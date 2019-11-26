EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  327  5
Все про:Брюссель (187) Росія (21276) санкції (2428) Євросоюз (2704)

 Лідери ЄС у грудні обговорять продовження санкцій проти РФ на брюссельському саміті

Під час брюссельського саміту, який відбудеться 12-13 грудня, глави держав і урядів країн ЄС, серед іншого, обговорять продовження санкцій проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила міністерка Фінляндії з європейських питань Тітті Туппурайнен.

"Обговорення продовження санкцій щодо Росії також стоїть на порядку денному", - повідомило агентство Bloomberg із посиланням на фінську міністерку, чия країна нині головує в ЄС.

Йдеться про продовження обмежувальних заходів на наступні півроку. Як зазначають спостерігачі, саміт дасть "політичну відмашку" на продовження санкцій. Потім Рада ЄС ухвалить юридичне рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти "Північного потоку-2" можуть внести в закон США про військовий бюджет

За даними агентства, Туппурайнен заявила Європарламенту, що головними темами грудневого саміту стануть питання клімату і бюджет ЄС на наступні сім років.

Саміт відбудеться 12-13 грудня 2019 року. Одночасно з першим днем ​​цієї зустрічі відбудуться вибори в Британії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161806
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Парижский саммит 9 декабря даст стимул продления санкций против РФ , если даже не усиления их. Имхо
 показати весь коментар
 
Странно а зелёный секс символ рады в своей статье практически сделал вывод что санкции всё равно отменят, в любом случае или по договору между нами и росиянцами или если не договоримся то нас накажут. https://censor.net.ua/blogs/3161599/pro_mirn_peregovori/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_72144904
 показати весь коментар
 
Рашка договаривается со странами ЕС напрямую.
Что то не слышно, чтобы европейские компании отказывались от крупных проектов с рф.

Так что очередная болтовня на годы. Про свифт даже не заикаются. 🤪
 показати весь коментар
 
Санкции постепенно будут снимать..... Об этом ненароком обмолвился вице-премьер по евроинтеграции Кулеба, говоря, что Украина готовится к такому повороту событий.... Раньше об этом даже и не заикались!
 показати весь коментар
 
Кулебяка даже ПДД не осилил, а тут стал спецом в большой европолитике
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору