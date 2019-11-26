 "У найближчі два дні Кабмін погасить заборгованість із зарплати перед лікарями і вчителями", - Зеленський. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні у своєму Telegram.
За словами глави держави, йому надсилали багато повідомлень про те, що вчителям і лікарям у деяких регіонах України не платять зарплату з вересня.
"Я розумію, що в нас новий уряд і дуже багато роботи, але це найважливіші пріоритетні питання. Я дуже прошу, щоб уряд зібрався і вирішив позитивно дуже швидко це питання", - заявив він.
Зеленський висловив сподівання, що в найближчі два дні уряд вирішить це питання і погасить заборгованість із зарплати.
"Не хочу залишати вдома гострі невирішені питання. Переконаний, що в найближчі два дні Кабмін погасить заборгованість із зарплати перед лікарями і вчителями", - зазначив глава держави.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський з офіційним візитом відвідає Естонію.
Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет Міністрів поки не може значно підвищити витрати на заробітну плату українських вчителів.
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Ай молоЦЦа, ай да прЭзидент.
Ох уж эти бояре..
"Филиал Укрзализныци по результатам тендеров хочет заключить пять соглашений по поставке угля на 12,49 миллиона гривень, с компанией "Раксел", которая через еще одну венгерскую компанию планирует поставлять уголь из РФ" (Отсюда)
И самое пикантное: Цена закупки ВДВОЕ ВЫШЕ выше сентябрьской цены по формуле Роттердам+.
Бинго! Поздравляю дорогих сограждан - мудрые избиратели Зеленского избавили нас от злочинного Роттердам+! Осталось понять, как так получается, что злочинная цена, на которой наживался злочинный Порошенко, в ДВА РАЗА ниже "честной" цены от "слуг народа"?
Светлана Самборска
В Рябошапки треба питать.
Или диджитализация ускорилась и их всех скопом к интернету подключили?
Судья Белоцерковец, посадивший генерала под залог 76 млн гривен, пользовался услугами несовершеннолетних проституток
Об этом сообщила политическая партия «Демократична сокира».
видео -- СОКИРА ШОУ #7 | Компромат на суддю | Викрадені унітази | Трубу прорвало | Ґвалтівники в Раді
С начала осени Белоцерковец посещал бордель более 114 раз, за несколько месяцев 2019-го года он спустил на секс больше, чем зарабатывает за год.
Это является прямым нарушением судейской этики. На основании полученного массива информации «Демократична сокира» требует отстранения судьи и расследования его поведения.
Кроме того, согласно полученным партией данным, этот же бордель «Белочка» посещал Роман Труба, глава ГБР.
Це, мабуть, буде найскандальніший випуск СОКИРА ШОУ. Ми знайшли (і це вартувало нам грошей та нервів) докази того, що керівник ДБР Роман Труба та суддя Печерського суду Білоцерківець, який посадив в тюрму генерала Марченка, ходять у один і той самий бордель, які, як ми чули, заборонені законом (хоча й дарма). Причому Білоцерківець витрачає на повій більше грошей, ніж заробляє.
відео на фейсбуці
Партія ДемСокира вимагає відсторонення Білоцерківця від справи Марченко на підставі порушення ним суддівського кодексу, і розгляду суддями поведінки Білоцерківця. Також ми хочемо щоб держава підтвердила нашу інформацію, для цього ми будемо домагатися отримання білінгу дзвінків Білоцерківця.
У понеділок, 25 листопада, мешканці Кривого Рогу, рідного міста Зеленського, вийшли на мітинг, тому що, незважаючи на холодну погоду, у них ще не включили опалення.
Про це повідомляє "1 Криворізький".
Без тепла залишилися криворіжці, які мешкають у 95-му кварталі в будинку № 6 на вулиці Симбірцева.
Учасники акції протесту кажуть, що в їхніх квартирах не більше +8 градусів тепла.
В руках у мітингувальників плакати з написами: "Теплоцентраль, шантаж, погрози, заморозка!!!", «Вілкул, забери трубу", "Боргів у мешканців будинку немає, за свою дурість платіть самі", "Місто презедента морозить городян»
1) ДревляниН @freeukrman:
«Нам же тут було ні холодно ні жарко, нехай би був Порошенко, кого ж ми вибрали» - це пряма сьогоднішня цитата моєї колеги з роботи, яка голосувала за ЗЕ і просто ненавиділа Порошенка.
Мусив нагадати що не «ми», а ви, і «зробили це разом».
Образилась
2) Лисиця~Кіцуне @lisitcya:
Два моїх співробітника під час виборів вели себе так, наче вони хочуть і мене «здєлать» теж.
Зараз, одна попросила пробачення і пожалілась на складну долю, а другий - просто в депресії.
...
Всего 6% поддерживают новую "слуг_народную" Раду, за которую бежали голосовать вприпрыжку.
Социологи пишут, что новую Раду (после 2 месяцев работы) позитивно оценивают аж 6,1%
Предыдущую Раду этой весной (после того, как ее 5 лет "бомбили" все сми) - поддерживало более 12%.
И тем не менее, КС сказал, что ее надо распускать, т.к. "найвищим джерелом влади, є народ".
6% - это ВДВОЕ МЕНЬШЕ, чем даже 12%
Так что, Раду распустят?
Если хотя бы 10% обманутых, по итогу, сделают для себя правильные выводы - это уже будет неплохой результат (с т.з развития).
А вот выживет ли Украина?
Будет ли она?
За инфантильность и дурашливость - приходится платить.
К сожалению, в том числе и тем, кто не проявлял эти качества.
А.Левитов
Мусив нагадати що не «ми», а ви, і «зробили це разом».
Образилась "
Очень плохо работает телевизор, мало рассказывает о том, что Кварталом обещано.
Кроме того, от телевизора можно греться.
Не понимаю, почему этого не делают жители Кривого Рога.
...
42 хв.
Дурень вдруге за добу звернувся до народу.
Каже, дізнався, що в деяких регіонах зарплати вчителям та лікарям не платять з вересня. Каже уряд поганий.
Фієричний лицемір.
Ви ж самі збільшили бюджет на утримання свого офісу.
Це ж ви затримали виплати у місцеві бюджети.
Це ви не дозібрали з митниці більше 30млрд. гривень.
Це ви виділили на РНБО 28 млрд. гривень - на дорадчий орган.
Це ж ви...
Загнав країну у безвихідь, проміняв національні інтереси на Коломойського, понабирав казна кого, а тепер хрипить " любі вчителі - у деяких регіонах вам неплатять з вересня. Уряд поганий".
Так це ще наші внутрішні біди, а що він скаже після того, як його надурить путін.
"Дорогі українці мене надурили? Вибачте."
Ответит Гончарук
Скоро Кабмин распустят, выберут новый, и все пойдет по второму кругу, но с "новыми лицами". Результат, правда, будут одинаковый, потому что денег нет.
Но зато круговорот кабминов в природе.