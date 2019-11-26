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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (6199) рейтинг (289) Разумков Дмитро (295)

 Скандали в Раді не додають рейтингу довіри до уряду, будемо виправляти ситуацію, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що падіння рейтингу парламенту в українців пов'язано зі скандалами в парламенті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив журналістам у вівторок у Києві.

"Я розумію, що завжди через якийсь час буде падати довіра до органів влади. Однак ми з вами також бачили і скандали, які, на жаль, мають місце у Верховній Раді, вони не додають рейтингу нашому закладу, так само, як і будь-яким іншим. Тому подивимося, будемо виправляти ситуацію", - сказав Разумков.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рівень довіри громадян до президента, спікера парламенту та прем'єр-міністра в листопаді знизився порівняно з попереднім місяцем.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161804
 
 
 Топ коментарі
 
Да очень легко всё исправить: подайте коллективно в отставку.
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Теперь слуги народа станут тщательнее
1.подчищать биографии
2. маскироваться при кнопкодавстве
3. конспирироваться при заказе проституток
4. Прятать конврті с долларами
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Разумков, почему любитель клубнички все еще в Раде? Вот как надо исправлять.
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Лібідо у ВР взяло верх над законотворчістю. Секс - це єдине що члени і членині хочуть при нормальному харчуванні і пристойних статках.
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правильно! в Раді повинні бути лише роботи та імпотенти!
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В раді повинні бути фахові люди, а не зброд з нічних клубів та свінгер-співтовариств.
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Наврядчи Порох та його компанія -- це фахові люди. Вони -- фахові злочинці.
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То я вже чекаю пів-проку, коли проти самого Пороха відкриють справи:
1.За вбивство брата.
2.За крадіжку 82 млрд дол. у України.
3.За поїздку в Мадьдіви за свій кошт.
4.За Свинарчуків.
5.За Роттердам+.
6.За мародеррство армії.
7.За відправку катерів з одесси в маріуполь.
.........................
Єдине на що спромігся Труба - за порушення процедури призначення сіддів. Все.Тобто ваше твердження - суцільна брехня.
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Нова команда може і не так вже відрізняється від Порошенка. Може це все були дешеві передвиборні понти. А через те і Порошенко не сидить.
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Помиї, вилиті на Пороха, не підтверджені судовими справами. Їх просто нема.
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Конан - Порош не сидить бо НЕМАЄ ЗА ЩО ! Це вам ЗЕБІЛАМ наталка мосійчук на г+г в уши надула , а ви й повірили !!
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Когда ты женат с двумя детьми, проституция в Украине запрещена, и сто долларов -- это значительная часть твоей официальной зарплаты, то это не просто о желании трахнуться. Это проявление коррупции в Раде.
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Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стаття 181-1. Заняття проституцією
Заняття проституцією -
тягне за собою попередження або накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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І ця людина була головою комітету. До речі, не був він покараний за це адміністративне правопорушення.
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Насчёт роботов - идея здравая.
На кой ляд нужна эта рада?
Для проверки соответствия законов Конституции.
Хорошо написанная программа вполне способна заменить это кодло
сексуально озабоченных дармоедов.
А по поводу импотентов - так есть вопрос к предыдущему комментатору:
а что, институты брака, супружеской верности и морального облика уже упразднены?
Для всех или только для ДУПАтатов, как наиболее аморальной «элиты» украинского общества?
Может, с принятием закона о легализации проституции и семейные устои народ поменяет и походы «налево» станут обычным явлением?
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чтобы уменьшить количество скандалов в раде надо просто не пускать туда журналистов
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а лучше их вообще запретить нафиг! Скандалы в Раде не прибавляют рейтинга доверия к правительству, будем исправлять ситуацию, - Разумков - Цензор.НЕТ 5621 Догоним и перегоним Рашку!
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А еще лучше сделать как в совдепии, закрыть всем рот, отовариваться в спец. магазинах, не пускать за границу и т.д.
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Правильно, щоб корова давала більше молока, а меньше їла, треба..
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Куда и чем исправлять? Этими недоразумениями из подворотни???
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Перестанут дрочить в Раде. Разумков уже Указ Президента подготовил "О мерах по предотврашению незаконной маструбации и эякуляции в Раде".
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Та просто выгнать журналюг из рады или собираться тайком по ночам и не будет никаких скандалов. А еще тех, кто о скандалах заикнется - на нары.
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Тепер про скандали будуть просто мовчати, журнашлошки та блоХери отримають вказівку і скандали дематеріалізуються, як "карупция", яка кудись несподівано зникла.
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Слуги !!! ваш рейтинг доверия уже испортить ничем не возможно - он скоро будет нулевым !!! Скандалы в Раде не прибавляют рейтинга доверия к правительству, будем исправлять ситуацию, - Разумков - Цензор.НЕТ 5742
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порохобот, тебе то что, надеешься что у пЕСа добавится? То врядли переживай чтоб ваш кормилец не сел на 10 лет с конфискацией!
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во первых оно не кормилец а мародер, и 10 лет с конфискацией будет для него урода маловато!!!
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монахов - мрійник зелений - як би було за що , то Порох вже сиді в би ! А так труба нічого не може йому висунути !
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Да не волнуйся ты так --- Будут сидеть УСЕ - и мародер и Зелупа, и ты мудило порохоботное !!! Скандали в Раді не додають рейтингу довіри до уряду, будемо виправляти ситуацію, - Разумков - Цензор.НЕТ 6858
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При пете вообще ни ходили на работу,сейчас пошли настоящие реформи потому полезли компромати
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В тому то і діло, що пішли настоящі реформи, а куда вони пішли - хрен його знає.
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Никоненко - ПРОДАЖ землі - це по твоему реформи ?? А може твое преше призвище - ЦЕКЕРМАН ??? Ну да ТВОЇ ЗЕЛЕНІ там добре в Раді реформують - аж штани нижче пояса у багатьох мокрі !!
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Теперь слуги народа станут тщательнее
1.подчищать биографии
2. маскироваться при кнопкодавстве
3. конспирироваться при заказе проституток
4. Прятать конврті с долларами
5...
6...
7...
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Депутат Слуг народа сказал, что на зарплату 30000 невозможно прожить. Каково это слышать бюджетнику, не говоря уже о пенсионерах? Брехливые твари, когда шли на выборы говорили совсем другое.
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Да очень легко всё исправить: подайте коллективно в отставку.
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Я думаю що все закінчиться груповим сексом у прямому ефірі - сексі-партія на межі здержування своїх тваринних інстинктів.
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Та Герус уже такой секси - еле трусами рубашкой от Лашка отмахался.
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Да нет, Разумков, не со скандалами, а с полной тупостью стада, которое называется Слуга Урода!
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неа, тупое стадо под названием "народ" выберет опять такое же тупое стадо "слуг".
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Сабаков в якості міністра внутрішніх справ також не добавляє довіри. Дубинський подонок в якості депутата, Антоха Геращенко в якості заступника міністра МВС і дуже дуже багато лайна залишилося. Чим більше термін на посадах тим нижче довіра до президента і ВР. Самі заганяєте себе в кут.
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як на мене,то крще ці гоміки ,ніх вори і бариги минулого скликання.
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А эти не воры и не барыги? Вот у тебя "мама любит скорость"?

Эти такие же воры и барыги разбавленные, " спейшлфою" гомикамт и долбо...бами.
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Дід Піхто - та тобі як і пуйлу , - хто небудь , аби не Порох !! Москаль !!
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гімном не цікавлюсь, як деякі, готові його не нюхать,а лизать
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Пора уже закручивать слугам винты. Докрутились...
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Ничем уже не исправить доверие к так называемым "Слугам Народа"

Скандали в Раді не додають рейтингу довіри до уряду, будемо виправляти ситуацію, - Разумков - Цензор.НЕТ 2537
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На докладной Кабмина в которой сообщается о катастрофичной ситуации с выплатой зарплаты бюджетникам, Зеленский собственноручно начертал "Терміново знайти кошти !". Песня Кабмина Гончарука спета.
Реакция Зеленского. В Ивано-Франковске сегодня, 26 ноября, могут ввести особое положение в связи с антитеррористическими учениями нескольких ведомств. В это время могут ограничивать или запрещать передвижение людей и транспортных средств, проверять документы, осматривать автомобили и прочее.
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Бурштынская ТЭС (Ивано-Франковская обл.) из холдинга ДТЭК Рината Ахметова объявила о начале работы в режиме простоя, что означает ограничение производства электроэнергии. Об этом говорится в официальном письме, которое руководство ДТЭК направило Бурштынскому горсовету. Это грозит серьезными проблемами с энергообеспечением как минимум трем областям Украины. Но еще более важно другое - причиной такого решения называется "импорт электроэнергии из РФ по демпинговым ценам".
Ахметов наносит ответный удар по Зеленскому. Создается очаг социального напряжения в регионе и без того явно оппозиционному режиму Зеленского.Коломойский пошел ва-банк. Протестующие ворвались в НБУ. МВД делает вид что ее нет. СБУ с удовольствием наблюдает. Высшего руководства нет с утра. Если Смолий просто подаст в отставку с Вовой не будут в финансовом мире разговаривать даже офшорные клоаки.

Но для конченных зелебобиков- бубочка святой!!!!!!! и это сотая доля всех "победоносных" дел зеленых шмарклей!
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Ну не знаю, як він може впливати на те, що залежить від інших дорослих людей, від їх поведінки, яких вже не перевиховаєш, які є, такі і будуть
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Отличный текст! Всё точно по инструкции!
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Убивать вас, свинособак, будем до вашего конца, Пороха тронуть клешни у вас коротки, цены вам никто никогда не снизит -так что зешобла будет трахаться в раде пока еще жива, а вам пора помирать уже-задолбали, совки гребанные)))
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Ну за инсульт вам, свинособакам, надо волноваться в любом возрасте-ваши мамашки с папашками все хоронические алкаши)))
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все скандалы для отвода внимания
от действий Богдана с Ермаком
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- Будем исправлять - отберем аккредитацию у журналистов, - добавил про себя Разумков.
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Каждій подросток уличенній в правонарушении лепечет подобные обещания! Смешно и грустно...
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Скандали тільки починаться, вони були запрограмоватими, з метою його розпуску.
Це був самий самий "плідний" парламент він своє завдання виконав......
Дорогу новій кагорті .....нові обличчя Азаров, Портнов, Медведчук......... хто буде головою ВР?!!!!!!!!!!!
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