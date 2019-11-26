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 Політика України, Суспільство
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Все про:заробітна плата (597) Зеленський (3665) Кабмін (3334) лікарі (291) вчитель (124)

 "У найближчі два дні Кабмін погасить заборгованість із зарплати перед лікарями і вчителями", - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський закликав зібрати Кабінет Міністрів України і вирішити питання про виплату заборгованості із зарплати лікарям і вчителям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні у своєму Telegram.

За словами глави держави, йому надсилали багато повідомлень про те, що вчителям і лікарям у деяких регіонах України не платять зарплату з вересня.

"Я розумію, що в нас новий уряд і дуже багато роботи, але це найважливіші пріоритетні питання. Я дуже прошу, щоб уряд зібрався і вирішив позитивно дуже швидко це питання", - заявив він.

Зеленський висловив сподівання, що в найближчі два дні уряд вирішить це питання і погасить заборгованість із зарплати.

"Не хочу залишати вдома гострі невирішені питання. Переконаний, що в найближчі два дні Кабмін погасить заборгованість із зарплати перед лікарями і вчителями", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський з офіційним візитом відвідає Естонію.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет Міністрів поки не може значно підвищити витрати на заробітну плату українських вчителів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кілька мільйонів громадян України працюють без офіційного працевлаштування, - Держпраці

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161769
 
 
 Топ коментарі
 
Контабанды нет,коррупции нет,экономика растет,как на дрожжах,а откуда задолженности берутся? "В ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2871
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Всего лишь долги? А как же 4000 баксов, зелейобики?
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а мені подобається - саме вчителі топили за члєнограя, тепер нехай половину скоротить
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Всего лишь долги? А как же 4000 баксов, зелейобики?
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Та то Зе обещал. А на видео Хазанов. Или я ошибся?
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И это победа? заслуженые копейки отдать
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А місцеву владу (князьків ) за яйця взяти !? ..

..

..."В ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7552...
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фоточку на водителя самоката пора бы поменять, а то ты завис что-то.
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Контабанды нет,коррупции нет,экономика растет,как на дрожжах,а откуда задолженности берутся? "В ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2871
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попередники оставили, дело в том что учетилей и врачей в Польшу выслать не удалось
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Ватный длбб, врачи украинские успешно работают уже давно во многих странах ЕС - Польше,Чехии,Словакии,Германии и др.
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Чому панамський мародер не в тюрмі?
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Не прошло и пол года, как зеленые заметили, что врачи и учителя без зарплаты.
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..Запитай у *танкіста Серожи * та Габіновіча "У найближчі два дні Кабмін погасить заборгованість із зарплати перед лікарями і вчителями", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6563 .де бабло з місцевого бюджету спливло .!
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Теперь понятно, почему субсидии отменили.
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а мені подобається - саме вчителі топили за члєнограя, тепер нехай половину скоротить
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і може це буде одна з небагатьох добрих справ від блаЗЄнських
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так. Навіть зі складними відсотками "У найближчі два дні Кабмін погасить заборгованість із зарплати перед лікарями і вчителями", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3850
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Помаленьку потихеньку ЗЕ-слуга перетворюється в ЗЕ-царька!!!
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Так, как я паонял, погасит с момента избрания по 4000 бакинских комиссаров?
Ай молоЦЦа, ай да прЭзидент. "У найближчі два дні Кабмін погасить заборгованість із зарплати перед лікарями і вчителями", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7218
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Не успели подмонтировать на стадии постпродакшн.
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ґлавньій поґашатєль, ЗєЛє(він)скій. "У найближчі два дні Кабмін погасить заборгованість із зарплати перед лікарями і вчителями", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1948
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зеленский святой. гасит задолженность по зарплате наложением... рук.
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Вова давай в Ростов ,мы с проблемами дома разберёмся ........
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4000 $ зарпалата и без задержак, вы обещали Вовочка, делай-те!
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Роттердам+, вернись!

"Филиал Укрзализныци по результатам тендеров хочет заключить пять соглашений по поставке угля на 12,49 миллиона гривень, с компанией "Раксел", которая через еще одну венгерскую компанию планирует поставлять уголь из РФ" (Отсюда)
И самое пикантное: Цена закупки ВДВОЕ ВЫШЕ выше сентябрьской цены по формуле Роттердам+.
Бинго! Поздравляю дорогих сограждан - мудрые избиратели Зеленского избавили нас от злочинного Роттердам+! Осталось понять, как так получается, что злочинная цена, на которой наживался злочинный Порошенко, в ДВА РАЗА ниже "честной" цены от "слуг народа"?
"У найближчі два дні Кабмін погасить заборгованість із зарплати перед лікарями і вчителями", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9662
Светлана Самборска
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чому панамсько мальдівський злодій не в тюрмі?
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До чого тут учасники форуму?
В Рябошапки треба питать.
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Осеннее обострение в этом году особенно сильное

Или диджитализация ускорилась и их всех скопом к интернету подключили?

"У найближчі два дні Кабмін погасить заборгованість із зарплати перед лікарями і вчителями", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8218
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Задолженность ……. он имел ввиду что выплатит разницу недостающую до 4000$ "У найближчі два дні Кабмін погасить заборгованість із зарплати перед лікарями і вчителями", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4995
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Врачи год назад мечтали о зарплате повыше, сейчас о хоть какой-то)
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Было? Не? "У найближчі два дні Кабмін погасить заборгованість із зарплати перед лікарями і вчителями", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2831
Судья Белоцерковец, посадивший генерала под залог 76 млн гривен, пользовался услугами несовершеннолетних проституток

Об этом сообщила политическая партия «Демократична сокира».
видео -- СОКИРА ШОУ #7 | Компромат на суддю | Викрадені унітази | Трубу прорвало | Ґвалтівники в Раді
С начала осени Белоцерковец посещал бордель более 114 раз, за несколько месяцев 2019-го года он спустил на секс больше, чем зарабатывает за год.
Это является прямым нарушением судейской этики. На основании полученного массива информации «Демократична сокира» требует отстранения судьи и расследования его поведения.
Кроме того, согласно полученным партией данным, этот же бордель «Белочка» посещал Роман Труба, глава ГБР.
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Ніякої кризи немає. Вони просто ******* за наші гроші.

Це, мабуть, буде найскандальніший випуск СОКИРА ШОУ. Ми знайшли (і це вартувало нам грошей та нервів) докази того, що керівник ДБР Роман Труба та суддя Печерського суду Білоцерківець, який посадив в тюрму генерала Марченка, ходять у один і той самий бордель, які, як ми чули, заборонені законом (хоча й дарма). Причому Білоцерківець витрачає на повій більше грошей, ніж заробляє.

відео на фейсбуці

Партія ДемСокира вимагає відсторонення Білоцерківця від справи Марченко на підставі порушення ним суддівського кодексу, і розгляду суддями поведінки Білоцерківця. Також ми хочемо щоб держава підтвердила нашу інформацію, для цього ми будемо домагатися отримання білінгу дзвінків Білоцерківця.
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"Хуже нє будєт": земляки ЗЕ мерзнуть у своїх квартирах!)))

У понеділок, 25 листопада, мешканці Кривого Рогу, рідного міста Зеленського, вийшли на мітинг, тому що, незважаючи на холодну погоду, у них ще не включили опалення.
Про це повідомляє "1 Криворізький".
Без тепла залишилися криворіжці, які мешкають у 95-му кварталі в будинку № 6 на вулиці Симбірцева.

Учасники акції протесту кажуть, що в їхніх квартирах не більше +8 градусів тепла.
В руках у мітингувальників плакати з написами: "Теплоцентраль, шантаж, погрози, заморозка!!!", «Вілкул, забери трубу", "Боргів у мешканців будинку немає, за свою дурість платіть самі", "Місто презедента морозить городян»

"У найближчі два дні Кабмін погасить заборгованість із зарплати перед лікарями і вчителями", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2977
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А у мене інша проблема. Кочегарять так, що в квартирі 26 градусів, вікна постійно відкриті.
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Все больше и больше таких вот историй из реальной жизни:

1) ДревляниН @freeukrman:
«Нам же тут було ні холодно ні жарко, нехай би був Порошенко, кого ж ми вибрали» - це пряма сьогоднішня цитата моєї колеги з роботи, яка голосувала за ЗЕ і просто ненавиділа Порошенка.
Мусив нагадати що не «ми», а ви, і «зробили це разом».
Образилась "У найближчі два дні Кабмін погасить заборгованість із зарплати перед лікарями і вчителями", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5345

2) Лисиця~Кіцуне @lisitcya:
Два моїх співробітника під час виборів вели себе так, наче вони хочуть і мене «здєлать» теж.
Зараз, одна попросила пробачення і пожалілась на складну долю, а другий - просто в депресії.
...
Всего 6% поддерживают новую "слуг_народную" Раду, за которую бежали голосовать вприпрыжку.
Социологи пишут, что новую Раду (после 2 месяцев работы) позитивно оценивают аж 6,1%
Предыдущую Раду этой весной (после того, как ее 5 лет "бомбили" все сми) - поддерживало более 12%.
И тем не менее, КС сказал, что ее надо распускать, т.к. "найвищим джерелом влади, є народ".
6% - это ВДВОЕ МЕНЬШЕ, чем даже 12%
Так что, Раду распустят?
Если хотя бы 10% обманутых, по итогу, сделают для себя правильные выводы - это уже будет неплохой результат (с т.з развития).
А вот выживет ли Украина?
Будет ли она?

За инфантильность и дурашливость - приходится платить.
К сожалению, в том числе и тем, кто не проявлял эти качества.
А.Левитов
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... "найвищим джерелом влади, є народ" ...але забули уточнити ЯКИЙ "НАРОД" ?
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"«Нам же тут було ні холодно ні жарко, нехай би був Порошенко, кого ж ми вибрали» - це пряма сьогоднішня цитата моєї колеги з роботи, яка голосувала за ЗЕ і просто ненавиділа Порошенка.
Мусив нагадати що не «ми», а ви, і «зробили це разом».
Образилась "У найближчі два дні Кабмін погасить заборгованість із зарплати перед лікарями і вчителями", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9041"

Очень плохо работает телевизор, мало рассказывает о том, что Кварталом обещано.
Кроме того, от телевизора можно греться. "У найближчі два дні Кабмін погасить заборгованість із зарплати перед лікарями і вчителями", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4719
Не понимаю, почему этого не делают жители Кривого Рога.
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Тобто виплатять за півроку різницю між тодішньою платнею вчителя і 4к доларів?
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Myroslav Hai
42 хв.

Дурень вдруге за добу звернувся до народу.
Каже, дізнався, що в деяких регіонах зарплати вчителям та лікарям не платять з вересня. Каже уряд поганий.
Фієричний лицемір.

Ви ж самі збільшили бюджет на утримання свого офісу.
Це ж ви затримали виплати у місцеві бюджети.
Це ви не дозібрали з митниці більше 30млрд. гривень.
Це ви виділили на РНБО 28 млрд. гривень - на дорадчий орган.
Це ж ви...
Загнав країну у безвихідь, проміняв національні інтереси на Коломойського, понабирав казна кого, а тепер хрипить " любі вчителі - у деяких регіонах вам неплатять з вересня. Уряд поганий".
Так це ще наші внутрішні біди, а що він скаже після того, як його надурить путін.
"Дорогі українці мене надурили? Вибачте."
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Кто-то должен будет ответить.
Ответит Гончарук
Скоро Кабмин распустят, выберут новый, и все пойдет по второму кругу, но с "новыми лицами". Результат, правда, будут одинаковый, потому что денег нет.
Но зато круговорот кабминов в природе.
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Відєо запісал - вапроси парєшал. Прєзідєнт, ****.
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Интерсно это как?Ведь учителя получают зарплату из МЕСТНЫХ бюджетов,а не госсударственного?
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Блд, какое отношение этот...этот человек имеет к действиям правительства? Хоть бы Конституцию узурпатору кто-нибудь подарил. Рукожопого никакущего Гончарука Беня специально назначил, чтобы тихо сидел?
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Бубочка еще общественными туалетами не занимался,такую тему пропустил.По возврату унитазов уже перетер,вывел проблему на международный уровень.А посетить раненых по его дурости в чистом поле,ума совести и времени не хватило?Все в спортзале пропадает,а Порох на международном уровне проблемами Украины занимается.
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Коли простий сільский вчитель отримав борги по зарплатні.
"У найближчі два дні Кабмін погасить заборгованість із зарплати перед лікарями і вчителями", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9915
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