 WADA підготувало пакет санкцій проти РФ, які на 4 роки закриють їй доступ до міжнародного спорту

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення комітету щодо відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).
До такого висновку члени комітету прийшли після того, як Московський антидопінговий центр був спійманий на фальсифікації результатів допінг-проб російських спортсменів і інших спробах обдурити агентство.
Зокрема, санкції проти Росії передбачають, що протягом 4 років високопоставлені російські чиновники або їхні представники не зможуть бути членами будь-яких рад, комітетів та інших органів в рамках WADA, а також відвідувати великі спортивні турніри, включаючи Олімпійські ігри та Чемпіонат світу з футболу. Крім того, доступ на змагання буде закритий для членів Російського олімпійського і паралімпійського комітетів.
Протягом чотирирічного періоду Росії заборонять приймати великі спортивні змагання, а також подавати заявки на їх проведення.
Росії заборонять протягом 4 років використовувати свій прапор на міжнародних змаганнях.
Російські спортсмени і їхній обслуговуючий персонал зможуть брати участь у міжнародних змаганнях тільки якщо вони будуть відповідати всім вимогам комітету щодо відповідності та тільки не під прапором РФ.
Крім цього, на Російське антидопінгове агентство накладається штраф у розмірі 10% від його прибутку за 2019 рік або $ 100 000 з правом обрати меншу суму.
Остаточне рішення щодо санкцій проти Росії буде ухвалювати виконком WADA на спеціальному засіданні в Парижі 9 грудня.
Якщо це рішення буде ухвалене виконкомом, російські спортсмени вже другу Олімпіаду поспіль будуть у нейтральному статусі без прапора і гімну. Вперше це сталося на зимовій Олімпіаді 2018 року в Пхьончхані.
И правильно сделают
Проведуть якісь піпіпіськіньі_іґрьі в маасквє за участю лугандон, абхазії, осетії та придністров'я з сербією та білоруссю. А всім иншим -- зась!
Росію можуть відсторонити від участі у світових спортивних змаганнях на чотири роки і позбавити права подавати заявку на проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор в 2032 роц
Если не запретить совсем, так и будут вастаргаться сваимитрыумфамы. Орать что это мы всехпабидили
P.S. Про футбол з Бельгією згадувати?
А що ж сталося в матчках ЦСКА з нулячим Лудогорцем і ніяким Ференцварошем?))))
Они выиграли много, но это не "ВСЕ БОЛьШЕ И БОЛьШЕ!!!"
Плюс к этому, кого интересует, что они там выиграли?
Спорт давно перестал быть человеческом достижением.
берут какую -то Марфу, она гоняет на коньках все свое детство, ее пичкают анаболиками, чтобы мускулы развивались еще интенсивнее, пичкают больше чем утку под рождество. Потом она 5-8 лет выступает. После етого все, она старая , никому не нужная баба. Идет работать тренером за копейки или если бабло и связи есть, остается на западе и забивает на все эти родины-патриотизм-хрень.
Смотрим на любые виды спорта. Что видим? Разруха...
Если сейчас все заблокируют, те Марфы, у которых есть потенциал и которых не пустили на олимпиаду будут просто выступать под нейтральным флагом или вообще за другую страну. Какая проблема?
Слышь русачёк, топить за Россию будешь на другий сайтах, типа - *********.ру
Тут не нужно.... бесполезно...
вас какие таланты интересуют?
- ДА ЭТО ЖЕ БАШКИРИЯ, ТАМ РУССКИХ НЕТ, ТАМ БАШКИРЫ ЖИВУТ
. Откуда русские в Башкирии?!?!?!?! Завоевали, присоединили....теперь это русская земля.... с русской гимнасткой. Гимнастка по русски говорит или руска языка тоже велика и магуча?
А стать пенсионером в нищей рашке - удовольствие ниже среднего.
Да ладно. Это все наверняка благодаря вашей лишней хромосоме, лапоть.
Роисся, вперде!
Раися вперде!