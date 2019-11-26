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 Політика України, Події
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Все про:НАБУ (2200) затримання (3070) Тупальський (3) Альперін Вадим (10)

 НАБУ затримало заступника глави київської митниці Тупальського та ще 6 осіб у справі Альперіна. Самому Альперіну вдалося втекти

Заступник начальника київської митниці Сергій Тупальський був затриманий співробітниками Національного антикорупційного бюро.

За даними Цензор.НЕТ, серед затриманих - митники і помічник Альперіна. Самого Альпериіна затримати не вдалося. Імовірно, його попередили.

"Шановні колеги та друзі! В цю хвилину в мене вдома відбуваються обшуки. Поки що я не можу точно сказати, в межах якої справи це відбувається. Та в будь-якому разі я впевнений, що через короткий час безпідставність проведення обшуків і звинувачень, які сьогодні будуть лунати у ЗМІ в мій бік, буде доведена в черговий раз. Спілкуватися мені доведеться через мого адвоката. Я знаю, що завжди дотримувався законодавства та працював на користь держави. Правда на моєму боці! І готовий довести це!" - заявив Тупальський на своїй сторінці у Facebook.

Сергій Тупальський почав виконувати обов'язки начальника Київської міської митниці з вересня 2016 року. З травня 2018 по жовтень 2018 року на період проведення заходів з боротьби з контрабандою в загальнонаціональному масштабі очолював відділ адміністрування митних платежів ДФС України. А з грудня 2018 по березень 2019 року виконував обов'язки начальника Одеської митниці. Зараз він обіймає посаду заступника начальника Київської міської митниці. 

Як повідомлялося, відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арештів із рахунків підконтрольних йому підприємств.

НАБУ затримало заступника глави київської митниці Тупальського та ще 6 осіб у справі Альперіна. Самому Альперіну вдалося втекти 01

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави в 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

В інтерв'ю "Цензор.НЕТ" Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, розповів, що "Альперін запропонував мільйон доларів за зняття арешту зі своїх рахунків".

"Альперін імпортував товар у величезних кількостях, з Китаю переважно. Схема дуже проста. Наприклад, завозиться взуття - пара насправді коштує 10 доларів, але він підробляє документи і заявляє на митниці вартість лише в 10 центів - тобто в сто разів менше. Митниця все одно оцінює пару цього взуття в 10 доларів і Альперін оплачує податки в повному обсязі, але потім йде зі своїми фіктивними документами в продажний суд і повертає собі всі раніше сплачені податки. І ось за зняття арешту із цих коштів Альперін і запропонував спочатку мільйон доларів", - пояснив Шевченко.

Улітку 2019 року журналіст Євген Плінський заявив, що в.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін організували схему, за якою за два місяці вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень.

НАБУ затримало заступника глави київської митниці Тупальського та ще 6 осіб у справі Альперіна. Самому Альперіну вдалося втекти 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161783
 
   
 Топ коментарі
 
щас суд ему даст право выйти под залог 10 000 грн, а боевой генерал Марченко будет по прежнему париться в СИЗО..
а хуле!.. боевой генерал - он ведь социально опасен, а таможенник - коррупционер - он такой милашка, пупсик.. еще и за Зеленского голосовал..
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Зелень боїться військових, а військові його ненавидять.
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Альперін один з головних контрабандистів України. Хто його попередив, той працює на мафію і потрібно точно встановити хто це був!
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Не хвилюйся, бо порожнім його місце не залишиться. З'явиться новий контрабандист - слуга народу.
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там половина з часів Порошенко та Януковича рулить
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Це такий бізнес у суддів. Потім заставу ділять між собою.
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Залог идет в бюджет только если человек, за которого его внесли, скрылся от следствия. то есть, не выполнил со своей стороны условия пребывания на свободе под залог. В ином случае залог возвращается, каким бы ни было решение суда, даже если посадят долгие годы. Разве что с конфискацией имущества, но и в таком случае, если залог внес кто-то другой, его вернут. Вот если конкретно этот человек, находясь под залогом в 141 000 грн, не выполнит условия - не явится по требованию следователя на допрос или еще что, тогда эти деньги изымут в бюджет. А если кто-то другой, кто внес 100 000 или 10 000 000 никуда не скрывается, после суда денежки вернут.
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после обсервера в нормандском формате как вариант
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А тебе лично от того, какой интерес? Из бюджета будут кормить, одевать, обогревать, охранять. Следствие по экономическим делам длятся не менее 3 лет, и суд год-два. Приплюсуй к расходам зарплату участников и получишь несколько миллионов за свое счастье.
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странные вы диды....), общественно - политический резонанс меряете похлебкой на киче или зарплатой соглядатаев)))
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Я к тому, что ты сейчас порадуешься, резонанс, а потом будешь ныть, что маленькие зарплаты и пенсии, большие налоги и плохие дороги. Контрабанда всегда была, есть и всегда будет.
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а тебя, мое настроение не должно колыхать..каг бы))), пиши свой коммент и точку зрения)))
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Да садись уже на чирий...или у вас на мордовии предпочитают на чеченбутылку?
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Для начала нужно получить ответ - когда отменят этот надуманный также коррупционный залог, с которым играются как кот с мячиком - прокурор запрашивает 100 млн.грн., а самый украинский гуманный суд оставляет залог всего 10 тыс. грн.??? Создается впечатление, что такая схема придумана специально, чтобы из этой "вилки" между 10 тыс. и 100 млн. раскрутитиь обвиняемого и наварить всем участникам следствия и суда. Это организованный рекет. Все про всех знают и поэтому знают сколько можно запрашивать. И прокуроры почему-то потом не обжалуют это ученьшение залога! А почему? А потому, что вывод с помощью залога обвиняемого из-под ареста дает ему возможность просто исчезнуть с Неньки-Украины. Потом - ищи свищи! И всё потому, что эта схема придумана в том числе и чиновниками, которые в любой момент могут также оказаться арестованными, а сидеть на киче никому не хочется. И скорее всего и Президет знает и понимает это очень широко используемое в судебной практике аферное действо, но пока почему-то не реагирует. А почему? Залог и поручительство при уголовных делах должны быть законодательно отменены!!! Особенно это касается казнокрадства.
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щас суд ему даст право выйти под залог 10 000 грн, а боевой генерал Марченко будет по прежнему париться в СИЗО..
а ****!.. боевой генерал - он ведь социально опасен, а таможенник - коррупционер - он такой милашка, пупсик.. еще и за Зеленского голосовал..
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Зелень боїться військових, а військові його ненавидять.
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Мудрий наріт обирає як не гівно, так тріску.
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НАБУ затримало ексглаву київської митниці Тупальського та ще 6 осіб у справі Альперіна. Самому Альперіну вдалося втекти - Цензор.НЕТ 6252

Відношення військових до Зека єнакуєвського. ЗЕ теж діждеться.
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к чему ты запостил это фото с рыговской титушнёй?
где ты на нем вийськових побачив?
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Так це ригівська тітушня відвернулась від Зека?
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тебе виднее
"афганцы" что ле? после того как лигитимный им льготы срезал?
и каким боком они к украинским вийськовым?
... всё таки надо 18+ на цензоре ввести НАБУ затримало ексглаву київської митниці Тупальського та ще 6 осіб у справі Альперіна. Самому Альперіну вдалося втекти - Цензор.НЕТ 3219
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Поясните фото,ай кю не хватает понять суть.
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Все верно, но до тех пор, пока портновский УПК будет действовать и позволять подобную избирательность, судьи будут на законных основаниях и с выгодой для себя это проделывать.
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делаем ставки на сумму залога
думаю учитывая тяжесть проступка судьи загадают не меньше 100 000 грн

... за всех))
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ИЗ СОЕВОГО УБЛЮДКА ТУПАЛЬСКОГО НА ЗОНЕ ПОЛУЧИТСЯ ОТЛИЧНЫЙ ПЕТУШАРА !!!!!!!!!!!!!!
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А ти тут, на Цензорі, точно в такій ролі НАБУ затримало ексглаву київської митниці Тупальського та ще 6 осіб у справі Альперіна. Самому Альперіну вдалося втекти - Цензор.НЕТ 9932
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На харьковщине контрабандные схемы сохранены и процветают.Изменена организация съёма мзды и бенефициары.Тут завязаны и СБУ и Таможня и Погранцы.Мафиозный клубок .ловят внесистемных для отчётности.
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Тобто нова влада теж займається контрабандою.
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Глава Харьковской таможни стал главой Киевской таможни. Лучшие кадры нужны зеленым.
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Ну наконецц то! Так долго запрягали...Типа ниего не знали и не видели за столько лет!
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Завтра отпустят. А потом ещё возможно этот тип подаст в суд, чтоб его восстановили на работе.
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Наконец-то будет, если кто-то сядет. При пете с заседания кабмина под барабанный бой выводили. Потом извинялись. НАБУ затримало ексглаву київської митниці Тупальського та ще 6 осіб у справі Альперіна. Самому Альперіну вдалося втекти - Цензор.НЕТ 366
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так може йшла операція щоби виявити явки і паролі
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Соевый, это значит что работал после 2014 года? А Багдан тогда какой, был в партии Суркиса, Ющенко, Тимошенко. Луценко, Януковича, Порошенко, а теперь у пианистки Мони.
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Извините в инезаангажированность НАБУ, САП, ГБР уже не верю!!!
Все эти структуры были созданы при участии грантоедов евроопттмистов-анткоррупционеров" Наемов, Шабуниных, и прочей наволочи на службе у олигархата, имеющих отличную легенду!!!
Просто не верю, особенно после всех записей их разговоров!!!
Может там есть за что, может и нет. Но цель бениныхтприхвостней переселение порядка и наказание коррупции!!! Их цели переключение потоков на себя,
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Так когда ж они нажрутся? НАБУ нужно найти крота, иначе это будет вечный позор за большие деньги
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У нас усі митники чесні мля. В країні 50-60% економіки в тіні але усі чесні, мля і бідні теж мля....
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Альперина в 2017 арестовывали и почему-то отпустили.
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Денешку зеленым отдаст и выпустят сразу на свободу.
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Но говорят, что к людям и подчиненным Тупальский относился по человечески, в отличии от других руководителей.
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Зеленский пообещал зарплату учителям и врачам, вот и ходят по квартирам. Если вы еще живете без кредитов, то тогда они идут к Вам.
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Интересная схема, таможня все собрала как нужно, а суд вернул деньги Альперину. А пришли с предьявой к таможне? А суд получается в стороне. Гениально.
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Порохнявые, это тревожный звоночек НАБУ затримало ексглаву київської митниці Тупальського та ще 6 осіб у справі Альперіна. Самому Альперіну вдалося втекти - Цензор.НЕТ 3359 Петюню флажками обложили, через месяц начнется НАБУ затримало ексглаву київської митниці Тупальського та ще 6 осіб у справі Альперіна. Самому Альперіну вдалося втекти - Цензор.НЕТ 4614 и врядли он в Канаде сможет отсидеться, там мародеры не в почете....его жалкая попытка изобразить всё еще "президента" и заручиться поддержкой правящей партии Канады чтоб избежать тюрьмы в Украине будет иметь нулевой результат.....в штаты пускай едет, в человеческих словиях сидеть будет!
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зебобикам такие звоночки не доходят, зеленая шмаркля меняет на потоках людей-садит, только не назону а на потоки своих-но зебилам этого понять не хватает зеленого вещества в тупой башке.
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Цікаво як поживає конрабанда легірованої сталі та бурштину. Вже побороли.
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Боже, святі люди. Гляньте, лишень, на їх майже дитячі очі. За що ж їх так???
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Чесный таможенник это то же самое,что проститутка - девственница.
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