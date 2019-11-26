 Старший син Кулеби після ДТП перебуває в медикаментозній комі, - головлікар "Феофанії" Семенів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив головний лікар лікарні "Феофанія" Ігор Семенів.
За словами Семеніва, вранці 26 листопада був консиліум лікарів, на якому обговорювалося подальше лікування сина омбудсмена.
"Він перебуває в нейрореанімаціі, стан залишається важким. Проводиться постійний моніторинг стану головного мозку. Сьогодні не планується хірургічне втручання, але ми не можемо сказати, що такої необхідності не виникне. Умовно кажучи, він у медикаментозній комі, яка необхідна на цей момент", - повідомив він.
За словами лікарів, у Кулеби закрита травма грудної клітини та перелом ребер з другого по десяте.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і зараз перебуває в реанімації у важкому стані.
Пізніше було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.
Сам Микола Кулеба на своїй сторінці в мережі Facebook заявив, що перебуває в лікарні разом з синами, а на запитання відповість пізніше.
Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди.
Він мабуть робив так багато разів.
Цього разу зрозумів що рушив зарано, розгубився і втрапив у аварію.
-Ні! Не їхав я на червоний!
-А який, по вашому це колір?
-Бурячновий.
Шо характерно - папашу спас руль об которой он ребра поломал и грудную клетку. А сын, как и папаша, был не пристегнут, потому с размаху бился и об дверь и об отца. Основной удар пришелся именно в него.
Если этого морального урода оставлять детским омбудсменом - нет в Украине никакой справедливости.
пятерка в нормальной стране. у нас - пожелание от президента побыстрее выздороветь..
Водій буса 100% буде винним, навіть за відсутності вини.
Зазвичай, якщо попереду світлофор, тут у Німеччині, як і в Україні на трассі є знак 70 метрів за 150 від світлофору, а за 50 метрів - знак - 50 (траси тут між селами, називаються дослівно сільскі дороги - Landstraße - дозволено 100, якщо немаэ іншіх знаків).
Скажіть будь ласка - якій там знак перед тим перехрестям на трассі? Чи він взагалі є?
Більше того - ви напевно як і я водій? Якщо відкинути контекст - ви пам'ятаєте, що в ПДД чітко сказано - водій повинен на свій розсуд дотримуватися швидкості і дистанціі залежно від дорожньой обстановки, умов, видимості тощо. Іншими словами - якщо попереду світлофор, то трасса не трасса, є знакі, немає знаків - водії мають скидати швидкість, що б встигнути якщо бодай що, загальмувати. Те що майже ніхто в Україні так не робить і не думає наперед і не привчений до ціх, з моєї точку зору, логічних дій, велика біда. Бо звісно що цей придурок Кулеба, винуватий і просто дебіл, інакше не скажеш, але й другій водій, якій гнав в правому ряду, перед перехрестям - як він і більшість водіїв України нажаль звикли - те ж не далекій.
Треба перестати казати, що в нас там асфальту немає, ями, знакі не такі, не там або їх не достатньо, світлофорі не так перемикаються і 1000 інших причин. Треба голову на плечах мати - і зрозуміти - Україна, страна поки що 3го світу, де не існує автобанів і немає шляхів де можливо беспечно, наскільки це взагалі можливо їхати більш ніж 90 км/г поза нас пункту і 50 у нас пункті. А те, що по трассах літают під 200 - до одеси за 4 години - то це люди, які кожної секунди під час руху наражают себе й оточуючих на велику небезпеку. По городу 100 - такіж самі. Кожного дня мільони водіїв по суті по лезу ходять.
Я не здивуюся - що там перед світлофором вже поставили знак 50 - і водія буса зроблять на 50% винуватим, бо швидкість привищив, хоча і на своє зелене їхав. Побачимо.
Дронова ж зробили на 10 років разом із Зайцевою - й стоп лінію за 1 ніч намалювали!
У нас багато чого має бути. У себе в місті я ледь не скоїв наїзд на мамочок з дітками, бо вони вискочили на дорогу. Знаєш чому вискочили? Бо там була розмітка пішохідного переходу для світлофора. Світлофор там, як і знак звичайного переходу, відсутні. Номер мрео не відповідав (це було до реформи), а на гарячій лінії відмовились прийняти скаргу, і дали той самий невідповідаючий номер.
Отже повторюсь. У нас багато чого має бути, проте...
Що б ви знали не дивлячись на те, що автобан без обмежень подекуди, але 130км на годину - рекомендована швидкість - офіційно.
не в Париже.
https://www.youtube.com/watch?v=A3FiLv94eH0
Папаша - полный кретин и исключительный придурок. Потому что пристяжные ремни предназначены для пристёгивания водителя и пассажиров, а не в качестве предмета интерьера.
Но вот почему все из машины Кулебы в Феофании, а бусовод в обычной больнице, не совсем понятно.
1:25 - пристёгнут
1:41 - не пристёгнут
https://www.youtube.com/watch?v=YLCWGcNpY94
Это со слов моей сестры...которая в Киеве на скоряке этого дива насмотрелась в доволь...
Померла мама, виявилось, що майже все у неї, її речі, підписано, і має бірку, в якій поясняється, що це таке і куди воно.....
классические травмы при лобовом ударе, если не пристегнут: водитель бьется об руль, ломает грудную клетку и ребра, но руль мешает удариться головой об стекло и потому амплитуда обратного качка небольшая - позвонки шейные на месте. ну еще часто при таком ударе ломается шейка бедра, т.к. у водителя ноги на педалях и он ими обычно тормозит. Потому если видите что предстоит удар, лучше уж убрать ноги и спастись от лежания с переломом шейки бедер.
а вот пассажиру, если он не пристегнут - хуже, вероятность смертельного исхода намного выше. Его бросает со всей дури вперед, он бьется головой об стекло, а потом сильная амплитуда назад и он ломает шейные позвонки. И ремень и подушка в этом случае его бы спасли. Недавно так погибла беременная женщина. Муж вез ее через 2 квартала к подруге, решили не пристегиваться, типа что может случиться. В них со встречной въехали в лоб. Муж - небольшой сотряс, перелом голеней (успел ноги подобрать). У жены перелом шейных, умерла в скорой.
Чтобы подушки не спасли, это нужны скорости не городские. Это случается гораздо реже, чем удар на скорости до 100 - когда и ремень и подушки спасают жизни.
так что сарказм вашей знакомой - сарказм дуры.
Не понимаю, зачем вы агитируете против подушек и ремней. это что - типа антивакцинальной компании, долой подушки и пристегивания? чтоб украинцев больше дохло?
Он тоже в Феофании лечится?
Или смердов туда не пускают?
Порохоботы! Зелебобики!
Второго водителя тоже жалко, но мне как отцу тяжело даже представить, что творится в голове отца, по чьей вине ребенок оказался в реанимации и коме!
Поэтому, держу кулачки за всех, и за Кулебу, и за сына, и за второго водителя, и за всех потерпевших в том дтп.
А теперь предлагают выдать ему водителя. За наши деньги, опять же.