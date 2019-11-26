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 Політика України, Здоров'я
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Все про:лікарня (255) Мінздоров'я (1030) НСЗУ (19) Зоряна Скалецька (45)

 Медустановам дадуть контракти з Нацслужбою здоров'я, тому вони отримають більше фінансування, - Скалецька

Медичні установи вторинної ланки охорони здоров'я під час переходу на систему контрактування з Національною службою здоров'я отримають більше фінансування, ніж у разі медичної субвенції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька сказала в ефірі програми "Свобода слова".

"Наступний рік — це перехід фінансування з медичної субвенції, коли ми просто роздаємо гроші в регіони, а регіони просто роздають в заклади за певними формулами, які вже показали свою неефективність, на фінансування через договори, через контракти з Національною службою здоров'я із закладами охорони здоров'я на ті послуги, які в них є, обладнання, лікарів, які можуть надавати цю послугу. В такий спосіб там, де буде надаватися медична послуга, там де є лікарі, там, де прийшли пацієнти, прийдуть гроші. Ми можемо говорити, що досить багато закладів отримають більше фінансування, ніж мали раніше", - сказала Скалецька.

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Вона зауважила, що місцеві органи влади, які раніше дофінансовували медзаклади на 30-40%, зараз мають докластися до управлінських рішень, наприклад, провести об'єднання медичних закладів за необхідності.

Скалецька також нагадала, що наступного року на медичну допомогу через Програму медичних гарантій виділено 72 млрд грн, які медзаклади отримають в разі укладення договорів з НСЗУ.

За її словами, оплата НСЗУ медпослуги безпосередньо лікарням дозволить пацієнтам отримувати безоплатно медпослуги за чотирма пріоритетними напрямками: лікування інсультів, лікування інфарктів, пологи та неонатальна допомога. Також будуть фінансуватися шість видів діагностики, амбулаторна, стаціонарна, хірургічна допомога, паліативна допомога і мобільні стаціонарні бригади та 4 види реабілітаційних послуг.

Пацієнт матиме можливість вибрати медичний заклад за наявності запиту від сімейного лікаря до лікарні.

Скалецька переконана, що таким чином підвищиться якість медичних послуг, оскільки гроші будуть йти в ті лікарні, які обиратимуть пацієнти.

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"Ми будемо бачити і покращення ставлення і покращення якості надання допомоги, це призведе і до скорочення перебування в лікарнях, побачимо однозначно зменшення кількості ситуацій, коли пацієнтам доводиться докластися зі своєї кишені при лікуванні. Це той процес, який почнеться з 1 квітня, якщо ми говоримо про отримання вторинної медичної допомоги"'- сказала Скалецька.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161768
 
 
 Топ коментарі
 
"У Тришки на локтях кафтан продрался.
Что долго думать тут? Он за иглу принялся:
По четверти обрезал рукавов -
И локти заплатил. Кафтан опять готов;
Лишь на четверть голее руки стали.
Да что до этого печали?
Однако же смеется Тришке всяк,
А Тришка говорит: "Так я же не дурак
И ту беду поправлю:
Длиннее прежнего я рукава наставлю".
О, Тришка малый не простой!
Обрезал фалды он и полы,
Наставил рукава, и весел Тришка мой,
Хоть носит он кафтан такой,
Которого длиннее и камзолы.
Таким же образом, видал я, иногда
Иные господа,
Запутавши дела, их поправляют,
Посмотришь: в Тришкином кафтане щеголяют".(И.А. Крылов. "Тришкин кафтан").
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Існування до сьогодні "безкоштовної_медицини" означає лише одне: хтось оплачує всі без винятку послуги незалежно від своїх статків, а хтось лікується повністю безкоштовно. Тому цей совковий картаген має бути зруйнований. Всі мають платити.
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Всё это уже есть, в медреформе правительства Гройсмана. Первичное звено именно так и реформировано.
Вы бы не светились так явно, господин лахтинский тролль.
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"У Тришки на локтях кафтан продрался.
Что долго думать тут? Он за иглу принялся:
По четверти обрезал рукавов -
И локти заплатил. Кафтан опять готов;
Лишь на четверть голее руки стали.
Да что до этого печали?
Однако же смеется Тришке всяк,
А Тришка говорит: "Так я же не дурак
И ту беду поправлю:
Длиннее прежнего я рукава наставлю".
О, Тришка малый не простой!
Обрезал фалды он и полы,
Наставил рукава, и весел Тришка мой,
Хоть носит он кафтан такой,
Которого длиннее и камзолы.
Таким же образом, видал я, иногда
Иные господа,
Запутавши дела, их поправляют,
Посмотришь: в Тришкином кафтане щеголяют".(И.А. Крылов. "Тришкин кафтан").
 показати весь коментар
 
 
Існування до сьогодні "безкоштовної_медицини" означає лише одне: хтось оплачує всі без винятку послуги незалежно від своїх статків, а хтось лікується повністю безкоштовно. Тому цей совковий картаген має бути зруйнований. Всі мають платити.
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Пока не будет реформирована страховая система в Украине и там не будут работать профильные специалисты по разным страховым направлениям и не будет ужесточено денежное наказание за некачественное мед. облуживание по страховым случаям до тех пор и будет бардак в медицине .Государство должно выдавать бесплатные страховые полисы малоимущим и приравненым к ним где четко должны быть перечислены перечень услуг а лекарства выдаваться за строгим рецептом врача а все остальные должны приобретать полисы за деньги вот только тогда что то поменяется в медицине А советский принцип сам лечу сам, делаю заключения и привел к тому что сейчас имеем
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Всё это уже есть, в медреформе правительства Гройсмана. Первичное звено именно так и реформировано.
Вы бы не светились так явно, господин лахтинский тролль.
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…..сперва чем калякать суть почитай лапоть мокшанский и речь идет в первую очередь о реформе самой СТРАХОВОЙ системы.....а как следствие это медицина и все остальное
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Сынок, тебе третий раз объясняют: система, которую внедряла Супрун - это и есть государственная страховая медицина. В качестве образца взяты системы существующие в Британии, Канаде и Австралии.
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Ну тогда стефанчуки никогда не будут платить за медуслуги ,им и так на аренду не хватает жилья...
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Ну що сказати. 🤔 Ці півроку навчили, що все, за що берет ся зелена неуч, перетворюється на зелену ж субстанції з неприємним заразом. Тому кожну їхню нову ініціативу я сприймаю вороже. Мені, та й загалом країні було б краще, якби вони просто нічого не чіпали. ФОПи, банківська чю система, обороноздатності, зокрема харчування військових, земельна реформа... Все, до чого оркаються криворукі, вийшло Кривим і не корисним.
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ще "більше" ...3,14...да ...навіть прибиральниці повиїзджають у "чехію" ...
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7 утра, вызвал скорую, приехала после второго звонка через 40 мин. Киев. До реформы скорая приезжала в течение 15-20 мин. Это все что нужно знать об "успешной" реформе.
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Безобразие. Слуги народа идут неверной дорогой Доктора Смерть !
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Вчора їхав у маршрутці і поруч розмовляють дві жінки. Одна другій каже. Була у сімейного той направив мене до вузького спеціаліста. Прийшла до нього, а він мене питає, чого ви прийшли. Кажу сімейний направив. А він каже, а чого я повинен знати вашу проблему? Вас сімейний отримує 20000 та незна, а я за 5000 повинен знати? Ось таку історія я почув про реХВорми...
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Брехня от начала до конца. Узкий специалист получает письменное направление от семейного,в котором уже указан диагноз, или подозрение на диагноз.
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