приватизувати, бо в державних руках вона зе"тіпа нє еффєктівная"!...
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