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 Політика України
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Все про:усунення (23) Арахамія (154) Слуга народу (524) Скороход Анна (19)

 Нічого не знаю про нібито наміри 11 нардепів залишити фракцію "Слуга народу", - Арахамія

Виключена з фракції "Слуга народу" народна депутатка Анна Скороход заявила, що з фракції нібито збираються піти 11 народних депутатів. Глава фракції Давид Арахамія заявив, що не знає про це.

Про це він повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ви щось знаєте про це? Я - ні", - сказав Арахамія.

Раніше в інтерв'ю телеканалу "Прямий" Скороход заявила, що з партії "Слуга народу" найближчим часом вийдуть 11 нардепів.

"Точно зараз сказати не можу. Але те, що колеги телефонують і кажуть, що найближчим часом збираються приєднатися, то такі справді є... Не можу прізвища давати. Як я можу здавати?" - зазначила Скороход.

За її словами, це люди, "які хочуть, щоб їх чули і з ними рахувалися".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виключені з фракції СН Скороход і Поляков хочуть створити свою депутатську групу "Справжні слуги" чи "Слуга народу-2"

Нагадаємо, 14 листопада нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать з фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.

15 листопада стало відомо, що нардепів Скороход та Полякова виключають із фракції "Слуга народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людина хоче замаскувати звичайну кримінальну справу в політичний вплив, - Арахамія про нардепку СН Скороход

Що стосується Полякова, то раніше він проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161778
 
 
 Топ коментарі
 
Арахамия, у тебя уже самые умные из крыс побежали с корабля... а ты все еще бредишь трехмесячной давности фантазиями о переманивании депутатов из других фракций... Идиот.
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Ну, раз ара Хамия отрицает, значит точно выйдут
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Та шта... не перди в лужу, не разобравшись в теме и не зная матчасти
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Таке вже проходили. Услишьтє народи Данбасса!. Почули пуйла.
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процесс демократизации продолжается)) сырая партия созданная наспех))
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Им же хуже будет - у нас ведь если нардеп, избранный по общим спискам сам выходит из фракции - фракция имеет право лишить его мандата.
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Та шта... не перди в лужу, не разобравшись в теме и не зная матчасти
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Арахамия, у тебя уже самые умные из крыс побежали с корабля... а ты все еще бредишь трехмесячной давности фантазиями о переманивании депутатов из других фракций... Идиот.
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Не знал, не знал потом -забыл,
Зовёшься потому - зе...л...
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Если 150 действующих депутатов объявляет о сложении полномочий по собственному желанию, а их политические силы обнулят избирательные списки, чтобы народных избранников некем было заменить, то парламент прекратит свою работу досрочно и смешной президент лишится поддержки зелёной банды. Избавить Украину от зелёных очень просто, было бы желание. Юльки, Бойки и Рабиновичи работают в одной банде с зелёными и имитируют борьбу с ними, мол они против распродажи земли, остатков промышленности и т. д..
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Дезиртируют Слуги Народа.
И где только у людей совесть.
А их еще кормили-поили за партийный счет в Трускавце.
Очень плохо поставлена партийная дисциплина, я так Щитаю,
Совершенно не работает Комитет Партийного Контроля.
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