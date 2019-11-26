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Все про:Ізраїль (346) дослідження (47) наука (165) Міносвіти (538)

 Україна та Ізраїль відновлюють співробітництво в наукових дослідженнях після 20-річної перерви, - Міносвіти

Після понад 20-річної перерви українські та ізраїльські вчені знову починають спільні дослідження в двосторонніх наукових проєктах.

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти, передає Цензор.НЕТ.

"Після понад 20-річної перерви українські та ізраїльські вчені знову починають спільні дослідження у двосторонніх наукових проєктах. У 2020-му стартує 4 такі проєкти. Їхній перелік був затверджений сьогодні, 25 листопада 2019 року, в Києві під час першого засідання Спільного українсько-ізраїльського Комітету з питань науково-технологічного співробітництва", - йдеться в повідомленні.

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"Спільні проєкти розраховані на 2 роки. Вчені робитимуть дослідження у сфері теоретичної фізики і проблем спільної культурної та історичної спадщини. З української сторони у них братимуть участь науковці із 3 вишів – Харкова, Львова та Дніпра, а також 1 наукової установи НАН (Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова, м. Київ)", - додали в міністерстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161766
 
   
 Топ коментарі
 
Будут готовить научное обоснование выплат пенсий Украиной репатриантам из Украины в Израиле?
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Странно, что научное сотрудничесто было прервано на 20 лет - это полная некомпетентность власти. Многие ученые с именем покинулi Украину, в том числе и в Израиль.
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Украина и Израиль восстанавливают сотрудничество в научных исследованиях после 20-летнего перерыва,



При порошенко такого не было! Порохоботы - кричите Зрадааа!!! Капытуляцыяаа!!
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Нет. Мудрый нарид они изучать будут. С проведением натурных экспериментов.
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Странно, что научное сотрудничесто было прервано на 20 лет - это полная некомпетентность власти. Многие ученые с именем покинулi Украину, в том числе и в Израиль.
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Не странно. Так мабуть було задумано. Всіх розумних і здатних вичавити з країни а залишити лише бидло.
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А історичне наслєдіє влаштування голодомору вивчатимуть?
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Украина и Израиль восстанавливают сотрудничество в научных исследованиях после 20-летнего перерыва,



При порошенко такого не было! Порохоботы - кричите Зрадааа!!! Капытуляцыяаа!!
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Та й пенсії, змучиним ізраїльським пенсіонерам не платили. Кричіть Перемога!!!
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https://thebabel.net/texts/21114-yadernyy-arsenal-kotoryy-mog-unichtozhit-mir-10-raz-thebabel-publikuet-unikalnye-foto-likvidacii-yadernyh-raket-ukrainy-1993-1996-godov
*****

Первый заряд появился в Израиле благодаря Франции , которая в центре ДИМОН построила военный ядерный реактор - размножитель по

(нас тута нету ) настойчивости и политической зрелости израильского премьера , украинской закваски Голды МЕЕР в 1957 году.
Украина же

благодаря (нас там нема) кравчуку и кучме просра....а полнсть все ЯО.
Новейшие твердотопливные ракеты СС-22 и сс-19 - МБР 176 полностью укомплектованных шахт МБР с двумя запасными пусками .
Теперь имеем 6 - летнюю войну с оружием середины 20-го века .
И престижное последнее место в Европе по уровню жизни населения .
Вот такое сотрудничество ... м ля .
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Все ракетьі , базирующиеся на территории Украиньі , бьіли направленьі на США. Тактическое ЯО бьіло заблаговременно вьівезено. Чемодан без ручки , в конфликте с РФ.
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Украина до 1991 года имела т р е т ь и в Мире ядерный потенциал .
И никто на нее бы даже не вякнул, если бы не еврей кравчук .Теперь ни одна страна , владеющая ЯО не откажется от него . Даже Премьер Сев. КОРЕИ Kim Jae-ryong (김재룡) .

Последняя шахта МБР Украины была взорвана в 2001 году кучмой .
А реакторы -размножители для получения U - 235 РБМК - 1000 (1-й и4 -й блоки ЧАЭС) были торжественно остановлены кучмой в 2001 году.
Т.е Украину сознательно разоружило Мировое правительство ротшильдов .
Так где их Гарантии территориальной целостности Украины , подписанные

Президентом USA Клинтоным в 1994 году .
Фарисеи.
1994

Україна та Ізраїль відновлюють співробітництво в наукових дослідженнях після 20-річної перерви, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 3674
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ні,вони взялися за ''проблеми спільної культурної та історичної спадщини''.Тепер ми точно---як написав мені червоненко----''і вибачитеся і заплатите''Прочитайте оце----''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови'----'От що сказав головний раввин ортодоксальной еврейской общины Австрии Моше Фридмана: «Я с ужасом вижу, как нашей иудейской религией и самобытностью и именем моих предков злоупотребляют, фальсифицируя исторические факты и превращая их в политическое оружие»--------Финкельштейн полагает, что только 15 % колоссальных денег, полученных от «убийц 6 млн евреев», в конечном счете попали в карманы «неимущих страдальцев», а чаще всего - их наследников. 85 % были потрачены на функционирование и развитие «индустрии Холокоста», громадные гонорары адвокатам, транспортные и представительские расходы или попросту были присвоены тем или другим способом''-------Многие израильские публицисты и историки писали, что сионизм использует память жертв нацизма в своих корыстных интересах. Так, известный израильский публицист Ари Шавит писал с горькой иронией (в газете «Гаарец» после убийства 100 беженцев в деревне Кана в Ливане в 1996 году): «Мы можем убивать безнаказанно, потому что на нашей стороне музей Холокоста»
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Будут готовить научное обоснование выплат пенсий Украиной репатриантам из Украины в Израиле?
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У наших по результатам исследоты патентов не будет, а у не наших будут, но это просто случайность, кто не верит - Эйнштейн в того рукописи метал)
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Тебе пора поспать.
Зачем издеваться над собой и смешить читателей.
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Кстати, а ведь Эйнштейн тоже того..... потыривал( Україна та Ізраїль відновлюють співробітництво в наукових дослідженнях після 20-річної перерви, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 9634 ) чужие работы то
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в 1890 году, за пятнадцать лет до Эйнштейна, Хевисайд получил знаменитую формулу E=mc^2
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Ребята, не умничайте в том, в чем разбираетесь понаслышке.
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После более чем 20-летнего перерыва украинские и израильские ученые снова начинают дерибан украинского бюджета !
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Порохоботныя - против! Они сами хотят, как при Порошенко.
Никакой вам науки - чистый дерибан прикорытенных.
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