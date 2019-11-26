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 Політика України
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Все про:дороги (807) Укравтодор (186) Кубраков Олександр (3)

 Перші платні дороги в Україні можуть з'явитися через 3-4 роки, - глава "Укравтодору" Кубраков

Перші платні дороги в Україні можуть з'явитися через 3-4 роки. Йдеться лише про нове будівництво.

Про це голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков повідомив в ефірі програми "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Йдеться лише про нове будівництво, наприклад, коли в Польщі з'явилися автобани А-2, А-4 - це нова дорога, якої раніше не було, зазвичай є альтернативні дороги, і ця нова траса може бути платною, але якщо ми зробимо дорогу, яка не має альтернативи платній, то цього наше суспільство не зрозуміє... Якщо наступного року в нас будуть інвестори на такі ділянки на нове будівництво, яке може бути платним, яке може бути віддано в концесію, ще рік знадобиться для отримання держгарантії і на нове будівництво ще потрібно два роки. Тобто щонайменше 3-4 роки - і в нас з'являться такі дороги", - сказав він.

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Кубраков зазначив, що за весь час незалежності України в державі не було жодної дороги, яку побудував би інвестор, віддали б у концесію і яка була б платною.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161762
 
 
 Топ коментарі
 
Платная дорога занимает дополнительное место сельхозугодий ! Делайте лучше нормальную основную бесплатную дорогу !
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"значит опять будут грабить"
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І подав би, але ж вам євреї втерли що він "барига" і вам захотілося "новиє літса"
Нові виявилися на половину старими ригівськими, а на половину єврейськими мордами, та ви все одно за них голосували, бо у них був "бігбордік зєльонєнькій".
Але ви ні в чому не винні, правда ж? Винен хтось, як у 5-річної дитини: "Це не я, не я! Це все він!"
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Платная дорога занимает дополнительное место сельхозугодий ! Делайте лучше нормальную основную бесплатную дорогу !
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Ха, а баблішко з нєлохів хто буде отримувати?
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Тем кто кричит ЗЕМЛЯ куда вы ее вывозите ! Тут землю нашу драгоценную просто в асфальт хотят закатать лишней дорогой и НИЧЕГО .
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Нам эта драгоценная земля без толку. Летом помидоров нормальных не купить, яблоки по 20 грн. К земле нужны еще нормальные люди.
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АГОВ ЗЕЛУПИКИ!
Коли з'явиться Фонд Майбутніх Поколінь Українців??????
Чи ця земля вже не для нас? Перші платні дороги в Україні можуть з'явитися через 3-4 роки, - глава "Укравтодору" Кубраков - Цензор.НЕТ 7274
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Не хитайте шапіто! Бубочка піклується про виплату пенсій минулим поколінням євреїв в Ізраїлі. А минулі покоління українців в Канаді та США якось самі собі дають раду.
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а тим хто на рідних землях, що робити, пиз....и. їх можна?
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Та, лучше ничего не надо и все распахать.
Земли для дорог уже не хватает?
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Все прогнозы и обещания чинуш приходятся на время, когда их уже не будет.
Один дебил гиперлуп завести в Украину собирался, другой парад в Севастополе провести, третий когда президентом в 2014 стал, обещал в 2020 году подать заявку на членство в ЕС.
Только смертные приговоры для чиновников, как в Китае, спасут эту страну.
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І подав би, але ж вам євреї втерли що він "барига" і вам захотілося "новиє літса"
Нові виявилися на половину старими ригівськими, а на половину єврейськими мордами, та ви все одно за них голосували, бо у них був "бігбордік зєльонєнькій".
Але ви ні в чому не винні, правда ж? Винен хтось, як у 5-річної дитини: "Це не я, не я! Це все він!"
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Украина 2020-го года со своей коррупцией и нищетой может подать заявку только на вступление в должники мвф и вб.
«И подал бы» - бот, понятно за что тебе платят, но уже такую ахинею нести...
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А я про шо. Все предвыборные обещания должны оформляться как договоры под гарантию имущества и прав.Иметь силу деректив и сроки. Не успел на фиг следующий на подпись.
Хватит сказок малята,учите основы договорного право на одном листке уместися вся учеба
Халява противоречит природе.Если ты что то даешь должен получить хотя бы моральное удовлетворение.
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Только чтоб реально новые дороги строили, а не как в паРашке - на действующей трассе турникеты оплаты ставили.
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А хто сказав, що буде інакше?
Брацкій нарот як-не-як 😂.
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На паРашке? Про отдельные участки трассы "Дон".
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В шаге от запуска Испания. Они уже даже его испробовали. И то это будет один участок, соединяющий город в Испании с городом во Франции.

Ничего в этом сверхъестественного нет- летают самолеты, ракеты - привыкнем и к гиперлупам. У вас на рашке вряд ли будет, у вас денег нет- вам пока нужно Сирию захватить.
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Через 3-4 года этот эффективный менеджер должен сидеть в тюрьме за не эффективность. И кстати поляков нельзя приводить в пример, они больше 10 млрд. евриков дотаций получают из ЕС в год.
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Да, и еще за лицензию летчика сдирать плату начнут.
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В тому що в нас скоро появляться платні дороги сумнівів жодних немає - питання коли в нас появляться НОРМАЛЬНІ дороги? І ще одне не маловажне питання - чому Україна чи не єдина країна в Європі де з фур не беруть оплату за дороги які найбільше руйнуються саме завдяки їм???
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Если будет скоростная трасса без левых поворотов, с развязками и мостами , то можно и заплатить. А кто не хочет, может пользоваться альтернативной, которая тоже должна быть хорошей. Дай Бог, чтобы поскорее, а то просто сплошная депрессия, особенно ,когда въезжаешь в Украину после венгерских автобанов
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платні дороги - - за приватні гроші Бєні. нє? Перші платні дороги в Україні можуть з'явитися через 3-4 роки, - глава "Укравтодору" Кубраков - Цензор.НЕТ 3340
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Харэ дежурный оптимизм раздувать, батвица. Чтобы было как в Венгрии, нужно нормально функционирующее государство, а не зе!леное ОПГ, и граджане, а не
халявщики-зе!лекторуны.
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Батвица- твоя жена. Государство у нас нормально функционирует- дети ходят в школы, больные получают необходимые лекарства, полиция ловит преступников - только вот соевая ботва вне закона.

Дороги у нас будут , и это не дежурный оптимизм, а реальный прагматизм- в бюджет заложены огромные деньги на дороги , и соевая команда отлучена от корыта - значит, дороги будут .
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Там только одна ошибочка ,*бОтвица*,а так все правильно....
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Русскае уже прямо с утра нажралось. Страна алкоголиков и женщин легкого поведения ещё пришло рассказывать нам про свой 'гужевый транспорт'. Кому вы нужны здесь вместе со своей главлошадью
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И ещё у вас инцест - это норма.Это, кстати, многое объясняет
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А бесплатные не приведут в порядок ни-ко-гда!
Хотите платные дороги, цену на коммуналку больше прожиточного минимума, что бы полиция Вас не защищала ... ?
Значит вам нужен капитализм!
А может не феодализм-коммунизм-капитализм виноваты в том, как мы живем?
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"виноваты в том", кого ми вибираємо Перші платні дороги в Україні можуть з'явитися через 3-4 роки, - глава "Укравтодору" Кубраков - Цензор.НЕТ 3777 І нічого скавуліти, коли мозгів немає
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Виноваты те, кто выбирает!
Господь всегда наказывает виновных.
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Интересно что платные дороги уже строят и на них находятся деньги,а вот на поддержание существующих денег почему-то катастрофически не хватает хотя все громогласно заявляют что из каждого литра купленного топлива часть отчисляется на строительство и ремонт дорог.И если верить правительству что из каждого литра 50 коп идет на дороги то Украина уже должна была переплюнуть по качеству дорог даже Германию.
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На дороги в бюджете заложена огромная сумма. Дороги начнут строить весной, или вы хотите, чтобы из начинали уже строить, в непогоду. Бюджет только приняла новая рада.
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А как же "порох винуват", почему не пишем ? Пожалуйста, не забьіваем, не забьіваем
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если будут инвесторы-ключевое слово. Какие инвесторы, где в нищей стране премьер тратит на перелет 1млн грн.? дебилы
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вообще то брать плату можно уже начинать прямо сёдня. а через 3-4 года её можно будет уже повысить. появятся ли дороги - то такэ, вопрос второстепенный )
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От, петя придет и твои пожелания выполнит.
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а он шо, за время своего "гетьманства" не успел награбить себе и своим потомкам до какого то там колена? о тупой он оказался тогда, такую нишу зевонул )))
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Расслабтес, дорог нет и не будет, разве что творожок гиперлупный.
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для кого ...для нових "хазяїв" ...бо аборигени до того часу повиздихають якщо не виїдуть ...нах...
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