 Україна та Ізраїль відновлюють співробітництво в наукових дослідженнях після 20-річної перерви, - Міносвіти

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти, передає Цензор.НЕТ.
"Після понад 20-річної перерви українські та ізраїльські вчені знову починають спільні дослідження у двосторонніх наукових проєктах. У 2020-му стартує 4 такі проєкти. Їхній перелік був затверджений сьогодні, 25 листопада 2019 року, в Києві під час першого засідання Спільного українсько-ізраїльського Комітету з питань науково-технологічного співробітництва", - йдеться в повідомленні.
"Спільні проєкти розраховані на 2 роки. Вчені робитимуть дослідження у сфері теоретичної фізики і проблем спільної культурної та історичної спадщини. З української сторони у них братимуть участь науковці із 3 вишів – Харкова, Львова та Дніпра, а також 1 наукової установи НАН (Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова, м. Київ)", - додали в міністерстві.
При порошенко такого не было! Порохоботы - кричите Зрадааа!!! Капытуляцыяаа!!
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Первый заряд появился в Израиле благодаря Франции , которая в центре ДИМОН построила военный ядерный реактор - размножитель по
(нас тута нету ) настойчивости и политической зрелости израильского премьера , украинской закваски Голды МЕЕР в 1957 году.
Украина же
благодаря (нас там нема) кравчуку и кучме просра....а полнсть все ЯО.
Новейшие твердотопливные ракеты СС-22 и сс-19 - МБР 176 полностью укомплектованных шахт МБР с двумя запасными пусками .
Теперь имеем 6 - летнюю войну с оружием середины 20-го века .
И престижное последнее место в Европе по уровню жизни населения .
Вот такое сотрудничество ... м ля .
И никто на нее бы даже не вякнул, если бы не еврей кравчук .Теперь ни одна страна , владеющая ЯО не откажется от него . Даже Премьер Сев. КОРЕИ Kim Jae-ryong (김재룡) .
Последняя шахта МБР Украины была взорвана в 2001 году кучмой .
А реакторы -размножители для получения U - 235 РБМК - 1000 (1-й и4 -й блоки ЧАЭС) были торжественно остановлены кучмой в 2001 году.
Т.е Украину сознательно разоружило Мировое правительство ротшильдов .
Так где их Гарантии территориальной целостности Украины , подписанные
Президентом USA Клинтоным в 1994 году .
Фарисеи.
1994
Зачем издеваться над собой и смешить читателей.
Никакой вам науки - чистый дерибан прикорытенных.