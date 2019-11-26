 Росія завезла до окупованого Криму 500 тис. осіб, - заступниця представника президента в АРК Ташева

На територію тимчасово окупованого Криму з Росії переселили близько 500 000 осіб. Про це повідомила заступниця постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"За підрахунками правозахисних організацій, є близько 500 000 осіб, які приїхали на територію півострова з території РФ. Це величезний відсоток відносно загальної чисельності жителів Криму. РФ говорить про менші цифри, вони показують приблизно 280 000 осіб", - зазначила Ташева.
За її словами, в РФ розуміють, що це є злочином, тому що за міжнародним правом не можна цілеспрямовано переміщати населення і штучно змінювати етнічний склад територій, тому і занижують цифри.
"Можна говорити, що за цей час виїхало з Криму близько 25 000 кримських татар. Скільки всього людей - цифри дуже різні. Офіційні - близько 50 000 осіб, але реальні цифри можуть бути навіть в удвічі більше. Багато хто ж не реєструються як внутрішньо переміщені особи", - додала Ташева.
В Гаагу Русню, в Гаагу!
А надо было в 14м году это всё отключить, и потребовать возмещения убытков
ВольтуВолгу в средние века. Теперь ответочка от бывшей колонии.
быстрее воду выпьют и свет напалють
а аборигены будут сосать
Бугага.
Засрали весь Крым.
Каталонцы имеют свой язык, особенности, культуру, историю
То же самое - про шотландцев, ирландцев, израильтян (хорошо разбавленных "руссссской" жидовней, не желающей учить иврит и празднующей дзен победы 9 мая). Даже африканские народности и племена имеют традиции...
К чему я... когда слышу про "народы крыма и бамбаса", мне хочется спросить про национальную бамбаскую кухню... про национальную бамбаскую культуру... я склоняю голову перед песенным творчеством, и вышедшим в степь бамбаскую парнем молодым (шедевр... там еще поют про тёлочки-красавицы паренька чуть-чуть того). Нарот бамбаса... сколько, говорите, их туда завезено? И папаша урки енакиевской - тоже из завезенных - зачал сына от "рускай женщины"...
Татары как крымчане имеют все признаки народа. Но не эта руская мразь, как скот, завезенная из сибирских епеней...
И калом мойша утверждает, что пройдет 5 лет, и всё происходящее сейчас забудется??? Ну надо ж быть жидом, чтобы утверждать такое...
Да, я, например, когда жил в Крыму 10 лет, не смог там прописаться из-за мансов военкомата и паспортистки, так и забил на прописку. А когда началось, вернулся в Одессу. Официально меня в Крыму вообще не было. А между тем там дом остался и машина. И могилы предков.