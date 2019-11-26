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 Суд у Києві дав два роки в'язниці дівчині, яка підсипала іноземцям снодійне і грабувала їх

Шевченківський районний суд Києва вирішив позбавити волі на два роки дівчину, яка знайомилася з іноземцями, підмішувала їм в алкоголь снодійне, а потім грабувала.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Під час засідання обвинувачена свою провину визнала. З огляду на зібрані слідчими докази у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) КК України, Шевченківський районний суд столиці призначив правопорушниці покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з іспитовим терміном на 1 рік", - йдеться в повідомленні.

Так, у лютому цього року правоохоронці затримали дівчину за підозрою у скоєнні кількох крадіжок. Зловмисниця через інтернет знайомилась з іноземцями та домовлялася з ними про зустріч. Побачення з чоловіками відбувались у квартирах, де в якийсь момент дівчина підливала їм у алкогольні напої снодійне, а коли вони засинали, обкрадала їх.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів та затримали зловмисницю у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, за місцем мешкання фігурантки правоохоронці провели обшук, під час якого виявили пігулки та лікарський засіб снодійної дії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161801
 
   
 Топ коментарі
 
Отделалась лёгким испугом...С чего бы это так? Суд в Киеве арестовал на два года девушку, которая подсыпала иностранцами снотворное и грабила - Цензор.НЕТ 8109
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Она же не мальчик то. Кто же ее к сцарьку пропустит то?
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а если б мужик загнулся от ее лекарств ? Бухло с колесами верный путь в могилу. Всего то 2 года ?
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Такой талант да службу СБУ.Подсыпала бы ху..лу полония и была героиней Украины Суд в Киеве арестовал на два года девушку, которая подсыпала иностранцами снотворное и грабила - Цензор.НЕТ 1378
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Она же не мальчик то. Кто же ее к сцарьку пропустит то?
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Отделалась лёгким испугом...С чего бы это так? Суд в Киеве арестовал на два года девушку, которая подсыпала иностранцами снотворное и грабила - Цензор.НЕТ 8109
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Потому что у украинских ментов железный принцип, если потерпевший был пьян, значит сам виноват: она ж им не в кофе зелье подсыпала.
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У ментов есть и другие принципы: за то, что статью не дадут, будет у девушки субботник для всего ментовского отделения.
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Смелая. Попереться в квартиру к незнакомому арабу(или другому неправославному), где может быть скрытая камера, ограбить и с риском(соседи и т.д.) свалить. Если все делала в Киеве, то еще и постоянно оглядываться надо.
Конечно не оправдываю, но такая не пропадет)
А что если иностранец скажет что украла миллион евро? Отдадут ему в рабство ее?
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Да там может быть попадалово на попадалове: Араб скажет: у меня день рождения , поехали, есть сюрприз. Приезжают : дня рождения нет, а сюрприз есть - 5-6 арабов в соседней комнате. А если кто-то у нее не дай бог снатворное найдет - я ее короче не завидую. Стремная профессия
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" ...арестовал на два года девушку...." - не фига себе счас сроки арестов пошли.....
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Все проститутки так делают. Если всех пересажать, кто тогда останется реализовывать влажные фантазии 🤔🧐🤡
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а если б мужик загнулся от ее лекарств ? Бухло с колесами верный путь в могилу. Всего то 2 года ?
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Там не загнётся мужик, дозы рассчитаны, молодец девчуля)))
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желаю на подобную подругу нарваться. Будешь потом восхищаться на ближайшем кладбище
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Правильно делала. Так и надо с этими извращенцами.
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В ЗАГОЛОВКУ: "Суд в Киеве арестовал на два года девушку",
В СТАТТІ: "суд столицы назначил правонарушительнице наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год".

ВИПРАВТЕ!
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Всё правильно написано, нечего исправлять...
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З тексту заголовка зрозуміло, що винна особа буде відбувати покарання в місцях позбавлення волі, а з тексту статті - що не буде.
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Честно говоря, не знаю что значит "2 года лишение свободы с испытательным сроком 1 год".
Значит её не посадят, будет жить на свободе и если за год не попадётся снова, то и всё - срок вышел.
Так? Или не так?
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Саме так. А в заголовку про це нічого не сказано.
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именно так. Это называется "условный срок"
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Украина рай для уголовников....подчёркиваю...уголовников.
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