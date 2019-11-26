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 Політика України
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Все про:Ахметов (418) Коломойський (669) олігарх (128) Фірташ (203) Корнієнко (76)

 Я не називаю цих людей олігархами - це бізнесмени, - глава партії СН Корнієнко про Коломойського

Термін "олігарх" занадто "затяганий" пресою, він не відображає того, що за ним стоїть.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Громадському" заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

На запитання журналістки, Ігор Коломойський - олігарх чи бізнесмен, Корнієнко відповів: "Я взагалі термін "олігарх" і в житті не сильно використовував до політики. Я думаю, що цей термін занадто пресою "затяганий", він не відображає того, що за цим терміном стоїть. Класино олігарх - це бізнесмен, який впливає на політику, і у нього є ЗМІ, є певна монополія. Якщо починати розкладати наших всіх топбізнесменів, то виявиться, що далеко не кожен підпадає під ці визначення".

"Коломойський, Ахметов підпадає. Фірташ - тут питання, його монополія у нього в руках. Решта начебто підпадають, але знову таки, монополізація зараз зменшується. І в енергетичній сфері зменшується, і в інших теж", - зазначив глава партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойський: Приватбанк "повернеться" мені найближчим часом

За словами Корнієнка, Коломойського він не може назвати олігархом, тому що вважає, що "цей термін зараз має емоційне забарвлення".

"Це бізнесмени. У цій країні, в цих умовах це бізнесмени", - підкреслив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161799
 
 
 Топ коментарі
 
Контрабанды нет,коррупции нет и олигархов уже нет Я не называю этих людей олигархами - это бизнесмены, - глава партии СН Корниенко о Коломойском - Цензор.НЕТ 3396
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как он четко беню описал
"Классически олигарх - это бизнесмен, который влияет на политику, и у него есть СМИ, есть определенная монополия."
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Все выше перечисленные не занимали государтвенные посты и не имели СВОЮ личную партию. Если их выбирали они отдавали свой бизнес.
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кому Буши отдавали бизнес? Кому отдал бизнес Трамп? И как они "не занимали гос.посты" если были президентами? А до того как стать президентами, они были на ведущих ролях в своих полит.партиях.
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У Буша небыло СВОЕГО бизнеса когда он был Президентом, а Трамп одал его в слепой траст.
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Опапа. Спепой траст? Как Порошенко? Я не називаю цих людей олігархами - це бізнесмени, - глава партії СН Корнієнко про Коломойського - Цензор.НЕТ 8018

А ведь бывает еще проще - президент просто работает на Коломойского. Это и есть его бизнес
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США (ГосДеп): Мы надеемся Зеленский сможет стать независимым от олигархов, таких как Коломойский

Я не називаю цих людей олігархами - це бізнесмени, - глава партії СН Корнієнко про Коломойського - Цензор.НЕТ 9210
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Коломойському начіхать на Україну і її мешканців. Він вже накрав, і ще краде, що і привело до зубожіння українців. Він не сам, їх багато розкрадало і розкрадає державу. Тому так погано і живемо. Злодії такого маштабу як Беня готові поступитися всім: державою, честю, совістю, демократією, принципами, свободою ..... тільки не грошима. В сьогоднішніх умовах в Україні практично в верхніх ешелонах відсутні некорумповані чиновники. Вся державна система побудована на хабарах і рух по кар'єрній драбині пов'язаний з дуже великими грошовими потоками по ліфтах влади відповідно "поверху" посади. Апріорі всі ці високопосадовці корупціонери, в противному разі вони просто не були на цих щаблях влади. Депутати теж "грішать" постійно "мздоімством". Депутати - заробітчани в ВРУ. Подивіться тільки на їх і їх родин реальні статки! Звідки у ЧЕСНОГО держлужбаця такі багатства? Розкрадання майна держави минулими владами було возведено в ранг закону. Не заробили вони а вкрали. Всі великі ******* статки нажиті нечесним шляхом (c) К. Маркс.
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" привело до зубожіння українців"
А до Коломойского украинцы купались в золоте?
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Я против СН и всей этой зеленой банды, но по поводу определения "олигархи" я с ним согласен.
Слово "олигархи" используется люмпенами и политиками ориентированными на люмпено-быдло. Люмпенам легче считать что их кто-то "грабит", в 1917 это были "буржуи", "жиды", сейчас "олигархи", и подход такой же - "отнять все и поделить", "всех буржуев олигархов - к ногтю".
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Не надо делить и отнимать. Просто правила должны быть прозрачны и одинаковы для всех.
Ну, а пока в Украине был успешно построен олигархат живущий по своим правилам, живущий для себя и испльзующий власть и деньги для обслуживания себя самого и приумножения власти и денег.
Да и смена доминирующих кланов не приводит к гибели конкурентов, так мелкую шушеру гоняют для успокоения люмпенов, ну или "оступившихся", зарвавшихся сдают (лазаренко, янык)
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Здесь все просто, олигарх, в отличие от предпринимателя, который создает прибыль, организуя производство, предоставляя услуги и т.п., создает эту же прибыль, используя свое политическое влияние.... На парламент, госструктуры и т.д.
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новость просто дальше некуда,
олигархическая шестерка рассказала, как она называет олигархов ...
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Яскравий приклад політичного дальтонізму. Я не називаю цих людей олігархами - це бізнесмени, - глава партії СН Корнієнко про Коломойського - Цензор.НЕТ 4767
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Це називається політкоректність: не негр, а афроамериканець, не ********, а гей, не олігарх, а бізнесмен і т.д. Якщо назва несе негативний відтінок, то треба змінити її на назву з нейтральним або позитивним відтінком. Ази маніпулювання масами.
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это называется каша в башке порохоботов. Если негр и афроамерианец слова синоимы, то олигарх и бизнесмен разные понятия.
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Тобто каломойські, ахметови, фірташи, ..., вже не олігархи, а просто бізнесмени ? Прутко побороли олігархат ! Виявилося що достатньо його просто перейменувати.
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Если они не занимают государственные посты, значит не олигархи, в отличие от Порошенко имеющего СВОЮ партию в ВР.
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Олігархам і не потрібно займати державні посади, вони мають свої партії, своїх депутатів, своїх посадовців, свої ЗМІ і їм цього достатньо щоб вирішувати свої питання.
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Коломойский, крепко держащий за яйца ЗЕ - это бизнесмен, не занимающий государственную должность.

ЗЕ, которого Коломойский крепко держит за яйца - это президент, а не марионетка Коломойского.

Игорь Д, работающий за копейки на всю эту контору "честных" людей - не кацапский или ватный троль, а искренний украинец и патриот.
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Вот чем хороша идея "нові обличчя" да ещё не обрамлённые интеллектом и знаниями .

Вот берёшь даже пусть и молодого , но кандидата наук по истории . Чувак разбирается в политике , может помнить какие были раньше вения , какие партии и политики какие ошибки и просчёты допускали . Такой же молодой Ваня Крулько или Олена Шкрум -- оне ведь точно скажут , что их ЮВТ в 2005 году уже делалала подобные ошибки и пыталась "дружить" с со всякими фельдманами и королевскими , а в 2011 за это горько поплатилась ... потеряв при этом достойных : Хмару и Шкиля ...
А ВАЮ - тот вообще обставлял себя "любыми друзями" и в 2010 получил 6% в первом туре .

А вот условный свадебный фотограф тем хорош , что ни опыта , ни знаний , ни исторической памяти -- ну аквариумная рыбка и уфсё .
Для олигархата технология "нові обличчя" просто коллондайк новых кидалово и разводилово .

Ведь каждый условный свадебный фотограф наверняка уверень , что тот ритаульный танец на ритуальных граблях им исполняется впервые в мире и до него и трава не росла и поезда ходили по неправильным рельсам .
Ему даже подсказывать не нужно , что говорить -- так и талдычит , мол 28 лет до нас ничего не делали , а вот мы пришли и олигархи разбежались и расстворились в своём бабле и своих монополиях . И мы начинаем новую эру , такой се десятый термидор , в котором папарашу не выражаться всякими олигархатами и монополиями .
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значит улутшения с ЗЕбилами небудет
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Даю установку.На счёт 5,вы откроете глаза с чётким пониманием того,що олигарх-это бизнесмен.1..2...3..4..5...

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