 НАТО є єдиним гарантом безпеки в Європі, - Столтенберг

Під час зустрічі з президентом Латвії Столтенберг зазначив, що Альянс посилає балтійським країнам чіткий сигнал про прихильність НАТО Балтійському регіону перед обличчям нарощування військової потужності Росії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Ми згодні з тим, що НАТО є єдиним гарантом європейської безпеки. Наші сили запобігають конфліктам і зберігають мир", - заявив Столтенберг.

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