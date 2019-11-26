 Україна та Ізраїль відновлюють співробітництво в наукових дослідженнях після 20-річної перерви, - Міносвіти

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти, передає Цензор.НЕТ.

"Після понад 20-річної перерви українські та ізраїльські вчені знову починають спільні дослідження у двосторонніх наукових проєктах. У 2020-му стартує 4 такі проєкти. Їхній перелік був затверджений сьогодні, 25 листопада 2019 року, в Києві під час першого засідання Спільного українсько-ізраїльського Комітету з питань науково-технологічного співробітництва", - йдеться в повідомленні.

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"Спільні проєкти розраховані на 2 роки. Вчені робитимуть дослідження у сфері теоретичної фізики і проблем спільної культурної та історичної спадщини. З української сторони у них братимуть участь науковці із 3 вишів – Харкова, Львова та Дніпра, а також 1 наукової установи НАН (Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова, м. Київ)", - додали в міністерстві.