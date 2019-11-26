 "У найближчі два дні Кабмін погасить заборгованість із зарплати перед лікарями і вчителями", - Зеленський. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні у своєму Telegram.

За словами глави держави, йому надсилали багато повідомлень про те, що вчителям і лікарям у деяких регіонах України не платять зарплату з вересня.

"Я розумію, що в нас новий уряд і дуже багато роботи, але це найважливіші пріоритетні питання. Я дуже прошу, щоб уряд зібрався і вирішив позитивно дуже швидко це питання", - заявив він.

Зеленський висловив сподівання, що в найближчі два дні уряд вирішить це питання і погасить заборгованість із зарплати.

"Не хочу залишати вдома гострі невирішені питання. Переконаний, що в найближчі два дні Кабмін погасить заборгованість із зарплати перед лікарями і вчителями", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський з офіційним візитом відвідає Естонію.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет Міністрів поки не може значно підвищити витрати на заробітну плату українських вчителів.

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