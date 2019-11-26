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 Економіка, Суспільство
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Все про:монети (39) НБУ (533)

 Монета номіналом 5 грн вводиться в обіг із 20 грудня, - Нацбанк

Монети номіналом 5 гривень увійдуть в обіг із 20 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Національного банку.

"Нові обігові монети вводяться в обіг поетапно: на першому етапі - 27 квітня 2018 року уведені в обіг монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні; другий етап - 20 грудня 2019 року відбудеться введення в обіг монет номінальною вартістю 5 гривень; і третій етап - середина 2020 року вводитимуться в обіг монети номінальною вартістю 10 гривень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Нацбанк повідомляв, що з 1 жовтня 2019 року банківські установи та магазини припинять приймати монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.

Також читайте: Нацбанк починає вилучення з обігу монети номіналом 25 копійок

Монета номіналом 5 грн вводиться в обіг із 20 грудня, - Нацбанк 01
Монета номіналом 5 грн вводиться в обіг із 20 грудня, - Нацбанк 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161796
 
   
 Топ коментарі
 
у тебя в заду был Петро ?
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Ой, у нього там хто тільки не побував...
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Так это при нем эту денежную реформу начали (отказ от 1,2,5,25 коп, замена 1,2,5,10 грн на монеты, ввод купюры 1000 грн), так что дело Петра в данном случае продолжается, не нужно переживать.
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а коли буде купюра в 10 тис грн? важко ж рахувати цю дрібноту.
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уже и за 1 гривню ничего не купишь в магазинах....
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Дизайн злизаний з монет кацапської імперії. Дивує, як наприкінці ХХ-го початку ХХІ-го ст. можна було допустити такий совко-кацапський дизайн монет.

Все таки, прибрало хохлобидло гетьмана Богдана Хмельницького з банкнот.
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ну как там ни крути, но договор с кацапами в 1654м именно он подписал, хотя конечно не умаляет его заслуги до
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Должна быть, такая монета, и на ней должен быть Бандера)))
Вот тогда и начнётся отсчёт от этой монеты (1$), срок действия Зели...
Минус одна копейка, и Зеле, ППЦ, и в Ростов)))
И, когда учителя будут получать 4000$, на обещанных выборах Зели?
Короче, команда Зели уже должна бы быть в клетке, ну, или в Ростове, если удрали бы)))
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будет номиналом - 73 копейки - спецвыпуск для ваЗЕлинутых на всю голову...
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для зебилов 73 копейки можно обменять по курсу на 30 серебрянников
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Зебилы, жду купюру номиналом МИЛЛИОН!

Вы сделали это!
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НЕТ У НАС ИНФЛЯЦИИ НУ НЕТ! ПРОСТО НОВЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ ВЫСШЕГО НОМИНАЛА ДЕЛАЕМ! НО ИНФЛЯЦИИ НЕТ!!
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Заходишь такой в бар с кошелем мешочком...
Бросаешь его на стол и орешь....
Официант! Тысяча чертей...бакал темного для меня и мартини для моей кобылы!))))))
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Это же сколько десятков килограм этиз монет нужно будет выдавать обычному физ руку?

Если ЗЕня исполнит свою абицянку про 4000 евро зп...
)))))
Да ЗЕдурники?)))
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скоро вернут купоны, инфляция при Зебиле намечается феерическая
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порохоботы к сентябрю обещали бакс по 100. И шо?
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и ничего! место бакса по 100грн у нас ОВГЗ пирамида уже более чем на 100лярдов! интересно скоко будет бакс когда пирамида рухнет?!
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В данном случае идет четкое продолжение начатой при Порошенко и Гонтаревой денежной реформы: отказ от 1,2,5,25 коп с округлением ценников в магазинах при расплате наличкой, замена купюр 1,2,5,10 грн на монеты, ввод купюры 1000 грн. В рамках этой реформы банкноты 1,2,5,10 грн не печатают уже много лет (с 2014 или 15 года). Так в данном случае Зе не отменятель, а продолжатель курса Петра и Го.
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да,да,да... любимая мантра зебилов,если Моника облажалась вали все на Порошенка
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Шо?!)))
ЗЕ тоже...БАРЫГА оказывается!?)))))
Тсссс...не говори об этом ЗЕбобикам....
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порохоморді ==не повірять, у них своя харя-кришна
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Монета номиналом 5 грн вводится в оборот с 20 декабря, - Нацбанк

давайте сразу манету 144 гривен

по каличеству евросоевых рехворм

ахахаха
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Нахрен эти монеты, с бумажками удобней.
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Так, млять!
Все недовольные - могут отдать все свои монеты мне!
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Монета номіналом 5 грн вводиться в обіг із 20 грудня, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 5919

С 1 июля 2018 г. Нацбанк перестанет чеканить монеты четырех номиналов - 1, 2, 5 и 25 копеек, - и начнет кампанию по округлению цен, заявил и.о. председателя НБУ Яков Смолий.

Первые металлические гривни нового образца появились в обращении сегодня, 27 апреля 2018 года. Речь идет о монетах номиналом 1 и 2 гривни. Пяти- и десятигривенные обиходные монеты поступят в обращение позже - в 2019 и 2020 году.

6 января 2017, Замглавы Гонтаревой подтвердил, что Нацбанк все-таки занимается введением новой банкноты, однако пока вся информация засекречена.
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