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 Політика України, Події
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Все про:НАБУ (2200) затримання (3070) Тупальський (3) Альперін Вадим (10)

 НАБУ затримало ексглаву київської митниці Тупальського та ще 6 осіб у справі Альперіна. Самому Альперіну вдалося втекти

Ексглава київської митниці Сергій Тупальський був затриманий співробітниками Національного антикорупційного бюро.

За даними Цензор.НЕТ, серед затриманих - митники і помічник Альперіна. Самого Альпериіна затримати не вдалося. Імовірно, його попередили.

"Шановні колеги та друзі! В цю хвилину в мене вдома відбуваються обшуки. Поки що я не можу точно сказати, в межах якої справи це відбувається. Та в будь-якому разі я впевнений, що через короткий час безпідставність проведення обшуків і звинувачень, які сьогодні будуть лунати у ЗМІ в мій бік, буде доведена в черговий раз. Спілкуватися мені доведеться через мого адвоката. Я знаю, що завжди дотримувався законодавства та працював на користь держави. Правда на моєму боці! І готовий довести це!" - заявив Тупальський на своїй сторінці у Facebook.

Сергій Тупальський почав виконувати обов'язки начальника Київської міської митниці з вересня 2016 року. З травня 2018 по жовтень 2018 року на період проведення заходів з боротьби з контрабандою в загальнонаціональному масштабі очолював відділ адміністрування митних платежів ДФС України. А з грудня 2018 по березень 2019 року виконував обов'язки начальника Одеської митниці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161783
 
 
 Топ коментарі
 
щас суд ему даст право выйти под залог 10 000 грн, а боевой генерал Марченко будет по прежнему париться в СИЗО..
а хуле!.. боевой генерал - он ведь социально опасен, а таможенник - коррупционер - он такой милашка, пупсик.. еще и за Зеленского голосовал..
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Зелень боїться військових, а військові його ненавидять.
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Альперін один з головних контрабандистів України. Хто його попередив, той працює на мафію і потрібно точно встановити хто це був!
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Не хвилюйся, бо порожнім його місце не залишиться. З'явиться новий контрабандист - слуга народу.
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пока пополняют бюджет- берут залоги и наверное на этом и закончится
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Це такий бізнес у суддів. Потім заставу ділять між собою.
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после обсервера в нормандском формате как вариант
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А тебе лично от того, какой интерес? Из бюджета будут кормить, одевать, обогревать, охранять. Следствие по экономическим делам длятся не менее 3 лет, и суд год-два. Приплюсуй к расходам зарплату участников и получишь несколько миллионов за свое счастье.
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странные вы диды....), общественно - политический резонанс меряете похлебкой на киче или зарплатой соглядатаев)))
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щас суд ему даст право выйти под залог 10 000 грн, а боевой генерал Марченко будет по прежнему париться в СИЗО..
а ****!.. боевой генерал - он ведь социально опасен, а таможенник - коррупционер - он такой милашка, пупсик.. еще и за Зеленского голосовал..
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Зелень боїться військових, а військові його ненавидять.
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Мудрий наріт обирає як не гівно, так тріску.
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делаем ставки на сумму залога
думаю учитывая тяжесть проступка судьи загадают не меньше 100 000 грн

... за всех))
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ИЗ СОЕВОГО УБЛЮДКА ТУПАЛЬСКОГО НА ЗОНЕ ПОЛУЧИТСЯ ОТЛИЧНЫЙ ПЕТУШАРА !!!!!!!!!!!!!!
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Ну наконецц то! Так долго запрягали...Типа ниего не знали и не видели за столько лет!
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Завтра отпустят. А потом ещё возможно этот тип подаст в суд, чтоб его восстановили на работе.
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Наконец-то будет, если кто-то сядет. При пете с заседания кабмина под барабанный бой выводили. Потом извинялись. НАБУ затримало ексглаву київської митниці Тупальського та ще 6 осіб у справі Альперіна. Самому Альперіну вдалося втекти - Цензор.НЕТ 366
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Соевый, это значит что работал после 2014 года? А Багдан тогда какой, был в партии Суркиса, Ющенко, Тимошенко. Луценко, Януковича, Порошенко, а теперь у пианистки Мони.
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