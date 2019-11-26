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 Спорт, За кордоном
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Все про:Росія (21276) допінг-контроль (196) WADA (1)

 WADA підготувало пакет санкцій проти РФ, які на 4 роки закриють їй доступ до міжнародного спорту

Росію можуть відсторонити від участі у світових спортивних змаганнях на чотири роки і позбавити права подавати заявку на проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор в 2032 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення комітету щодо відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

До такого висновку члени комітету прийшли після того, як Московський антидопінговий центр був спійманий на фальсифікації результатів допінг-проб російських спортсменів і інших спробах обдурити агентство.

Зокрема, санкції проти Росії передбачають, що протягом 4 років високопоставлені російські чиновники або їхні представники не зможуть бути членами будь-яких рад, комітетів та інших органів в рамках WADA, а також відвідувати великі спортивні турніри, включаючи Олімпійські ігри та Чемпіонат світу з футболу. Крім того, доступ на змагання буде закритий для членів Російського олімпійського і паралімпійського комітетів.

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Протягом чотирирічного періоду Росії заборонять приймати великі спортивні змагання, а також подавати заявки на їх проведення.

Росії заборонять протягом 4 років використовувати свій прапор на міжнародних змаганнях.

Російські спортсмени і їхній обслуговуючий персонал зможуть брати участь у міжнародних змаганнях тільки якщо вони будуть відповідати всім вимогам комітету щодо відповідності та тільки не під прапором РФ.

Крім цього, на Російське антидопінгове агентство накладається штраф у розмірі 10% від його прибутку за 2019 рік або $ 100 000 з правом обрати меншу суму.

Остаточне рішення щодо санкцій проти Росії буде ухвалювати виконком WADA на спеціальному засіданні в Парижі 9 грудня.

Якщо це рішення буде ухвалене виконкомом, російські спортсмени вже другу Олімпіаду поспіль будуть у нейтральному статусі без прапора і гімну. Вперше це сталося на зимовій Олімпіаді 2018 року в Пхьончхані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161809
 
   
 Топ коментарі
 
Отберут евро 2020 и финал ЛЧ 2021.
И правильно сделают
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Охреневшие рашики, вообще уже уху ели....в наглую. после стольких скандалов и лишения Олимпийских наград!!!
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Отберут евро 2020 и финал ЛЧ 2021.
И правильно сделают
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Колосков уже сказал "В ФИФА у нас сильные позиции - не отберут 100%". Другими словами сказал, что там все куплено и переживать нечего.
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На олімпіади також пустять. Просто виторговують більшу суму з кацапів.
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Ну да, а як по-твоєму москалі могли чесно виграти проведення чемпіонату світу, якщо їх головними конкурентами були спільно Іспанія+Португалія? Ну лоху зрозуміло, що Камп-Ноу і Сантьяго Бернабеу - кращі стадіони, ніж Лужнікі!
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А какие санкции против Россеи введет VADA?
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будуть виступати під нейтральним прапором без гімну ссср
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Интересно какие зеркальные санкции введет роиссия против VADA?)
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VADA - это непонятно какая контора, которую где то нашел Кличко для Порошенко "для медтестов", а тут речь о организации WADA/
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кацапи скажуть: самі такіє WADA подготовило пакет санкций против РФ, которые на 4 года закроют ей доступ в международный спорт - Цензор.НЕТ 822
Проведуть якісь піпіпіськіньі_іґрьі в маасквє за участю лугандон, абхазії, осетії та придністров'я з сербією та білоруссю. А всім иншим -- зась!
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Не путай. Новость про WADA. А VADA - это те, кто брал анализы у Порошенко и со слов Кличко "результаты будут готовы в течении суток". Уже сколько прошло? 7 месяцев? А результатов все нет
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WADA підготувало пакет санкцій проти РФ, які на 4 роки закриють їй доступ до міжнародного спорту
WADA підготувало пакет санкцій проти РФ, які на 4 роки закриють їй доступ до міжнародного спорту - Цензор.НЕТ 7071Росію можуть відсторонити від участі у світових спортивних змаганнях на чотири роки і позбавити права подавати заявку на проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор в 2032 роц
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Чинний презедент відмовився проходити медтести у WADA. Я здогадуюсь чому.
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Соевое брехло, "чинний президент відмовився проходити медтести" в VADA.
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Це нічого не міняє - прокол з датою, брав аналізи - актор сватів, нігті і волосся не здав по відомій причині. Що тобі ще треба? Змий зелені сциклі з очей і світ тобі проясниться.
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Це "міняє" абсолютно все: замість авторитетної організації WADA , було підсунуто липову VADA. Так що "змий зелені сциклі з очей і світ тобі проясниться", соєвий ідіот.
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В мене питань до тебе більше нема, далі - робота психіатрів. Одужуй.
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Их только жратвой пронять можно. Точнее ее отсутствием.
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Ошибаетесь. Без закуси они проживут. А вот без водки - ни дня. Дай Бог русским поллитру водки по цене барреля нефти!
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Да как то пixyй. Кацы всё равно на соревнованиях с флагами сидят и победобесничают.
Если не запретить совсем, так и будут вастаргаться сваимитрыумфамы. Орать что это мы всехпабидили
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Почему против русских спортсменов столько санкций и запретов, но они с каждым годом выигрывают все больше и больше. Посмотрите на любой вид спорта, кроме легкой атлетики(хотя и там на ЧМ они выиграли 2 золота и 3 серебра 1 бронзу, хотя допустили всего 5-7 спортсменов под нейтральным флагом).


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Прям на любий вид спорту? Ок, Формула-1! Сіроткін у чемпіонаті-2018 зайняв ОСТАННЄ 20 місце!
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Фишка в том, что кацапы и после скандала с ихней гавнопиадой продолжали и продолжают жрать допинг. Просто так получается, что нация унтерменшей и алконавтов, коими являются свинособаки в принципе не может на равных соревноватся с нормальными людьми
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На даний момент - 14 місце в чемпіонаті-2019... Ну да, явний прогрес порівняно з 20 місцем WADA подготовило пакет санкций против РФ, которые на 4 года закроют ей доступ в международный спорт - Цензор.НЕТ 9584

P.S. Про футбол з Бельгією згадувати? WADA подготовило пакет санкций против РФ, которые на 4 года закроют ей доступ в международный спорт - Цензор.НЕТ 9584 WADA подготовило пакет санкций против РФ, которые на 4 года закроют ей доступ в международный спорт - Цензор.НЕТ 9584 WADA подготовило пакет санкций против РФ, которые на 4 года закроют ей доступ в международный спорт - Цензор.НЕТ 9584
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И то с Бельгией тоже там у свинособак допинг был, не сомневайтесь
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Все эти фигурные катания и худ гимнастики вообще не виды спорта а необьективная хрень купленная совком, а потом и рашкой за бабки
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Дело в том что в этом году из юниорок вышли три российские девушки с мужскими прыжками которые соревнуются только друг с другом. Остальные как статисты. Это всех очень злит. Они просто катаются на другом уровне.


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Девушки выполняют мужские прыжки? Эээээ......да точно кацапстан не принимает допинг, это все проделки пиндосов
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Русские или российские? Кацапы любят путать эти понятия. Ты кацап?
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Виноват, российские. И нет, я не кацап, если вы под этим имеете ввиду русских.
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так может потому и выигрывают, что нашпигованы допингом, как утка яблоками ?
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Пойми, тебе в новостях показывают победы российских спортсменов, но те виды спорта, где россияне не участвуют - просто не упоминают в новостях. Из за этого у тебя создается искажение реальности "россияне везде выигрывают".
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То что они жрут допинг я подозревал давно, еще до войны 2014 года. Оказался прав. И футболисты ихние жрут допинг и хоккеисты, все абсолютно. Без допинга они никто в спорте
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Да и у нас допинг наверняка есть. Параолимпийский спорт. Я не вижу инвалидов, занимающихся спортом. И тем не менее наши и россияне из года в год занимают высшие места на параолимпийских играх. Здесь что то не то. Либо допинг, либо подставные инвалиды (про россиян даже статья была, что настоящие инвалиды отстранены от соревнований, вместо них отправляют здоровых спортсменов).
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Да кацапы точно используют подставных, насчёт нас не знаю, все может быть
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"пойми, тебе в новостях показывают... " -- тебе -- это кому? или оговорочка по Фрейду?
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Например Чемпионат мира по плаванию - 2019 был самым удачным в истории России, то же самое ЧМ по спортивной гимнастике, ЧМ по фехтованию которые в последнее время россияне всегда выигрывают, лыжный спорт т.д.


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проблема в том, что гимнастика мало популярна в мире (( По всему миру найдется куча подобного местечкового спорта, где россияне ничего не выигрывают ((
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Спортивная гимнастика мало популярна в мире? Американцы с вами не согласятся.
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Амриканцы? И как часто рядовой американец ходит на гимнастику и на бейсбол? В 100 раз больше или в 1000?
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Для США спортивная гимнастика, особенно женская, это культовый вид спорта, где у них много легенд и традиций.
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Популярность спорта определятся количеством проданных билетов и вырученных сумм с их продажи. Все виды спорта культовые для их адептов.
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Для більшості країн культовий вид спорту - футбол... А що ж там сталося в матчі з Бельгією?

А що ж сталося в матчках ЦСКА з нулячим Лудогорцем і ніяким Ференцварошем?))))
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это неправда то, что аписано.
Они выиграли много, но это не "ВСЕ БОЛьШЕ И БОЛьШЕ!!!"

Плюс к этому, кого интересует, что они там выиграли?
Спорт давно перестал быть человеческом достижением.

берут какую -то Марфу, она гоняет на коньках все свое детство, ее пичкают анаболиками, чтобы мускулы развивались еще интенсивнее, пичкают больше чем утку под рождество. Потом она 5-8 лет выступает. После етого все, она старая , никому не нужная баба. Идет работать тренером за копейки или если бабло и связи есть, остается на западе и забивает на все эти родины-патриотизм-хрень.
Смотрим на любые виды спорта. Что видим? Разруха...
Если сейчас все заблокируют, те Марфы, у которых есть потенциал и которых не пустили на олимпиаду будут просто выступать под нейтральным флагом или вообще за другую страну. Какая проблема?
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Может дело в том что в России каждый год появляется много природных талантов, что в Европе большая редкость.


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Это очередная ложь, что в Европе таланты - большая редкость!
Слышь русачёк, топить за Россию будешь на другий сайтах, типа - *********.ру
Тут не нужно.... бесполезно...
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Извините, но Германию в спорте я знаю только по биатлону, да еще футбол, но в него все играют. Нойнер, единственная кого могу вспомнить.
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я в Германии последние 23 годы живу. Что тебя/вас интересует?
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У нас в Германии много "талантов" есть. Одни талантливые в спорте выступают, смотрим на танзы, где 95% выступающих говорят по-русски, но есть очень мало тех, кто живет в рашке. Обычно это Европа. Есть таланты, которые там воруют а тут деньги вкладывают. Есть те, которые просто свалили из рашки- потому что этот цирк, который там люди устраивают, он на голову уже не одевается ....
вас какие таланты интересуют?
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У нас (когда-то) в Университете обучались немецкие студенты,и я знаю как они занимались спортом. Они в своих занятиях спортом были мыслящими,старательными,трудолюбивыми,аккуратно-педантичными! И потому у них всегда были хорошие результаты!
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Тогда,какого хрена лезешь рассуждать про спорт козломордая?
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Российская гимнастка, Солдатова - Стерлитама́к (башк. Стәрлетамаҡ, МФА: Стәрлетамаҡ Информация о файле слушать, [stær.ˌlɪ̞.tɑ.ˈmɑq]) - город в России, второй по численности населения город в Башкирии[3]

- ДА ЭТО ЖЕ БАШКИРИЯ, ТАМ РУССКИХ НЕТ, ТАМ БАШКИРЫ ЖИВУТ
. Откуда русские в Башкирии?!?!?!?! Завоевали, присоединили....теперь это русская земля.... с русской гимнасткой. Гимнастка по русски говорит или руска языка тоже велика и магуча?
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А Сашенька с Башкирии пролетит олимпиаду-другую, эту точно пролетит , судя по прессе и перейдет выступать за какую-нибудь Канаду или ту ге Германию. Деньги не пахнут.
А стать пенсионером в нищей рашке - удовольствие ниже среднего.
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России и на прошлой Олимпиаде формально не было. Но ведь главное не в этом, а том что детишки продолжают заниматься спортом, тренеры готовят тренеров. А политически ангажированная охота на ведьм Запада когда-нибудь все равно закончится. Не бесконечно же они будут спонсировать подлецов-аферистов вроде Зеппельта.
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Твоих соплеменников нужно полностью выгнать из спорта как минимум на 100 лет!
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"Может дело в том что в России каждый год появляется много природных талантов, что в Европе большая редкость."

Да ладно. Это все наверняка благодаря вашей лишней хромосоме, лапоть.
Роисся, вперде!
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Бан на 4 роки це прекрасно.За цей час від ломки по мельдонію повиздихають всі спортсмени і таке явище як спорт в кацапії пощезне
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от мельдония ломки не бывает.... Это тебе не опиаты!
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Можно биться об заклад, что холуи и сообщники путлера на Западе этого не допустят.
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жду ЗЕ с речью, не обижайте наших братьев и партнеров по бизнесу
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9 декабря в Париже, это там где нормандская встреча, СОВПАДЕНИЕ - НЕ ДУМАЮ?!
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Клас, зараз багато з спортсменів, які покинули Україну підуть шукати нову домівку. Може хто в Китай перебереться чи в США.
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ФИФу ху#ло купил с потрохами, и этих всех купит. Место встречи 9 декабря Париж.
Раися вперде!
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***** трубы проложит скоро, ему не до физкультуры.
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Выгнать их нахрен из спорта,и пока страна не станет нормальной страной-такой например как Дания,Швеция и другие подобные страны,-про них НЕ ВСПОМИНАТЬ!
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Вы действительно хотите чтобы Россия стала как Швеция? А как же развалить, уничтожить....
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