 Питання про розслідування справ Майдану могло б вирішитися цієї п'ятниці. Слово за Разумковим і монобільшістю, - Юрчишин

Про це заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми з минулого понеділка готові у будь-який день зібратися на засідання, ініціювати яке може Погоджувальна рада зібрана спікером. Не треба 150 голосів, бо ми не закривали сесію. Просто зібратися, оголосити і через 3 дні розглянути закон про ДБР". - написав він.

За його словами, якщо сьогодні голова ВРУ скличе Погоджувальну раду, то найближче позачергове засідання може відбутися вже в п'ятницю.

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"М'яч зараз на полі більшості. І ціна нереагування на цей м'яч – щоденна втрата динаміки розслідувань справ Майдану", - підсумував Юрчишин.

Нагадаємо, адвокатка сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська оголосила голодування. Вона голодуватиме доти, поки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування.

З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.