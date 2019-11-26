 Монета номіналом 5 грн вводиться в обіг із 20 грудня, - Нацбанк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Національного банку.
"Нові обігові монети вводяться в обіг поетапно: на першому етапі - 27 квітня 2018 року уведені в обіг монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні; другий етап - 20 грудня 2019 року відбудеться введення в обіг монет номінальною вартістю 5 гривень; і третій етап - середина 2020 року вводитимуться в обіг монети номінальною вартістю 10 гривень", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Нацбанк повідомляв, що з 1 жовтня 2019 року банківські установи та магазини припинять приймати монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.
Все таки, прибрало хохлобидло гетьмана Богдана Хмельницького з банкнот.
Вот тогда и начнётся отсчёт от этой монеты (1$), срок действия Зели...
Минус одна копейка, и Зеле, ППЦ, и в Ростов)))
И, когда учителя будут получать 4000$, на обещанных выборах Зели?
Короче, команда Зели уже должна бы быть в клетке, ну, или в Ростове, если удрали бы)))
Вы сделали это!
У мене ці монети.
Бросаешь его на стол и орешь....
Официант! Тысяча чертей...бакал темного для меня и мартини для моей кобылы!))))))
Если ЗЕня исполнит свою абицянку про 4000 евро зп...
)))))
Да ЗЕдурники?)))
ЗЕ тоже...БАРЫГА оказывается!?)))))
Тсссс...не говори об этом ЗЕбобикам....
давайте сразу манету 144 гривен
по каличеству евросоевых рехворм
ахахаха
Все недовольные - могут отдать все свои монеты мне!
С 1 июля 2018 г. Нацбанк перестанет чеканить монеты четырех номиналов - 1, 2, 5 и 25 копеек, - и начнет кампанию по округлению цен, заявил и.о. председателя НБУ Яков Смолий.
Первые металлические гривни нового образца появились в обращении сегодня, 27 апреля 2018 года. Речь идет о монетах номиналом 1 и 2 гривни. Пяти- и десятигривенные обиходные монеты поступят в обращение позже - в 2019 и 2020 году.
6 января 2017, Замглавы Гонтаревой подтвердил, что Нацбанк все-таки занимается введением новой банкноты, однако пока вся информация засекречена.