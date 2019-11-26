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 Суспільство
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Все про:газета (32) ЗМІ (690)

 Газета "Дзеркало тижня" припиняє випуск друкованої версії

Тижневик "Дзеркало тижня. Україна" припинить виходити в друкованій версії. Водночас матеріали і надалі публікуватимуться на веб-сайті DT.ua.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Page із посиланням на головного редактора "Дзеркала тижня. Україна" Юлію Мостову.

"Те, що ми закриваємося, це однозначно. Але офіційно коментувати я не можу, допоки не повідомлю цю інформацію у "Дзеркалі тижня", - сказала вона.

Крім того, два джерела повідомили виданню, що останній номер "Дзеркала тижня" вийде на Новий рік, а офіційно про закриття друкованої версії видання повідомлять у наступному випуску.

Інформація про закриття паперової версії "Дзеркала тижня. Україна" з'являлася ще на початку вересня. Тоді головний редактор Юлія Мостова не підтвердила і не спростувала цю інформацію.

"Ми це обговорюємо через економічну ситуацію. Рішення ще немає", - сказала вона "Детектор медіа".

Тижневик "Дзеркало тижня. Україна" на чолі з Юлією Мостовою виходить з 2011 року. З 1994 по 2011 рік виходив тижневик "Дзеркало тижня" на чолі з Володимиром Мостовим. Засновник газети "Дзеркало тижня. Україна" - ТОВ "ДТ УА", яке через ТОВ "ДТ Груп" належить Юлії Мостовій, Володимиру Мостовому та Олексію Мостовому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161758
 
 
 Топ коментарі
 
Мостовая, не тупи, переименовывайтесь в "Зе! рКАЛО" или сразу в "КАЛО Зе!" и поднимите продажи на 75%.
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мостовя это жена серливо мыролюбного ликвидатора надлышкового майна всу польковника онотоля?
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Я не понял у вас х...я нет или газеты, в которую ее завернуть хотите? Газета "Зеркало недели" прекращает выпуск печатной версии - Цензор.НЕТ 9376
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мостовя это жена серливо мыролюбного ликвидатора надлышкового майна всу польковника онотоля?
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Ну й доповню Вас - вдова Разумкова-атца.
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ЗЕбильная власть довела людей до того что у них нет денег даже газету купить.
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Я не понял у вас х...я нет или газеты, в которую ее завернуть хотите? Газета "Зеркало недели" прекращает выпуск печатной версии - Цензор.НЕТ 9376
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Не понял пишется раздельно, тупень. Как бы диагноз ясен, в газетку заворачивали тебя, когда из роддома забирали. Газета "Зеркало недели" прекращает выпуск печатной версии - Цензор.НЕТ 601
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Оно членистоногое, оно не понимает Газета "Зеркало недели" прекращает выпуск печатной версии - Цензор.НЕТ 6495
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Ща мертвечук подхватит упавшее знамя и будет-"Зеркало ваты".
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Мостовая, не тупи, переименовывайтесь в "Зе! рКАЛО" или сразу в "КАЛО Зе!" и поднимите продажи на 75%.
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Печатные издания глубоким пенсионерам, а они бедные! Конечно приятно пошуршать бумажкой, полистать страницы. Но!!! Сейчас для 80 % населения доступны любые каналы информации по интересам. Да надо их найти, это не для глубоких пенсов. А вам мало было танцев пенсов в крыму? даунбасе?
Государствам осталось заложиться на апокалипсис и законсервировать печатные издания.
С апокалипсисом не шутят. Трампы, ВовыКуйловы и Зели не спят. Ипи их мать, они булками ворочают, могут и довести до ...
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тенденция настораживает, а тем же я буду печь растапливать?
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прийдеться книжками і майбутніми агіматеріалами Газета "Дзеркало тижня" припиняє випуск друкованої версії - Цензор.НЕТ 1550
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"Зеркало Недели" было в почёте во время Оранжевой революции. Какой был форум! Какие комментарии! Я лично предсказал Революцию на форуме ЗН в субботу, после первого тура. Какая была дисскусия о тяжёлых потугах Ющенко, об отравлении. О том, что Порошенко после Нового Года хотел задвинуть Юлю. Как Юлю не пустили в Москву в апреле 2005 на переговоры по газу. Как Хрющенко не взял Юлю в Вашингтон. Короче: ЗН было рупором народного голоса. А стало проституткой в партии картавого лидера Голоса. Форум давно не работает. Туда даже нечего заходить. Мостовая жирно чавкает в редких передачах. Грыць вообще напоминает пенсионера, шаркающего на светофоре. Климакс журналистики. Прощай. немытое Зеркало. Иногда смотри в себя.
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эта топ-новость
как раз для обсуждения порохоботами
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Після президентських виборів Мостова написала, що у неї борються досвід і надія, але надія перемагає. Ну от тобі і надія. Все таки треба зважати на досвід
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У цієї надії мостової призвіще разумков. Рідний брат її сина. Вона мачуха зеленого спікера
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Сидят дед с бабкой перед монитором, новости читают. Дед:
- А помнишь, старая, когда-то такое печатали на бумаге и называли: "газета" (уже - не анекдот)
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Россиянина могут лишить родительских прав из-за того, что его дети не смотрят телевизор и не знают о Чебурашке.

Дети россиян под угрозой опеки обязаны смотреть отечественные мультфильмы

Отца хотят лишить родительских прав за то, что его дети знают иностранные языки, а один из сыновей вяжет крючком, что, по версии госорганов опеки, может быть признаком нетрадиционной сексуальной ориентации.

В селе Новотулка Хворостянского района Самарской области у отца собираются отобрать трех мальчиков 15-ти, 13-ти и 11-ти лет. Как сообщает «ФедералПресс», Иван Сидоров вместе с семьей переехал в Самарскую область три года назад из Боснии, купив дом на селе. Затем его жена ушла и, забрав двоих младших детей, уехала в Самару. С Иваном остались трое старших сыновей.
Сидоров работает удаленно - в крупной европейской компании. Как сообщают журналисты, детей он воспитывает в иной системе ценностей, чем принята в российском селе. Дома нет телевизоров, дети много читают. Хобби каждый выбирает по собственному желанию. Например, средний сын любит вязать крючком и сам освоил программирование. Раньше семья жила в нескольких странах Европы, поэтому дети знают иностранные языки.
Из сообщений СМИ не вполне понятно, что стало причиной пристального внимания к семье со стороны чиновников. Но известно, что в прошлом году органы соцопеки уже доводили дело до суда. Детей поместили в самарский приют на три месяца, пока шла экспертиза. Врачи признали детей нормальными, но органы опеки обратились с иском о лишении Сидорова родительских прав в суд. Российская Фемида не нашла оснований для лишения Сидорова родительских прав. Как далее сообщает «ФедералПресс», в этом году к завучу местной школы обратились родители учеников с просьбой прекратить «неправильное влияние» на их детей со стороны детей Сидорова. Обращение ушло в комиссию по делам несовершеннолетних. 9 октября отца вызвали на комиссию и обвинили в «неисполнении родительских обязанностей».

Газета "Зеркало недели" прекращает выпуск печатной версии - Цензор.НЕТ 6681


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Местная комиссия по делам несовершеннолетних уже опять обратилась в прокуратуру с требованием лишить Сидорова родительских прав. Братьям грозит детский дом.
У этой истории есть не только социально-культурный аспект, но и мистический. Художник-карикатурист Сергей Ёлкин давно её предвидел, угадав даже фамилию главных героев.Газета "Зеркало недели" прекращает выпуск печатной версии - Цензор.НЕТ 192
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закрывается хрень, которую никто не покупает из-за того, что она нахрен никому не нужна. все логично.
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От Дзеркало тижня - одна із небагатьох якісних газет і її НЕ КУПУЮТЬ, бо є сайт. І у них немає спонсора-олігарха... Хоча от навіть спонсор-олігарх Ахметов припинив випуск своєї газети Сєводня. Тепер тільки сайт у них.

Бо поліграфія - це дорого і невигідно, сайт утримувати дешевше. І у зв'язку з цим у мене виникає логічне питання: ЗА ЯКІ БАБКИ ВИДАЮТЬ 300-ТИСЯЧНИМ ТИРАЖЕМ КОЛЬОРОВУ ГАЗЕТУ ВЄСТІ, ЯКУ ЩОДНЯ РОЗДАЮТЬ БЕЗПЛАТНО? А редактор Вєстєй Гужва ще обіжався, що його податкова шманала (і найшла мільйон баксів кешем у сейфі)...
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Ні "ДТ" тижня не була якісної газетою, лише з амбіціями на монополію правди, але з таким псевдокосмополітичним ухилом, з якого стирчали російські вуха, вона однозначно ніколи не була достатньо патріотичною, але, припускаю, їй здавалося що вона такою є . Бутусов звідти пішов (але під час останньої виборчої кампанії він "топив" за клоуна), Рахманін друкуватися почав зрідка (може у самого не було натхнення, чи можливо Мостова не хотіла давати багато передовиць). Але там регулярно друкувалися одіозніші особи, наприклад "церковний аналітик" Щьоткіна, яка починала з того що вважала московських попів "единственно легитимной" церквою України, а до Української церкви відносилася як до анафемованих роскольників, які ніколи не отримають визнання інших православних церков, щоправда, потім сховалася за маскою псевдооб'єктивності, або Данілов з Донбасу, чи як там його, який весь час співав осанну "Там теж наші люди", яку зараз співає клоун-президент, що, очевидно, через два тижні зобов'яжеться визнати окуповану Росією територію, як неокуповану, і почне утримувати окупантів за рахунок українського народу (а окупанти і колаборанти будуть приймати участь в українських виборах). Це сьогоднішнє обличчя "ДТ". Так що, краще "спочинь з миром, амінь".
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Эта иудейская клоака свою роль выполнила, привела своих во власть, а теперь уже можно и сматывать удочки.
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У 1999 р. саме в "Дзеркалі тижня" було опубліковано надзвичайно цікавий прогноз про Росію і Україну. Прочитайте: https://zn.ua/ARCHIVE/kaudilo.html
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Самые честные журналисты будут писать о культуре. Самые профессиональные - об экономике. О политике будут писать нежурналисты

Ось тут правда - Парфьонова посунули і він робить тільки історичні передачі, зате про політику розповідають не журналісти, а пропагандони...
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