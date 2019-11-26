 Журналісти-розслідувачі опублікували секретні документи китайської влади про "табори перевиховання" мусульман

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТБ.
ICIJ стверджує, що документи їм передали уйгури — найчисленніша мусульманська етнічна група Сіньцзяну. Автентичність отриманих матеріалів підтвердили експерти та джерела в китайській владі. Вони дають "найбільш вагомий опис високотехнологічного утримування у 21-му столітті вустами влади Китаю", пише Associated Press.
Система таборів у Сіньцзяні, йдеться в документах, призначена для примусової асиміляції цілих етнічних груп, передусім уйгурів. У таборах розміщені наглядові вежі, двері з подвійними замками та камери відеоспостереження "для запобігання втечам".
Мешканців оцінюють на основі того, наскільки добре вони розмовляють на мандарині — переважному діалекті китайської мови — та дотримуються суворих правил аж до ходіння до туалету. Чим вища оцінка — тим більше шансів вийти з табору.
ВВС наводить перелік вказівок щодо таборів, які містяться в одному з документів: "Не дозволяти втечі", "посилити дисципліну й покарання за порушення поведінки", "сприяти каяттю й зізнанням", "зробити вивчення мандарину головним пріоритетом", "заохочувати учнів до справжніх перетворень", "(забезпечити) повне відеоспостереження за гуртожитками й класними кімнатами".
Також в оприлюднених документах викладені правила, яких мають дотримуватися жителі таборів, наприклад: "За кожним учнем має бути закріплене ліжкомісце, місце в черзі, місце в класній кімнаті та верстат під час робіт, змінювати їх суворо заборонено"; "Впроваджуйте правила поведінки та дисципліни для підняття з ліжка, переклички, прийняття ванни і туалету, зборів та хатніх робіт, прийому їжі, навчання, сну, закриття дверей тощо".
Офіційна позиція Китаю полягає в тому, що табори надають добровільну професійну перепідготовку і протидіють тероризму та екстремізму в Сіньцзяні. Матеріали, оприлюднені ICIJ, показують, що це не так: багатьох уйгурів було поміщено в табори примусово з метою "запобігти проблемам до того, як вони виникнуть". Для виявлення підозрілих осіб використовують спеціальну систему цифрового стеження, здатну охопити цілі групи населення.
У коментарі The Guardian посольство Китаю у Великій Британії заперечило наявність описаних у документах ICIJ практик.
"По-перше, ніяких "таборів утримування" в Сіньцзяні немає. Для запобігання тероризму там було створено професійно-технічні та освітні центри… По-друге, ...особиста свобода учнів є повністю гарантованою. По-третє, жодних документів чи наказів щодо так званих таборів утримання не існує. Так звані "злиті" документи є суто підробкою і брехливими новинами", — цитує видання відповідь посольства.
Минулого тижня видання The New York Times оприлюднило понад 400 сторінок секретних документів влади Китаю, які описують її репресивну політику щодо мусульманських меншин у Сіньцзяні. У них описувалися витоки програми Китаю з примусової асиміляції уйгурів та її поступове посилення. Почалася вона у квітні 2014 року з низки промов очільника Китаю Сі Цзіньпіня й набула розмаху з 2016 року зі зміною керівника осередку Комуністичної партії Китаю в Сіньцзяні.
Перший офіційний документ про "боротьбу з екстремізмом" у Сіньцзяні було оприлюднено в листопаді 2018 року. У ньому йшлося про існування "таборів перевиховання" для уйгурів — корінного народу цього району КНР. Дії влади Китаю щодо уйгурів неодноразово піддавалися критиці з боку міжнародних організацій та країн Заходу.
У липні влада Китаю заявила, що звільнила 90% уйгурів, які перебували у виправних таборах. Натомість сім’ї затриманих заявили, що це неправда.
Уйгури — це мусульманське населення тюркського походження, яке проживає в межах Сіньцзян-Уйгурського автономного району Китаю, який займає одну шосту площі країни. З 22 мільйонів тамтешнього населення понад вісім мільйонів становлять уйгури.
За різними оцінками, у так званих "таборах перевиховання" перебуває від 1,5 до 3 мільйонів уйгурів. Важко підрахувати й точну кількість таких таборів: за даними групи Etnam, яка виступає за право уйгурів на незалежність, у Сіньцзяні їх може бути понад 460.
Ты же не маленький, "ваня", и должен понимать, что за великую китайскую империю помирать, воюя, будут россияне, то есть ты, "ваня".
Ты, "ваня", главное, когда за китайскую компартию воевать будешь в рядах российской армии, глаза в щелочки не забывай растягивать...
Для "загона" креветок в сети в теплом Китайском море ледокол не требуется.
Неужто же, "вань", Китай планирует у РФ территории отжать северные, то есть вот всю ту же Восточную Сибирь?
Но ведь этого не может быть, "вань", это как-то не по-соседски получается.
Что там ваши лахтинские меточички по этому поводу пишут, а, "вань"?
P.S. "Вань", читай написанное внимательнее. Прежде, чем завоевать вас, россиян, вы, россияне, повоюете за Китай. Не перепутай, "ваня", когда ЗА китайскую компартию воевать будешь, тогда глаза растягивай, после, когда ПРОТИВ, не утруждайся...
Ты ещё скажи, что РФ строит ледоколы что бы Канаду атаковать.
PS: Про научные исследования я уж и не говорю.
И "ихтамнетов" нет в ЛДНР , "вань", мы же в курсе, только прикапывают отходы какие то в могилках безымянных на Донбассе, но мы же знаем, "вань", что в них гниют марсиане.
Бывай, "вань", надоело мне изгаляться, какой мне в издевках над вами, убогими, прок?
А ******** приучи, язык интересный, только сложный, но вам, россиянам, жизненно необходимый.
Я розумію, кожне життя унікальне, але різницю між сто та мільйоном я теж бачу.
Ух ты, значит у уйгуров в лагерях казино есть и они от них доходы имеют, как индейцы в США?
А как называются те уйгурские казино, не подскажете?
P.S. "Вань", а "вань", а правду говорят, что вас, россиян, в Восточной Сибири будут прямо с деревнями Китаю продавать? Типа, в приложение (а.к.а. довесок), к земле и лесу?
У вас там на лахте что по этому поводу в методичке пишут?
Готуйтесь до екзамену, удачі.
Но вот вопрос в другом. Почему китайцы до сих пор не ассимилируют русню? почему не сгоняют свинособак в концлагеря?
За Мотор-Сич китайцы деньги дают, а за тайгу - только взятки вашим российским чиновникам.
Ты сколько сам от той тайги получил, а, "вань"?
Ну той, которую еще пожгли массово, чтобы вырубки скрыть?
"Вань", я все понимаю.
В школе ты учился плохо и потому работаешь на лахте.
Географию учить нужно было в школе, "вань", чтобы знать, что территория то Восточной Сибири огромная, да только эти 25% леса - то лес плохой, низкосортный, дешевый на бумагу годный только. И еще одна проблемка, "вань", из-за климатических условий Восточно-Сибирской равнины (которые ты, "вань", прогулял на уроках географии школьных), лес там плохо восстанавливается, это тебе, "вань", действительно не Карпаты.
Но это не беда, "вань", на твой век Боярки хватит, а до пенсии у вас на Московии мало кто доживает.
Иди "вань", тебе еще валежник собирать после смены.
Я даже не знаю, что на это сказать.
Вот правда, не знаю.
Горит лес при пожаре, который идет по верхушкам деревьев, моментально, восстанавливается десятилетиями.
Но это в Австралии, она по законам физики живет, а не "самобытно", как РФ.
Может, у вас там действительно лес горит десятилетиями, а восстанавливается за минуты, все может быть, я уже ничему не удивлюсь.
Но все-таки, "ваня", закусывать нужно, мне так кажется.
Правильно, "ваня".
За копейки ваш лес из тайги скупают.
Написала же - низкокачественный он, на бумагу идет.
Не гнушайся валежником, неизвестно, как жизнь повернется.
Не зря его ваша Гос.Дума разрешила собирать.
почему у вас например в таком багатом, окруженном тайгой городе Якутск в самом центре города живут в такой вот говнище?
пока вы там живете в такой заднице вы не имеете права даже слова сказать среди белых людей
Разве рачительная власть жизни своего народа будет тратить, когда рядом есть соседний, воевать за чужие земли (и интересы) согласный?
Воевать за китайскую компартию - такое, "вань", условие вашего "торгового соглашения".
Не только же газ продавать Китаю себе в убыток.
Все "вань", иди, иди в родные лахтинские пенаты.
Закусывай, "вань", так нельзя, мозг совсем потеряешь, а он у вас, россиян, и так от рождения слабый.
"Коммунисти́ческая па́ртия Кита́я (КПК) - ведущая и правящая политическая партия Китайской Народной Республики, самая большая политическая партия в мире" (Википедия)
Как же о компартии Китая "ничего быть не может", ежели она в КНР - правящая?
Этак ты, 'ваня", договоришся до того что у вас в РФ ЕДРО - не партия, а так "карамелька на палочке".
Иди , "вань" иди, учи ********, "ваня".
Вань, ***** отседова нах и язык в жопу засунь САМ.
Вань я вырос во Львове и с 1963 года не видел проблем с русским языком, что тогда можно сказать про восточные регионы?
Маршрут я тебе уже указал. Иди вань.
И мне пох на дип и не дип отношения. ПАРАША населенная соответствеющей фауной и мне пох, что большая часть не такая.
И еще вань, не переставляй местами причины и следствия. Иди вань
Я понимаю.
Вам потому так страшно из-за результатов выбора в Гонконге, что за ком. партией Китая, ваше ЕДРО - следующее.
Ничего, "вань", "вы там держитесь как нибудь"(С)
P.S. Эй, "вань", а как ты визу в Украину то получаешь? Ведь вроде мужчинам моложе 60 лет нельзя? Или ты, "ваня", отставник за 60 лет? Тогда бывай, дедушко.
Источник: https://censor.net.ua/n3161757
Ну все, моя оценка будет "ниже плинтуса".
Мои слабые лингвистические способности мне ******** освоить не позволяют, и да, я именно что пробовала.
Для тех, кто считает, что ******** - это легко, напоминаю, что китайский язык - язык тональный, в ******** 4 тональности (если не ошибаюсь), в кантониз их 7 (если не ошибаюсь).
Писала уже, и еще раз напишу: надо бы ком. партии Китая для колониальных народов, и настоящих (уйгуры, тибетцы) и будущих, разработать версию пиджин-китайского. Как официальные люди второго сорта колониальные народы Китая все равно никогда не поднимутся по социальной лестнице выше полу-рабов, так зачем же им полная версия ********? Запретительные объявления можно и на пиджин-******** написать для них.
P.S. А правду говорят, что Владимир Александрович Китаю черноземы обещал? ЗЕбобики, у вас со знанием ******** (не фрукта ) как?
Китайцы, кстати, люди очень неплохие, на нас похожие, только китайские мужики пьют меньше.
Так что был бы, как говорится, человек хороший
Больше денег семье останется, если хватит одной рюмки.
При этом молчат ЛАГ и Исламская Конференция, нет шабашей люмпенов со сжиганием китайских флагов,озабочен только Запад.
Секрет прост-исламисты жутко боятся силы Китая.
УВАЖАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ.
"Ші,ші,ші,ші,ші,ші,
ші,ші,ші,ші,ші,ші,ші,ші
ші,ші,ші,...."
На зображенні ієрогліфи і транскрипція латиницею.
Нижче переклад російською.
В каменном логове жил-был поэт, звали которого Ши.
Ши от души любил кушать львов, и 10 он скушать решил.
По местному времени, в десять утра, к рынку Ши поспешил.
И сразу увидев, что там 10 львов, он стрелами всех их убил.
Зверей трупы он в каменную пещеру потащил.
Но в каменном логове влажно, и Ши приказал, чтоб слуга всё помыл.
Как стало всё чисто, к еде поэт Ши приступил.
А начал он есть и вдруг понял: из камней-то львы.
https://www.epochtimes.com.ua/ru/china/learn-chinese/udyvyteln-e-tonalnosty-kytajskogo-jaz-ka-91054.html
Вот это да.
Вот это номер.