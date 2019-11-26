EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1515  30
Матеріали за темою:
Все про:Крим (7852) водопостачання (313) деокупація (337)

 "Ніякої води до деокупації", - заступниця представника президента в АРК Ташева про відновлення водопостачання з окупованим Кримом

Україна не планує відновлювати водопостачання і транспортне сполучення з анексованим Кримом до повної деокупації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла заступниця постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

За її словами, нині в окупованому Криму вистачає води для потреб населення, а проблема з водопостачанням існує серед сільгосппідприємств, хімічних підприємств, військових баз. Тому Україна не планує спрощувати Російській Федерації, яка окупувала півострів.

"Позиція держави – ніякої води до деокупації. Ми говоримо про національні інтереси. Територія Криму окупована Росією, і відповідно до міжнародного гуманітарного права, вся відповідальність за ситуацію лежить на країні-окупанті", - сказала Ташева.

Подібна ситуація і з транспортним сполученням. Ташева повідомила, що на цей момент про жодне пряме сполучення з окупованим Кримом не йдеться.

"До адмінлінії з Кримом ми маємо забезпечити максимальні умови, щоб люди доїжджали туди на легальному транспорті, а не так, як зараз. Це, зокрема, і питання безпеки людей. Але лише до лінії", - розповіла вона.

Нагадаємо, раніше постійний представник президента України Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич заявив, що Україна поки не отримувала звернень щодо можливості відновлення подачі води в окупований Крим і позиція з цього питання залишається незмінною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води та електроенергії в окупований Крим, - Чубаров

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161779
 
   
 Топ коментарі
 
А если хуйло за возврат унитазов потребует?
 показати весь коментар
 
значить скоро пустять, зелебоби брешуть на кожному кроці
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
значить скоро пустять, зелебоби брешуть на кожному кроці
 показати весь коментар
 
 
Брешуть заради процвітання їхньої неньки Мокшандії.
 показати весь коментар
 
 
"Нынешняя политика России в Крыму откровенно направлена на вытеснение местных".



Разговоры в соц сетях:

- "Как всегда, "понаехи" за заборы, сами привыкли жить, как животные в клетке, и нам свое пытаются навязывать. Как мы столько лет без заборов жили и терактов не было!" - ответили ему.
- "То есть, делаем вывод - когда была Украина, никаких ЧП не могло быть. Там, где появляется руссня - вероятность ЧП возрастает до 100%", - добавили в комментариях".

 показати весь коментар
 
 
А если ***** за возврат унитазов потребует?
 показати весь коментар
 
 
Тоді пустять. Повернення унітазів для Бубочки - справа честі. Недаремно за унітаз він до пуцина відразу ж подзвонив.
 показати весь коментар
 
У меня стоит украинский унитаз, кстати стоят дешевле, чем наши и из РФ. Работает так себе, но в целом устраивает.
 показати весь коментар
 
Купил на строительном рынке. Только вот кнопка возврата иногда заедает.
 показати весь коментар
 
Не аргумент. У меня стоит немецкий Виллер-Бош с швейцарской системой Геберит. Работает так себе - и кнопка иногда заедает и смывать приходится по нескольку раз, еще и брызгает при смыве.
 показати весь коментар
 
В ЧЕРНОМ МОРЕ ВЕДРАМИ ЧЕРПАЙТЕ ВОДИЦУ, А ДУШ ИЗ КАМНЕЙ ПУСТЬ ПРИНИМАЮТ.
 показати весь коментар
 
 
Марик получает воду через ЛУГАНДон "Никакой воды до деоккупации", - зампредставителя президента в АРК Ташева о возобновлении водоснабжения с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 5653

канал так идет
 показати весь коментар
 
отключить воду,электричество,ленсии все виды помощи кармильцам в далбасе
 показати весь коментар
 
 
пусть возят воду бутылками через мост.
 показати весь коментар
 
 
что то тут не то, и без днепровской воды живут, и продукты уже дешевле чем в Украине...задуматься бы нам, что с нашими олигархами гребаными делать...
 показати весь коментар
 
 
и продукты уже дешевле чем в Украине..

это ******* ложь

ты с крыма?
 показати весь коментар
 
 
да открой на Ютубе сравнение цен...делов то...
 показати весь коментар
 
сколько там килограмм свинины или говядины?
 показати весь коментар
 
а, гречка а картошка... пустой разговор, сам посмотри...
 показати весь коментар
 
А что им воды мало? Солёной целое Чёрное море, а чуть что так камни с неба..............
 показати весь коментар
 
 
с моря крысчане не могуть
его орки от них сеткой загородили шоб не выпили
так шо остались только камни
с неба "Ніякої води до деокупації", - заступниця представника президента в АРК Ташева про відновлення водопостачання з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 4579
 показати весь коментар
 
"По ее словам, на данный момент в оккупированном Крыму хватает воды для нужд населения, а проблема с водоснабжением существует среди сельхозпредприятий, химических предприятий, военных баз"

А военным базам зачем много воды? Они гранаты выращивают или водяные бомбочки делают?
 показати весь коментар
 
Це як в Одесі кажуть: подивись на Дюка з люка - ось вам море, а ось вам х@@.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору