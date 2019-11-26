 "Немає повноважень", - ГПУ відмовилася пояснити, чи буде вона просити Канаду продовжити санкції проти Портнова

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook написала головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька.
"Тупо нема повноважень". Ми намагалися отримати від Руслана Рябошапки відповідь - чи поділяє нове керівництво Генеральної прокуратури позицію, викладену в листі свого наразі звільненого працівника Кізя, про те, що канадські санкції з Андрія Портнова треба знімати, бо немає підстав для їхнього продовження? І якщо не поділяє - то коли планує поінформувати про це Міністерство закордонних справ Канади офіційними каналами комунікації? Але у Рябошапки відмовились надати бодай якусь інформацію, пославшись на те, що вона "може бути розголошена лише з письмового дозволу слідчого або прокурора", а також на те, що "запитувана інформація стосується відомостей щодо іншої особи, дозвіл на розголошення яких вона не надавала", - розповіла вона.
"Також у ГПУ відмовились роз’яснити, чи не перевищив ексзаступник Луценка службові обов’язки, коли направив до канадського уряду відповідь на запит адвокатів Портнова, в якій самостійно зробив висновок про відсутність підстав для його перебування під санкціями. Нам відмовили в наданні відповідей на всі 5 запитань із запиту, з посиланням на 222 статтю КПК, хоча вона точно не поширюється на частину з них", - зазначила журналістка.
" Та вчора ввечері ГПУ надіслало в редакцію окреме доповнення. Передумали ховати суспільно важливу інформацію? Зовсім ні. Просто повідомили, що в них тепер "тупо нема повноважень" "З 20.11.2019 року органи прокуратури втратили повноваження щодо здійснення досудового розслідування. Всі провадження передаються за підслідністю в інші органи". Запитуйте десь в іншому місці, порадили в Генпрокуратурі! Я прямо між рядків відчуваю полегшення, з яким у Рябошапки складали це доповнення до відповіді на запит про розслідування щодо Андрія Портнова", - резюмувала Седлецька.
а вы санкции )))))))))))))))) как дети..чесслово
Тут Луценко и его предшедственники постарались сильно , чтобы проиграть все суды в ЕС .
Враг Украины , увы и ах , неубедительная "статья" в УК для международных инстанций .
Не хватило элементарного интеллекта и прокуроров с мозгами и яйцами , чтобы начать и довести дела до суда .
Портнов эт вам не титушка какая-то , а гораздо серьёзнее ... И с ним гаслами достичь результата невозможно !
Нові виявилися на половину старими ригівськими, а на половину єврейськими мордами, та ви все одно за них голосували, бо у них був "бігбордік зєльонєнькій".
Але ви ні в чому не винні, правда ж? Як у 5-річної дитини винен хтось: "Це не я, не я! Це все він!"
Але насправді ви зробили це разом.
Зє! Радійте і пишайтеся!
Говорят, что готовы указы на новые назначения в СБУ. И они ожидаемо кошмарны.
Об этом рассказывает Сергей Никонов в сегодняшней статье для «ОРД».
Итак, руководить следствием в СБУ будет бывший военный прокурор Константин Кулик. По одиозности и токсичности в военной прокуратуре он может соперничать только с Анатолием Матиосом. До переезда в Киев работал следователем харьковской прокуратуры, был знаком с Евгением Жилиным, создателем террористической организации "Оплот". До получения должности военного прокурора Кулик хотел стать антикоррупционным прокурором. Он подавал документы на соискание этой должности, но не прошел по конкурсу, подал три иска в суд по этому поводу. Как итог, Кулик получил постановление, отменяющее решение конкурсной комиссии по отбору кандидатов на замещение административных должностей в Антикоррупционной прокуратуре. Это решение поставило под сомнение итоги конкурса и создание НАБУ, как такового, но дело замяли.
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Перед назначением на высокую должность провел год в зоне АТО на должности начальника управления военной прокуратуры, при этом некоторые СМИ утверждают, что никакого отношения к военной службе Кулик не имеет, никогда и нигде ее не проходил.
До военной прокуратуры работал прокурором по надзору в соблюдении законов в транспортной сфере прокуратуры Киевской области, до этого - в Николаевской. В военной прокуратуре работал следователем по особо важным делам в подчинении у Владимира Жербицкого, заместителя Анатолия Матиоса. Своей стремительной карьерой Кулик обязан исключительно Анатолию Матиосу. И является его постоянным партнером по уголовным производствам, направленным на вымогательство. Однако, в определенный период Матиос разыграл «обидку» на Кулика и в нескольких интервью подчеркивал, что не имеет с ним ничего общего и вообще, Кулик - нехороший человек, хоть и профессионал.
Накануне выборов Президента Украины, Матиос, понимая, что шансы Порошенко переизбраться минимальны, «сдал» Кулика в аренду Коломойскому. К которому он летал в Израиль, а затем в Вене встречался с его юристами. Вскоре после этих встреч Кулик заявил о том, что против Гонтаревой, Ложкина и еще ряда лиц из окружения Порошенко открыты уголовные производства.
Таким образом, Анатолий Матиос удачно отложил яйцо в гнездо Коломойского и был вознагражден. Кулик станет начальником следствия. А там глядишь и Матиос зайдет в СБУ, тем более, что нулевая эффективность «лейтенанта Баканова» становится все более очевидной для Зеленского. Но «эффективность» Матиоса-Кулика пожалуй куда более опасна, чем туповатость Баканова. Эта парочка «загонит» любого, невзирая на любые законы. Был бы приказ или заказ.
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Кроме того, учитывая связи Кулика с Жилиным и прочими харьковскими сепаратистами нельзя исключать его вербовки российскими спецслужбами. Впрочем, кого сейчас это может напугать?
Второе планируемое назначение не столь скандально, но весьма убого. На «экономику» планируется поставить некоего Александра Якушева. Ныне заместителя начальника аппарата Головы. Известен сей благородный муж был тем, что в его обязанности кроме накрывания «полян» и мытья посуды входил просмотр видеозаписей из коридоров СБУ, чтобы выявить, кто к кому из зампредов заходит. И докладывать это Председателю.
Еще Якушев известен тем, что является мужем певицы Натальи Бучинской. Наталья - весьма частая гостья в РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). Ездит по песенным делам и, по слухам, в гости к экс-министру МВД Николаю Белоконю, с которым ее связывает многолетняя дружба. Также известна тем, что в 2012 году подписала по заказу Банковой письмо с осуждением Юлии Тимошенко. Вобщем, надо полагать, семья вполне себе «региональная» и со связями в РФ. Но, повторимся, кого сейчас это волнует.
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А тем временем СБУ продолжает стремительный процесс разложения. Начальник ВБ и «ближайший» к Баканову Наумов отрядил в качестве гонца сотрудника «К» Вадима Сосиновича в региональные управления «К» с требованием ежемесячной дани в Киев. Сосиновича на этом задокументировали, доложили Баканову. Но Баканов никого наказывать не стал. Надо полагать, въехал в тему и часть дани предназначалась ему. Кстати, интересен выбор доверенного лица для такого деликатного поручения. О Вадиме Сосиновиче нам писали неоднократно.
«В ГУ «К» на должности офицера по особым поручениям трудится ВАДИМ СОСИНОВИЧ. Последний долгое время был правой рукой Андрея Кмиты в экономической контрразведке СБУ, однако в 2012 году был уволен лично Валерием Хорошковским за крышевание хищений в бюджете МОЗ, а также вымогание взяток с основных субъектов фармацевтического рынка.
В 2013 году Вадим Сосинович был назначен помощником заместителя главы СБУ-начальника Антитеррористического центра Владимира Тоцкого (находящегося по сей день в розыске). Сосинович непосредственно был автором операции по подавлению Майдана «Бумеранг», организовывал поджоги автомобилей активистов и «Автомайдана».
В 2014 году Вадим Сосинович был назначен помощником первого заместителя начальника СБУ Василия Грицака и отвечал в зоне АТО за организацию незаконных поставок товаров и продуктов питания в ОРДЛО. Его основная задача в рамках контрабандного офиса - получение своевременной информации о деятельности оперативных управлений ГУ «К», ее доклад Валерию Хорошковскому через Андрея Кмиту, в том числе о планируемых операциях по борьбе с контрабандой.
Кроме этого, на Сосиновича возложена задача расстановки приближенных людей в ГУ «К» и территориальные органы СБУ с целью построения жесткой вертикали подконтрольных людей как в Киеве так и в регионах для контроля контрабандных потоков.»
Шановний Василю Сергійовичу!
Вимушені звернутись та довести до Вашого відома важливу інформацію, яка стосується кадрового співробітника Служби Сосіновича В.О.
Довідково: Сосінович Вадим Олександрович (він же "Берія" (псевдонім отримав за візуальну схожість), він же "Сосік" (псевдонім отримав за те, що усі тематики, спілкування з "поважними" людьми та вирішення питань з ними по цим тематикам, "Сосік" замикав на себе, а оперативні співробітники-розробники, отримували "згідно прізвища людини про яку йде мова", але іноді їм посміхалась удача і вони отримували навіть грамоти).
Доводимо до Вашого відома, в той час коли Ви були в розпорядженні, а Сосінович В.О. працював під керівництвом Кміти А.Ф. (який його "підняв" та від якого він в потрібний йому момент відвернувся, про цей факт знає весь колишній Департамент, а також про це говорив Кміта А.Ф. на прощальній нараді усьому керівництву Департаменту) на посаді начальника 3 Управління ДКЗЕД, "Сосік" затримувався співробітниками внутрішньої безпеки СБУ на хабарі. Також "Сосік" неодноразово попадав під техніку, консультуючи підприємців, як їм уникнути правосуддя по оперативних справах співробітників СБУ. Також можна довго говорити про постійні розводки ним підприємців, яким він розповідав, що самий головний та усі питання потрібно вирішувати тільки з ним. Можна довго говорити про лобіювання ним Беніш GPS, які встановлювали по всім підприємствам країни, більшість з яких так і не почали функціонувати. При цьому усі справи зам'яли, а "Сосік" обійшовся нетривалим розпорядженням, після якого йому запропонували покерувати економікою в столичному Главку.
Там протягом року, він займався тим чим вмів, тим же, чим і в Департаменті, використовував оперативних працівників для розкладання додатків форми 5 до декларації з ПДВ в програмі Ай-2. Після чого демонстрував ці таблиці підприємцям та вимагав кошти за закриття питання, звісно ж по дружбі, тільки щоб допомогти. Підприємці, бачивши кольорові таблиці (заставляв співробітників купляти кольорові ксерокси за власні кошти), думали, що вони в активні розробці, під повним ковпаком. Якби комерсанти знали, що платять шалені гроші лише за ті самі додатки форми 5, тільки у іншому вигляді, зійшли б з розуму.
Згодом Кміта А.Ф. підтянув "Сосіка" заступником, ще не знаючи, яка він нерпа та що не зможе на нього покластись у самий відповідальний для нього момент. "Сосік" настільки абстрагувався від Кміти А.Ф., що звів спілкув
Смотри не перепутай
2 "тупо нет полномочий"
3 добавляйте, граждане....