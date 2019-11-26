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 Суспільство
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Все про:демографія (41) Крим (7852) Росія (21276) Ташева (2)

 Росія завезла до окупованого Криму 500 тис. осіб, - заступниця представника президента в АРК Ташева

За словами заступниці постійного представника президента в Автономній Республіці Крим, країна-агресор РФ говорить про менші цифри.

На територію тимчасово окупованого Криму з Росії переселили близько 500 000 осіб. Про це повідомила заступниця постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"За підрахунками правозахисних організацій, є близько 500 000 осіб, які приїхали на територію півострова з території РФ. Це величезний відсоток відносно загальної чисельності жителів Криму. РФ говорить про менші цифри, вони показують приблизно 280 000 осіб", - зазначила Ташева.

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За її словами, в РФ розуміють, що це є злочином, тому що за міжнародним правом не можна цілеспрямовано переміщати населення і штучно змінювати етнічний склад територій, тому і занижують цифри.

"Можна говорити, що за цей час виїхало з Криму близько 25 000 кримських татар. Скільки всього людей - цифри дуже різні. Офіційні - близько 50 000 осіб, але реальні цифри можуть бути навіть в удвічі більше. Багато хто ж не реєструються як внутрішньо переміщені особи", - додала Ташева.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161770
 
 
 Топ коментарі
 
Вот так. Военные, чиновники, всякие "специалисты", фсбэшники. Ну и всякий сброд мародеров
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Та же стратегия завоза своих подонков,как раньше завозили в Прибалтику,другие республики сссры и,конечно же,к нам! Мы еще долго будем с этим мучатся,в том числе и с огромным числом обрусевших у нас украинцев,которые теперь называют себя -Я руССкий!
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Будет и бывшей колонии ответочка от козаков - "я тебя породил, я тебя и убью".
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Изменение этнического состава оккупированных территорий - это преступление против человечности.
В Гаагу Русню, в Гаагу!
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"...«И откуда эти рожи взялись? - невежливо задается вопросом голос нашего района дядя Вова. - Ни одной знакомой». И он прав, потому что люди, рвущиеся в местные депутаты, имеют к Керчи такое же отношение, как мы, керчане, к Нью-Йорку."
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Что значит завезла? Отловила в Сибири и насильно запихнула в товарные вагоны?
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Вот так. Военные, чиновники, всякие "специалисты", фсбэшники. Ну и всякий сброд мародеров
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Знаешь, как-то не верится в 500 тысяч. Разве что они научились пить мочу и морскую воду.
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Ну так, Украина в свое время отстроила Крым, свет, газ им дала. Вот и прутся
А надо было в 14м году это всё отключить, и потребовать возмещения убытков
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инфраструктура это далеко не только труба
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С электроэнергией им дружественный европейский Сименс подсобил.
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Тоже сихтамнетил на кацапский манер.
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Большие сомнения что что то отстроила, или ты перепутал Украину с совком или просто там никогда не был
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Вони це вміли, ще живучи в кацапії Росія завезла до окупованого Криму 500 тис. осіб, - заступниця представника президента в АРК Ташева - Цензор.НЕТ 5127 Навчати їх не треба було.
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Не надо никого отлавливать . Настрой квартир у моря, сами набегут.
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и ето тока в автомобилях понаехали. страшно представить скока наедет по железной дороге Росія завезла до окупованого Криму 500 тис. осіб, - заступниця представника президента в АРК Ташева - Цензор.НЕТ 6216
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Старые понаехи ненавидят новых понаехов.
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Как завезла, так и вывезет. А если татары начнут по настоящему бороться за свою землю, как их братья мусульмане, то скрепные сами убегут.
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Чубаров хочет чтобы Крым ему освободили украинцы, а украинцы чтобы это сделал Чубаров.)
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Та же стратегия завоза своих подонков,как раньше завозили в Прибалтику,другие республики сссры и,конечно же,к нам! Мы еще долго будем с этим мучатся,в том числе и с огромным числом обрусевших у нас украинцев,которые теперь называют себя -Я руССкий!
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Сами виноваты. Не нужно было колонизировать верхнюю Вольту Волгу в средние века. Теперь ответочка от бывшей колонии.
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Будет и бывшей колонии ответочка от козаков - "я тебя породил, я тебя и убью".
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Дедал жалуется на украинцев, а нам зачем их выселять, хорошие люди.
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Погоджуюся. Утім, самі етнічні молдавани також є, переважно, патентованими совками. Alas.
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Скільки в ордло вже осіло, а скільки стоять в черзі, щоб розповстись по всій Україні? Тим більше, що миролюбні проголосували за перемовини з пуйлом, за "адиннарод" з "мишебратьями"
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та и йух с ними
быстрее воду выпьют и свет напалють
а аборигены будут сосать Росія завезла до окупованого Криму 500 тис. осіб, - заступниця представника президента в АРК Ташева - Цензор.НЕТ 8965
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Человек?! Это как то пафосно и громко...сброда навезла так точно, только из Чечни штук тысяч сто.
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А по версии порохоботов должна была развалится под сокрушительными санкциями еще 5 лет назад. И воды там на 2 недели, и света на три дня, и работы не будет..

Бугага.
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Ну да, а сейчас там Лос Вегас? 😁😁😁
Засрали весь Крым.
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воду, воду где они берут...? говорили без днепровской воды не проживут...вот просто интересно...
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Так формировался крысский нарот... нарот крыма - за референдум... на всенаротнай референде нарот крыма проголосовал...
Каталонцы имеют свой язык, особенности, культуру, историю
То же самое - про шотландцев, ирландцев, израильтян (хорошо разбавленных "руссссской" жидовней, не желающей учить иврит и празднующей дзен победы 9 мая). Даже африканские народности и племена имеют традиции...
К чему я... когда слышу про "народы крыма и бамбаса", мне хочется спросить про национальную бамбаскую кухню... про национальную бамбаскую культуру... я склоняю голову перед песенным творчеством, и вышедшим в степь бамбаскую парнем молодым (шедевр... там еще поют про тёлочки-красавицы паренька чуть-чуть того). Нарот бамбаса... сколько, говорите, их туда завезено? И папаша урки енакиевской - тоже из завезенных - зачал сына от "рускай женщины"...
Татары как крымчане имеют все признаки народа. Но не эта руская мразь, как скот, завезенная из сибирских епеней...
И калом мойша утверждает, что пройдет 5 лет, и всё происходящее сейчас забудется??? Ну надо ж быть жидом, чтобы утверждать такое...
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Там и раньше была проблема с канализацией, а теперь всё... 😱 Пипец курорту ! 😎
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я знову ж, в 3232-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Ничего себе сколько пустующего жилья было в Крыму, что аж на полмиллиона тел хватило.
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Нічого дивного... Йоська сралін ешалонами завозив кацапсин, а потім щоб закріпити це завозив репродуктивних дівчат з притулків, щоб кацапсяча матросня їх користувала, а вони лупили кожного року кацапесиків Росія завезла до окупованого Криму 500 тис. осіб, - заступниця представника президента в АРК Ташева - Цензор.НЕТ 5723
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"Многие ведь не регистрируются как внутренне перемещенные лица"

Да, я, например, когда жил в Крыму 10 лет, не смог там прописаться из-за мансов военкомата и паспортистки, так и забил на прописку. А когда началось, вернулся в Одессу. Официально меня в Крыму вообще не было. А между тем там дом остался и машина. И могилы предков.
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