 Газета "Дзеркало тижня" припиняє випуск друкованої версії

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Page із посиланням на головного редактора "Дзеркала тижня. Україна" Юлію Мостову.
"Те, що ми закриваємося, це однозначно. Але офіційно коментувати я не можу, допоки не повідомлю цю інформацію у "Дзеркалі тижня", - сказала вона.
Крім того, два джерела повідомили виданню, що останній номер "Дзеркала тижня" вийде на Новий рік, а офіційно про закриття друкованої версії видання повідомлять у наступному випуску.
Інформація про закриття паперової версії "Дзеркала тижня. Україна" з'являлася ще на початку вересня. Тоді головний редактор Юлія Мостова не підтвердила і не спростувала цю інформацію.
"Ми це обговорюємо через економічну ситуацію. Рішення ще немає", - сказала вона "Детектор медіа".
Тижневик "Дзеркало тижня. Україна" на чолі з Юлією Мостовою виходить з 2011 року. З 1994 по 2011 рік виходив тижневик "Дзеркало тижня" на чолі з Володимиром Мостовим. Засновник газети "Дзеркало тижня. Україна" - ТОВ "ДТ УА", яке через ТОВ "ДТ Груп" належить Юлії Мостовій, Володимиру Мостовому та Олексію Мостовому.
Государствам осталось заложиться на апокалипсис и законсервировать печатные издания.
С апокалипсисом не шутят. Трампы, ВовыКуйловы и Зели не спят. Ипи их мать, они булками ворочают, могут и довести до ...
как раз для обсуждения порохоботами
- А помнишь, старая, когда-то такое печатали на бумаге и называли: "газета" (уже - не анекдот)
Дети россиян под угрозой опеки обязаны смотреть отечественные мультфильмы
Отца хотят лишить родительских прав за то, что его дети знают иностранные языки, а один из сыновей вяжет крючком, что, по версии госорганов опеки, может быть признаком нетрадиционной сексуальной ориентации.
В селе Новотулка Хворостянского района Самарской области у отца собираются отобрать трех мальчиков 15-ти, 13-ти и 11-ти лет. Как сообщает «ФедералПресс», Иван Сидоров вместе с семьей переехал в Самарскую область три года назад из Боснии, купив дом на селе. Затем его жена ушла и, забрав двоих младших детей, уехала в Самару. С Иваном остались трое старших сыновей.
Сидоров работает удаленно - в крупной европейской компании. Как сообщают журналисты, детей он воспитывает в иной системе ценностей, чем принята в российском селе. Дома нет телевизоров, дети много читают. Хобби каждый выбирает по собственному желанию. Например, средний сын любит вязать крючком и сам освоил программирование. Раньше семья жила в нескольких странах Европы, поэтому дети знают иностранные языки.
Из сообщений СМИ не вполне понятно, что стало причиной пристального внимания к семье со стороны чиновников. Но известно, что в прошлом году органы соцопеки уже доводили дело до суда. Детей поместили в самарский приют на три месяца, пока шла экспертиза. Врачи признали детей нормальными, но органы опеки обратились с иском о лишении Сидорова родительских прав в суд. Российская Фемида не нашла оснований для лишения Сидорова родительских прав. Как далее сообщает «ФедералПресс», в этом году к завучу местной школы обратились родители учеников с просьбой прекратить «неправильное влияние» на их детей со стороны детей Сидорова. Обращение ушло в комиссию по делам несовершеннолетних. 9 октября отца вызвали на комиссию и обвинили в «неисполнении родительских обязанностей».
У этой истории есть не только социально-культурный аспект, но и мистический. Художник-карикатурист Сергей Ёлкин давно её предвидел, угадав даже фамилию главных героев.
Бо поліграфія - це дорого і невигідно, сайт утримувати дешевше. І у зв'язку з цим у мене виникає логічне питання: ЗА ЯКІ БАБКИ ВИДАЮТЬ 300-ТИСЯЧНИМ ТИРАЖЕМ КОЛЬОРОВУ ГАЗЕТУ ВЄСТІ, ЯКУ ЩОДНЯ РОЗДАЮТЬ БЕЗПЛАТНО? А редактор Вєстєй Гужва ще обіжався, що його податкова шманала (і найшла мільйон баксів кешем у сейфі)...
Ось тут правда - Парфьонова посунули і він робить тільки історичні передачі, зате про політику розповідають не журналісти, а пропагандони...