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 Політика України
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Все про:Світовий банк (86) незаконне збагачення (61)

 Світовий банк привітав підписання Зеленським закону про незаконне збагачення

Світовий банк вітає підписання президентом України Володимиром Зеленським закону про незаконне збагачення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Світового банку у фейсбуці.

"Сьогодні Президент України підписав закон, який повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та запроваджує механізм цивільної конфіскації активів чиновників, які не можуть бути підтверджені їхніми законними доходами. Світовий банк вітає закон, який заповнює критичні прогалини у основних засадах протидії корупції в Україні, надавши НАБУ та САП потужний правовий інструмент у боротьбі із корупцією серед високопосадовців", - йдеться в заяві.

Також у Світовому банку зазначили, що цивільна конфіскація допоможе стримувати корупцію шляхом обмеження матеріальних вигод, які "чиновники намагаються отримати, крадучи у громадян України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Зеленський підписав закон про відповідальність за незаконне збагачення

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161756
 
 
 Топ коментарі
 
Тепер залишилося, щоб цей закон працював без виключень😏
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Всемирный банк приветствовал подписание Зеленским закона о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 2558 Всемирный банк приветствовал подписание Зеленским закона о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 3303
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Тепер залишилося, щоб цей закон працював без виключень😏
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Ось тут я з тобою згоден на всі 100 відсотків...
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Але мабуть ти хочеш, щоб у тебе в СН були недоторкані🤗
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Тобто погоджуєшся, що будуть усіх судити?
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так, треба судити усіх, хто нажився незаконно. Тут нічого складного насправді
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Ви хочете, щоб "мама" перестала "любіць_скорасть" та пересіла на трамвай? Та Ви, добродію, патентований садист!!! Світовий банк привітав підписання Зеленським закону про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 6065
Трамваєм вона за місяць свої квартири не об'їздить.
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Согласен, но не верится... Поживем с полгодика увидим.
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Сразу после того как ЗЕбубочка у ***** выпросит назад украденные унитазы..
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Всемирный банк приветствовал подписание Зеленским закона о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 2558
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Шо и зеля тоже убежит или закон у нас не для всех?
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все просто, зайдут как иностранный капитал
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Може почати с Коломойского?Нехай докаже,де в Україні чесно заробив мильярди? Всемирный банк приветствовал подписание Зеленским закона о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 8728
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А ще багато тих, хто зараз в СН. Закон повинен діяти для всіх однаково.
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Я не против. Пора Лерке с Петей из-за заграниц возвращаться с лекций и в суды от реформированные Петром Алексеевичем... надо как-то заканчивать с историей про Приват, Беня там виноват или все сразу, или ещё какой-то вариант... цена вопроса для государства как минимум 150 млрд. грн. с хвостом
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Так почніть з бєні, а потім подивимося яка у вас рівність.
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та норм всё у меня, ожидаю решения Лондонского суда по апелляции Привата
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Ми говоримо про новий український закон, а не про британське судочинство, яке дійсно працює.
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Беня может использовать этот закон защищая свои интересы, государство может тоже его использовать, потому что там (в Лондоне) иск только на 2,6 млрд дол. (если не ошибаюсь), про курс валют ты должен знать, не сложно посчитать что это не 150 с лишним млрд. грн. даже при самом высоком курсе валют... у меня вопрос, где всё остальное?
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Так я і говорю - треба закон для всіх, а не для окремих олігархів. Щодо грошей Привату я не бачу розслідування в Україні.
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Приват, лишь один наглядный пример, а кто по-твоему олигархи? и почему их называют олигархи, а не "любые бизнесмены"? так или иначе, этот закон касается и олигархов, и клептократов, я так думаю. Так что, ты меня не правильно понял, это пример не о том, что закон прописан под одного олигарха. Или ты может скажешь, что Беня купил ещё и Всемирный банк?
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В Великобритании прецедентное право.. При чем здесь Заеон в Укроаине?
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А хіба у нього під час роботи чиновником значно збільшились статки? Ні - він спочатку став міліардером, а вже потім кілька місяців був чиновником. Тому саме його цим законом навряд-чи можна якось зачепити.
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Буде!
Якщо всі ці щупальця ввиді депутатів повідривати...
Але, шість мільйонів гривень на брата, робить цей закон просто "писулькою"...
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Неужели деньги у Всемирного банка,украденные у Украины,отмытые и вложнные обратно в Украину,будут конфисковывать?Да это просто Зрада Зрадная!Даже хуже-
Майданный Майдан!https://www.youtube.com/watch?v=HyBByr09Kwo
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Ннада зарплату подымать ! А не в курсе, при СССРе был такой закон , про не трудовые доходы, так это аналог или что-то другое ? Хищение социалистической собственности было, теперь, вероятно, хищение капиталистической собственности...
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это типа как прощённый долг является доходом 😬
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сколько еще всего исправлять после марадьоров...
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це ти путін-***** скажи, нехай труселя та унітази повернуть та з процентами!!!!
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Возврат катеров - это, конечно, позитив.
Но я считаю, что Зеленский на Нормандской встрече
должен жёстко поставить перед Путиным
вопрос о возврате унитазов.
(C)
@Anakoyher
🤔
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Хороший закон - грабь награбленное! Прямо как в 17 году. Теперь грабить народ можно будет законным или незаконным путем - тут главное не ошибиться в формулировке! Поди теперь докажи, что все нажито непосильным трудом - коррупционеры аплодируют стоя!
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цікаво , а майно бобочки у Криму переоформлене за рогатими законами та вілла у Італії це збагачення, чи хатинки дубінського придбанні за кілограм повітря це теж збагачення???
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Порошенко отменил закон, а Зеленский вернул. Настоящая зрада!
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