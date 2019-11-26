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 Політика України
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Все про:Зеленський (3665) ліки (321)

 Зеленський підписав закон, що посилює покарання за підробку ліків

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до статті 321-1 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів" № 284-IX, який Верховна Рада ухвалила 12 листопада 2019 року.

Протидія виробництву та обігу фальсифікованих лікарських засобів має стати предметом постійної уваги з боку державних органів України, оскільки підробка ліків загрожує внутрішній безпеці країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Підписаний закон посилює покарання у вигляді позбавлення волі за фальсифікацію лікарських засобів.

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Документ, зокрема, вносить зміни до статті 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, згідно з якими виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років (до цього санкція за такі дії передбачала позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років).

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я особи, а також виробництво фальсифікованих лікарських засобів караються позбавленням волі на строк від восьми до 10 років (раніше – від п’яти до восьми років) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Крім того, закон посилює відповідальність службових осіб, діяльність яких безпосередньо пов’язана з обігом ліків. Так, розповсюдження завідомо фальсифікованих лікарських засобів службовою особою шляхом зловживання службовим становищем; медичним або фармацевтичним працівником, або за допомогою інформаційних систем, зокрема інтернету, карається позбавленням волі на строк від восьми до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

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У разі, якщо дії, вказані у частині першій та другій статті 321-1, спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки, або були вчинені в особливо великих розмірах, вони караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна (до цього санкція за такі дії передбачала позбавлення волі на строк від восьми до 10 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна).

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161761
 
   
 Топ коментарі
 
Дяка Зеленському та Нєфьодову в аптеках уже на повну торгують з-під поли російськими ліками.
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Але тепер вони не посадять набагато більше й на більші терміни. Зеленський підписав закон, що посилює покарання за підробку ліків - Цензор.НЕТ 6610
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Але тепер вони не посадять набагато більше й на більші терміни. Зеленський підписав закон, що посилює покарання за підробку ліків - Цензор.НЕТ 6610
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Це зрада зрадська.. Як таке можна підписувати.. Неподобство та сором!!
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Вообще это надо расценивать как покушение на убийство а в критически важных лекарствах наказание должно нивелировать смысл для отморозков их подделывать
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и чем он кацапов наказывать собрался ? они больше всех их подделывают ..
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Дяка Зеленському та Нєфьодову в аптеках уже на повну торгують з-під поли російськими ліками.
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Если правильно тебя понимать,то лучше подделку, но украинскую ? В чем тогда разница.А с росийским нужно тоже бороться.
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С бенефициаров продаж фальсификата и волосинка не упадёт.Сидеть будут провизоры и фармацевты,которые не будут знать,что продают фальсификат.
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Правильно. Нечего травить людей. За этим следует ввести жесткий контроль пищевикам.- доходит уже до того,что и мяса в колбасе нет ! Также нужно дать четкое определение тому,что и на чем выращено.И не вводить в заблуждение натуральным продуктом,который на химии. Пусть будет как на Западе - бедным с нитратами - богатым натуральное. Но это будет честно. Выбирай по карману.
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Если есть упоминание про бедных и богатых,то это уже не коммунизм. А вообще,ты больной на голову. Если не принимаешь ,человеческое.
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Читай Карла Маркса. Стране нежны симаненки.
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Читай сказки. Я вижу ты сразу на тежелое перешел. И не сдюжил...
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Ну, как и обещал. Турбореформы, прорыв и всякую муйню для зетипиллов.
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И как тогда клинические испытания лекарств проводить?
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Та вот таким, как ты троллям и давать лекарства в качестве оплаты за "тяжелый труд".
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Тролль - тот кто верещит "За плацебо расстреливать надо." не разобравшись в проблеме.
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За подделку лекарств в стране с болеющим нищим населением нужно расстреливать.
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В Египте за подделку лекарств смертная казнь.
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В украинских условиях результат этого действия один - увеличение сумм ОТМАЗОК от наказания.
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теперь стремно сою в шоколад добавлять?
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Тобі чиколатку приписав порох, 3 рази в день по маленькій плиточці? Зеленський підписав закон, що посилює покарання за підробку ліків - Цензор.НЕТ 7240
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Аби саджати нарешту почали... Даю підказу - наприклад, Філя...
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