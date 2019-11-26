 Я не називаю цих людей олігархами - це бізнесмени, - глава партії СН Корнієнко про Коломойського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Громадському" заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
На запитання журналістки, Ігор Коломойський - олігарх чи бізнесмен, Корнієнко відповів: "Я взагалі термін "олігарх" і в житті не сильно використовував до політики. Я думаю, що цей термін занадто пресою "затяганий", він не відображає того, що за цим терміном стоїть. Класино олігарх - це бізнесмен, який впливає на політику, і у нього є ЗМІ, є певна монополія. Якщо починати розкладати наших всіх топбізнесменів, то виявиться, що далеко не кожен підпадає під ці визначення".
"Коломойський, Ахметов підпадає. Фірташ - тут питання, його монополія у нього в руках. Решта начебто підпадають, але знову таки, монополізація зараз зменшується. І в енергетичній сфері зменшується, і в інших теж", - зазначив глава партії.
За словами Корнієнка, Коломойського він не може назвати олігархом, тому що вважає, що "цей термін зараз має емоційне забарвлення".
"Це бізнесмени. У цій країні, в цих умовах це бізнесмени", - підкреслив він.
А ведь бывает еще проще - президент просто работает на Коломойского. Это и есть его бизнес
А до Коломойского украинцы купались в золоте?
Слово "олигархи" используется люмпенами и политиками ориентированными на люмпено-быдло. Люмпенам легче считать что их кто-то "грабит", в 1917 это были "буржуи", "жиды", сейчас "олигархи", и подход такой же - "отнять все и поделить", "всех
буржуеволигархов - к ногтю".
Ну, а пока в Украине был успешно построен олигархат живущий по своим правилам, живущий для себя и испльзующий власть и деньги для обслуживания себя самого и приумножения власти и денег.
Да и смена доминирующих кланов не приводит к гибели конкурентов, так мелкую шушеру гоняют для успокоения люмпенов, ну или "оступившихся", зарвавшихся сдают (лазаренко, янык)
олигархическая шестерка рассказала, как она называет олигархов ...
ЗЕ, которого Коломойский крепко держит за яйца - это президент, а не марионетка Коломойского.
Игорь Д, работающий за копейки на всю эту контору "честных" людей - не кацапский или ватный троль, а искренний украинец и патриот.
Вот берёшь даже пусть и молодого , но кандидата наук по истории . Чувак разбирается в политике , может помнить какие были раньше вения , какие партии и политики какие ошибки и просчёты допускали . Такой же молодой Ваня Крулько или Олена Шкрум -- оне ведь точно скажут , что их ЮВТ в 2005 году уже делалала подобные ошибки и пыталась "дружить" с со всякими фельдманами и королевскими , а в 2011 за это горько поплатилась ... потеряв при этом достойных : Хмару и Шкиля ...
А ВАЮ - тот вообще обставлял себя "любыми друзями" и в 2010 получил 6% в первом туре .
А вот условный свадебный фотограф тем хорош , что ни опыта , ни знаний , ни исторической памяти -- ну аквариумная рыбка и уфсё .
Для олигархата технология "нові обличчя" просто коллондайк новых кидалово и разводилово .
Ведь каждый условный свадебный фотограф наверняка уверень , что тот ритаульный танец на ритуальных граблях им исполняется впервые в мире и до него и трава не росла и поезда ходили по неправильным рельсам .
Ему даже подсказывать не нужно , что говорить -- так и талдычит , мол 28 лет до нас ничего не делали , а вот мы пришли и олигархи разбежались и расстворились в своём бабле и своих монополиях . И мы начинаем новую эру , такой се десятый термидор , в котором папарашу не выражаться всякими олигархатами и монополиями .