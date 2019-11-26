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 Політика України, За кордоном
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Все про:Канада (728) зброя (1435) допомога (935) Порошенко (10111)

 Порошенко в Канаді: Необхідно продовжити допомогу в посиленні стійкості України шляхом активізації військових навчань і торгівлі оборонним летальним озброєнням

Під час візиту до Канади п’ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з Прем‘єр-міністром провінції Альберта Джейсоном Кенні.

Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська Солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

Порошенко висловив глибоку вдячність Канаді за постійну підтримку України в боротьбі за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та протидії російській агресії.

Глава "Європейської Солідарності" відзначив вагомий особистий внесок Джейсона Кенні в розбудову нової української армії, оскільки саме за його ініціативи як тодішнього Міністра національної оборони Канади у квітні 2015 року було започатковано програму тренувань українських військ канадськими збройними силами UNIFIER.

Порошенко також наголосив на важливості продовження допомоги канадської сторони в посиленні стійкості України шляхом активізації військових навчань, поглиблення військово-технічного співробітництва та торгівлі оборонним летальним озброєнням.

Окрему увагу було звернуто на збереження санкційного режиму проти Росії до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, включно з Кримом, а також активізації протидії дезінформації російських кампаній у західних країнах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мета Москви - знищити Україну, а потім знищити пам'ять про це, - Порошенко в Канаді

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161789
 
   
 Топ коментарі
 
Лахта, когда он придёт навестить Зелемойского и всю его ЗеКоМанду.
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Есть предложения? Пока он в Канаде про поддержку и вооружение, клоун чМоника записывает потешные ролики, и ласкает слух #уйлу пожеланиями спокойной ночи дядя вова.
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Це Президент.А не сімпатяга путіна ЗЄ.
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неужели обманул?
такого умного парня и так дешево развел сам "не лох"?
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Шото он с заграницы не вылазит.Може шото знает?
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Нормандская встреча и готовит к ней союзников?
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від допитів сачкує, як хреновий студент від заліків )))
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Да, знает, политическое убежище ищет.
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Операция"приемник"-прошла успешно.Ждем вестей с Нормандской встречи.
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а бубочка трусы просит у хйла вернуть с унитазами Порошенко в Канаде: Необходимо продолжить помощь в усилении устойчивости Украины путем активизации военных учений и торговли оборонительным летальным вооружением - Цензор.НЕТ 9594
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А что ОНО там делает? Почему не на допросах в ДБР???
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он там работает
а чего вдруг он должен быть на допросах? есть врученное подозрение? нет? сосите писю
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ГБР стало уже слишком "знаменито" в мире со своей активностью на счет Пети.чтобы обращать на их потуги,санкционированные Организмом и Богданом Порошенко в Канаді: Необхідно продовжити допомогу в посиленні стійкості України шляхом активізації військових навчань і торгівлі оборонним летальним озброєнням - Цензор.НЕТ 9446
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какашникоф,ОНО каждый день на тебя из зеркала смотрит,лахтинская мразота...
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Порііняйте хто мозок має, Порошенко в Канади просить про допомогу, а зелена жалюгідна шмаркля просить повернуть унітази, та годуе вчителів побрехеньками повернення боргів.
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А турЫст пЭтя все катается по миру и ищет себе убежище..
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Это опущенное чмо и дальше продолжает гастролировать по заграницам вместо того что бы греть парашу в хате? Яркое проявление полной политической импотенции Зеленского
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ти хоч сам собі подобаєшся? Чи життя пройшло повз? )))
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НАСТОЯЩИЙ УКРАИНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ!!!! а не это ваЗЕлиновое ЧМО!!!
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Думали: выберем кондитера президентом - будем все в шоколаде🍫.
Но совпал только цвет...
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Думать -не твое ,мордва,твое -жрать,срать,мазать
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Кацапчику, знудило тебе непадєтцкі..
😁
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Рошеновской мафии денег не давать
Симочко-свинорлой и прочей фсбшной агентуре - дырку от бублика и балалайки, а не оружия
Точка
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Порошенко: Нужно давить, выдавливать с нашей земли!
Зеленский: Где-то по середине. Какие ваши условия?
Голосуй-Те
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Главный Барыга страны придерживается тактики, всегда появляться "там, где трудно" - то бишь, где есть какая-либо пусть микроскопическая, но победа. И которого никогда нет "там, где легко" - то есть в каких-либо жопных ситуациях.
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Человек , которьій "зарубил" госфинансирование создания ракет средней дальности и потерял пять драгоценньіх лет мирной передьішки , просит Канаду об оказании военной помощи оружием ! Лицемер и фарисей , имхо
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При цьому "человеку" Гром зявився у металі. Нептун. ВІльха на озброєння прийнята. Попри те що в 14 арміня немала навіть броніків, шоломів кевларових, берець
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Правильно подметил,шо в кавычки взял.Он мародёр.
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звісно. І"мародерив" виключно на користь української армії. Вас, нещасних крмлеботів, аж плющить від однієї цієї думки
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ты забыл о самолетах F-16, которые предлагала Канада и от которых парочка турчинов-попрошенка отказались.
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Речь шла о более современньіх F-18 , а так , все правильно.
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В Минобороны пояснили, почему Украина отказалась от канадских самолетов



Украина не может позволить себе такие самолеты, как F/A-18, которые ранее предлагала Канада.
Об этом в своем Фейсбуке заявил помощник главы Минобороны по вопросам вещобеспечения ВСУ, советник президента Юрий Бирюков.
"В прошлом Министерству обороны предложили Макдоннел-Дуглас F/A-18. Канада предложила, а мы отказались. … Цитата из Википедии: "Макдоннел-Дуглас F/A-18 - американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах", - отметил Бирюков.
По его словам, от предложения "предложения отказались абсолютно обоснованно".
"Это правда - мы не в состоянии себе позволить такие самолеты. Не сможем оплачивать их обслуживание. Не сможем их заряжать (нечем), не сможем поддерживать (нечем и некем). А кто на них летать будет? А где у нас есть комплексы сопровождения полетов? А диспетчера? А РЭБ и ПВО?", - добавил он.
Также, по его словам, вопрос о переходе "на западные стандарты, на западные калибры, на западную технику - актуальный в перспективе, а не сейчас".
"Сейчас начинать надо с трусов и носков, с формы, с палаток и спальников, с колесной техники", - подытожил Бирюков.
Как известно, ранее бывший заместитель министра обороны Леонид Поляков заявил, что Канада предлагала Украине несколько десятков истребителей F-18, однако Министерство обороны отказалось от самолетов.
По его словам, причинами отказа стали высокая стоимость эксплуатации дорогостоящей техники, а также длительный срок, необходимый, чтобы переучить на новые машины пилотов.
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да-да...бюрюков "авторитетище"))))...такой же мародер как и порошенка.
Не взяли потому как хотели бабло получить налом.
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тоді б в тебе податок на армію брали б не 5 %, а 55. Уявляю як би ти верещало з цього приводу .. Ти і за 5 на українську армію готов вдавитись на найближчій кацапській "бєрьозке" ))
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Художественный ************ свист ,свисти иСЧо, без татаромордовских дурачков скучно ....
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івашин, це в тебе мабуть була "мірная жизнь", а у всієї України йшла всі п"ять років війна, прикинь !!
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"Киев бомбили , нам обьявили , что началася война!"- я о полномасштабной войне , угроза которой не стала меньше за 5 лет.
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тобто, всі хлопці і жителі донбасу, що вже загинули за ці п"ять років неоголошеноі, але реальної війни, для тебе не було "угрозой"?? З якої діри ви, такі цинічні та негідні виповзаєте? Чи є межа вашому цинізму?
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Переговоры с Кенни проходили так:

Мародер стоит в углу холла, притворяясь пальмой, и ожидает появления какой-либо более-менее значительной персоны. Увидев Кенни, как авианосец бросается вперед с протянутой рукой. Далее происходит такой разговор: "Как поживаете, мистер Кенни? Вы меня узнаете? Я бывший президент Украины, позорно проигравший на выборах комедианту. Можно ли с Вами сфотографироваться на память, моя супруга Ваша большая поклонница". Кенни фотографируется и торопливо уходит, брегливо вытирая платочком правую руку.
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пігулочки вже прийняв? Чи ще не приносили?
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Колаборант Єфремов з мільйонами на рахунках, на волі.
Генерал з ДАПа Марченко без власного житла, службовою квартирою - в тюрьмі.
Зебіли зробили це разом.
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Это ты о том,который в "полном контакте" с ВВХ? Порошенко в Канаді: Необхідно продовжити допомогу в посиленні стійкості України шляхом активізації військових навчань і торгівлі оборонним летальним озброєнням - Цензор.НЕТ 8048
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Курица ,к подгоревшему месту приложи замороженную курицу из холодильника *саратоф*...
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нічого.. "поцреот" зеленський тебе захистить ))
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Pavlo Klimkin
@PavloKlimkin

Президент РФ вчора провів раду безпеки, присвячену Україні.
Хто пам'ятає, коли було останнє засідання РНБОУ і чому воно було присвячене?
І коли буде засідання, присвячене Донбасу?
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На тот совет ***** созвал только силовиков.
Это же к миру, правда?
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Он пошел по бардакам и у женщин по рукам
он домой приедет с нашим Айсом

Альбе́рта - одна из 10 провинций Канады. Столица - город Эдмонтон, самый крупный город - Калгари. Население Альберты - 3 млн 874
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А.Бабченко. Вор должен сидеть в тюрьме
А я ж не против. Я, наборот, даже рад, что на Порошенко и Супрун завели дела. Полгода назад мне позвонили сразу два человека и сказали, что СБУ проводит проверку Анна Домбровская. Я тогда сразу сказал - либо посадят, либо гражданство дадут. Потому что если найдут хоть одну украденную Анной копейку - а я за эти годы так зае@ался слушать, как Домбровская ворует на войне - то однозначно посадят.
Дали гражданство.
С Супрун такая же история.
Нет, ну правда. Я за это время тоже зае@ался слушать, как Доктор Смерть уничтожает, ворует, строит схемы и что там еще.
Ок, ГПУ, ДБР - ваш выход. Валяйте. Ждем доказательств.
А уж как я жду доказательств по шоколадному барыге, мммм...
Давайте, братцы.
Покажите мне хоть одну украденную им копейку.
Давайте поставим точку уже в этом вопросе.

Да, вор. Вот факты: вот, вот, и вот. Вот ущерб. Вот пострадавшие. Вот схема. Вот выгодополучатель. Вот сумма украденного. Давайте. Вся страна ждет.
То, что вы предъявляете ему обвинение в защите страны от оккупации, это я уже слышал.
А ГДЕ, Б......Ь, НЕВЪЕ@ЕННАЯ КОРРУПЦИЯ???????
Кстати, перед тем, как мне выдать вид на жительство, меня СБУ тоже проверяла. Примерно полгода трясли меня сверху донизу.
Так что любителям писать про "консерву ФСБ Бабченко, который ворует деньги на бронежилеты" - это к Баканову теперь.
Куда смотрело СБУ, когда давало ему разрешение.
Так что, как видите, я за проверки обеими руками и ногами.
Я вот прошел. А сейчас прохожу уже и в третьей стране.
И Домбровская прошла. И, что-то мне подсказывает, что и Супрун пройдет. А уж барыга-то....
https://starshinazapasa.livejournal.com/1129724.html
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новость о педро...а дебили порохососы о зеле воняют...что методички старые дали?причем тут зеля к новостям о вальцмане???
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А что о зеле обсуждать? Он делает что-то полезное для страны?
Нет, тут надо конкретно: полезное для Украины?
Может, он провел очередную прессконференцию? Пообщался с коллективом какого-нибудь предприятия? И т.д., и т.п.
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Другой бы плюнул на всё и наблюдал бы со стороны, как зелёная зараза пускает страну под откос...
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Всётаки здавый рассудок робко стучится в двери порохобота, задавая правильные вопросы- "Зачем Пете вся эта муторная канитель со всей этой бурной политической деятельностью?"... Но тут же наталкивается на гипнотическую блокаду армовиры, которая ему отвечает- "У Пети душа за державу болит, потомушто!")))
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А ещё с россиян удивляетесь, которым путен 20 лет мозг засирает. Вам Петя за 5 лет заср@л почти так же.
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хто цього придурка туди пустив?
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Придурок на тебя каждый день из зеркала смотрит,баран винторогий ! Ты кто такой,ты чего добился в жизни,ты что хорошего сделал для страны ,шарикофф?
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А на допрос хряк собирается?
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Уже недолго осталось соевому фраерку на свободе зажигать - через месяц Новый год
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