 Перші платні дороги в Україні можуть з'явитися через 3-4 роки, - глава "Укравтодору" Кубраков

Про це голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков повідомив в ефірі програми "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
"Йдеться лише про нове будівництво, наприклад, коли в Польщі з'явилися автобани А-2, А-4 - це нова дорога, якої раніше не було, зазвичай є альтернативні дороги, і ця нова траса може бути платною, але якщо ми зробимо дорогу, яка не має альтернативи платній, то цього наше суспільство не зрозуміє... Якщо наступного року в нас будуть інвестори на такі ділянки на нове будівництво, яке може бути платним, яке може бути віддано в концесію, ще рік знадобиться для отримання держгарантії і на нове будівництво ще потрібно два роки. Тобто щонайменше 3-4 роки - і в нас з'являться такі дороги", - сказав він.
Кубраков зазначив, що за весь час незалежності України в державі не було жодної дороги, яку побудував би інвестор, віддали б у концесію і яка була б платною.
Коли з'явиться Фонд Майбутніх Поколінь Українців??????
Чи ця земля вже не для нас?
Земли для дорог уже не хватает?
Один дебил гиперлуп завести в Украину собирался, другой парад в Севастополе провести, третий когда президентом в 2014 стал, обещал в 2020 году подать заявку на членство в ЕС.
Только смертные приговоры для чиновников, как в Китае, спасут эту страну.
Нові виявилися на половину старими ригівськими, а на половину єврейськими мордами, та ви все одно за них голосували, бо у них був "бігбордік зєльонєнькій".
Але ви ні в чому не винні, правда ж? Винен хтось, як у 5-річної дитини: "Це не я, не я! Це все він!"
«И подал бы» - бот, понятно за что тебе платят, но уже такую ахинею нести...
Хватит сказок малята,учите основы договорного право на одном листке уместися вся учеба
Халява противоречит природе.Если ты что то даешь должен получить хотя бы моральное удовлетворение.
Брацкій нарот як-не-як 😂.
Ничего в этом сверхъестественного нет- летают самолеты, ракеты - привыкнем и к гиперлупам. У вас на рашке вряд ли будет, у вас денег нет- вам пока нужно Сирию захватить.
халявщики-зе!лекторуны.
Дороги у нас будут , и это не дежурный оптимизм, а реальный прагматизм- в бюджет заложены огромные деньги на дороги , и соевая команда отлучена от корыта - значит, дороги будут .
Хотите платные дороги, цену на коммуналку больше прожиточного минимума, что бы полиция Вас не защищала ... ?
Значит вам нужен капитализм!
А может не феодализм-коммунизм-капитализм виноваты в том, как мы живем?
Господь всегда наказывает виновных.