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 Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних гранатометів з боку Петрівського, що поблизу розведення сил, - штаб ООС

Вранці 26 листопада найманці РФ обстріляли з автоматичних гранатометів українські позиції поблизу населеного пункту Старогнатівка Донецької області. В ООС вважають це провокацією.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Вогонь вівся з напрямку Петрівського. Зазначений населений пункт розташований у безпосередній близькості до ділянки розведення №3 (Богданівка). Таким чином, російські окупанти, намагаючись викликати вогонь у відповідь напередодні зустрічі ТКГ у Мінську, хочуть звинуватити нашу державу у порушеннях Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні ВЗГ.

Зазначається, що "це вкотре підкреслює підступність дій російсько-окупаційних військ і спроби дискредитувати Україну перед світовою спільнотою".

Читайте також: Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі: найманці РФ застосовують заборонені 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

Також у штабі ООС підкреслили, що Об'єднані сили вогонь у відповідь не відкривали.

Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних гранатометів з боку Петрівського, що поблизу розведення сил, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161786
 
 
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Он свое получит,если не туда пойдет. Главное,шо порохоботы надежные для этого дела есть ))
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А нашим взагалі неможна відкритвати вогонь чи лише з пістіка холостими ?
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Шото ты плохо базарил с пуйлом Зеленое чмо,ну да пуйло же повторит в сотый раз мы не сторона конфликта,на сепаров не влияем они самодостаточны говорите напрямую с ними чтоб не обстреливали
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Я навіть не знаю чи питати чи відомо про ці обстріли вові, вірніше немає змісту в таких питаннях - йому пофіг що обстрілюють , що гинуть наші хлопці он рєшіл паміріться.
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Не отвечать на провокации, зЕленый нарот хочет мира!
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ВСУ, повертайтесь на свої позиції!!! А ОБСЄ як завжди, ні чого не бачу, ні чого не чую, ні чого ні кому не скажу!!! Сране обсє!!!
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