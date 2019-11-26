 Нічого не знаю про нібито наміри 11 нардепів залишити фракцію "Слуга народу", - Арахамія

Про це він повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ви щось знаєте про це? Я - ні", - сказав Арахамія.

Раніше в інтерв'ю телеканалу "Прямий" Скороход заявила, що з партії "Слуга народу" найближчим часом вийдуть 11 нардепів.

"Точно зараз сказати не можу. Але те, що колеги телефонують і кажуть, що найближчим часом збираються приєднатися, то такі справді є... Не можу прізвища давати. Як я можу здавати?" - зазначила Скороход.

За її словами, це люди, "які хочуть, щоб їх чули і з ними рахувалися".

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Нагадаємо, 14 листопада нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать з фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.

15 листопада стало відомо, що нардепів Скороход та Полякова виключають із фракції "Слуга народу".

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Що стосується Полякова, то раніше він проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.