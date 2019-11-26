 Скандали в Раді не додають рейтингу довіри до уряду, будемо виправляти ситуацію, - Разумков

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив журналістам у вівторок у Києві.
"Я розумію, що завжди через якийсь час буде падати довіра до органів влади. Однак ми з вами також бачили і скандали, які, на жаль, мають місце у Верховній Раді, вони не додають рейтингу нашому закладу, так само, як і будь-яким іншим. Тому подивимося, будемо виправляти ситуацію", - сказав Разумков.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рівень довіри громадян до президента, спікера парламенту та прем'єр-міністра в листопаді знизився порівняно з попереднім місяцем.
1.За вбивство брата.
2.За крадіжку 82 млрд дол. у України.
3.За поїздку в Мадьдіви за свій кошт.
4.За Свинарчуків.
5.За Роттердам+.
6.За мародеррство армії.
7.За відправку катерів з одесси в маріуполь.
.........................
Єдине на що спромігся Труба - за порушення процедури призначення сіддів. Все.Тобто ваше твердження - суцільна брехня.
Стаття 181-1. Заняття проституцією
Заняття проституцією -
тягне за собою попередження або накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
На кой ляд нужна эта рада?
Для проверки соответствия законов Конституции.
Хорошо написанная программа вполне способна заменить это кодло
сексуально озабоченных дармоедов.
А по поводу импотентов - так есть вопрос к предыдущему комментатору:
а что, институты брака, супружеской верности и морального облика уже упразднены?
Для всех или только для ДУПАтатов, как наиболее аморальной «элиты» украинского общества?
Может, с принятием закона о легализации проституции и семейные устои народ поменяет и походы «налево» станут обычным явлением?
1.подчищать биографии
2. маскироваться при кнопкодавстве
3. конспирироваться при заказе проституток
4. Прятать конврті с долларами
5...
6...
7...
трусамирубашкой от Лашка отмахался.
Эти такие же воры и барыги разбавленные, " спейшлфою" гомикамт и долбо...бами.
Реакция Зеленского. В Ивано-Франковске сегодня, 26 ноября, могут ввести особое положение в связи с антитеррористическими учениями нескольких ведомств. В это время могут ограничивать или запрещать передвижение людей и транспортных средств, проверять документы, осматривать автомобили и прочее.
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Бурштынская ТЭС (Ивано-Франковская обл.) из холдинга ДТЭК Рината Ахметова объявила о начале работы в режиме простоя, что означает ограничение производства электроэнергии. Об этом говорится в официальном письме, которое руководство ДТЭК направило Бурштынскому горсовету. Это грозит серьезными проблемами с энергообеспечением как минимум трем областям Украины. Но еще более важно другое - причиной такого решения называется "импорт электроэнергии из РФ по демпинговым ценам".
Ахметов наносит ответный удар по Зеленскому. Создается очаг социального напряжения в регионе и без того явно оппозиционному режиму Зеленского.Коломойский пошел ва-банк. Протестующие ворвались в НБУ. МВД делает вид что ее нет. СБУ с удовольствием наблюдает. Высшего руководства нет с утра. Если Смолий просто подаст в отставку с Вовой не будут в финансовом мире разговаривать даже офшорные клоаки.
Но для конченных зелебобиков- бубочка святой!!!!!!! и это сотая доля всех "победоносных" дел зеленых шмарклей!
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
от действий Богдана с Ермаком
Це був самий самий "плідний" парламент він своє завдання виконав......
Дорогу новій кагорті .....нові обличчя Азаров, Портнов, Медведчук......... хто буде головою ВР?!!!!!!!!!!!