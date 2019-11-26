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Все про:Китай (253) репресії (878) мусульмани (52)

 Журналісти-розслідувачі опублікували секретні документи китайської влади про "табори перевиховання" мусульман

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) оприлюднив секретні документи уряду Китаю, пов'язані з їхньою політикою щодо мусульманського населення Сіньцзян-Уйгурського автономного району країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТБ.

ICIJ стверджує, що документи їм передали уйгури — найчисленніша мусульманська етнічна група Сіньцзяну. Автентичність отриманих матеріалів підтвердили експерти та джерела в китайській владі. Вони дають "найбільш вагомий опис високотехнологічного утримування у 21-му столітті вустами влади Китаю", пише Associated Press.

Система таборів у Сіньцзяні, йдеться в документах, призначена для примусової асиміляції цілих етнічних груп, передусім уйгурів. У таборах розміщені наглядові вежі, двері з подвійними замками та камери відеоспостереження "для запобігання втечам".

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Мешканців оцінюють на основі того, наскільки добре вони розмовляють на мандарині — переважному діалекті китайської мови — та дотримуються суворих правил аж до ходіння до туалету. Чим вища оцінка — тим більше шансів вийти з табору.

ВВС наводить перелік вказівок щодо таборів, які містяться в одному з документів: "Не дозволяти втечі", "посилити дисципліну й покарання за порушення поведінки", "сприяти каяттю й зізнанням", "зробити вивчення мандарину головним пріоритетом", "заохочувати учнів до справжніх перетворень", "(забезпечити) повне відеоспостереження за гуртожитками й класними кімнатами".

Також в оприлюднених документах викладені правила, яких мають дотримуватися жителі таборів, наприклад: "За кожним учнем має бути закріплене ліжкомісце, місце в черзі, місце в класній кімнаті та верстат під час робіт, змінювати їх суворо заборонено"; "Впроваджуйте правила поведінки та дисципліни для підняття з ліжка, переклички, прийняття ванни і туалету, зборів та хатніх робіт, прийому їжі, навчання, сну, закриття дверей тощо".

Офіційна позиція Китаю полягає в тому, що табори надають добровільну професійну перепідготовку і протидіють тероризму та екстремізму в Сіньцзяні. Матеріали, оприлюднені ICIJ, показують, що це не так: багатьох уйгурів було поміщено в табори примусово з метою "запобігти проблемам до того, як вони виникнуть". Для виявлення підозрілих осіб використовують спеціальну систему цифрового стеження, здатну охопити цілі групи населення.

У коментарі The Guardian посольство Китаю у Великій Британії заперечило наявність описаних у документах ICIJ практик.

"По-перше, ніяких "таборів утримування" в Сіньцзяні немає. Для запобігання тероризму там було створено професійно-технічні та освітні центри… По-друге, ...особиста свобода учнів є повністю гарантованою. По-третє, жодних документів чи наказів щодо так званих таборів утримання не існує. Так звані "злиті" документи є суто підробкою і брехливими новинами", — цитує видання відповідь посольства.

Минулого тижня видання The New York Times оприлюднило понад 400 сторінок секретних документів влади Китаю, які описують її репресивну політику щодо мусульманських меншин у Сіньцзяні. У них описувалися витоки програми Китаю з примусової асиміляції уйгурів та її поступове посилення. Почалася вона у квітні 2014 року з низки промов очільника Китаю Сі Цзіньпіня й набула розмаху з 2016 року зі зміною керівника осередку Комуністичної партії Китаю в Сіньцзяні.

Перший офіційний документ про "боротьбу з екстремізмом" у Сіньцзяні було оприлюднено в листопаді 2018 року. У ньому йшлося про існування "таборів перевиховання" для уйгурів — корінного народу цього району КНР. Дії влади Китаю щодо уйгурів неодноразово піддавалися критиці з боку міжнародних організацій та країн Заходу.

У липні влада Китаю заявила, що звільнила 90% уйгурів, які перебували у виправних таборах. Натомість сім’ї затриманих заявили, що це неправда.

Уйгури — це мусульманське населення тюркського походження, яке проживає в межах Сіньцзян-Уйгурського автономного району Китаю, який займає одну шосту площі країни. З 22 мільйонів тамтешнього населення понад вісім мільйонів становлять уйгури.

За різними оцінками, у так званих "таборах перевиховання" перебуває від 1,5 до 3 мільйонів уйгурів. Важко підрахувати й точну кількість таких таборів: за даними групи Etnam, яка виступає за право уйгурів на незалежність, у Сіньцзяні їх може бути понад 460.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161757
 
 
 Топ коментарі
 
Вот неплохой вариант возвращения Донбасса и Крыма.
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То есть как это "какая разница"?
Ты же не маленький, "ваня", и должен понимать, что за великую китайскую империю помирать, воюя, будут россияне, то есть ты, "ваня".
Ты, "ваня", главное, когда за китайскую компартию воевать будешь в рядах российской армии, глаза в щелочки не забывай растягивать...
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Плохо что в Украине диких руссишшвайнов не держали в клетках пока не выучат украинский... Не было бы ни аннексии, ни оккупации, ни русскоговорящих челюстей.
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Вот неплохой вариант возвращения Донбасса и Крыма.
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)(уйла и под)(уйловников сначала ассимилируй, жители Донбасса сами ассимилируются. Співати /розмовляти вміємо!
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Лахтинский негодяй ,пытающийся крайне негативно настраивать население под рашистской оккупацией против своей страны Украины,пошел ВОН ,ВОН мерзота падлючая!
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Ця політика асиміляції уйгурів триває досить довго, але з боку Заходу не було протидії порушенням прав людини.
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А ты ничего не слышал о Гуантанамо?
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Це не тема статті, тому я не буду відповідати. До того ж я ще знаю звідки ви пишете.
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Це пише балалайка з китайської лісопильні десь в Сибіру.
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То есть как это "какая разница"?
Ты же не маленький, "ваня", и должен понимать, что за великую китайскую империю помирать, воюя, будут россияне, то есть ты, "ваня".
Ты, "ваня", главное, когда за китайскую компартию воевать будешь в рядах российской армии, глаза в щелочки не забывай растягивать...
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Китай, по сравнению с РФ, в военном отношении слаб, и никогда военные действия не начнет, т. к. это для них самоубийственно, да и вообще не имеет смысла. Землю они арендуют, ту от аренды которой отказались дальневосточники. Китайцы пашут как черти, и ведут себя тихо,не конфликтуют
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Китаю непотрібно вас завойовувати, він просто все скупить. Задешево.
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Вот только одного не пойму я, "вань", зачем Китаю ледоколы (он строит)?
Для "загона" креветок в сети в теплом Китайском море ледокол не требуется.
Неужто же, "вань", Китай планирует у РФ территории отжать северные, то есть вот всю ту же Восточную Сибирь?
Но ведь этого не может быть, "вань", это как-то не по-соседски получается.
Что там ваши лахтинские меточички по этому поводу пишут, а, "вань"?

P.S. "Вань", читай написанное внимательнее. Прежде, чем завоевать вас, россиян, вы, россияне, повоюете за Китай. Не перепутай, "ваня", когда ЗА китайскую компартию воевать будешь, тогда глаза растягивай, после, когда ПРОТИВ, не утруждайся...
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Как все запущено. Странный вопрос, зачем Китаю ледоколы? Их у Китая два, один пр-ва Китая, а второй, переделанный из УКРАИНСКОГО судна. Китайский сейчас в Антарктиде, но использовать его собираются на Севморпути. Путь из Китая в Европу по СМП вдвое короче, чем по южному маршруту. СМП принадлежит РФ, и проход по нему стоит денег. Выгодно всем
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Ты про Северный морской путь (по другому Полярный шелковый путь) что-нибудь слышал? Ну и работа у тебя тяжёлая. Уже даже строительство мирного судна притянул к подготовке к агрессии.

Ты ещё скажи, что РФ строит ледоколы что бы Канаду атаковать.

PS: Про научные исследования я уж и не говорю.
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це ти так думаєш, але китайцям насрать, всеодно вас завоюють.
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о, еще один *********** на подмогу подтянулся. вам тут шо, медом помазано, слопатоеды? идите петухи говняные лепить
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"Воевать за Китай". Где ты этот бред берешь? Раша и Китай, не состоят в военном союзе, и никаких обязательств нет. Это примерно как то, что США за Украину воевать будет.
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Между ЧВК Вагнера и Сирией тоже, вроде, никаких соглашений нет, а однако же воют.
И "ихтамнетов" нет в ЛДНР , "вань", мы же в курсе, только прикапывают отходы какие то в могилках безымянных на Донбассе, но мы же знаем, "вань", что в них гниют марсиане.
Бывай, "вань", надоело мне изгаляться, какой мне в издевках над вами, убогими, прок?
А ******** приучи, язык интересный, только сложный, но вам, россиянам, жизненно необходимый.
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шо такое "РФ"? это вы так называете *********? **************?
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Я не малолетка, как ты, чтобы придумывать дурацкие клички, и думать, что ты вносишь гигантский вклад, в войне против агрессора. На самом деле ты смешон, и я таким даже в детстве не был.
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мразь свинособачья, ты не путай клички с названием страны в которой ты живешь. для украинцев, на которых вы, вонючие фашисты напали, никаких других названий для вас, вашей страны и вашего президента, кроме как уничижительных и презрительных - не существует. вы для нас - вонючее говно. запомни это на все свое короткое и мерзкое существование, червь
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Ватный длбб ,вЯличие придуманное рашистской пропагандой ,прет из тебя из всех отверстий ,держись ближе к земле,ваша армия никакущая ,доказано маленькой Ичкерией ,про Украину даже не стоит говорить ....
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Гуантанамо - 1.5-3 мільйони в'яззнів?
Я розумію, кожне життя унікальне, але різницю між сто та мільйоном я теж бачу.
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Уйнуры живут не в клетках, как заключенные Гуантанамо, а в общежитиях на закрытой территории, типа как резервации индейцев в США. Уйнуров выпускают после изучения китайского языка (прикинь дикость), и сдачи экзаменов на адаптацию к жизни в обществе. В Гуантанамо люди сидят без следствия и суда уже 20 лет, А вина их в том, что они защищали свою землю. В Гуантанамо сидели 750 человек
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"типа как резервации индейцев в США"
Ух ты, значит у уйгуров в лагерях казино есть и они от них доходы имеют, как индейцы в США?
А как называются те уйгурские казино, не подскажете?

P.S. "Вань", а "вань", а правду говорят, что вас, россиян, в Восточной Сибири будут прямо с деревнями Китаю продавать? Типа, в приложение (а.к.а. довесок), к земле и лесу?
У вас там на лахте что по этому поводу в методичке пишут?
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Плохо что в Украине диких руссишшвайнов не держали в клетках пока не выучат украинский... Не было бы ни аннексии, ни оккупации, ни русскоговорящих челюстей.
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Ваша пропозиція цікава, всіх російскомовних в Україні в резервацію, вас першим.
Готуйтесь до екзамену, удачі.
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У Chanel железная отмаза; "А мене за шо"
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Для профилактики, может языковая практика поможет мозгам проклюнуться.
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Каких там 1,5 - 3 млн?! на этом КЛОЧКЕ бесплодной суши? Даже за 10 лет их столько набраться не может.
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в Гуантанамо сидели осужденные, преступники! какая аналогия?
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Є так багато мусульманських країн, з грошима, і впливом в світі. Вони можуть цим зайнятись. поперти проти Китаю.
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Короче уйгуры это те же казах живущие на юге казакстана и в приграничных районах северо западного китая. У них эта ассиммиляцияидет уже не одно столетие. так же китайцы поступалии с жителям тибета когда его захватили.
Но вот вопрос в другом. Почему китайцы до сих пор не ассимилируют русню? почему не сгоняют свинособак в концлагеря?
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Уйгури близькі до казахів, але не казахи. Русню китайці вже асимілюють в деяким містах Сибіру. Багато росіянок там одружуються з китайцями.
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ну это же полумера. ведь каждый кацап должен понимать основные фразы которые оворят их желтые хозяева.
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Китай все робить повільно, але невідворотньо.
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Ты прав, китайцы тихонечко земли величиной с Бельгию в Украине арендуют, "Мотор сiч" выкупают
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Вот видишь как оно бывает, "вань".
За Мотор-Сич китайцы деньги дают, а за тайгу - только взятки вашим российским чиновникам.
Ты сколько сам от той тайги получил, а, "вань"?
Ну той, которую еще пожгли массово, чтобы вырубки скрыть?
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А за кругляк карпатский, кто деньги дает, и кому? И учти ОА, что лицензию на вырубку дают только тем, у кого есть лесопилка, и только россиянам. Лес продается по лицензии, и продажа стимулируется, т. е. продавцы освобождаются от ряда налогов. В РФ 25% мировых запасов леса, и его продажа приносит существенный доход. Не продавать, так сгниет он. А сколько от леса получил я? Не знаю. Налоги идут в бюджет, а потом распределяются. Вывезти лес мимо таможни, не получится. Взятку дать, затруднительно, на таможне серьезная систеа контроля и за самими сотрудниками.
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"В РФ 25% мировых запасов леса, и его продажа приносит существенный доход"
"Вань", я все понимаю.
В школе ты учился плохо и потому работаешь на лахте.
Географию учить нужно было в школе, "вань", чтобы знать, что территория то Восточной Сибири огромная, да только эти 25% леса - то лес плохой, низкосортный, дешевый на бумагу годный только. И еще одна проблемка, "вань", из-за климатических условий Восточно-Сибирской равнины (которые ты, "вань", прогулял на уроках географии школьных), лес там плохо восстанавливается, это тебе, "вань", действительно не Карпаты.
Но это не беда, "вань", на твой век Боярки хватит, а до пенсии у вас на Московии мало кто доживает.
Иди "вань", тебе еще валежник собирать после смены.
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Ну тебе виднее, ты жизнь хавал))) Я 15 лет прожил в Магадане, и каждый год летал в Украину. Самолет от Магадана до МСК летит 7 ч. 30 м., скорость 850 км в час., и практически весь полет "под крылом самолета, о чем-то поет, бескрайнее море тайги". Сгорает лес гораздо медленнее, чем восстанавливается. Насчет валежника, то я в Раше, живу рядом с лесом высшей категории. Валежник там собирают сотрудники леспаркхоза, для очистки леса, и вывозят на свалку. Зачем он кому-то нужен? Шашлык на нем не пожаришь, камин топить, не эстетично, да печь наверно ветками топить проблематично. А вот в селе моих родственников в Украине, лесополосы вырубили на километр вокруг села, и не валежник, а живые деревья, в. т. ч дубовую посадку, шикарнейшее место угробили. , грибов много было. Село газифицировано, но все котлы на дрова перевели, и на печках готовят. Ты вЯличие поубавь.
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Вот и славно что ты в магадане лямку тянул. Сюда чего нос суёшь?
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Ну вероятно потому, что забыл у тебя спросить, куда мне нос совать. Откуда такое желание, указывать кому, чего, и как делать? Ты успешный человек, достиг многого, ободок унитаза не обписываешь? Ну следи ты за собой.
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кацап, тут по пятницам не наливают, шел бы ты к себе в тайгу
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"Сгорает лес гораздо медленнее, чем восстанавливается"
Я даже не знаю, что на это сказать.
Вот правда, не знаю.
Горит лес при пожаре, который идет по верхушкам деревьев, моментально, восстанавливается десятилетиями.
Но это в Австралии, она по законам физики живет, а не "самобытно", как РФ.
Может, у вас там действительно лес горит десятилетиями, а восстанавливается за минуты, все может быть, я уже ничему не удивлюсь.
Но все-таки, "ваня", закусывать нужно, мне так кажется.
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Китай вышел на лидирующие позиции по экспорту леса в США. Ну это как Беларусь по экспорту бананов и криветок в РФ.
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В Китае существует программа отказа от импорта леса в течении 10 лет. У Китая очень большой лесной фонд. Импорт древесины, в настоящее время, продиктован ценой и логистикой.
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"Импорт древесины, в настоящее время, продиктован ценой и логистикой."
Правильно, "ваня".
За копейки ваш лес из тайги скупают.
Написала же - низкокачественный он, на бумагу идет.
Не гнушайся валежником, неизвестно, как жизнь повернется.
Не зря его ваша Гос.Дума разрешила собирать.
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Кацап должен понимать, что китаец говорит, поэтому китайцы, связанные с Рашей, учат русский язык. На Дальнем Востоке, в Приморье, русские названия, не дублируются на китайский, а на севере, и в больших городах Китая, практически все магазины имеют перевод на русский, причем зачастую очень смешные. В общении китаец-русский, хозяин не китаец
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а скажи-ка мне, кацапсина, почему в такой вяликай и багатой расее с таким большим ввп люди живут в таком дерьме в сравнении с бедной Украиной? в современном мире при наличии гугл мепс и гугл стрит вью ведь ничего не утаишь, так вот такого говнища как на расее - нигде в Украине не найти! объясни мне этот феномен, свинопес
почему у вас например в таком багатом, окруженном тайгой городе Якутск в самом центре города живут в такой вот говнище?
пока вы там живете в такой заднице вы не имеете права даже слова сказать среди белых людей
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Скажи Рома, ну вот ты такой умный человек, такие слова знаешь мудреные, а дать ответ на простой вопрос не можешь. Дело в том, что украинцы работают на себя, и свою страну. Ты видел чтобы украинец поехал работать в каую-то Польшу, или Рашу? Конечно нет, это же унизительно. А кацапы прутся на зароботки и в Польшу и в Украину., занимаются грязной работой, грузчики, сборщики клубники, моют толчки.... Да все шлюхи в Киеве москвички. Вот так Ромми. А вообще, если тебе меньше 16 лет, то задумайся, если больше, то беги к психиатру, и изложи свое видение мира. Если что, скажи, что от меня. Меня зовут Себастьян Перейра, торговец черным деревом, но я думаю и без моей рекомендации, тебя упакуют.
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Потому, что россиянам предназначено за великую китайскую империю воевать и помирать.
Разве рачительная власть жизни своего народа будет тратить, когда рядом есть соседний, воевать за чужие земли (и интересы) согласный?
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))) У тебя шмели в голове, величиной с кулак. Почему Раша, должна воевать за Китай? РФ и Китай не союзники, а просто соседи, и торговые партнеры. Касаемо Китай нападет, то такое было на острове Даманский, в 1969 году (гугли) Конспективно, у Китая 60 ядерных боеголовок, на примитивных ракетах, а Раши 1500, на новейших носителях. Да и нет ни малейшего смысла Китаю воевать.
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"РФ и Китай не союзники, а просто соседи, и торговые партнеры."
Воевать за китайскую компартию - такое, "вань", условие вашего "торгового соглашения".
Не только же газ продавать Китаю себе в убыток.

Все "вань", иди, иди в родные лахтинские пенаты. Журналисты-расследователи опубликовали секретные документы китайских властей о "лагерях перевоспитания" мусульман - Цензор.НЕТ 5504
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Да, пожалуй, пойду. Читать твои бредни напряжно. А соглашение, если кратко - Раша газ, а Китай 50 млрд долларов. О компартии там ничего нет и быть не может. Это тебе приснилось. Не говори такого никому, над тобой потешаться будут.
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"О компартии там ничего нет и быть не может"
Закусывай, "вань", так нельзя, мозг совсем потеряешь, а он у вас, россиян, и так от рождения слабый.
"Коммунисти́ческая па́ртия Кита́я (КПК) - ведущая и правящая политическая партия Китайской Народной Республики, самая большая политическая партия в мире" (Википедия)

Как же о компартии Китая "ничего быть не может", ежели она в КНР - правящая?
Этак ты, 'ваня", договоришся до того что у вас в РФ ЕДРО - не партия, а так "карамелька на палочке".
Иди , "вань" иди, учи ********, "ваня". Журналисты-расследователи опубликовали секретные документы китайских властей о "лагерях перевоспитания" мусульман - Цензор.НЕТ 1058
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Я тебе вообще не советую вступать с ним долгую переписку. Аргументов ты от него не дождёшься, только нервы потрепишь себе. Ну если они у тебя железные, то ради смеха можно. Уровень OA остальным продемонстрируешь.
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К большому сожалению, здесь большинство таких В реальной жизни таких тоже много, но процент не такой. Я каждый год, летом бываю в Украине, родственники, друзья, могилы, рыбалка на Днепре, прекрасная страна, в основном замечательные люди. Так вот я приезжаю с перерывами и вижу в сравнении, что жизнь меняется, и увы не в лучшую сторону, меняются и люди. Им бы успокоится, страна сама себя разрушает.
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Конечно сама, зеленые ублюдки набежали в крым сами, сама поребриков на донбас забросила, сама по себе градом с парашинской территории *******, конечно все сама.
Вань, ***** отседова нах и язык в жопу засунь САМ.
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А у тебя есть другая? У киселя правды набрался? Ню ню.
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Вань, тебе уже было сказано, кисель новости не канают.
Вань я вырос во Львове и с 1963 года не видел проблем с русским языком, что тогда можно сказать про восточные регионы?
Маршрут я тебе уже указал. Иди вань.
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PS вань мир не чернобелый, но твоя страна с некоторых пор для мня стала одного цвета и навсегда. Детям донес сию мысль, внукам довожу, надеюсь и правнукам успею.
И мне пох на дип и не дип отношения. ПАРАША населенная соответствеющей фауной и мне пох, что большая часть не такая.
И еще вань, не переставляй местами причины и следствия. Иди вань
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Да, "вань", да.
Я понимаю.
Вам потому так страшно из-за результатов выбора в Гонконге, что за ком. партией Китая, ваше ЕДРО - следующее.
Ничего, "вань", "вы там держитесь как нибудь"(С)

P.S. Эй, "вань", а как ты визу в Украину то получаешь? Ведь вроде мужчинам моложе 60 лет нельзя? Или ты, "ваня", отставник за 60 лет? Тогда бывай, дедушко.
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али еще никогда не был так близок к провалу.
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надо такое с соевыми какао-ботами сотворить.
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Кадырову нужно срочно встать на защиту уйгуров и показать проклятым китаёзам силу нохчи!😁
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"Жителей оценивают на основе того, насколько хорошо они говорят на ********* - преимущественном диалекте китайского языка"
Источник: https://censor.net.ua/n3161757

Ну все, моя оценка будет "ниже плинтуса".
Мои слабые лингвистические способности мне ******** освоить не позволяют, и да, я именно что пробовала.
Для тех, кто считает, что ******** - это легко, напоминаю, что китайский язык - язык тональный, в ******** 4 тональности (если не ошибаюсь), в кантониз их 7 (если не ошибаюсь).

Писала уже, и еще раз напишу: надо бы ком. партии Китая для колониальных народов, и настоящих (уйгуры, тибетцы) и будущих, разработать версию пиджин-китайского. Как официальные люди второго сорта колониальные народы Китая все равно никогда не поднимутся по социальной лестнице выше полу-рабов, так зачем же им полная версия ********? Запретительные объявления можно и на пиджин-******** написать для них.

P.S. А правду говорят, что Владимир Александрович Китаю черноземы обещал? ЗЕбобики, у вас со знанием ******** (не фрукта ) как?
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В конце августа, моя племянница, после окончания третьего курса харьковского универа, а она там изучает китайский язык, улетела куда-то в Китай, на практику. Оплачивал билеты- папа, который мой брат. Я, как совершенный противник этой специализации, молчу и мало вникаю. Но, из отрывочных новостей от брата, знаю: она там работает преподавателем английского языка, в китайском детском садике. Я повторю: преподавателем английского языка, в китайском детском садике!!! Дело в том, что я знаю уровень её английского. Он- никакой. Уровень китайского, как вы понимаете, я проверить не мог... Потому, я никогда не спрашиваю- как там у неё дела, в Китае, бо мне ВСЁ ЭТО- непонятно. А где-то в душе, где-то глубоко в душе, я желаю ей выйти удачно замуж и забыть все эти заморочки, с языком. Выйти замуж- таки у нас, а не в Китае.
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Значит, все-таки уровень английского у девушки выше, чем у местных выпускников пед. факультетов.
Китайцы, кстати, люди очень неплохие, на нас похожие, только китайские мужики пьют меньше. Журналисты-расследователи опубликовали секретные документы китайских властей о "лагерях перевоспитания" мусульман - Цензор.НЕТ 5008
Так что был бы, как говорится, человек хороший Журналисты-расследователи опубликовали секретные документы китайских властей о "лагерях перевоспитания" мусульман - Цензор.НЕТ 5008
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Это верно- не бухают. По крайней мере, я ни разу не наблюдал бухого китайца, даже в шанхайских кабаках. Выпивают, но знают меру. Интересный у вывод, о знании английского! А что, оптимистично, по крайней мере. Мне- понравился!
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я с китайцами общался, у них на генетическом уровне это - меньше фермента который расщепляет алкоголь, поэтому быстрее пьянеют и хуже отходняк. А у некоторых, примерно у каждого 10-го, этот фермент отсутствует вообще, так что с 1 стопки может расколбасить.
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Так эти же "плюс", а не "минус"!
Больше денег семье останется, если хватит одной рюмки.
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Мне вот стало интересно, почему на Цензоре появилась эта статья, об этих уйгурах? И, как мне кажется, я нашел ответ на УКРНЕТе. Вот поэтому: https://www.depo.ua/ukr/svit/kitay-viklikav-posla-ssha-na-kilim-cherez-gonkong-201911261069363
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Незабаром кацапів почнуть ********** навчати Журналисты-расследователи опубликовали секретные документы китайских властей о "лагерях перевоспитания" мусульман - Цензор.НЕТ 5205
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Ни в одной стране мира так жестко не преследуют мусульманское меньшинство, как в КНР (Мьянму считать не будем).
При этом молчат ЛАГ и Исламская Конференция, нет шабашей люмпенов со сжиганием китайских флагов,озабочен только Запад.
Секрет прост-исламисты жутко боятся силы Китая.
УВАЖАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ.
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Смотрел док фильмы про закрытые города уйгуров в Китае, там каждый шаг контролируется, сканеры и датчики, камеры на каждом перекрестке, более совершенной системы контроля на Земле нет, но люди в рамках города передвигаются свободно, просто в случае необходимости каждого вычислить на раз. Бунты они устраивали там не раз, по этому так. Это все очень высокотехнологичные проекты, очень дорогие, город не окупает затраты, но зато порядок, мертвый можно сказать, эти города прообраз будущих тюрьм.
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Мусульманские террористы есть и среди уйгуров.Поэтому профилактика нужна ,но без ассимиляции.В Китае немало прходит террактов.Китайцы - страшные ксенофобы ,а языков в Китае более 130.Только иероглифы их объединяют.Они не только Синьцзян считают своей территорией,но и Монголию,всю Сибирь и Дальний Восток.Китайцы превалируют во всех странах тихоокеанского региона.Сингапур,Малайзия,Индонезия,Филлипины.и тд.Большие тёрки происходят между мусульманами и китайцами в этих странах.
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А про наші "секретні_тюрми_СБУ" дурненька "настя_станко" щось не патякає більше. Після виборів заніміло дурне.
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Китай тоже набрался конфликтов как собака блох (а точнее, как РФ) : Гонконг, Тибет, Уйгуры, Южно-Китайское море ... Хз куда все катится ...
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Я от віршик знаю на китайській мові:
"Ші,ші,ші,ші,ші,ші,
ші,ші,ші,ші,ші,ші,ші,ші
ші,ші,ші,...."
Журналісти-розслідувачі опублікували секретні документи китайської влади про "табори перевиховання" мусульман - Цензор.НЕТ 5039
На зображенні ієрогліфи і транскрипція латиницею.
Нижче переклад російською.

В каменном логове жил-был поэт, звали которого Ши.
Ши от души любил кушать львов, и 10 он скушать решил.
По местному времени, в десять утра, к рынку Ши поспешил.
И сразу увидев, что там 10 львов, он стрелами всех их убил.
Зверей трупы он в каменную пещеру потащил.
Но в каменном логове влажно, и Ши приказал, чтоб слуга всё помыл.
Как стало всё чисто, к еде поэт Ши приступил.
А начал он есть и вдруг понял: из камней-то львы.
https://www.epochtimes.com.ua/ru/china/learn-chinese/udyvyteln-e-tonalnosty-kytajskogo-jaz-ka-91054.html
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Запад в своем репертуаре. Гадит, пытается развалить противников изнутри.
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Китайцы сами себя развалят стараниями несменяемого ПИня и других комми.Китай обречён.
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Меня раздирают противоречия... я против тоталитаризма, но и мусульман с их неадекватной агрессией не воспринимаю.
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Все уйгуры - агрессивны?
Вот это да.
Вот это номер.
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Когда работал в Северо-Западном Китае насмотрелся на то, как ханьцы относятся к мусульманам - что-то похожее на отношение в Индии к париям - для ханьцев местные мусульмане - недолюди, который достойны только подметать тротуары.
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