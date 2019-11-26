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 НАТО є єдиним гарантом безпеки в Європі, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс є єдиним гарантом безпеки в Європі.

Під час зустрічі з президентом Латвії Столтенберг зазначив, що Альянс посилає балтійським країнам чіткий сигнал про прихильність НАТО Балтійському регіону перед обличчям нарощування військової потужності Росії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Ми згодні з тим, що НАТО є єдиним гарантом європейської безпеки. Наші сили запобігають конфліктам і зберігають мир", - заявив Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми маємо посилити підтримку України та Грузії, - Столтенберг

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161760
 
   
 Топ коментарі
 
НАТО всячески избегает конфронтаций с приполярнойнигерией куйло это почуял ещё в 2008 в Грузии а дальше пошло поехало.....
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Наличие ядерного вооружения и без НАТО является гарантией безопасности...
Сенцов призвал "вернуть" Украине атомное оружие

Олег Сенцов сообщил, что не понимает, зачем необходимо обсуждение «формулы Штайнмайера», и что его стране нужно «вернуть» ядерное оружие. Об этом он объявил в ходе выступления в Европарламенте.

«Это не мирный договор. Это не разграничение границ. Я вообще не хочу это обсуждать», - сказал Сенцов. Он полагает, что раз «у нас забрали Крым», то необходимо вернуть «нашу бомбу». Утверждая это, он сослался на Будапештский меморандум, по которому Украина отказалась от атомного оружия, получив гарантии территориальной целостности со стороны России, Великобритании и США. Однако никто не хочет обсуждать данный вопрос, так как обсуждается «формула Штайнмайера», указал Сенцов. Бывший российский заключённый полагает, что этот механизм не имеет никакого отношения к ситуации.
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Это пока не пробовали получить эту гарантию!Может оказаться Будапештским меморандумом №2
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НАТО всячески избегает конфронтаций с приполярнойнигерией куйло это почуял ещё в 2008 в Грузии а дальше пошло поехало.....
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Не НАТО, а США.
НАТО,вообще,пустой звук и куча обеспокоенности
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В Европе? Тогда Украина, Молдова, Грузия да и сама параша уже не Европа НАТО є єдиним гарантом безпеки в Європі, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1191? НАТО может гарантировать безопасность только для своих членов и то относительную. И сам блок если не трещит по швам, то явно проседает.

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Наличие ядерного вооружения и без НАТО является гарантией безопасности...
Сенцов призвал "вернуть" Украине атомное оружие

Олег Сенцов сообщил, что не понимает, зачем необходимо обсуждение «формулы Штайнмайера», и что его стране нужно «вернуть» ядерное оружие. Об этом он объявил в ходе выступления в Европарламенте.

«Это не мирный договор. Это не разграничение границ. Я вообще не хочу это обсуждать», - сказал Сенцов. Он полагает, что раз «у нас забрали Крым», то необходимо вернуть «нашу бомбу». Утверждая это, он сослался на Будапештский меморандум, по которому Украина отказалась от атомного оружия, получив гарантии территориальной целостности со стороны России, Великобритании и США. Однако никто не хочет обсуждать данный вопрос, так как обсуждается «формула Штайнмайера», указал Сенцов. Бывший российский заключённый полагает, что этот механизм не имеет никакого отношения к ситуации.
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Этот вопрос надо вынести на рехверендум, по результатам которого мудрый нарид скажет "да" и партия слуг поведет нарид вперед, к светлому ядерному будущему. И этот нарид, засучив рукава, с зарплатой в 4000евро все как один станут лепить ядрьоную бонбу. С говна и палок...бо барига все вкрав!
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Та раша еще не все в Белом море взорвала. НАТО є єдиним гарантом безпеки в Європі, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 261
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офф топ


Александр Лукашенко: Калининград - это наша область!

Крестьянской чуйкой почуял. что некогда сильный сосед занемог, соседнее подворье начинает разваливаться и спешит застолбить за собой шматок земли, пока другие, менее хваткие мужички, не успели на эту землю наложить свою лапу.
Вот незадача то для Воффки.
И что теперь с этим делать? Или перевести все в шутку или воспринять всерьез?
Единственное, чего Кремлю делать в этой ситуации нельзя, так это делать вид, как будто ничего не произошло и ничего сказано не было.
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Украина может стать и станет региональньім гарантом безопасности. Сразу после принятие на вооружение оружия неядерного сдерживания в виде ракет средней дальности собственной разработки. Иметь такой ракетньій потенциал и бьіть беззащитной страноной , єто нонсенс !
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А как же твоё очко,присевшее на бутылку,мразь репоедная?
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Заявления геронтофила-подкаблучника очень "авторитетны".
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А як він може знати про стан НАТО, якщо Франція покинула воєнні структури НАТО ще при Де Голлі??? НАТО є єдиним гарантом безпеки в Європі, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3030
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Не НАТО, а США.

Європейська частина НАТО, за винятком Польщі -- посміховисько.
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Та не , меньше слушай российскую пропаганду. Бундесвер , Королевские вооруженньіе сильі и армия Франции - мощньіе военньіе структурьі , в процессе модернизации. Да и армии Прибалтийских государств сами легко справятся со спецназом в виде "зеленьіх человечков" а-ля отряд Гиркина. Украинский опьіт учтен.
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До чого тут кацапська пропаганда? Мені достатньо було прочитати похвилинний звіт подій у Норвегії під час масакри Брейвіка. Висновок: кацапія пройшла б всю Норвегію зі швидкістю автомобіля Урал4320.
Чому виділив Польщу як надійного партнера США? Тому що лише поляки брали та беруть участь в усіх без винятку операціях НАТО. Лише так можна здобути досвід. Ще може Велика Британія та маленькі балтійські країни. Але решта -- розбещені паразити, що,в разі чого, не змогли б захисти себе.
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Влажньіе мечтьі Герасимова и Шойгу , ненаучная фантастика. Отстреляют ихтамнетов , как перепелок , а "Урал" взорвут на первом километре.
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А Ви пошукайте та прочитайте похвилинний звіт під час операції проти Брейвіка.
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просто кацапьё давно не били и оно себя возомнило великим народом....КОМУ ТАМ ВОЕВАТЬ?...костяк советской армии составляли украинцы, и белорусы и так называемые русские...а с бурятами, коми,тунгусами много не навоюешь
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НАТО гарантирует лишь пустопорожний пи@деж.
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А сейчас в Европе безопасно. Или нет. Даже я не знаю.
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