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 Політика України
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Все про:вибори (4641) компенсації (145) Слуга народу (524) Корнієнко (76)

 "Слуга народу" отримає 114 млн грн "кешбеку" з Держбюджету за парламентські вибори, - Корнієнко

Партія "Слуга народу", крім державного фінансування своєї діяльності, також отримає з державного бюджету 114 млн грн компенсації витрат на парламентські вибори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Громадському" заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Ми отримуємо дві суми. Одна - це так званий кешбек за передвиборчу кампанію. Він виплачується з цього року. Це близько 114 мільйонів гривень - те, що ми витратили на вибори. І друга сума - це державне фінансування. Із загальної суми у 260 мільйонів гривень наша частина - близько 80-90 мільйонів гривень - відповідно по 20 мільйонів гривень у квартал", - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що "кешбек" від держави не будуть повертати спонсорам парламентської кампанії, натомість "Слуга народу" витратить цю суму на розвиток.

"Основний масив витрат буде пов’язаний зі створенням додаткової користі і вартості в інтелектуальному напрямі. Наприклад, - центр стратегій та напрацювання рішень. Він фактично буде працювати як хаб з акумуляції статистики, інформації від різних аналітичних центрів. Ми оголосимо в січні тендер на кілька позицій: соціологічні дослідження, аналітику тощо", - зазначив Олександр Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не називаю цих людей олігархами - це бізнесмени, - глава партії СН Корнієнко про Коломойського

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161812
 
   
 Топ коментарі
 
Охрененели! А может на Охмадет отдадите?!
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нормальный подгон
не ну а чо. потратились пацаны... башляйте лохи.... интересно, в партии нет никого, даже бухгалтера нет. кому бабло пойдет?
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Раньше когда слуга не слушался хозяина то его клали на лавку и стегали плетью. Может и нам пора применить это к нашим слугам.
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Какой Охмадет на х..?
Игрь Валеричу скоро землю у 73% дурников скупать!
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Со слов ИВ..главного спонсора ЗЕленых мух...
В Украине ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА!
Для чего протезы воинам...если скоро у них не будет не земли...не работы...ни дома!
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кстати (или совсем не кстати) в рашке поднялась волна "праведного гнева" против возвращения на их эстраду Софии Ротару....а ее концертный директор, чтоб как-то обелиться перед публикой выдал - София Ротару никогда не спонсировала АТО и не посылала банки с вареньем. Она никогда не спонсировала войну. У нее есть кого спонсировать. У нее пять сестер и братьев, у нее внуки, у нее дети. Внуков надо поставить на ноги, и их она спонсирует. Поэтому все высказывания о том, что она спонсировала войну - абсолютная ложь! Она абсолютно миролюбивый человек.....(и директора так кармически зовут - Сергей Лавров))))
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а...так все стало на свои места...вот и конвертики "на развитие" партия и ее как бы членов)))
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Не могу слышать этой фамилии. Да и рожи видеть не хочу !
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нормальный подгон
не ну а чо. потратились пацаны... башляйте лохи.... интересно, в партии нет никого, даже бухгалтера нет. кому бабло пойдет?
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ну так на "развитие"))) там же написано )))
(и спонсорам отдавать не собираются))))
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Перед тем как порохоботы начнут верещать, вспомним выборы в 2014 году, сколько компенсации БПП получило за большинство в ВР.
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143,366млн.гр
https://lb.ua/news/2019/01/24/417950_parlamentskie_partii_poluchat_5657.html
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ты тупой? где там компенсация? там про финансирование речь идет. это разные вещи. а пассажир славик вопрошал про компенсацию потраченного на выборы. да и статья твоя от января текущего года с фразами "получат". значит до этого не получали. а за пол года 2019 получили 70 млн финансирования. Только у БПП была нормальная партия с администрацией, аппаратом, обслугой. и траты этих денег были прозрачными.
а теперь что?
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Раньше когда слуга не слушался хозяина то его клали на лавку и стегали плетью. Может и нам пора применить это к нашим слугам.
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Капец! честные и небарыжные уродливые слуги! Вылезти на поливании дерьмом и брехне во власть, при этом обвиняя все кругом в коррупции, и в открытую, нагло такое творить с бюджетом! А где деньги , зин? Учителям нет, медикам нет бабла, на медицину урезали, армии урезали, на науку урезали, на образование урезали. Правда добавили себе любимым в "скромное" и не вороватое ОП, и на ментов, чтобы быдлу возмущенному рот дубинками закрыть. Интересно, если прошлая власть воровала деньги и оставили после нулевой казны в 2014 году этим уродам 22 млрд. дол золотого запаса, а сейчас осталось не больше 16млрд. уже, и эта власть "честная" и не ворует, то где ж таки бабло????? или прошлые не воровали или эти суки с тройной силой воруют
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Погодите, выбирали вроде не слуги а типа, граждане. Выбирали из слуг. А слуги, типа, разоделись кто круче, позаметней да попривлекательней. И теперь те, кто выбирал должны оплатить затраты этим самым слугам на наряды. Так вроде, если по упрощенной схеме?
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зебобики, а не подавитесь баблом? народ не подписывался вас уродов кормить на шару)))))
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Уж год скоро пройдет. Зебилы не требуют отчета о проделанном, их это не интересует. Им неважно, что переделано "от Порошенко", если это было плохим. Их не интересует вопрос, где же обещанное покращення. Они с остервенением продолжают лепить отмазки своему красавцу...
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це не великі гроші .... таку суму Порошенко витрачає лише на свою ботоферму ....
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Насчет ботоферм. Разумков признал сам, что ботофермы помогли выиграть Зеленскому. Про Пороха он ничего не сказал.
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дивиться, "слуги", щоб ваші хлєбала не луснули
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Ну, обрали "бубочок", то оплачуйте тепер їхніх хвойд, машини, гастролі і наркоту. А шо, достойні люди мають жити гідно! А ви, лохторат, працюйте, щоб забезчити їх "развітіє". "Розвиватися" ж є куди. І народу "наравітся".
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Кушайте на здоровье, Слуги! Не обляпайтесЯ! Народ подождёт, пока вы все там уже нажретесь....
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