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 Політика України, За кордоном
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Все про:візит (722) Зеленський (3665) Естонія (278)

 Зеленський сьогодні з офіційним візитом відвідає Естонію

У вівторок, 26 листопада, Президент України Володимир Зеленський відвідає з одноденним офіційним візитом Естонську Республіку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Розпочнеться візит о 10:35 з офіційної зустрічі в Президентському палаці (історичний парк Кадріорг). Володимира Зеленського зустріне Президент Естонії Керсті Кальюлайд. Після цього відбудеться зустріч двох делегацій, а також спільна пресконференція президентів Естонії та України (о 12:00). Під час візиту також заплановані зустрічі Зеленського зі Спікером Рійґікоґу (естонського парламенту) Хенном Пиллуаасом і Прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом.

Перебуваючи в Таллінні, Президент Зеленський візьме участь у церемонії покладання квітів до Пам'ятника свободи на площі Вабадузе (Свободи). Після того там же планується спілкування з місцевою українською діаспорою.

Українська делегація разом з естонським Президентом та командувачем Силами оборони Естонії Мартином Геремом відвідають мобільний військовий польовий шпиталь, розроблений у співпраці оборонної промисловості та Сил оборони Естонії.

Читайте також: Зеленський наступного тижня відвідає з офіційним візитом Литву та Естонію

Оскільки Естонія є одним з європейських лідерів в електронних технологіях, значна частина візиту буде присвячена цій тематиці. Зокрема, Зеленський відвідає Центр e-Estonia. Також запланована участь президентів і делегацій Естонії та України в Digital Society Sandbox. Цей форум об'єднує зацікавлених сторін цифрового суспільства з Естонії та України, під час зустрічі міністри з цифрових питань обох країн підпишуть меморандум про співпрацю, який налагодить реальну спільну роботу.

Закінчиться візит святковою вечерею, яку на честь гостей влаштовують президент Керсті Кальюлайд з її чоловіком Георгом-Рене Максимовськи.

Під час візиту до Таллінна президента України супроводжуватиме його дружина Олена. У складі української делегації очікуються віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, міністр оборони Андрій Загороднюк, міністр інфраструктури Владислав Криклій і міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161764
 
   
 Топ коментарі
 
тут проще - Естонія, то Латвію з Литвою можна перепутати Зеленский сегодня с официальным визитом посетит Эстонию - Цензор.НЕТ 5982 хоча.....
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Алексей Гончарук решил слетать в Лондон и заплатил за это больше, чем миллион гривен, чтобы подписать документы. Так даже Янукович не делал!https://hyser.com.ua/community/119632-yanukovichu-ne-snilos-premer-goncharuk-smotalsya-v-london-reysom-za-million-griven
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Естонці! Ховайте все що горить. До вас їде бідоносець.
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вся кацапь сочуствует Эстонии уже лет 30 как. А страна развивается одним из самых высоких темпов в Европе. Зеленский выбрал правильный адрес перед сафари на пуйло в норманском формате.
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Эстонцы вообще замечательные ребята. Сначала подумают, а потом делают.
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Эстонцы немного отличаются от других прибалтов. Ради эконом. выгоды они способны на многое.


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Эстонский президент поздоровалась с пуйлом, как с хулиганом из подворотни, подлежащего коррекции, покровительственно взяв его лапу в две ладошки.
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Ну, у нас (и не только у нас), много чего "заявляют"..."Будем посмотреть", как президент Эстонии приедет на празднование "закрепления оккупации, на полстолетия Эстонской республики..."
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Скорее испугается. Запад не любит непослушных, и слишком самостоятельных.
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Estonija imejet svojio menyje.Baltiskije strani oni jest ocen raznyje jesli vy smotryte kak na odnu stranu.Tut nicego obcego net,ili vam mozet Francija i dopustim Ispanija odna i taze strana?Zyvut riadom a bolse obcego malo sto jest
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Kakaja im vygoda mozet byt s rosiji,jesly estoncy zyvut na mnogo raz luce ruskix?U nix biudzet na 5 raz bolse jesli brat na odnogo celoveka,zarplata toze na 5 raz bolse cem rosiji.Gaza oni pocti nepokupajet
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Эстония страна IT-технологий и вообще там живут более адекватные люди, которые занимаются экономикой, а не "врагами вокруг". Сравни Эстонию и Литву, даже просто Таллин и Вильнюс. Это небо и земля.
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Talin i VIlnius oni poxozyje,a pro IT texnologijam gde to estoncy v peredi,a gde to Litva v peredi nix.Litva po IT texnologijam po nekotorim pinktam odin iz lider v mire daze v TOP4,tak sto vasa informacija nevernoje
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То "кацапа лахтинского" сильно "жаба давит"...
"Ксенофобия сильнее всего развивается в тех людях , социальных группах и обществах, которые подсознательно недовольны собой и своим положением в мире, но не желающих, (или ленящихся) изменить себя. Поэтому, боясь самому себе в этом признаться, это подсознательное недовольство человек и общество направляют на "иных", чем-то от них отличных - цветом кожи, национальностью, религией, обычаями, системой ценностей или просто взглядами на жизнь, даже на бытовом уровне...".
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Tak jesli vziat ekonomiku Estoniji luce Litvy,,ja nesporiu sto tam luce pokazateli.No jesli brat VIlnius i Talin tak vopros gde luce.Poxozyje pokazateli budet
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Dopustim Litve minimalnaja zarplata jest vyse cem Estoniji,sredniaja zarplata i pensiji vyse u nix.Vy razkazyte luce pro rosiju skolko tam minimalka ?5 ili 10 raz mense Litvy?
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УЧИСЬ ЗЕЛЕНСКИЙ , мож получится вот так -
Министерство обороны США и Административно-бюджетное управление обязаны предоставить документы, связанные с задержкой военной помощи Украине, Центру за целостность общества - некоммерческой организации, ведущей журналистские расследования. Такое решение принял вчера федеральный судья, сообщает The Hill.
Документы были запрошены на основании закона о свободе информации.
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Може у Нарві пройтись, заблукати... зе хоч знає де є Єстонія???Балтія???
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