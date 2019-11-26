 Суд у Києві дав два роки в'язниці дівчині, яка підсипала іноземцям снодійне і грабувала їх

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
"Під час засідання обвинувачена свою провину визнала. З огляду на зібрані слідчими докази у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) КК України, Шевченківський районний суд столиці призначив правопорушниці покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з іспитовим терміном на 1 рік", - йдеться в повідомленні.
Так, у лютому цього року правоохоронці затримали дівчину за підозрою у скоєнні кількох крадіжок. Зловмисниця через інтернет знайомилась з іноземцями та домовлялася з ними про зустріч. Побачення з чоловіками відбувались у квартирах, де в якийсь момент дівчина підливала їм у алкогольні напої снодійне, а коли вони засинали, обкрадала їх.
Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів та затримали зловмисницю у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, за місцем мешкання фігурантки правоохоронці провели обшук, під час якого виявили пігулки та лікарський засіб снодійної дії.
Конечно не оправдываю, но такая не пропадет)
А что если иностранец скажет что украла миллион евро? Отдадут ему в рабство ее?
В СТАТТІ: "суд столицы назначил правонарушительнице наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год".
ВИПРАВТЕ!
Значит её не посадят, будет жить на свободе и если за год не попадётся снова, то и всё - срок вышел.
Так? Или не так?