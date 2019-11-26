EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  5578  70
Все про:ДТП (2641) Феофанія (17) Кулеба Микола (38)

 Старший син Кулеби після ДТП перебуває в медикаментозній комі, - головлікар "Феофанії" Семенів

Один із синів Уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби після дорожньо-транспортної пригоди перебуває у важкому стані в медикаментозній комі, сам Кулеба в лікарні з переломами ребер і травмою грудної клітини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив головний лікар лікарні "Феофанія" Ігор Семенів.

За словами Семеніва, вранці 26 листопада був консиліум лікарів, на якому обговорювалося подальше лікування сина омбудсмена.

"Він перебуває в нейрореанімаціі, стан залишається важким. Проводиться постійний моніторинг стану головного мозку. Сьогодні не планується хірургічне втручання, але ми не можемо сказати, що такої необхідності не виникне. Умовно кажучи, він у медикаментозній комі, яка необхідна на цей момент", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МВС визнали, що Кулеба є винуватцем ДТП поблизу Чабанів

За словами лікарів, у Кулеби закрита травма грудної клітини та перелом ребер з другого по десяте.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і зараз перебуває в реанімації у важкому стані.

Пізніше було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.

Сам Микола Кулеба на своїй сторінці в мережі Facebook заявив, що перебуває в лікарні разом з синами, а на запитання відповість пізніше.

Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161800
 
 
 Топ коментарі
 
Судьба второго водителя никого не беспокоит? На холопов снова насрать
 показати весь коментар
 
Что с водителем буса, никого не тревожит.
 показати весь коментар
 
Якби і був, то у Феофанії порішали б.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Судьба второго водителя никого не беспокоит? На холопов снова насрать
 показати весь коментар
 
 
И лежит он не в феофании! А разве зеля вам ,обещал что либо.?
 показати весь коментар
 
 
Что с водителем буса, никого не тревожит.
 показати весь коментар
 
 
Він почав рух на червоний, щоб при лівому повороті проскочити перед машинами що рушили б назустріч.
Він мабуть робив так багато разів.
Цього разу зрозумів що рушив зарано, розгубився і втрапив у аварію.
 показати весь коментар
 
 
-Шановний! Ви поїхали на червоний!
-Ні! Не їхав я на червоний!
-А який, по вашому це колір?
-Бурячновий. Старший сын детского омбудсмена Кулебы после ДТП находится в медикаментозной коме, - главврач "Феофании" Семенив - Цензор.НЕТ 2059
 показати весь коментар
 
 
Еще кажется он в какойто момент начал сомневаться что лучше сделать или повернуть или проскочить. Потратил лишнее время и это его точно погубило. А так бы четко действовал то мог ли бы и разминутся, но с другой стороны зацепив на большей скорости могло отбросить и посильнее и непонятно куда.
 показати весь коментар
 
он мог разминуться только в ОДНОМ случае -если бы поехал на красный. если бы добавил газ, удар просто был бы сильнее. не первый удар, а когда пошла костоломка которая в кадр не попала - когда машина уже билась об отбойник.
 показати весь коментар
 
Выздоровления ему.,но никого не интересует сколько смертей мог спровоцировать этот дебил?
 показати весь коментар
 
 
Хороший папаша - подставил правую сторону под удар.
 показати весь коментар
 
 
судя по видео - там был без вариантов, ему микроавтобусы ехали под 90 градусов.

Шо характерно - папашу спас руль об которой он ребра поломал и грудную клетку. А сын, как и папаша, был не пристегнут, потому с размаху бился и об дверь и об отца. Основной удар пришелся именно в него.

Если этого морального урода оставлять детским омбудсменом - нет в Украине никакой справедливости.

пятерка в нормальной стране. у нас - пожелание от президента побыстрее выздороветь..
 показати весь коментар
 
 
Кулєба звичайно винен на всі 100%. Проте вдумайтесь- встановлювати світлофори на трасі Київ-Одеса. Від Глевахи до Києва поставили 5 світлофорів. Зранку коїться треш у вигляді багатокілометрових пробок. А світлофор на Чабанах взагалі зло. Через пішохідний міст його не видно, а коли він показується, то гальмувати вже запізно. Замість побудови розв'язок роблять напівміри. Бо без світлофорів аварій там було в рази менше.
 показати весь коментар
 
 
не на 100%. Треба встановити швидкість буса. Не подумаєте - я не захищаю кулебу, звісно воно як ракло виїхало за стоп лінію. по правій смузі, стало посередині, не сюди не туди, поїхав на червоне - спровокував ДТП. АЛЕ - якщо водій буса летів 100, а на відео видно що він там летів, то його вина теж є. І вона полягає в тому, що якщо б він їхав із дозволенною швидкістю, він би зреагував швидше, загальмував би раніше й можливо. я не кажу що так і було б, але можливо - тойота встигла би проїхати, хоча Кулеба все й порушив. Але перевищення швидкості, хоча й на зелене, яку призвело до тяжкіх наслідків - це те ж провина й порушення ПДД. Буде відповідати, от побачите.
 показати весь коментар
 
если бы Кулеба не поперся на красный - скорость буса не имела бы никакого значения.
 показати весь коментар
 
помиляйтесь. Любе порушення ПДД маэ значення, коли воно до наслідків призводить. Якщо ви через подвійну розвернетесь - штраф, якщо в цей момент вас спіймають, якщо ні - так обійдеться. Якщо ж при цьому розвороті буде зустрічка, та ще із жертвами - тюрьма. Але, якщо доведуть, що той, хто на своїй лівій смузі вдарив вас, розвертаючогося через подвійну, тому що в місті їхав 100 км/г замість 50 - то буде "обоюдка". Так звісно - того хто розвертався в тюрьму, а того хто привищив - може й ні, але оштрафують.
 показати весь коментар
 
Я 3-4 рази на тиждень їзжу тією дорогою. Це траса. Я на цьому наголосив у своєму першому коментара. А кулєба їхав з Чабанів у бік Гатного. До появи Мегамаркета замість перехрестя були бетонні блоки,розвертались на кпп або біля вог. Зараз з траси зробили регульоване перехрестя.

Водій буса 100% буде винним, навіть за відсутності вини.
 показати весь коментар
 
так я знаю те місце, хоч і живу в Німеччині - але їздив там цього літа. Так там трасса, але не автобан, бо автобанів в Україні не існує в тому сенсі цього поняття. Бориспільска трасс до Бориспіля - чи не єдиний участок схожий за параметрами на автобан.
Зазвичай, якщо попереду світлофор, тут у Німеччині, як і в Україні на трассі є знак 70 метрів за 150 від світлофору, а за 50 метрів - знак - 50 (траси тут між селами, називаються дослівно сільскі дороги - Landstraße - дозволено 100, якщо немаэ іншіх знаків).
Скажіть будь ласка - якій там знак перед тим перехрестям на трассі? Чи він взагалі є?
Більше того - ви напевно як і я водій? Якщо відкинути контекст - ви пам'ятаєте, що в ПДД чітко сказано - водій повинен на свій розсуд дотримуватися швидкості і дистанціі залежно від дорожньой обстановки, умов, видимості тощо. Іншими словами - якщо попереду світлофор, то трасса не трасса, є знакі, немає знаків - водії мають скидати швидкість, що б встигнути якщо бодай що, загальмувати. Те що майже ніхто в Україні так не робить і не думає наперед і не привчений до ціх, з моєї точку зору, логічних дій, велика біда. Бо звісно що цей придурок Кулеба, винуватий і просто дебіл, інакше не скажеш, але й другій водій, якій гнав в правому ряду, перед перехрестям - як він і більшість водіїв України нажаль звикли - те ж не далекій.
Треба перестати казати, що в нас там асфальту немає, ями, знакі не такі, не там або їх не достатньо, світлофорі не так перемикаються і 1000 інших причин. Треба голову на плечах мати - і зрозуміти - Україна, страна поки що 3го світу, де не існує автобанів і немає шляхів де можливо беспечно, наскільки це взагалі можливо їхати більш ніж 90 км/г поза нас пункту і 50 у нас пункті. А те, що по трассах літают під 200 - до одеси за 4 години - то це люди, які кожної секунди під час руху наражают себе й оточуючих на велику небезпеку. По городу 100 - такіж самі. Кожного дня мільони водіїв по суті по лезу ходять.
Я не здивуюся - що там перед світлофором вже поставили знак 50 - і водія буса зроблять на 50% винуватим, бо швидкість привищив, хоча і на своє зелене їхав. Побачимо.
Дронова ж зробили на 10 років разом із Зайцевою - й стоп лінію за 1 ніч намалювали!
 показати весь коментар
 
 
Це населений пункт? Якщо ні, то перед таким світлофором має бути знак обмеження швидкості.
 показати весь коментар
 
Ні, це не населений пункт (хоча траса проходить по дотичній до Чабанів).
У нас багато чого має бути. У себе в місті я ледь не скоїв наїзд на мамочок з дітками, бо вони вискочили на дорогу. Знаєш чому вискочили? Бо там була розмітка пішохідного переходу для світлофора. Світлофор там, як і знак звичайного переходу, відсутні. Номер мрео не відповідав (це було до реформи), а на гарячій лінії відмовились прийняти скаргу, і дали той самий невідповідаючий номер.
Отже повторюсь. У нас багато чого має бути, проте...
 показати весь коментар
 
Розумієте Владислав, от це і є головна біда українців, та й не тільки нас. Не треба зпихувати провину на те, що мало би бути! Голова має бути, навіть якщо знаку немає. Так - на трассі поставили світлофор. Чи це не дурість? Так звісно дурість! По хорошему треба що б трасса була без світлофорів і перехресть, а з розв'язками. Але розв'язку побудувати, а по всій країні ії треба десяткі тисяч, це треба що б кожний водій як тут у Німеччини 100 останніх років платив по 300 евро (в єквіваленті) в міс за машину податку і водіїв було як тут - 1 дорослий - 1 автівка в середньому. І не ворували. Й багато що ще. А є - так як є. по суті - треба всіх по всіх автошляхах україни змусити 70 їхати, на деякіх участках 90 де поле. Так є дорогі автівкі, які фізично можуть і 300 іхати, але нема жодного БЕЗПЕЧНОГО місця в Україні, де так можна проїхати.
Що б ви знали не дивлячись на те, що автобан без обмежень подекуди, але 130км на годину - рекомендована швидкість - офіційно.
 показати весь коментар
 
Пригадав, знаки таки є (принаймні, якщо їхати в Київ). Проте це не виправдовує встановлення світлофорів на трасі. Бо до цього аварій там не було (лише одна, коли з Чабанів влетіла автівка у бетонні блоки на розділовій).
 показати весь коментар
 
Всё закономерно.Крутизна за рулём выходит боком.
 показати весь коментар
 
 
"На начало 2019-го на госслужбе в Украине работало 226,5 тыс. чел."
 показати весь коментар
 
так і не повідомили, чи був У Кулеби алкоголь в крові
 показати весь коментар
 
 
Та , скоріше всього, не було. Бо інакше б вже б були по всіх форумах ксерокопії довідок розвішано що алкоголя "0" і кругом казали що їхав абсолютно тверезий.
 показати весь коментар
 
 
его сразу увезли в Феофанию. какие на анализы на алкоголь?
не в Париже.
 показати весь коментар
 
Столько внимание этому ДТП..... а чего? Холоп барина не пропустил на красный проехать.....
 показати весь коментар
 
 
він би може й пропустив, але ж той (барін по вашому) так все підло підстроїв щоби його не було видно
 показати весь коментар
 
Це не знімає відповідальності з бусовода. Мав побачити і все тут!
 показати весь коментар
 
 
презик сказал что молится за него а водитель буса... ну то таке - он же вам ничего не должен...
 показати весь коментар
 
 
Сын останется овощем, это очевидно.
Папаша - полный кретин и исключительный придурок. Потому что пристяжные ремни предназначены для пристёгивания водителя и пассажиров, а не в качестве предмета интерьера.
 показати весь коментар
 
 
А я от думаю, ну ладно, можливо були не прив'язані пасками безпеки, але ж повітряні подушки безпеки повинні якось пом'ягшити все ?
 показати весь коментар
 
подушки подумали і вирішили, що не варто. Подушки ж то бачили , що червоний сигнал світлофора і не могли подумати, що їм прийдеться спрацювати.
 показати весь коментар
 
 
при боковом ударе подушки не срабатывают. А удар был сбоку, в дверь к пассажиру переднего сиденья. Посмотрите видео.
 показати весь коментар
 
Ребенок не виноват, что его отец такое чудил, дай Бог поправится.

Но вот почему все из машины Кулебы в Феофании, а бусовод в обычной больнице, не совсем понятно.
 показати весь коментар
 
 
Разница между тем: пристёгнут ремень или нет:
1:25 - пристёгнут
1:41 - не пристёгнут

https://www.youtube.com/watch?v=YLCWGcNpY94
 показати весь коментар
 
 
Подивився, пойняв, що коли не пристьогнутий, то головою лобове скло воділа розбиває, а воно ж дороге, але він цього не узнає !
 показати весь коментар
 
 
Те кто пристебнутые...потом сидят как живые!)))
Это со слов моей сестры...которая в Киеве на скоряке этого дива насмотрелась в доволь...
 показати весь коментар
 
 
Пристёгнутые не ударяют головой о руль, не получают перелома шейных позвонков.
 показати весь коментар
 
 
Отож, треба за своїх близьких думати, щоб не довелось їм ховати покійника в закритому гробу, а щоб був "як живий", щоб і поплакати було як. Це життя, людина може з нього піти в будь-який час, до цього треба бути готовим, заповіти, борги, все таке.
Померла мама, виявилось, що майже все у неї, її речі, підписано, і має бірку, в якій поясняється, що це таке і куди воно.....
 показати весь коментар
 
ну у меня друг на скорой в Киеве тоже насмотрелся. Ваша приятельница - дура набитая, сколько жизней спасли ремни и подушки - она об этом не упоминала?

классические травмы при лобовом ударе, если не пристегнут: водитель бьется об руль, ломает грудную клетку и ребра, но руль мешает удариться головой об стекло и потому амплитуда обратного качка небольшая - позвонки шейные на месте. ну еще часто при таком ударе ломается шейка бедра, т.к. у водителя ноги на педалях и он ими обычно тормозит. Потому если видите что предстоит удар, лучше уж убрать ноги и спастись от лежания с переломом шейки бедер.

а вот пассажиру, если он не пристегнут - хуже, вероятность смертельного исхода намного выше. Его бросает со всей дури вперед, он бьется головой об стекло, а потом сильная амплитуда назад и он ломает шейные позвонки. И ремень и подушка в этом случае его бы спасли. Недавно так погибла беременная женщина. Муж вез ее через 2 квартала к подруге, решили не пристегиваться, типа что может случиться. В них со встречной въехали в лоб. Муж - небольшой сотряс, перелом голеней (успел ноги подобрать). У жены перелом шейных, умерла в скорой.

Чтобы подушки не спасли, это нужны скорости не городские. Это случается гораздо реже, чем удар на скорости до 100 - когда и ремень и подушки спасают жизни.

так что сарказм вашей знакомой - сарказм дуры.
 показати весь коментар
 
 
Да, и не только: гарантирован перелом шейных позвонков, и разрыв спинного мозга на уровне шеи. Даже если выживет, то будет полный паралитик.
 показати весь коментар
 
глупости. Это если ремень не был пристегнут. Ну и скорость должна быть выше чем обычные аварии. Намного. Таких случаев - единицы на фоне статистики спасений.

Не понимаю, зачем вы агитируете против подушек и ремней. это что - типа антивакцинальной компании, долой подушки и пристегивания? чтоб украинцев больше дохло?
 показати весь коментар
 
Вы, по-видимому, невнимательно прочли что я написал. Посмотрите ролик, и перечитайте мои комментарии.
 показати весь коментар
 
А против Кулебы уголовное дело возбудили? За создание аварийной обстановки,, за нанесение материальных убытков и ущерб здоровью?
 показати весь коментар
 
 
Да вы что! Это же номенклатура. Вон прямо рядом на Цензоре огромный материал где прямо указывают, что Кулеба если и виноват, то умеренно. Виноват перекресток и бусовод слишком наглый и быстрый.
 показати весь коментар
 
 
Что с мужиком из буса!?
Он тоже в Феофании лечится?
Или смердов туда не пускают?
 показати весь коментар
 
 
Харе пи$деть!
Порохоботы! Зелебобики!
Второго водителя тоже жалко, но мне как отцу тяжело даже представить, что творится в голове отца, по чьей вине ребенок оказался в реанимации и коме!
Поэтому, держу кулачки за всех, и за Кулебу, и за сына, и за второго водителя, и за всех потерпевших в том дтп.
 показати весь коментар
 
 
Ну все,почнуть купувати галікоптери,бо всяка челядь на дорогах вже задрала,вже й на червоний не проскочиш,під ногами плентаються
 показати весь коментар
 
а какого хрена оно в феофании возлежит? И за наши деньги, на секундочку. А водила буса в районной больнице, за свой счет.
 показати весь коментар
 
 
так и Тойота государственная, на секундочку.

А теперь предлагают выдать ему водителя. За наши деньги, опять же.
 показати весь коментар
 
Пусть поправляется. Но все равно малого жаль-папаша дебил
 показати весь коментар
 
 
срочно кулебу устроить личным водителем до голобородька
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору