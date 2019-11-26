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 Політика України
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Все про:ВР (6199) Юрчишин (27) злочини проти Майдану (45) ДБР (660) Разумков Дмитро (295)

 Питання про розслідування справ Майдану могло б вирішитися цієї п'ятниці. Слово за Разумковим і монобільшістю, - Юрчишин

Партія "Голос" підтримує ініціативу сімей загиблих героїв Небесної Сотні і наполягає на негайному скликанні позачергового засідання парламенту, необхідного для ухвалення рішення щодо порятунку розслідування справ Майдану.

Про це заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми з минулого понеділка готові у будь-який день зібратися на засідання, ініціювати яке може Погоджувальна рада зібрана спікером. Не треба 150 голосів, бо ми не закривали сесію. Просто зібратися, оголосити і через 3 дні розглянути закон про ДБР". - написав він.

За його словами, якщо сьогодні голова ВРУ скличе Погоджувальну раду, то найближче позачергове засідання може відбутися вже в п'ятницю.

Також читайте: Ми не голосували за правку до закону, що дозволяє ДБР розслідувати справи Майдану, бо виникли б питання про її законність, - нардеп від СН Монастирський

"М'яч зараз на полі більшості. І ціна нереагування на цей м'яч – щоденна втрата динаміки розслідувань справ Майдану", - підсумував Юрчишин.

Нагадаємо, адвокатка сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська оголосила голодування. Вона голодуватиме доти, поки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування.

З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161795
 
 
 Топ коментарі
 
А баба Яга Портнов против!
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Цього питання взагалі не могло бути в принципі,якби ці умники та голодаючі підняли такий самий гвалт ,коли парубій протягував закон. Просто нікуди б було поправки вносити та щось виправляти
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Вопрос о расследовании дел Майдана мог бы решиться в эту пятницу. Слово за Разумковым и монобольшинством

Гомобольшинством.
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коломойський причетний до вбивств майданівців і тому гальмує розслідування! Бандити коломойського активно допомагали януковичу вбивати майданівців! Депутат Слуги Народу Литвиненко 24 рази телефонував організатору викрадення Ігора Луценка та Веремія під час викрадення! Ігора Луценка відпустили а Веремія викинули в лісі, де він замерз і помер! Якщо не продовжиться розслідування справ Майдану, потрібно збирати новий Майдан. Нова влада це добре, але буде ще новіша.
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Так а яким чином бєня до цього причетний? Хотілось би деталей. Бо я знайшов лише інфо про Литвиненка і "Чебу".
А до Майдану закликати не варто, по ***** тільки цього й чекає. Ти або провокатор, або дуже нерозумна людина. Зєлю обрали законно (хоч яку б огиду я не відчував до нього і його команди). І у випадку майдану Захід не буде себе поводити, так як у 13-14рр. І коли ***** введе "миротворчо-окупаційний" контингент, то всі, окрім півдесятка країн полегшено зітхнуть.
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Депутатом від Слуги Народу обрана людина глибоко інтегрована в кримінальний світ і причетна до вбивств майданівців бандитами які сиділи на схемах в Укрспирті. Це прямий доказ участі коломойського в розправах над майданівцями! Слідство лише доведе це фактами, тому і припиняють розслідування справ по Майдану!
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Корниенко объяснил придуркам из Голоса,почему не проголосовали .Потому что Мертвечук со своими подельниками юридическими проволочками затянут процесс.Тут надо соблюсти все юрформальности,что бы не было отката.3 декабря вопрос будет стоять первым.Волають, як голодные быки.
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якась "монопенісуальна" більшість
в сенсі відношення до держави
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Эх, чуть-чуть не хватило, а так бы все узнали, что во всем виноват Путин.
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Цього питання взагалі не могло бути в принципі,якби ці умники та голодаючі підняли такий самий гвалт ,коли парубій протягував закон. Просто нікуди б було поправки вносити та щось виправляти
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Сколько депутатов из 4-х фракций обьявили голодовку в знак солидрности с одной дурой?Дайте ей парубка с длинным дрыном.
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