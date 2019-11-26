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 Політика України
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Все про:діти (1736) Крим (7852) Донбас (13832) Разумков Дмитро (295)

 "Будемо спрощувати", - Разумков про отримання документів дітьми, які проживають на окупованих територіях Криму і Донбасу

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков обіцяє, що рекомендації, вироблені на міжнародній конференції "Забезпечення прав дитини в умовах збройного конфлікту", будуть імплементовані в закони, зокрема щодо спрощення отримання документів дітьми, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької і Луганської областей.

"Я впевнений, що все, що залежатиме від нас, ми зробимо. Така ж позиція буде в президента і, я сподіваюся, в уряду", - сказав Разумков на конференції у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Пізніше він сказав журналістам, на це в парламенту не піде багато часу. "Я думаю, що треба спочатку отримати проблематику і шляхи вирішення в межах цієї конференції. Після цього ми доволі швидко. Я не думаю, що там важкі законопроєкти, які потрібно буде написати, і після цього розглянути", - зазначив Разумков.

Разумков наголосив, що частково проблеми дітей в умовах збройного конфлікту вирішуються. "Однак, слухаючи дітей, сьогодні, ми розуміємо, що не до кінця", - зазначив він.

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За словами Разумкова, буде спрощено і процедуру отримання дітьми з окупованих територій документів, зокрема й паспортів.

"Будемо спрощувати, я сподіваюся. Процедура вже спрощена, але не настільки, наскільки необхідно, оскільки сьогодні ця проблема продовжує існувати", - сказав спікер.

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Відповідаючи на запитання, чому дітям, які проживають на непідконтрольній Україні території, отримати російський паспорт значно легше, ніж український, Разумков сказав: "Тому що їх (паспорти Російської Федерації. - Ред.) роздають на тимчасово непідконтрольній території, їх просто роздають. Для того, щоб отримати український паспорт, треба виконати низку дій - не завжди логічних, не завжди правильних, не завжди простих - треба привести свідків. Будьмо реалістами - не завжди це можливо, треба піти до суду. Це все зменшує можливості отримання паспортів, і не лише паспортів, інших документів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161814
 
   
 Топ коментарі
 
вы сделали это вместе - прикольно - правда?)))
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Не лучше ли упростить всю эту свору нерадивых и некомпетентных дармоедов?
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Сколько там штук новых украинцев успел настрогать рыжий лифтёр?

А сколько выводков в целом наплодили там залётные буряты с местными канистрами?
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вы сделали это вместе - прикольно - правда?)))
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Что я сделал ? Шо барыгу хаял ? Так это реалия. И этих хаю. - И ...Я за них не голосовал. Критиковать буду даже тех,кого сам выберу.
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это конечно здорово и надо - но это разве надо делать в первую очередь?
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Не лучше ли упростить всю эту свору нерадивых и некомпетентных дармоедов?
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Так с случилось - народ Украины дал под сраку мародёру и его кодле. Проснись.
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Сколько там штук новых украинцев успел настрогать рыжий лифтёр?

А сколько выводков в целом наплодили там залётные буряты с местными канистрами?
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в свете последних событий я за то чтоб прекратить статус безвизового режина с Украиной,потому что не желаю чтоб сепарская мразь с украинскими документами заезжала ко мне домой.
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В общем Разумков занят - занялся детьми с оккупированных территорий, потом на очереди новорожденные, младенцы, бездомные собаки, белки, белки, белки.. Ну все сразу поняли, что это покращення.
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Разумка родители тоже по упрощенной схеме заделали.
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