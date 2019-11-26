 "Ніякої води до деокупації", - заступниця представника президента в АРК Ташева про відновлення водопостачання з окупованим Кримом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла заступниця постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.
За її словами, нині в окупованому Криму вистачає води для потреб населення, а проблема з водопостачанням існує серед сільгосппідприємств, хімічних підприємств, військових баз. Тому Україна не планує спрощувати Російській Федерації, яка окупувала півострів.
"Позиція держави – ніякої води до деокупації. Ми говоримо про національні інтереси. Територія Криму окупована Росією, і відповідно до міжнародного гуманітарного права, вся відповідальність за ситуацію лежить на країні-окупанті", - сказала Ташева.
Подібна ситуація і з транспортним сполученням. Ташева повідомила, що на цей момент про жодне пряме сполучення з окупованим Кримом не йдеться.
"До адмінлінії з Кримом ми маємо забезпечити максимальні умови, щоб люди доїжджали туди на легальному транспорті, а не так, як зараз. Це, зокрема, і питання безпеки людей. Але лише до лінії", - розповіла вона.
Нагадаємо, раніше постійний представник президента України Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич заявив, що Україна поки не отримувала звернень щодо можливості відновлення подачі води в окупований Крим і позиція з цього питання залишається незмінною.
Разговоры в соц сетях:
- "Как всегда, "понаехи" за заборы, сами привыкли жить, как животные в клетке, и нам свое пытаются навязывать. Как мы столько лет без заборов жили и терактов не было!" - ответили ему.
- "То есть, делаем вывод - когда была Украина, никаких ЧП не могло быть. Там, где появляется руссня - вероятность ЧП возрастает до 100%", - добавили в комментариях".
https://www.facebook.com/alexander.thorn.7927/videos/631460184257843/?hc_location=ufi
канал так идет
это
*******ложь
ты с крыма?
его орки от них сеткой загородили шоб не выпили
так шо остались только камни
с неба
А военным базам зачем много воды? Они гранаты выращивают или водяные бомбочки делают?