 Порошенко в Канаді: Необхідно продовжити допомогу в посиленні стійкості України шляхом активізації військових навчань і торгівлі оборонним летальним озброєнням

Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська Солідарність", інформує Цензор.НЕТ.
Порошенко висловив глибоку вдячність Канаді за постійну підтримку України в боротьбі за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та протидії російській агресії.
Глава "Європейської Солідарності" відзначив вагомий особистий внесок Джейсона Кенні в розбудову нової української армії, оскільки саме за його ініціативи як тодішнього Міністра національної оборони Канади у квітні 2015 року було започатковано програму тренувань українських військ канадськими збройними силами UNIFIER.
Порошенко також наголосив на важливості продовження допомоги канадської сторони в посиленні стійкості України шляхом активізації військових навчань, поглиблення військово-технічного співробітництва та торгівлі оборонним летальним озброєнням.
Окрему увагу було звернуто на збереження санкційного режиму проти Росії до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, включно з Кримом, а також активізації протидії дезінформації російських кампаній у західних країнах.
такого умного парня и так дешево развел сам "не лох"?
а чего вдруг он должен быть на допросах? есть врученное подозрение? нет? сосите писю
Но совпал только цвет...
😁
Симочко-свинорлой и прочей фсбшной агентуре - дырку от бублика и балалайки, а не оружия
Точка
Зеленский: Где-то по середине. Какие ваши условия?
Голосуй-Те
Украина не может позволить себе такие самолеты, как F/A-18, которые ранее предлагала Канада.
Об этом в своем Фейсбуке заявил помощник главы Минобороны по вопросам вещобеспечения ВСУ, советник президента Юрий Бирюков.
"В прошлом Министерству обороны предложили Макдоннел-Дуглас F/A-18. Канада предложила, а мы отказались. … Цитата из Википедии: "Макдоннел-Дуглас F/A-18 - американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах", - отметил Бирюков.
По его словам, от предложения "предложения отказались абсолютно обоснованно".
"Это правда - мы не в состоянии себе позволить такие самолеты. Не сможем оплачивать их обслуживание. Не сможем их заряжать (нечем), не сможем поддерживать (нечем и некем). А кто на них летать будет? А где у нас есть комплексы сопровождения полетов? А диспетчера? А РЭБ и ПВО?", - добавил он.
Также, по его словам, вопрос о переходе "на западные стандарты, на западные калибры, на западную технику - актуальный в перспективе, а не сейчас".
"Сейчас начинать надо с трусов и носков, с формы, с палаток и спальников, с колесной техники", - подытожил Бирюков.
Как известно, ранее бывший заместитель министра обороны Леонид Поляков заявил, что Канада предлагала Украине несколько десятков истребителей F-18, однако Министерство обороны отказалось от самолетов.
По его словам, причинами отказа стали высокая стоимость эксплуатации дорогостоящей техники, а также длительный срок, необходимый, чтобы переучить на новые машины пилотов.
Не взяли потому как хотели бабло получить налом.
Мародер стоит в углу холла, притворяясь пальмой, и ожидает появления какой-либо более-менее значительной персоны. Увидев Кенни, как авианосец бросается вперед с протянутой рукой. Далее происходит такой разговор: "Как поживаете, мистер Кенни? Вы меня узнаете? Я бывший президент Украины, позорно проигравший на выборах комедианту. Можно ли с Вами сфотографироваться на память, моя супруга Ваша большая поклонница". Кенни фотографируется и торопливо уходит, брегливо вытирая платочком правую руку.
Генерал з ДАПа Марченко без власного житла, службовою квартирою - в тюрьмі.
Зебіли зробили це разом.
Pavlo Klimkin
@PavloKlimkin
Президент РФ вчора провів раду безпеки, присвячену Україні.
Хто пам'ятає, коли було останнє засідання РНБОУ і чому воно було присвячене?
І коли буде засідання, присвячене Донбасу?
Это же к миру, правда?
он домой приедет с нашим Айсом
Альбе́рта - одна из 10 провинций Канады. Столица - город Эдмонтон, самый крупный город - Калгари. Население Альберты - 3 млн 874
А я ж не против. Я, наборот, даже рад, что на Порошенко и Супрун завели дела. Полгода назад мне позвонили сразу два человека и сказали, что СБУ проводит проверку Анна Домбровская. Я тогда сразу сказал - либо посадят, либо гражданство дадут. Потому что если найдут хоть одну украденную Анной копейку - а я за эти годы так зае@ался слушать, как Домбровская ворует на войне - то однозначно посадят.
Дали гражданство.
С Супрун такая же история.
Нет, ну правда. Я за это время тоже зае@ался слушать, как Доктор Смерть уничтожает, ворует, строит схемы и что там еще.
Ок, ГПУ, ДБР - ваш выход. Валяйте. Ждем доказательств.
А уж как я жду доказательств по шоколадному барыге, мммм...
Давайте, братцы.
Покажите мне хоть одну украденную им копейку.
Давайте поставим точку уже в этом вопросе.
Да, вор. Вот факты: вот, вот, и вот. Вот ущерб. Вот пострадавшие. Вот схема. Вот выгодополучатель. Вот сумма украденного. Давайте. Вся страна ждет.
То, что вы предъявляете ему обвинение в защите страны от оккупации, это я уже слышал.
А ГДЕ, Б......Ь, НЕВЪЕ@ЕННАЯ КОРРУПЦИЯ???????
Кстати, перед тем, как мне выдать вид на жительство, меня СБУ тоже проверяла. Примерно полгода трясли меня сверху донизу.
Так что любителям писать про "консерву ФСБ Бабченко, который ворует деньги на бронежилеты" - это к Баканову теперь.
Куда смотрело СБУ, когда давало ему разрешение.
Так что, как видите, я за проверки обеими руками и ногами.
Я вот прошел. А сейчас прохожу уже и в третьей стране.
И Домбровская прошла. И, что-то мне подсказывает, что и Супрун пройдет. А уж барыга-то....
https://starshinazapasa.livejournal.com/1129724.html
Нет, тут надо конкретно: полезное для Украины?
Может, он провел очередную прессконференцию? Пообщался с коллективом какого-нибудь предприятия? И т.д., и т.п.