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 Суспільство
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Все про:обстріл (5741) Донбас (13832) найманці РФ (914) операція Об'єднаних сил (1804)

 Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі: найманці РФ застосовують заборонені 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

25 листопада збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 26 листопада 2019 р., передає Цензор.НЕТ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 2 обстріли: поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів; біля Мар'їнки – зі стрілецької зброї. 6 обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": двічі неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Троїцького – з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Кримського - з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів; біля Новолуганського і Зайцевого – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни під час атаки на позиції 46-ї ОДШБр під Сизим на Луганщині застосували новий вид боєприпасу для скидання з безпілотника, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 25 листопада, втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок обстрілів не було. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Вчора збройні формування Російської Федерації цинічно вели вогонь зі стрілецької зброї по населеному пункту Мар'їнка. Громадянка Юлія Т. йшла містом зі своєю маленькою півторарічною донькою. Куля пробила жінці грудну клітку та влучила у ліве плече. За оцінками лікарів, стан пораненої стабільний.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.

Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі: найманці РФ застосовують заборонені 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС 01
Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі: найманці РФ застосовують заборонені 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161759
 
 
 Топ коментарі
 
"На моє переконання і виходячи з того, що аналізує Генеральний штаб, ми дійшли висновку, що відкрита військова агресія з боку Росії - не серед перших загроз, але є у переліку "крайніх" варіантів, хоча й найбільш віддалених", - Хомчак.https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/25/7232987/

А от цікаво,що Хомчак вважає першочерговими загрозами для української держави,де можливе застосування ЗСУ ? Певно,терористи з Галичини,які можуть в Київ поїхати майданити ? Чи порохоботи,що обсирають голвнокомандувача на всіх майданчиках ?
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Головне що у нас стабільно втрат нема.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 9 ч.9 часов назад

Киевляне принесли под посольство РФ унитазы. На заборе развесили ношеные трусы, носки и медаль "За взятие Унитаза". И сказали что это "Первый гуманитарный конвой от Украины". Респект

Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі: найманці РФ застосовують заборонені 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3253

Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі: найманці РФ застосовують заборонені 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 827

Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі: найманці РФ застосовують заборонені 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6530
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В Киев прибыл новый борт с ранеными воинами, которые в частности нуждаются в переливании крови и обезболивающих препаратах. https://censor.net.ua/photo_news/3161643/volonter_yusupova_soobschaet_o_novom_borte_s_ranenymi_nujna_krov_obezbolivayuschee_voda_i_produkty_videofotoreportajhttps://censor.net.ua/photo_news/3161643/volonter_yusupova_soobschaet_o_novom_borte_s_ranenymi_nujna_krov_obezbolivayuschee_voda_i_produkty_videofotoreportaj"К нам привезли бойцов в тяжелом и среднем состоянии, нескольких сразу забрали в реанимацию. Сдать кровь можно в центре крови на территории госпиталя, Госпитальная 18, понедельник-четверг с 9 до 12. У нас так же есть потребности в двух обезболивающих, это дексалгин и кетанов в ампулах, нужны подкладки под раны, а также вода в бутылках, соки, питьевые йогурты, для перекуса воинов колбаса, сыр и кофе, чай, сладкое. Можно овощи и фрукты. Из одежды спорт костюмы и футболки. Это все мы покупаем для ребят", - написала она.Источник: https://censor.net.ua/photo_news/3161643/volonter_yusupova_soobschaet_o_novom_borte_s_ranenymi_nujna_krov_obezbolivayuschee_voda_i_produkty_videofotoreportajИсточник: https://censor.net.ua/p3161643
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Головне що у нас стабільно втрат нема.
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Втрат немає,тільки жінці груди кулею пробили.
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Туди,куди й записали,-у втрати серед цивільних.
Це повинно бути в заголовку.
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МОУ немає відношення до цивільних. Про це має повідмляти військово-цивільна місцева адміністрація.
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Це не втрати, вона ж тільки поранена. Втрати це коли втратили в результаті обстрілу і сидів у окопі, а коли навіть через 5 хвилин, коли евакуювували, ...., то це вже внаслідок поранення, і нехай медики на себе приймають все. А так то все стабільно:обстріляли-потерь нет, ще раз обстріляли,- ще раз нет
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"На моє переконання і виходячи з того, що аналізує Генеральний штаб, ми дійшли висновку, що відкрита військова агресія з боку Росії - не серед перших загроз, але є у переліку "крайніх" варіантів, хоча й найбільш віддалених", - Хомчак.https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/25/7232987/

А от цікаво,що Хомчак вважає першочерговими загрозами для української держави,де можливе застосування ЗСУ ? Певно,терористи з Галичини,які можуть в Київ поїхати майданити ? Чи порохоботи,що обсирають голвнокомандувача на всіх майданчиках ?
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Главное - прекратить стрелять в ответ. И тогда война сама закончится. Вжепучленцам просто надоест стрелять и они уйдут в Макшанию, дальше жрать мох и грибы в тайге.
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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После смены руководства ВСУ и лжи,на которой попадалась пресс служба ООС- эти заявления вызывают недоверие.Изменение классификации ранений,введение понятия травма - это полный отпад.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 9 ч.9 часов назад

Киевляне принесли под посольство РФ унитазы. На заборе развесили ношеные трусы, носки и медаль "За взятие Унитаза". И сказали что это "Первый гуманитарный конвой от Украины". Респект

Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі: найманці РФ застосовують заборонені 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3253

Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі: найманці РФ застосовують заборонені 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 827

Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі: найманці РФ застосовують заборонені 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6530
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